Боруссия - Интер онлайн трансляция матча

Анонс матча Боруссия - Интер 01.12.2020, Лига Чемпионов

Противостояние между командой Боруссия (Мёнхенгладбах) и командой Интер (Милан) будет проходить в рамках турнира по футболу: Лига Чемпионов 2020/2021.

Дата проведения матча: 01.12.2020

Время начала матча: 22:00

История предыдущих матчей

История противостояний между клубами Боруссия (Мёнхенгладбах) и командой Интер (Милан):

Прошедший поединок между командами закончился ничьей. Столкновение Интер и Боруссия в предыдущем футбольном матче 21.10.2020 закончилось со следующими результатом: 2:2 ничьей.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

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Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Боруссия (Мёнхенгладбах)

Год основания Боруссия (Мёнхенгладбах): 1900

Страна: Германия

Тренер: Марко Розе



Предыдущий поединок команды Боруссия был сыгран против Шальке - 28.11.2020, в рамках чемпионата Чемпионат Германии 2019/2020 и закончился победой команды Боруссия.

Команда гостей

Название: Интер (Милан)

Год основания Интер (Милан): 1908

Страна: Италия

Тренер: Антонио Конте



Предыдущий поединок команды Интер был сыгран против Сассуоло - 28.11.2020, в рамках чемпионата Чемпионат Италии 2019/2020 и закончился ничьей.

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