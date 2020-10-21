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Боруссия - Интер онлайн трансляция матча

Лига Чемпионов - 01 декабря 2020, 22:00
Рейтинг матча:
Боруссия
Мёнхенгладбах
До начала
00 : 00 : 00
Интер
Милан
Кто победит?
12 Пользователей сделало свой выбор
Боруссия
25%
Ничья
33%
Интер
42%
Личные встречи
Боруссия
0
Побед
1
Игр
0
Побед
Интер
Лига Чемпионов 2019/2020
21.10.2020 - 21:45 Интер 2 - 2 Завершен Боруссия
Последние матчи - Боруссия
Чемпионат Германии 2019/2020
28.11.2020 - 19:15 Боруссия 4 - 1 Завершен Шальке В
Лига Чемпионов 2020/2021
25.11.2020 - 19:55 Боруссия 4 - 0 Завершен Шахтер В
Чемпионат Германии 2019/2020
21.11.2020 - 17:15 Боруссия 1 - 1 Завершен Аугсбург Н
Чемпионат Германии 2019/2020
08.11.2020 - 18:45 Байер 4 - 3 Завершен Боруссия П
Лига Чемпионов 2021
03.11.2020 - 19:55 Шахтер 0 - 6 Завершен Боруссия В
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Последние матчи - Интер
Чемпионат Италии 2019/2020
28.11.2020 - 16:00 Сассуоло 0 - 0 Завершен Интер Н
Чемпионат Италии 2019/2020
28.11.2020 - 15:45 Сассуоло 0 - 3 Завершен Интер В
Лига Чемпионов 2020/2021
25.11.2020 - 22:00 Интер 0 - 2 Завершен Реал П
Чемпионат Италии 2019/2020
22.11.2020 - 16:00 Интер 0 - 0 Завершен Торино Н
Чемпионат Италии 2019/2020
22.11.2020 - 15:45 Интер 4 - 2 Завершен Торино В
Показать больше
Новости команд
Кто победит?
12 Пользователей сделало свой выбор
Боруссия
25%
Ничья
33%
Интер
42%
Трансляция
"Боруссия", стартовый состав: Зоммер — Лайнер, Янчке, Гинтер, Вендт — Лазаро, Крамер, Нойхаус — Плеа, Штиндль, Тюрам. Запасные: Зиппель, Грюн, Ланг, Херрманн, Закария, Вольф, Байер, Траоре, Бенеш, Эмболо, Поульсен.
"Интер", стартовый состав: Ханданович — Шкриниар, де Врей, Бастони — Дармиан, Барелла, Брозович, Гальярдини, Янг — Лукаку, Мартинес. Запасные: Станкович, Раду, Хакими, Санчес, Сенси, Раноккья, Перишич, Эриксен, Д'Амброзио.
Добрый вечер дорогие друзья! UA-Футбол представляет вам текстовую онлайн-трансляцию матча Лиги чемпионов - "Боруссия М." - "Интер". Начало поединка - 22:00.
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Анонс матча Боруссия - Интер 01.12.2020, Лига Чемпионов

Противостояние между командой Боруссия (Мёнхенгладбах) и командой Интер (Милан) будет проходить в рамках турнира по футболу: Лига Чемпионов 2020/2021.

Дата проведения матча: 01.12.2020
Время начала матча: 22:00

История предыдущих матчей

История противостояний между клубами Боруссия (Мёнхенгладбах) и командой Интер (Милан):

Прошедший поединок между командами закончился ничьей. Столкновение Интер и Боруссия в предыдущем футбольном матче 21.10.2020 закончилось со следующими результатом: 2:2 ничьей.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Боруссия - Интер можно посмотреть 01.12.2020 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Лига Чемпионов. Текстовую трансляцию матча Боруссия - Интер, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Боруссия (Мёнхенгладбах)
Год основания Боруссия (Мёнхенгладбах): 1900
Страна: Германия
Тренер: Марко Розе

Предыдущий поединок команды Боруссия был сыгран против Шальке - 28.11.2020, в рамках чемпионата Чемпионат Германии 2019/2020 и закончился победой команды Боруссия.

Команда гостей

Название: Интер (Милан)
Год основания Интер (Милан): 1908
Страна: Италия
Тренер: Антонио Конте

Предыдущий поединок команды Интер был сыгран против Сассуоло - 28.11.2020, в рамках чемпионата Чемпионат Италии 2019/2020 и закончился ничьей.

Следите за результатами матча Боруссия - Интер онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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