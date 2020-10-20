Ференцварош - "Барселона" онлайн трансляция матча

Анонс матча Ференцварош - "Барселона" 02.12.2020, Лига Чемпионов

Поединок между командой Ференцварош (Будапешт) и командой "Барселона" (Барселона) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Лига Чемпионов 2020/2021.

Дата проведения матча: 02.12.2020

Время начала матча: 22:00

История предыдущих матчей

История противостояний между Ференцварош (Будапешт) и командой "Барселона" (Барселона):

Предыдущий поединок между командами закончился победой в пользу "Барселона", тогда как команда Ференцварош осталась с поражением. Столкновение "Барселона" и Ференцварош в предыдущем футбольном матче 20.10.2020 закончилось с таким счетом: 5:1 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

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Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Ференцварош (Будапешт)

Страна: Венгрия



Предыдущий поединок команды Ференцварош был сыгран против "Ювентус" - 24.11.2020, в рамках чемпионата Лига Чемпионов 2020/2021 и закончился победой команды "Ювентус".

Команда гостей

Название: "Барселона" (Барселона)

Год основания "Барселона" (Барселона): 1899

Страна: Испания

Тренер: Эрнесто Вальверде



Прошедший поединок команды "Барселона" был сыгран против Осасуна - 29.11.2020, в рамках чемпионата Чемпионат Испании 2019/2020 и закончился победой команды "Барселона".

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