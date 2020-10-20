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Ференцварош - "Барселона" онлайн трансляция матча

Лига Чемпионов - 02 декабря 2020, 22:00
Рейтинг матча:
Ференцварош
Будапешт
До начала
00 : 00 : 00
"Барселона"
Барселона
Кто победит?
13 Пользователей сделало свой выбор
Ференцварош
31%
Ничья
23%
"Барселона"
46%
Личные встречи
Ференцварош
0
Побед
1
Игр
1
Побед
"Барселона"
Лига Чемпионов 2019/2020
20.10.2020 - 22:00 "Барселона" 5 - 1 Завершен Ференцварош
Последние матчи - Ференцварош
Лига Чемпионов 2020/2021
24.11.2020 - 22:00 "Ювентус" 2 - 1 Завершен Ференцварош П
Лига Чемпионов 2021
04.11.2020 - 22:00 Ференцварош 1 - 4 Завершен "Ювентус" П
Лига Чемпионов 2021
28.10.2020 - 22:00 Ференцварош 2 - 2 Завершен Динамо Н
Лига Чемпионов 2019/2020
20.10.2020 - 22:00 "Барселона" 5 - 1 Завершен Ференцварош П
Лига Чемпионов 2019/2020
29.09.2020 - 21:45 Ференцварош 0 - 0 Завершен Мольде Н
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Последние матчи - "Барселона"
Чемпионат Испании 2019/2020
29.11.2020 - 15:15 "Барселона" 4 - 0 Завершен Осасуна В
Лига Чемпионов 2020/2021
24.11.2020 - 22:00 Динамо 0 - 4 Завершен "Барселона" В
Чемпионат Испании 2019/2020
21.11.2020 - 22:00 "Атлетико" 1 - 0 Завершен "Барселона" П
Чемпионат Испании 2019/2020
07.11.2020 - 17:15 "Барселона" 5 - 2 Завершен Бетис В
Лига Чемпионов 2021
04.11.2020 - 22:00 "Барселона" 2 - 1 Завершен Динамо В
Показать больше
Кто победит?
13 Пользователей сделало свой выбор
Ференцварош
31%
Ничья
23%
"Барселона"
46%
Трансляция
"Барселона", стартовый состав: Нету - Дест, Гарсия, Лангле, Альба - Пьянич, Бускетс - Тринкао, Гризманн, Дембеле - Брейтвейт. Запасные: Пенья, Тенас, Фирпо, Фернандес, Пуч, де Йонг, де ла Фуенте, Педри.
Добрый вечер, дорогие друзья! UA-Футбол представляет вам текстовую онлайн-трансляцию матча Лиги чемпионов: "Ференцварош" - "Барселона". Начало поединка - 22:00.
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Анонс матча Ференцварош - "Барселона" 02.12.2020, Лига Чемпионов

Поединок между командой Ференцварош (Будапешт) и командой "Барселона" (Барселона) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Лига Чемпионов 2020/2021.

Дата проведения матча: 02.12.2020
Время начала матча: 22:00

История предыдущих матчей

История противостояний между Ференцварош (Будапешт) и командой "Барселона" (Барселона):

Предыдущий поединок между командами закончился победой в пользу "Барселона", тогда как команда Ференцварош осталась с поражением. Столкновение "Барселона" и Ференцварош в предыдущем футбольном матче 20.10.2020 закончилось с таким счетом: 5:1 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Ференцварош - "Барселона" можно посмотреть 02.12.2020 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Лига Чемпионов. Текстовую трансляцию матча Ференцварош - "Барселона", ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Ференцварош (Будапешт)
Страна: Венгрия

Предыдущий поединок команды Ференцварош был сыгран против "Ювентус" - 24.11.2020, в рамках чемпионата Лига Чемпионов 2020/2021 и закончился победой команды "Ювентус".

Команда гостей

Название: "Барселона" (Барселона)
Год основания "Барселона" (Барселона): 1899
Страна: Испания
Тренер: Эрнесто Вальверде

Прошедший поединок команды "Барселона" был сыгран против Осасуна - 29.11.2020, в рамках чемпионата Чемпионат Испании 2019/2020 и закончился победой команды "Барселона".

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