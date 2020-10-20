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"Манчестер Юнайтед" - "Пари Сен-Жермен" онлайн трансляция матча

Лига Чемпионов - 02 декабря 2020, 22:00
Рейтинг матча:
"Манчестер Юнайтед"
Манчестер
1 - 1
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57'
"Пари Сен-Жермен"
Париж
Ход матча
6' Неймар 23' Фред 32' Маркус Рашфорд
Кто победит?
21 Пользователей сделало свой выбор
"Манчестер Юнайтед"
24%
Ничья
38%
"Пари Сен-Жермен"
38%
Личные встречи
"Манчестер Юнайтед"
2
Побед
3
Игр
1
Побед
"Пари Сен-Жермен"
Лига Чемпионов 2019/2020
20.10.2020 - 22:00 "Пари Сен-Жермен" 1 - 2 Завершен "Манчестер Юнайтед"
Лига Чемпионов 2018
06.03.2019 - 22:00 "Пари Сен-Жермен" 1 - 3 Завершен "Манчестер Юнайтед"
Лига Чемпионов 2018
12.02.2019 - 22:00 "Манчестер Юнайтед" 0 - 2 Завершен "Пари Сен-Жермен"
Последние матчи - "Манчестер Юнайтед"
Чемпионат Англии 2019/2020
29.11.2020 - 15:45 "Саутгемптон" 2 - 3 Завершен "Манчестер Юнайтед" В
Лига Чемпионов 2020/2021
24.11.2020 - 22:00 "Манчестер Юнайтед" 4 - 1 Завершен Истанбул ББ В
Чемпионат Англии 2019/2020
21.11.2020 - 23:30 "Манчестер Юнайтед" 1 - 0 Завершен Вест Бромвич Альбион В
Чемпионат Англии 2019/2020
07.11.2020 - 16:15 Эвертон 1 - 3 Завершен "Манчестер Юнайтед" В
Лига Чемпионов 2021
04.11.2020 - 19:55 Истанбул ББ 2 - 1 Завершен "Манчестер Юнайтед" П
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Последние матчи - "Пари Сен-Жермен"
Чемпионат Франции 2019/2020
28.11.2020 - 21:45 "Пари Сен-Жермен" 2 - 2 Завершен Бордо Н
Лига Чемпионов 2020/2021
24.11.2020 - 22:00 "Пари Сен-Жермен" 1 - 0 Завершен "РБ Лейпциг" В
Чемпионат Франции 2019/2020
20.11.2020 - 23:45 Монако 3 - 2 Завершен "Пари Сен-Жермен" П
Чемпионат Франции 2019/2020
07.11.2020 - 21:45 "Пари Сен-Жермен" 3 - 0 Завершен Ренн В
Лига Чемпионов 2021
04.11.2020 - 22:00 "РБ Лейпциг" 2 - 1 Завершен "Пари Сен-Жермен" П
Показать больше
Кто победит?
21 Пользователей сделало свой выбор
"Манчестер Юнайтед"
24%
Ничья
38%
"Пари Сен-Жермен"
38%
Главные события
ГООЛ! Маркус Рашфорд
32'
Фред
23'
6'
Неймар ГООЛ!
Составы команд
Стартовый состав
  • 0
    Давид де Хеа
    Вратарь
  • 0
    Антони Марсьяль
    Нападающий
  • 0
    Бруну Фернандеш
    Полузащитник
  • 0
    Маркус Рашфорд
    Нападающий
    32
  • 0
    Скотт МакТоминай
    Полузащитник
  • 0
    Фред
    Нападающий
    23
  • 0
    Алекс Теллес
    Защитник
  • 0
    Магуайр Х.
  • 0
    Аарон Ван-Биссака
    Полузащитник
  • 0
    Эдинсон Кавани
    Нападающий
  • 0
    Кейлор Навас
    Вратарь
  • 0
    Кин М.
  • 0
    Неймар
    Нападающий
    6
  • 0
    Леандро Паредес
  • 0
    Перейра Д.
  • 0
    Марко Верратти
    Полузащитник
  • 0
    Преснел Кимпембе
    Защитник
  • 0
    Абду Диалло
  • 0
    Маркиньос
    Защитник
  • 0
    Алессандро Флоренци
    Полузащитник
  • 0
    Килиан Мбаппе
    Нападающий
Запасные игроки
Тренеры
Трансляция
55'
Уголовой
Фред пробил издали и заработал корнер, навешивал Ван-Биссака, в штрафной кто-то из атакующих нарушил правила
52'
Гости больше контролируют мяч, но атаки хозяев все же опаснее
49'
Опасный момент
Марсьяль из выгодной позиции с семи метров от пробил выше. Верный шанс упущен
47'
ПСЖ сразу побежал вперед большими силами
Свисток
Игра продолжается
Свисток
Перерыв
45'
Пас Фернандеса на Кавани не прошел, парижане отбиваются
44'
Снова борьба Мактоминея и Неймара, много сегодня жестких столкновений
43'
Мактоминей отобрал мяч у Неймара в подкате, бразильцу необходима помощь врачей
40'
Примерно равная игра в эти минуты, хоть и градус встречи высокий
39'
Офсайд
Марсьяль в офсайде
37'
Желтая карточка
Передес (ПСЖ) сфолил на Фреде, сам корчился от боли, но получил горчичник
34'
Опасный момент
Мбаппе взял игру на себя, обыграл защитника и подкрутил мяч в дальнюю девятку - чуть неточно
32'
Гоооол!!!
Маркус Рашфорд ("Манчестер Юнайтед") пробивал после паса назад и сильного удара, плюс очень помог рикошет от Перейры - 1:1.
30'
Марсьяль крутился в штрафной как волчок, затем сделал неточный пас. Плотно опекают соперника парижане
28'
МЮ пошел вперед большими силами, вот только атаки получаются слишком сумбурными
25'
Уголовой
Мактоминей пробил после навеса в штрафную, точно в руки голкиперу
23'
Желтая карточка
Фред ("Манчестер Юнайтед") получает предупреждение за свою несдержанность
22'
Фред "кивнул", ударил Передеса, тот упал, арбитр разбирается в моменте и советуется с ВАР
20'
Ман Юнайтед контролирует мяч в середине поля без продвижения вперед
17'
Массированная атака парижан завершилась ударом в падении от Неймара, де Хеа с опозданием, но все же забрал мяч
16'
Рашфорд пробил несильно и точно в руки Навасу
14'
Неймару немного не хватило, чтобы достать мяч (пас из глубины) и пробить из пределов штрафной
13'
ПСЖ продолжает атаковать и показывает свой боевой настрой
11'
Де Хеа справляется с дальним, сильным ударом от Верратти
9'
МЮ провел очень неубедительную комбинацию, хозяева теряют мяч в простейших ситуациях
6'
Гоооол!!!
Мбаппе бил из неудобной позиции, попал в защитника, но затем Неймар подобрал мяч и забил с острого угла. Все быстро и показательно - 0:1.
5'
Уголовой
Неймар навесил на ближнюю штангу, без особых проблем манкунианцы выносят мяч
4'
Идет борьба за середину поля, игра без ворот
2'
Гости активнее начали игру, хотя пока в центре поля находится мяч
Свисток
Матч начался
ПСЖ: Навас - Флоренци, Маркиньос, Диалло, Кимпембе - Верратти, Перейра, Паредес - Неймар, Кин, Мбаппе
Запасные: Рико, Летелье, Керер, Ди Мария, Рафинья, Кюрзава, Эррера, Баккер, Гуйе, Дагба, Пембеле, Фадига
Манчестер Юнайтед: Де Хеа - Ван-Биссака, Линделеф, Магуайр, Теллес - Фред, Мактоминей - Рашфорд, Фернандеш, Марсьяль - Кавани
Запасные: Хендерсон, Байи, Погба, Мата, Гринвуд, Лингард, Джеймс, Фосу-Менса, Игало, Матич, Уильямс, ван де Беек
Добрый вечер, дорогие друзья, Вашему вниманию предлагается текстовая онлайн трансляция матча ЛЧ Манчестер Юнайтед - Пари Сен-Жермен.
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Анонс матча "Манчестер Юнайтед" - "Пари Сен-Жермен" 02.12.2020, Лига Чемпионов

Матч между командой "Манчестер Юнайтед" (Манчестер) и командой "Пари Сен-Жермен" (Париж) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Лига Чемпионов 2020/2021.

Дата проведения матча: 02.12.2020
Время начала матча: 22:00

История предыдущих матчей

История противостояний между клубами "Манчестер Юнайтед" (Манчестер) и командой "Пари Сен-Жермен" (Париж):

Предыдущий поединок между командами закончился победой в пользу команды "Манчестер Юнайтед", тогда как команда "Пари Сен-Жермен" осталась с поражением. Столкновение "Пари Сен-Жермен" и "Манчестер Юнайтед" в предыдущем футбольном матче 20.10.2020 закончилось с такими результатами: 1:2 в пользу гостей.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча "Манчестер Юнайтед" - "Пари Сен-Жермен" можно посмотреть 02.12.2020 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Лига Чемпионов. Текстовую трансляцию матча "Манчестер Юнайтед" - "Пари Сен-Жермен", ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: "Манчестер Юнайтед" (Манчестер)
Год основания "Манчестер Юнайтед" (Манчестер): 1878
Страна: Англия
Тренер: Уле-Гуннар Сульшер

Предыдущий поединок команды "Манчестер Юнайтед" был сыгран против "Саутгемптон" - 29.11.2020, в рамках чемпионата Чемпионат Англии 2019/2020 и закончился победой команды "Манчестер Юнайтед".

Команда гостей

Название: "Пари Сен-Жермен" (Париж)
Год основания "Пари Сен-Жермен" (Париж): 1970
Страна: Франция
Тренер: Томас Тухель

Предыдущий поединок команды "Пари Сен-Жермен" был сыгран против Бордо - 28.11.2020, в рамках турнира Чемпионат Франции 2019/2020 и закончился ничьей.

Следите за результатами матча "Манчестер Юнайтед" - "Пари Сен-Жермен" онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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