Челси - Лидс Юнайтед онлайн трансляция матча

Анонс матча Челси - Лидс Юнайтед 05.12.2020, Чемпионат Англии

Поединок между командой Челси (Лондон) и командой Лидс Юнайтед (Лидс) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Чемпионат Англии 2020/2021, матч пройдет на стадионе Стэмфорд Бридж.

Дата проведения матча: 05.12.2020

Время начала матча: 21:45

Для одержания победы тренеры команд Фрэнк Лэмпард и Марсело Бьелса разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

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Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Челси (Лондон)

Год основания Челси (Лондон): 1905

Страна: Англия

Тренер: Фрэнк Лэмпард



Прошедший матч команды Челси был сыгран против "Севилья" - 02.12.2020, в рамках чемпионата Лига Чемпионов 2020/2021 и закончился победой команды Челси.

Команда гостей

Название: Лидс Юнайтед (Лидс)

Страна: Англия



Предыдущий поединок команды Лидс Юнайтед был сыгран против Эвертон - 28.11.2020, в рамках турнира Чемпионат Англии 2019/2020 и закончился ничьей.

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