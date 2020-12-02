  1. UA-Футбол ⚽
  2. Футбол онлайн
  3. Челси - Лидс Юнайтед Смотреть онлайн
В тренде

Челси - Лидс Юнайтед онлайн трансляция матча

Чемпионат Англии - 05 декабря 2020, 21:45 - Стэмфорд Бридж
Главный судья: Кевин Френд (Англия)
Рейтинг матча:
Челси
Лондон
1 - 1
Обновить
перерыв
Лидс Юнайтед
Лидс
Ход матча
4' Патрик Бамфорд
Кто победит?
24 Пользователей сделало свой выбор
Челси
67%
Ничья
17%
Лидс Юнайтед
17%
Интересные факты
  • Chelsea are undefeated in their last 8 matches
Последние матчи - Челси
Лига Чемпионов 2020/2021
02.12.2020 - 22:00 "Севилья" 0 - 4 Завершен Челси В
Чемпионат Англии 2019/2020
29.11.2020 - 18:30 Челси 0 - 0 Завершен "Тоттенхэм" Н
Чемпионат Англии 2020/2021
29.11.2020 - 18:15 Челси 0 - 0 Завершен "Тоттенхэм" Н
Лига Чемпионов 2020/2021
24.11.2020 - 19:55 Ренн 1 - 2 Завершен Челси В
Чемпионат Англии 2019/2020
21.11.2020 - 15:15 Ньюкасл 0 - 2 Завершен Челси В
Показать больше
Последние матчи - Лидс Юнайтед
Чемпионат Англии 2019/2020
28.11.2020 - 19:30 Эвертон 0 - 0 Завершен Лидс Юнайтед Н
Чемпионат Англии 2019/2020
28.11.2020 - 19:15 Эвертон 0 - 1 Завершен Лидс Юнайтед В
Чемпионат Англии 2019/2020
22.11.2020 - 19:30 Лидс Юнайтед 0 - 0 Завершен Арсенал Н
Чемпионат Англии 2019/2020
07.11.2020 - 17:00 Кристал Пэлас 0 - 0 Завершен Лидс Юнайтед Н
Чемпионат Англии 2019/2020
07.11.2020 - 16:45 Кристал Пэлас 4 - 1 Завершен Лидс Юнайтед П
Показать больше
Новости команд
Челси может подписать Дибалу, если он не продлит контракт с Ювентусом 15.10.2020 в 17:57 Челси может подписать Дибалу, если он не продлит контракт с Ювентусом Синие следят за ситуацией
Канте намерен покинуть Челси по окончании сезона 12.10.2020 в 15:23 Канте намерен покинуть Челси по окончании сезона Лэмпард не отпустил игрока на свадьбу друга
Сломает ли Лэмпард бинокль Бьелсе? Челси – Лидс Юнайтед. Анонс и прогноз матча 11-го тура АПЛ 05.12.2020 в 11:01 Сломает ли Лэмпард бинокль Бьелсе? Челси – Лидс Юнайтед. Анонс и прогноз матча 11-го тура АПЛ UA-Футбол делится ожиданиями от встречи между "синими" и "белыми" в рамках чемпионата Англии
Вчера Оливье оформил покер: Лэмпард – о выходе Жиру с первых минут в матче с Лидсом 03.12.2020 в 10:33 Вчера Оливье оформил покер: Лэмпард – о выходе Жиру с первых минут в матче с Лидсом Дважды левой ногой, по одному разу правой и головой
Кто победит?
24 Пользователей сделало свой выбор
Челси
67%
Ничья
17%
Лидс Юнайтед
17%
Главные события
4'
Патрик Бамфорд ГООЛ!
Составы команд
0
Mendy E. (В
0
James Reece
0
Зума Курт
0
Силва Тьяго
0
Бенджамин Чилвел
0
Матео Ковачич
0
Нголо Канте
29
Кай Хавец
0
Mount Mason
0
Хаким Зийех
11
Тимо Вернер
0
Оливье Жиру
0
Верне Т.
0
Иллан Меслиер
0
Ayling Люк
0
Роберт Кох
0
Купер Лиэм
0
Стюарт Даллас
0
Рафинья
0
Матеуш Клич
0
Philips Kalvin
0
Алиоски Эгзиян
22
Жак Харрисон
0
Родриго Морено
0
Патрик Бамфорд
Стартовый состав
  • 0
    Хаким Зийех
  • 11
    Тимо Вернер
    Нападающий
  • 0
    Оливье Жиру
    Нападающий
  • 0
    Верне Т.
  • 0
    Матео Ковачич
    Полузащитник
  • 0
    Нголо Канте
  • 29
    Кай Хавец
    Полузащитник
  • 0
    Mount Mason
  • 0
    James Reece
  • 0
    Зума Курт
  • 0
    Силва Тьяго
  • 0
    Бенджамин Чилвел
    Защитник
  • 0
    Mendy E. (В
  • 0
    Патрик Бамфорд
    4
  • 22
    Жак Харрисон
  • 0
    Родриго Морено
  • 0
    Рафинья
    Защитник
  • 0
    Матеуш Клич
  • 0
    Philips Kalvin
  • 0
    Алиоски Эгзиян
  • 0
    Ayling Люк
  • 0
    Роберт Кох
  • 0
    Купер Лиэм
  • 0
    Стюарт Даллас
    Полузащитник
  • 0
    Иллан Меслиер
Запасные игроки
  • 10
    Кристиан Пулисич
  • 28
    Сесар Аспиликуэта
  • 5
    Жоржиньо
    Полузащитник
  • 2
    Антонио Рюдигер
    Защитник
  • 9
    Тамми Абрахам
  • 1
    Аррисабалага Кепа
  • 7
    Ян Поведа
  • 11
    Робертс Тайлер
  • 17
    Элдер Кошта
    Полузащитник
  • 20
    Родриго
    Полузащитник
  • 14
    Диего Ллоренте
  • 13
    Кико Касилья
    Вратарь
  • 21
    Паскал Струийк
Тренеры
  • Фрэнк Лэмпард
  • Марсело Бьелса
Трансляция
33'
Нголо Канте досить грубо зіграв у підкаті проти суперника, проте арбітр лише усно попередив півзахсиника.
30'
Замена
Друга вимушена заміна у матчі. Френк Лемпард випустив Крістіана Пулішича замість Хакіма Зієха.
27'
Гоооол!!!
ГОООООООООЛ! Ріс Джеймс виконав подачу з правого флангу, яку замкнув в один дотик Олів'є Жиру. Восьмий гол у останніх шести матчах для француза.
25'
Уголовой
Захист "Челсі" вибив м'яч після подачі із кутового від Матеуша Кліха.
22'
Жиру наважився на удар із меж штрафного майданчика, проте м'яч пролетів повз праву стійку.
18'
Офсайд
Тімо Вернер поспішив і заліз у положення "поза грою".
15'
Бамфорд (Лідс) в один дотик пробивав із меж штрафного майданчику, проте дуже неточно.
10'
Опасный момент
Тімо Вернер після навісу з кутового влучає у поперечину!
4'
Гоооол!!!
ГООООООЛЛ! Патрік Бамфорд (Лідс) відкриває рахунок у матчі! Гравець отримав передачу від Філліпса та відправив круглого з меж штрафного майданчика точно у нижній лівий кут воріт.
9'
Замена
Вимушену заміну проводить Марсело Б'єлса! Замість Роберта Коха на полі з'являється Дієго Льоренте.
9'
Роберт Кох (Лідс) просить надати йому медичну допомогу. Можливо, потрібна буде заміна.
2'
Олів'є Жиру неточно пробив після подачі Мейсона Маунта від кутового прапорця.
2'
Хакім Зієш пробив по центру воріт, але Меслєр парирував удар. Кутовий подадуть господарі.
Свисток
Матч розпочато!
"Лідс": Меслєр - Ейлінг, Кох, Купер, Даллас - Рафінья, Кліх, Філліпс, Аліоскі - Гаррісон - Бамфорд
"Челсі": Менді - Джеймс, Зума, Сілва, Чілвелл - Гаверц, Канте, Маунт - Зієх, Жиру, Вернер
Доброго вечора усім любителям цієї прекрасної гри! UA-футбол проведе тестову онлайн-трансляцію матчу АПЛ, у якому зустрінуться "Челсі" та "Лідс". Протистояння Лемпарда та Б'єлси обіцяє бути цікавим!
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии(0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Последние матчи
Завершен 19:30 - Сегодня ФК Мариуполь ФК Мариуполь 1 Динамо Динамо 2 Завершен 19:30 - Сегодня "Бавария" 3 "РБ Лейпциг" 3 Завершен 19:15 - Сегодня Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 1 "Манчестер Юнайтед" 0 Завершен 19:15 - Сегодня "Атлетико" 1 Вальядолид Вальядолид 0 Завершен 18:45 - Сегодня "Ювентус" 0 Торино Торино 1

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Новости футбола

Все новости
В тренде

загрузка...

Анонс матча Челси - Лидс Юнайтед 05.12.2020, Чемпионат Англии

Поединок между командой Челси (Лондон) и командой Лидс Юнайтед (Лидс) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Чемпионат Англии 2020/2021, матч пройдет на стадионе Стэмфорд Бридж.

Дата проведения матча: 05.12.2020
Время начала матча: 21:45

Для одержания победы тренеры команд Фрэнк Лэмпард и Марсело Бьелса разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Челси - Лидс Юнайтед можно посмотреть 05.12.2020 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Чемпионат Англии. Текстовую трансляцию матча Челси - Лидс Юнайтед, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Челси (Лондон)
Год основания Челси (Лондон): 1905
Страна: Англия
Тренер: Фрэнк Лэмпард

Прошедший матч команды Челси был сыгран против "Севилья" - 02.12.2020, в рамках чемпионата Лига Чемпионов 2020/2021 и закончился победой команды Челси.

Команда гостей

Название: Лидс Юнайтед (Лидс)
Страна: Англия

Предыдущий поединок команды Лидс Юнайтед был сыгран против Эвертон - 28.11.2020, в рамках турнира Чемпионат Англии 2019/2020 и закончился ничьей.

Следите за результатами матча Челси - Лидс Юнайтед онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

Другие анонсы матчей, расписание, турнирная таблица и результаты игр Чемпионат Англии и других чемпионатов также доступны онлайн на сайте в режиме 24/7.

Продолжая просматривать www.ua-football.com, вы подтверждаете, что соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Согласен