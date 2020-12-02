Челси - Лидс Юнайтед онлайн трансляция матча

Поединок между командой Челси (Лондон) и командой Лидс Юнайтед (Лидс) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Чемпионат Англии 2020/2021, матч пройдет на стадионе Стэмфорд Бридж.
Дата проведения матча: 05.12.2020
Время начала матча: 21:45
Для одержания победы тренеры команд Фрэнк Лэмпард и Марсело Бьелса разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: Челси (Лондон)
Год основания Челси (Лондон): 1905
Страна: Англия
Тренер: Фрэнк Лэмпард
Прошедший матч команды Челси был сыгран против "Севилья" - 02.12.2020, в рамках чемпионата Лига Чемпионов 2020/2021 и закончился победой команды Челси.
Название: Лидс Юнайтед (Лидс)
Страна: Англия
Предыдущий поединок команды Лидс Юнайтед был сыгран против Эвертон - 28.11.2020, в рамках турнира Чемпионат Англии 2019/2020 и закончился ничьей.
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