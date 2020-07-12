  1. UA-Футбол ⚽
  2. Футбол онлайн
  3. "Тоттенхэм" - Арсенал Смотреть онлайн
В тренде

"Тоттенхэм" - Арсенал онлайн трансляция матча

Чемпионат Англии - 06 декабря 2020, 18:30 - Тоттенхэм Хотспур
Главный судья: Мартин Аткинсон (Англия)
Рейтинг матча:
"Тоттенхэм"
Лондон
1 - 0
Обновить
28'
Арсенал
Лондон
Ход матча
Кто победит?
12 Пользователей сделало свой выбор
"Тоттенхэм"
33%
Ничья
42%
Арсенал
25%
Личные встречи
"Тоттенхэм"
6
Побед
18
Игр
6
Побед
Арсенал
Чемпионат Англии 2021
12.07.2020 - 18:30 "Тоттенхэм" 2 - 1 Завершен Арсенал
Чемпионат Англии 2019/2020
01.09.2019 - 18:15 Арсенал 2 - 2 Завершен "Тоттенхэм"
Чемпионат Англии 2018
02.03.2019 - 14:30 "Тоттенхэм" 1 - 1 Завершен Арсенал
Кубок Лиги Англия 2018
19.12.2018 - 21:45 Арсенал 0 - 2 Завершен "Тоттенхэм"
Последние матчи - "Тоттенхэм"
Лига Европы 2020/2021
03.12.2020 - 19:55 ЛАСК 3 - 3 Завершен "Тоттенхэм" Н
Чемпионат Англии 2019/2020
29.11.2020 - 18:30 Челси 0 - 0 Завершен "Тоттенхэм" Н
Чемпионат Англии 2020/2021
29.11.2020 - 18:15 Челси 0 - 0 Завершен "Тоттенхэм" Н
Лига Европы 2020/2021
26.11.2020 - 22:00 "Тоттенхэм" 4 - 0 Завершен Лудогорец В
Чемпионат Англии 2019/2020
21.11.2020 - 19:30 "Тоттенхэм" 2 - 0 Завершен "Манчестер Сити" В
Показать больше
Последние матчи - Арсенал
Лига Европы 2020/2021
03.12.2020 - 22:00 Арсенал 4 - 1 Завершен Рапид В
Чемпионат Англии 2020/2021
29.11.2020 - 21:00 Арсенал 1 - 2 Завершен Вулверхэмптон П
Лига Европы 2020/2021
26.11.2020 - 19:55 Мольде 0 - 3 Завершен Арсенал В
Чемпионат Англии 2019/2020
22.11.2020 - 19:30 Лидс Юнайтед 0 - 0 Завершен Арсенал Н
Чемпионат Англии 2019/2020
08.11.2020 - 21:00 Арсенал 0 - 3 Завершен Астон Вилла П
Показать больше
Кто победит?
12 Пользователей сделало свой выбор
"Тоттенхэм"
33%
Ничья
42%
Арсенал
25%
Составы команд
Стартовый состав
  • 1
    Уго Льорис
    Вратарь
  • 7
    Сон Хин Мин
    Нападающий
  • 23
    Бергвейн Стивен
  • 17
    Мусса Сиссоко
    Полузащитник
  • 5
    Хейбьерг Пьер
  • 24
    Серж Орье
    Защитник
  • 4
    Тоби Алдервейрелд
    Вратарь
  • 15
    Эрик Дайер
    Защитник
  • 3
    Родригес Серхио Регульон
  • 10
    Харри Кейн
    Нападающий
  • 1
    Бернд Лено
    Вратарь
  • 9
    Александр Ляказетт
    Нападающий
  • 12
    Виллиан
    Полузащитник
  • 7
    Букайо Сака
  • 34
    Гранит Джака
    Полузащитник
  • 2
    Эктор Бельерин
    Защитник
  • 3
    Тирни
  • 6
    Габриэль
    Полузащитник
  • 16
    Роб Холдинг
    Защитник
  • 14
    Пьер-Эмерик Обамеянг
Запасные игроки
Тренеры
Трансляция
23'
Гости держат мяч в середине поля. Без прессинга со стороны "Тоттенхэма".
20'
Сон навесил в обострение. Холдинг вынес мяч за лицевую. Угловой.
18'
Инфо
Статистика ударов в створ - 1:0 в пользу "шпор".
15'
Орье сфолил против Сака. Штрафной для "Арсенала".
13'
Гоооол!!!
Какая красота! Сон пробежал от центра поля с мячом и пробил из-за пределов штрафной в дальний угол! Великолепный гол! 1:0!
12'
Инфо
Владение мячом - 69%/31% в пользу "Арсенала".
9'
Парти отдал на Сака, но мяч не дошел до Букайо.
6'
Сака нанес удар с дальней дистанции! Мимо цели!
5'
"Арсенал" владеет мячом, но до атак на ворота Льориса дело не доходит.
3'
Опасный момент
Дайер пробил со штрафного! Мяч летит над перекладиной.
1'
Свисток
Матч начался!
Главный арбитр встречи - Мартин Аткинсон.
"Тоттенхэм", стартовый состав: Льорис - Орье, Алдервейрелд, Дайер, Регилон - Сиссоко, Хейберг - Сон Хын Мин, Ло Чельсо, Бергвейн - Кейн. Запасные: Харт, Родон, Дэвис, Уинкс, Бэйл, Моура, Винисиус.
"Арсенал", стартовый состав: Лено - Холдинг, Габриэль, Тирни - Бельерин, Партей, Джака, Сака - Виллиан, Ляказетт, Обамеянг. Запасные: Рунарссон, Мустафи, Себальос, Мэйтленд-Найлз, Эльнени, Уиллок, Нкетиа.
Добрый вечер, дорогие друзья! UA-Футбол представляет вам центральный поединок 11-го тура АПЛ: "Тоттенхэм" - "Арсенал". Начало поединка - 18:30.
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии(0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Последние матчи
Завершен 17:00 - Сегодня Десна Десна 1 Ворскла Ворскла 0 Завершен 17:00 - Сегодня Заря Заря 3 СК Днепр-1 СК Днепр-1 1 Завершен 17:00 - Сегодня Осасуна Осасуна 0 Бетис Бетис 0 Завершен 16:30 - Сегодня Вердер Вердер 0 Штутгарт Штутгарт 1 Завершен 16:30 - Сегодня "Шеффилд Юнайтед" 1 Лестер Сити Лестер Сити 1

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Новости футбола

Все новости
В тренде

загрузка...

Анонс матча "Тоттенхэм" - Арсенал 06.12.2020, Чемпионат Англии

Матч между командой "Тоттенхэм" (Лондон) и командой Арсенал (Лондон) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Чемпионат Англии 2020/2021, матч состоится на стадионе Тоттенхэм Хотспур.

Дата проведения матча: 06.12.2020
Время начала матча: 18:30

История предыдущих матчей

История противостояний между командами "Тоттенхэм" (Лондон) и командой Арсенал (Лондон):

Предыдущий матч между командами закончился победой в пользу "Тоттенхэм", тогда как команда Арсенал осталась с поражением. Столкновение "Тоттенхэм" и Арсенал в предыдущем футбольном матче 12.07.2020 закончилось с такими результатами: 2:1 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча "Тоттенхэм" - Арсенал можно посмотреть 06.12.2020 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Чемпионат Англии. Текстовую трансляцию матча "Тоттенхэм" - Арсенал, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: "Тоттенхэм" (Лондон)
Год основания "Тоттенхэм" (Лондон): 1882
Страна: Англия
Тренер: Жозе Моуриньо

Предыдущий матч команды "Тоттенхэм" был сыгран против ЛАСК - 03.12.2020, в рамках турнира Лига Европы 2020/2021 и закончился ничьей.

Команда гостей

Название: Арсенал (Лондон)
Год основания Арсенал (Лондон): 1886
Страна: Англия
Тренер: Микель Артета

Прошедший матч команды Арсенал был сыгран против Рапид - 03.12.2020, в рамках турнира Лига Европы 2020/2021 и закончился победой команды Арсенал.

Следите за результатами матча "Тоттенхэм" - Арсенал онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

Другие анонсы матчей, расписание, турнирная таблица и результаты игр Чемпионат Англии и других чемпионатов также доступны онлайн на сайте в режиме 24/7.

Продолжая просматривать www.ua-football.com, вы подтверждаете, что соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Согласен