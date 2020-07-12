"Тоттенхэм" - Арсенал онлайн трансляция матча

Анонс матча "Тоттенхэм" - Арсенал 06.12.2020, Чемпионат Англии

Матч между командой "Тоттенхэм" (Лондон) и командой Арсенал (Лондон) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Чемпионат Англии 2020/2021, матч состоится на стадионе Тоттенхэм Хотспур.

Дата проведения матча: 06.12.2020

Время начала матча: 18:30

История предыдущих матчей

История противостояний между командами "Тоттенхэм" (Лондон) и командой Арсенал (Лондон):

Предыдущий матч между командами закончился победой в пользу "Тоттенхэм", тогда как команда Арсенал осталась с поражением. Столкновение "Тоттенхэм" и Арсенал в предыдущем футбольном матче 12.07.2020 закончилось с такими результатами: 2:1 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

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Информация о командах:

Команда хозяев

Название: "Тоттенхэм" (Лондон)

Год основания "Тоттенхэм" (Лондон): 1882

Страна: Англия

Тренер: Жозе Моуриньо



Предыдущий матч команды "Тоттенхэм" был сыгран против ЛАСК - 03.12.2020, в рамках турнира Лига Европы 2020/2021 и закончился ничьей.

Команда гостей

Название: Арсенал (Лондон)

Год основания Арсенал (Лондон): 1886

Страна: Англия

Тренер: Микель Артета



Прошедший матч команды Арсенал был сыгран против Рапид - 03.12.2020, в рамках турнира Лига Европы 2020/2021 и закончился победой команды Арсенал.

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