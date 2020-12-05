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ФК Львов - Ингулец онлайн трансляция матча

Премьер-лига - 05 декабря 2020, 14:00
Рейтинг матча:
ФК Львов
Львов
1 - 1
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77'
Ингулец
Петрово
Ход матча
32' Ника Ситчинава 39' Владислав Лупашко
69' Илья Коваленко
Кто победит?
25 Пользователей сделало свой выбор
ФК Львов
28%
Ничья
40%
Ингулец
32%
Прогноз на матч
Последние матчи - ФК Львов
Премьер-лига 2020/2021
27.11.2020 - 19:00 ФК Львов 1 - 3 Завершен ФК Мариуполь П
Премьер-лига 2020/2021
22.11.2020 - 17:00 Десна 0 - 1 Завершен ФК Львов В
Премьер-лига 2021
07.11.2020 - 17:00 ФК Александрия 1 - 0 Завершен ФК Львов П
Премьер-лига 2021
01.11.2020 - 17:00 ФК Львов 1 - 0 Завершен Ворскла В
Премьер-лига 2021
24.10.2020 - 19:30 ФК Львов 1 - 3 Завершен СК Днепр-1 П
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Последние матчи - Ингулец
Премьер-лига 2020/2021
29.11.2020 - 19:30 Ингулец 2 - 1 Завершен Олимпик В
Премьер-лига 2020/2021
21.11.2020 - 14:00 Ингулец 0 - 2 Завершен Динамо П
Премьер-лига 2021
08.11.2020 - 14:00 Рух 2 - 2 Завершен Ингулец Н
Премьер-лига 2021
01.11.2020 - 19:30 Ингулец 1 - 1 Завершен Заря Н
Премьер-лига 2021
25.10.2020 - 14:00 Ингулец 1 - 1 Завершен ФК Мариуполь Н
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Новости команд
Кто победит?
25 Пользователей сделало свой выбор
ФК Львов
28%
Ничья
40%
Ингулец
32%
Главные события
39'
Владислав Лупашко
32'
Ника Ситчинава
Составы команд
Стартовый состав
  • 96
    Рафаэль Сабино
    Полузащитник
  • 39
    Денис Балан
    Защитник
  • 28
    Виталий Павлов
    Защитник
  • 80
    Владислав Лупашко
    Полузащитник
    39
  • 23
    Александр Кучеренко
    Защитник
  • 5
    Евгений Запорожец
    Полузащитник
  • 49
    Ника Ситчинава
    Нападающий
    32
Запасные игроки
  • 21
    Александр Романчук
    Нападающий
  • 10
    Александр Козак
    Полузащитник
  • 13
    Илья Коваленко
    Полузащитник
  • 89
    Олег Синегуб
    Защитник
Тренеры
Трансляция
74'
Офсайд
Офсайд! Коваленко затолкал мяч в сетку в завершении подачи с левого фланга, но был при этом в явном офсайде.
72'
Так и не дал Коваленко с двух попыток подать в штрафную Сабино с правого фланга.
70'
Замена
Клименчук вышел на замену Казлаускасу.
69'
Замена
Коваленко вышел на замену Лупашко.
68'
Опасный момент
Прострел с левого фланга от Запорожца Козак замыкал в касание из центра штрафной, но отправил мяч в сторону от дальней штанги!
66'
Запорожец завершил смещение с левого фланга при контратаке ударом в Сабино, который удачно постелился перед соперником.
64'
Опасный момент
Какая хитрая подкрутка с углового на правом фланге от Чиряка! Шуст парировал из-под перекладины!
62'
Замена
Кравчук был заменен на Захаркива.
61'
Офсайд
Квасный в офсайде после заброса от Запорожца в левый фланг.
60'
Павлов поднялся к технической зоне, где и сфолил против Ныча.
58'
Кучеренко с фолом остановил проход Грисьо по правому флангу.
55'
Желтая карточка
Шина также не остался в стороне от конфликта.
55'
Желтая карточка
Бартулович сфолил против Шины в верховой борьбе на чужой половине, после чего пошел бодаться с соперником.
53'
Замена
Мкомола был заменен на Козака.
51'
Отмашка Ныча в левом фланге атаки в лицо сопернику обошлась без желтой.
49'
Шуст забрал в руки подачи с правого фланга от Якимца.
48'
Квасный сумел остановить продвижение левым флангом со стороны Якимца.
47'
Ныч толкнул в спину Грисьо в верховой борьбе у чужой штрафной.
47'
Фол со стороны Кучеренко в левом фланге атаки.
Свисток
Второй тайм начался!
Свисток
Перерыв. 1:1 в нашем матче по итогам первой половины.
45+2'
Гоооол!!!
ГОЛ! Подача Чиряка с дальнего штрафного в правом фланге завершилась точным приемом от Сабино, после чего бразилец пробил под дальнюю штангу!
45+1'
Желтая карточка
Мкомола отмахнулся от Грисьо в левом фланге обороны.
45'
Инфо
Следующий тройной свисток арбитра прозвучит, по меньшей мере, через 2 мин.
45'
Ингулец перешел на длинный пас, поэтому брак серьезно возрос.
43'
Штрафной для Львова у технической зоны.
41'
Гоооол!!!
ГОЛ! Бартулович с пенальти пробил точно в правый верхний угол!
41'
Желтая карточка
Желтая Кравчуку и отмена гола! Фантастика!
40'
Опасный момент
ГОЛ?! ПЕНАЛЬТИ?! Мкомола пробил из центра штрафной в соперника, который сыграл рукой, после чего мяч оказался в сетке!
40'
Лавриненко решил напихать Кравчуку. Началась словесная перепалка.
39'
Желтая карточка
Лупашко совершил накладку в правом фланге обороны против Кравчука.
37'
Ситчинава освободился от двух соперников перед чужой штрафной, но пробил все равно в одного из них. Как и Бартулович, который следом замыкал отскок.
36'
Мкомола совершил накладку против Чиряка в входа в правый фланг чужой штрафной.
35'
Очередная опасная игра от Грисьо на фланге. Рискует.
32'
Желтая карточка
А теперь и сам получил желтую Ситчинава, попал локтем в лицо Махмутовичу в центре поля в верховой борьбе.
31'
Опасный момент
Ситчинава! Отбор Бартуловича на чужой половине подарил ему пространство для удара с подхода к штрафной, но мяч был отправлен выше цели!
30'
Опасный момент
Балан замыкал прострел с правого фланга от Кучеренко на ближней штанге, но из-под Махмутовича так и не смог пробить точно в дальний угол!
28'
Грисьо не успел к мячу в завершении затяжной стенки с Якимцом на правом фланге.
26'
Подача с правого фланга от Балана была перехвачена Костиком.
25'
Рулетка от Чиряка в левом фланге атаки завершилась фолом от Мкомолы.
24'
Подача штрафного с левого фланга от львовян обострения в чужой штрафной не принесла.
23'
Опасный момент
Бартулович подкруткой со штрафного в левую девятку не попал в створ! Близко!
22'
Желтая карточка
Убгал в правый фланг штрафной Ситчинава, однако его дернул за корпус Михоуби!
21'
Фол против Мкомолы у технической зоны со стороны Михоуби.
19'
Вновь гости перешли на чужую половину, но темп их атак достаточно низкий.
17'
Желтая карточка
Грисьо бросился двумя ногами в подкат против Ситчинавы в центре поля.
16'
Пробил головой Ныч в завершении подачи головой от Якимца с правого фланга, но лишь опустил мяч в руки Шусту.
16'
Штрафной для Львова почти от центра поля завершился выносом на угловой в левом фланге.
14'
Кучеренко ушел на рывке в левый фланг, но издали выстрелил намного выше цели.
13'
Заброс от Кучеренко в чужую штрафную пришелся к голкиперу.
11'
Балан перевел в угловой заброс на ход Казлаускасу в левый фланг из глубины.
10'
Длинный пас от Махмутовича в правый фланг атаки был перехвачен.
9'
Офсайд
Офсайд у Запорожца при забросе в левый фланг.
8'
В отборе мяча на правом фланге Грисьо сфолил против Квасного.
7'
Уверенный старт от Ингульца. Львов сидит на своей половине.
5'
А вот и первая попытка пристреляться от Ситчинавы! Якимец уступил борьбу на фланге Бартуловичу, тот скинул партнеру, но Ника пробил в правую сторону от ворот. С рикошетом от Шины.
3'
Младен пробил в стенку, а с рикошета в центр штрафной Запорожец отправил мяч над воротами.
2'
Штрафной в левом фланге исполнит Бартулович.
1'
Ингулец ушел в контроль с первых минут.
Свисток
Арбитр дал стартовый свисток. Матч начался!
Запасные: Крынский, Козак, Коваленко, Янаков, Фатеев, Белоцерковец, Плохотнюк, Шишка, Синегуб.
Ингулец: Шуст — Балан, Семенко, Павлов, Квасный — Лупашко, Кучеренко — Бартулович, Запорожец, Мкомола — Ситчинава.
Запасные: Пеньков, Романчук, Клименчук, Айнсалу, Ременяк, Малашевский, Фелипе, Эрнест, Захаркив.
ПФК Львов: Костик — Якимец, Махмутович, Кравчук, Михоуби — Грисьо, Сабино, Казлаускас — Чиряк, Шина — Ныч.
Инфо
Стали известны стартовые составы:
Ярослав Козык (Мукачево, Украина) — главный арбитр сегодняшнего матча.
Здравствуйте, уважаемые любители футбола. UA-Футбол приглашает Вас на текстовую онлайн-трансляцию поединка 12-го тура Украинской Премьер-лиги. На поле стадиона "Арена Львов" (Львов, Украина) сыграют ПФК Львов и петровский Ингулец.
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Анонс матча ФК Львов - Ингулец 05.12.2020, Премьер-лига

Противостояние между командой ФК Львов (Львов) и командой Ингулец (Петрово) будет проходить в рамках турнира по футболу: Премьер-лига 2020/2021.

Дата проведения матча: 05.12.2020
Время начала матча: 14:00

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча ФК Львов - Ингулец можно посмотреть 05.12.2020 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Премьер-лига. Текстовую трансляцию матча ФК Львов - Ингулец, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: ФК Львов (Львов)
Год основания ФК Львов (Львов): 2006
Страна: Украина
Тренер: Виталий Шумский

Предыдущий матч команды ФК Львов был сыгран против ФК Мариуполь - 27.11.2020, в рамках турнира Премьер-лига 2020/2021 и закончился победой команды ФК Мариуполь.

Команда гостей

Название: Ингулец (Петрово)
Год основания Ингулец (Петрово): 2013
Страна: Украина
Тренер: Сергей Лавриненко

Предыдущий матч команды Ингулец был сыгран против Олимпик - 29.11.2020, в рамках чемпионата Премьер-лига 2020/2021 и закончился победой команды Ингулец.

Следите за результатами матча ФК Львов - Ингулец онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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