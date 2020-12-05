ФК Львов - Ингулец онлайн трансляция матча

Противостояние между командой ФК Львов (Львов) и командой Ингулец (Петрово) будет проходить в рамках турнира по футболу: Премьер-лига 2020/2021.
Дата проведения матча: 05.12.2020
Время начала матча: 14:00
Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: ФК Львов (Львов)
Год основания ФК Львов (Львов): 2006
Страна: Украина
Тренер: Виталий Шумский
Предыдущий матч команды ФК Львов был сыгран против ФК Мариуполь - 27.11.2020, в рамках турнира Премьер-лига 2020/2021 и закончился победой команды ФК Мариуполь.
Название: Ингулец (Петрово)
Год основания Ингулец (Петрово): 2013
Страна: Украина
Тренер: Сергей Лавриненко
Предыдущий матч команды Ингулец был сыгран против Олимпик - 29.11.2020, в рамках чемпионата Премьер-лига 2020/2021 и закончился победой команды Ингулец.
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