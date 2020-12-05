ФК Львов - Ингулец онлайн трансляция матча

Анонс матча ФК Львов - Ингулец 05.12.2020, Премьер-лига

Противостояние между командой ФК Львов (Львов) и командой Ингулец (Петрово) будет проходить в рамках турнира по футболу: Премьер-лига 2020/2021.

Дата проведения матча: 05.12.2020

Время начала матча: 14:00

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

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Информация о командах:

Команда хозяев

Название: ФК Львов (Львов)

Год основания ФК Львов (Львов): 2006

Страна: Украина

Тренер: Виталий Шумский



Предыдущий матч команды ФК Львов был сыгран против ФК Мариуполь - 27.11.2020, в рамках турнира Премьер-лига 2020/2021 и закончился победой команды ФК Мариуполь.

Команда гостей

Название: Ингулец (Петрово)

Год основания Ингулец (Петрово): 2013

Страна: Украина

Тренер: Сергей Лавриненко



Предыдущий матч команды Ингулец был сыгран против Олимпик - 29.11.2020, в рамках чемпионата Премьер-лига 2020/2021 и закончился победой команды Ингулец.

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