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ФК Мариуполь - Динамо онлайн трансляция матча

Премьер-лига - 05 декабря 2020, 19:30
Рейтинг матча:
ФК Мариуполь
Мариуполь
0 - 1
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62'
Динамо
Киев
Ход матча
6' Денис Гармаш 41' Георгий Бущан
49' Никита Петерман 51' Дмитрий Мишнёв
Кто победит?
62 Пользователей сделало свой выбор
ФК Мариуполь
26%
Ничья
18%
Динамо
56%
Личные встречи
ФК Мариуполь
1
Побед
18
Игр
15
Побед
Динамо
Премьер-лига 2021
24.11.2019 - 17:00 Динамо 3 - 0 Завершен ФК Мариуполь
Премьер-лига 2019/2020
25.09.2019 - 17:00 ФК Мариуполь 0 - 1 Завершен Динамо
Премьер-лига 2020
18.05.2019 - 17:00 Динамо 2 - 1 Завершен ФК Мариуполь
Премьер-лига 2020
13.04.2019 - 14:00 ФК Мариуполь 0 - 1 Завершен Динамо
Последние матчи - ФК Мариуполь
Кубок Украины 2020/2021
02.12.2020 - 13:00 Верес 1 - 0 Завершен ФК Мариуполь П
Премьер-лига 2020/2021
27.11.2020 - 19:00 ФК Львов 1 - 3 Завершен ФК Мариуполь В
Премьер-лига 2020/2021
20.11.2020 - 19:00 Рух 0 - 0 Завершен ФК Мариуполь Н
Премьер-лига 2021
07.11.2020 - 14:00 Олимпик 3 - 3 Завершен ФК Мариуполь Н
Премьер-лига 2021
30.10.2020 - 19:00 Шахтер 4 - 1 Завершен ФК Мариуполь П
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Последние матчи - Динамо
Лига Чемпионов 2020/2021
02.12.2020 - 22:00 "Ювентус" 3 - 0 Завершен Динамо П
Премьер-лига 2020/2021
28.11.2020 - 17:00 Динамо 2 - 0 Завершен Ворскла В
Лига Чемпионов 2020/2021
24.11.2020 - 22:00 Динамо 0 - 4 Завершен "Барселона" П
Премьер-лига 2020/2021
21.11.2020 - 14:00 Ингулец 0 - 2 Завершен Динамо В
Премьер-лига 2021
08.11.2020 - 17:00 Динамо 0 - 3 Завершен Шахтер П
Показать больше
Новости команд
Кто победит?
62 Пользователей сделало свой выбор
ФК Мариуполь
26%
Ничья
18%
Динамо
56%
Главные события
Дмитрий Мишнёв
51'
Никита Петерман
49'
6'
Денис Гармаш ГООЛ!
Составы команд
Стартовый состав
  • 37
    Назарий Муравский
  • 4
    Сергей Чоботенко
    Защитник
  • 9
    Дмитрий Мишнёв
    Полузащитник
    51
  • 34
    Никита Петерман
    Защитник
    49
  • 17
    Сергей Горбунов
    Полузащитник
  • 7
    Дмитрий Топалов
    Полузащитник
  • 94
    Томаш Кендзера
    Защитник
  • 89
    Владислав Супряга
    Нападающий
  • 14
    Де Пенья Карлос
  • 10
    Николай Шапаренко
    Полузащитник
  • 15
    Виктор Цыганков
    Полузащитник
  • 18
    Александр Андриевский
    Полузащитник
  • 19
    Денис Гармаш
    Полузащитник
    6
  • 20
    Александр Караваев
    Нападающий
  • 16
    Виталий Мыколенко
    Защитник
  • 4
    Попов Д.
Запасные игроки
  • 1
    Евгений Гальчук
    Вратарь
  • 77
    Кулаков А.
  • 13
    Артём Шабанов
    Защитник
  • 34
    Александр Сирота
  • 22
    Родригес Жерсон
  • 17
    Богдан Леднев
    Полузащитник
  • 7
    Беньямин Вербич
    Полузащитник
  • 1
    Георгий Бущан
    Вратарь
    41
  • 71
    Денис Бойко
    Вратарь
  • 8
    Владимир Шепелев
    Полузащитник
Тренеры
Трансляция
58'
Фол со стороны Мишнева в правом фланге обороны против Де Пены.
56'
Опасный момент
Чуть не начудил Кудрик, стараясь отразить удар Шапаренко на низкой высоте с левого фланга! Рикошет от кулака голкипера мог пойти в ворота!
55'
Опасный момент
Кудрик забрал мяч в руки после прямого удара от Цыганкова со штрафного.
53'
Очеретько поймал на бедро Цыганкова у границ своей штрафной.
51'
Желтая карточка
Желтая Мишневу за фол в правом фланге обороны против Миколенко.
50'
Замена
Кулаков вышел на поле вместо Сикана.
49'
Желтая карточка
Петерман предупрежден за фол в центре поля против Супряги, который только успел его обокрасть.
49'
Забрал мяч в руки Бущан после дальнего выстрела от Горбунова с правого полуфланга.
46'
Прорывался в правый фланг штрафной Мишнев, но качественному ему поставил спину Миколенко.
Свисток
Второй тайм начался!
Свисток
Перерыв. 0:1 в нашем матче по итогам первой половины.
45'
Инфо
По меньшей мере, командам предстоит сыграть в этом тайме еще 1 мин.
45'
Динамо атакует даже в меньшинстве.
43'
Горбунов просто попал в стенку своим ударом.
42'
К слову, симпатичный штрафной будет у Мариуполя.
41'
Замена
Бущана пришлось выпускать вместо Гармаша.
38'
Красная карточка
ПРЯМАЯ КРАСНАЯ! Очеретько вырезал заброс на ход Горбунову, который успел пробросить мяч мимо Нещерета, который затем влетел сопернику в ноги!
35'
Зажали у правого углового флажка Цыганкова, откуда Виктор так и не смог отдать точный пас.
33'
Мариуполь не может выйти из-под прессинга в данные минуты.
31'
Опасный момент
Цыганков завершал красивую комбинацию подкруткой с правого фланга атаки, но Кудрик сумел парировать угрозу!
28'
Шапаренко указывает на игру рукой со стороны соперника внутри штрафной хозяев. Есть вопросы, но есть и VAR.
27'
Динамо в медленный розыгрыш вернулось в данные минуты.
25'
Опасный момент
С левого фланга Де Пена пробил из-за пределов штрафной, но Кудрик кулаками сыграл уверенно.
23'
Опасный момент
Горбунов решил бить со столь дальнего штрафного, но попал точно в голову Гармашу. Впрочем, мяч опасно опустился в сторону от правой штанги.
23'
Гармаш сорвал контратаку соперников через правый фланг.
22'
Кудрик снял высокую подачу с левого фланга от Шапаренко.
21'
Опасный момент
Де Пена сумел пробить из полукруга у штрафной мимо четырех соперников. Кудрик парировал на угловой!
19'
Неспешный розыгрыш мяча от Динамо наблюдаем в данные минуты.
16'
За мгновение до этого Топало грубо снес Андриевский, но игрок Динамо остался без ничего после этого эпизода.
15'
Желтая карточка
Сикана влетел в ноги Кендзеры у технической зоны.
14'
Офсайд
Офсайд у Де Пены после передачи в левый фланг атаки.
12'
Сикан проиграл борьбу корпусами Попову в правом фланге чужой штрафной, но угловой заработал.
10'
Гармаш прострелил с правого фланга точно в ноги сопернику.
8'
Динамо катает мяч по центру поля.
6'
Гоооол!!!
ГОЛ! Гармаш ушел от Кудрика в центре чужой штрафной в сторону правой штанги, после чего пробил в пустые. Голевой пас с правого фланга отдал Цыганков.
4'
На выходе к лицевой границе штрафной Кудрик опередил на мяче Супрягу.
3'
Супряга не смог продавить в левом фланге чужой штрафной Муравского и добраться до мяча.
2'
Дальний удар от Мишнева со штрафного почти у центра поля отправил мяч выше ворот.
Свисток
Арбитр дал стартовый свисток. Матч начался!
Запасные: Бущан, Бойко, Вербич, Шепелев, Шабанов, Леднев, Родригес, Клейтон, Сирота.
Динамо: Нещерет — Кендзера, Попов, Миколенко, Караваев — Гармаш, Андриевский — Цыганков, Шапаренко, Де Пена — Супряга.
Запасные: Гальчук, Велев, Шушко, Кулиев, Трофимюк, Кулаков.
Мариуполь: Кудрик — Стасюк, Чоботенко, Муравский, Доброхотов — Петерман, Мишнев — Очеретько, Топалов, Горбунов — Сикан.
Инфо
Стали известны стартовые составы:
Андрей Коваленко (Полтава, Украина) — главный арбитр сегодняшнего матча.
Здравствуйте, уважаемые любители футбола. UA-Футбол приглашает Вас на текстовую онлайн-трансляцию поединка 12-го тура Украинской Премьер-лиги. На поле стадиона "Динамо" им. В. Лобановского (Киев, Украина) сыграют Мариуполь и киевское Динамо.
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Комментарии(2)
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Serhio79 (Kyiv)
05.12.2020 в 20:46
У "Динамо" вже третій матч поспіль вилучення :-(
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GOLD-MAN-ANGLO-SAX
05.12.2020 в 20:34
Мариуполь это конечно не Ювентус, тут у Динамо Победа.
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Последние матчи
Завершен 18:45 - Сегодня "Ювентус" 0 Торино Торино 1 Завершен 17:45 - Сегодня Галатасарай Галатасарай 2 Хатайспор Хатайспор 0 Завершен 17:45 - Сегодня Ренн Ренн 0 Ланс Ланс 2 Завершен 17:15 - Сегодня "Севилья" 0 Реал Реал 1 Завершен 17:00 - Сегодня Шахтер Шахтер 5 ФК Минай ФК Минай 1

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Анонс матча ФК Мариуполь - Динамо 05.12.2020, Премьер-лига

Матч между командой ФК Мариуполь (Мариуполь) и командой Динамо (Киев) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Премьер-лига 2020/2021.

Дата проведения матча: 05.12.2020
Время начала матча: 19:30

История предыдущих матчей

История противостояний между ФК Мариуполь (Мариуполь) и командой Динамо (Киев):

Предыдущий матч между командами закончился победой в пользу Динамо, тогда как команда ФК Мариуполь осталась с поражением. Столкновение Динамо и ФК Мариуполь в предыдущем футбольном матче 24.11.2019 закончилось с такими результатами: 3:0 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча ФК Мариуполь - Динамо можно посмотреть 05.12.2020 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Премьер-лига. Текстовую трансляцию матча ФК Мариуполь - Динамо, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: ФК Мариуполь (Мариуполь)
Год основания ФК Мариуполь (Мариуполь): 1960
Страна: Украина
Тренер: Остап Маркевич

Прошедший поединок команды ФК Мариуполь был сыгран против Верес - 02.12.2020, в рамках чемпионата Кубок Украины 2020/2021 и закончился победой команды Верес.

Команда гостей

Название: Динамо (Киев)
Год основания Динамо (Киев): 1927
Страна: Украина
Тренер: Мирча Луческу

Прошедший поединок команды Динамо был сыгран против "Ювентус" - 02.12.2020, в рамках турнира Лига Чемпионов 2020/2021 и закончился победой команды "Ювентус".

Следите за результатами матча ФК Мариуполь - Динамо онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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