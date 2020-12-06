  1. UA-Футбол ⚽
  2. Футбол онлайн
  3. Олимпик - Рух Смотреть онлайн
В тренде

Олимпик - Рух онлайн трансляция матча

Премьер-лига - 06 декабря 2020, 14:00
Рейтинг матча:
Олимпик
Донецк
3 - 1
Матч завершен
Рух
Львов
Ход матча
63' Евгений Пасич
Кто победит?
18 Пользователей сделало свой выбор
Олимпик
44%
Ничья
28%
Рух
28%
Прогноз на матч
Личные встречи
Олимпик
1
Побед
1
Игр
0
Побед
Рух
Премьер-лига 2020/2021
06.12.2020 - 14:00 Олимпик 3 - 1 Завершен Рух
Последние матчи - Олимпик
Премьер-лига 2020/2021
06.12.2020 - 14:00 Олимпик 3 - 1 Завершен Рух В
Премьер-лига 2020/2021
29.11.2020 - 19:30 Ингулец 2 - 1 Завершен Олимпик П
Кубок Украины 2020/2021
13.11.2020 - 14:00 ВПК-Агро 1 - 0 Завершен Олимпик П
Премьер-лига 2021
07.11.2020 - 14:00 Олимпик 3 - 3 Завершен ФК Мариуполь Н
Премьер-лига 2021
31.10.2020 - 14:00 Колос 1 - 2 Завершен Олимпик В
Показать больше
Последние матчи - Рух
Премьер-лига 2020/2021
06.12.2020 - 14:00 Олимпик 3 - 1 Завершен Рух П
Премьер-лига 2020/2021
28.11.2020 - 14:00 ФК Александрия 0 - 0 Завершен Рух Н
Премьер-лига 2020/2021
20.11.2020 - 19:00 Рух 0 - 0 Завершен ФК Мариуполь Н
Премьер-лига 2021
08.11.2020 - 14:00 Рух 2 - 2 Завершен Ингулец Н
Премьер-лига 2021
01.11.2020 - 14:00 ФК Минай 0 - 0 Завершен Рух Н
Показать больше
Новости команд
Кто победит?
18 Пользователей сделало свой выбор
Олимпик
44%
Ничья
28%
Рух
28%
Главные события
Составы команд
12
Бетим Халими
30
Юрий Копина
Стартовый состав
  • 12
    Бетим Халими
  • 11
    Павел Ксенз
    Полузащитник
  • 74
    Игорь Снурницын
    Защитник
  • 44
    Евгений Цымбалюк
    Защитник
  • 89
    Сергей Политыло
    Полузащитник
  • 30
    Юрий Копина
    Полузащитник
Запасные игроки
  • 19
    Тейшейра
    Полузащитник
  • 42
    Евгений Пасич
    Полузащитник
    63
  • 14
    Иван Брикнер
    Полузащитник
  • 90
    Владимир Заставный
    Защитник
Тренеры
Трансляция
Свисток
Вот и все! Матч завершен! 3:1! Рух вновь не сумел победить, уступив в шестой раз в сезоне.
90'
Инфо
Следующий тройной свисток арбитра прозвучит, по меньшей мере, через 3 мин.
88'
Замена
Кухарук вышел на поле вместо Копины.
86'
Опасный момент
Тейшейра от центра поля чуть не запустил мяч над головой Бандуре, но голкипер успел вернуться в "рамку"!
83'
Замена
Романовский вступил в игру вместо Бабенко.
80'
Дальний удар от Политыло пришелся точно в руки Бандуре, который поджидал у левой штанги своих ворот.
78'
Политыло качественным корпусом заработал штрафной в центре поля.
75'
Ударом от границ штрафной Бенито попал соперники в руку, но арбитр пенальти не дал, после чего у игрока Олимпика началась истерика.
72'
Желтая карточка
Фол в атаке со стороны Климчука против Драме.
70'
Замена
Тейшейра вышел вместо Шахаба. Каргбо вступил в игру на замену Альваренги.
70'
Замена
Глига вышел вместо Кондракова, а Брикнер заменил Русина.
69'
Гоооол!!!
ГОЛ! Бойчук подал со штрафного с правого фланга на ближний угол вратарской, откуда Кондраков точно пробил головой! В итоге, мяч записали на автогол Цымбалюка, в плечо которого и пришелся удар соперника.
65'
Желтая карточка
Бенито предупрежден за попытку провокации Белого.
63'
Замена
Пасич вышел вместо Ксенза.
62'
Гоооол!!!
ГОЛ! Политыло прострелил со свободного левого фланга, Бандура перевел мяч в перекладину, после чего Шахаб добил в пустые!
61'
Опасный момент
Шахаб завершил рывок в левый фланг контратаки неудачным ударом в дальний угол.
60'
Снурницын с правого фланга штрафной подсекал мяч, но Снурницын подставился под эту передачу. Затем, угловой Рух исполнил неудачно.
59'
Рух агрессивно пытается атаковать через быстрый пас.
57'
Опасный момент
Кулаками отразил Бетим прямой удар под перекладину со штрафного от Федорчука!
55'
Опасный момент
Успешно закрутил над стенкой мяч Федорчук, но Бетим забрал намертво.
54'
Федорчук в борьбе против Драме у чужой штрафной заработал опасный стандарт.
53'
Бандура спокойно забрал в руки невнятную попытку удара с левого фланга.
51'
Желтая карточка
Бенито посадил Копину на желтую своим рывком через центр поля.
50'
Желание у Руха заметно невооруженным взглядом, но мастерства для создания моментов не хватает. Пока что.
48'
Настолько высокую подачу Мысыка с левого фланга некому было замыкать.
47'
Контроль мяча от Олимпика со старта второго тайма.
Свисток
Второй тайм начался!
Свисток
Перерыв. 2:0 в нашем матче по итогам первой половины.
45+2'
Опасный момент
Шахаб из центра штрафной ударом с разворотом корпуса завершал контратаку своей команды, но Бандура прочитал направление удара.
45+1'
Инфо
Минимальный объем компенсированного арбитром времени составит 2 мин.
45+1'
Опасный момент
Штанга! Федорчук подкруткой со штрафного попал в каркас ворот у правой девятки!
45'
Штрафной прямо перед чужими владениями для Руха!
43'
Опасный момент
Совершенно без проблем забрал мяч в руки Бетим, после удара головой от Русина в завершении подачи с левого фланга от Мысыка.
43'
Рух поджимает в конце тайма.
41'
Бабенко долго готовил удар из-за пределов штрафной, поэтому Копина успел его накрыть.
39'
В опасный подкат против Федорчука пошел Ксенз в левом фланге контратаки соперников, но сам же и пострадал при этом.
36'
Опасный момент
Вот это эгоист Бенито, конечно! Сам полез обыгрывать Гагуна в левом фланге чужой штрафной, игнорируя Шахаба, после чего сфолил против соперника.
34'
Опасный момент
Федорчук со стандарта пробил в сторону от левой штанги, но при этом попал в Бенито, который стоял в стенку.
34'
Тем временем, у Руха будет опасный штрафной.
33'
Повреждение у Климчука после борьбы с соперником в чужой штрафной.
31'
Прострел Русина с правого фланга завершился лишь серией рикошетов между его ногами и ногами Лебеденко. В конечном итоге, от игрока Руха ушел мяч.
30'
Дальний удар от Кондракова с правого фланга запустил мяч куда-то далеко над воротами.
28'
Офсайд
В офсайд влез Шахаб после заброса в правый фланг штрафной.
26'
В медленных попытках старается Рух пересечь центр поля.
24'
Гоооол!!!
ГОЛ! Серьезный рикошет от Парамонова помог Бенито отыграть голкипера ударом со входа в правый фланг штрафной!
22'
Опасный момент
Головой замыкал Кондраков подачу с правого фланга в центр штрафной, но мяч опустился уже за левой девяткой!
22'
Уголовой
Угловой с правого фланга от гостей ознаменовался очередной неточной подачей.
21'
Кондраков открылся в правом фланге чужой штрафной под передачу партнера, после чего пробил точно в ноги Цымбалюка.
19'
Налетел в центре поля на Политыло в неудачном отборе Бойчук.
18'
Офсайд
Офсайд у Кондракова после заброса от Мысыка с левого фланга.
16'
Гагун сумел остановить неловкие "танцы" от Альваренга, который закрутился с мячом у левого углового флажка на чужой половине.
14'
Повреждение у Шахаба после борьбы за мяч с Парамоновым у чужой штрафной.
12'
Подача от Гагуна с правого фланга пришла аккурат на голову Снурницыну.
10'
Фактически из ничего пришел этот гол. Рух теперь вынужден забирать мяч себе.
8'
Гоооол!!!
ГОЛ! Шахаб забил седьмой гол в этом сезоне, завершив подачу от Лебеденко с левого фланга!
7'
Не поднимается темп нашего поединка. Олимпик владеет мячом.
5'
Стандарт Олимпик исполнил не лучшим образом, а от контратаки хозяев уберег Ксенз.
4'
Штрафной в левом фланге удалось заработать Романовскому.
2'
Бойчук показал пару финтов в правом фланге, но подал в штрафную неудачно.
Свисток
Арбитр дал стартовый свисток. Матч начался!
Запасные: Мысак, Стаменкович, Заставный, Брикнер, Притула, Рунич, Кухарук, Козловский, Глига.
Рух: Банудра — Гагун, Белый, Парамонов, Мысык — Федорчук — Бойчук, Копина, Русин, Климчук — Кондраков.
Запасные: Чекотун, Аблитаров, Пасич, Романовский, Кравчук, Кириленко, Тейшейра, Каргбо.
Олимпик: Бетим — Ксенз, Драме, Снурницын, Лебеденко — Цымбалюк — Бенито, Бабенко, Политыло, Альваренга — Шахаб.
Инфо
Стали известны стартовые составы:
Николай Балакин (Киевская обл., Украина) — главный арбитр сегодняшнего матча.
Здравствуйте, уважаемые любители футбола. UA-Футбол приглашает Вас на текстовую онлайн-трансляцию поединка 12-го тура Украинской Премьер-лиги. На поле стадиона "Динамо" им. В. Лобановского (Киев, Украина) сыграют донецкий Олимпик и львовский Рух.
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии(1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
dok2018 (DNEPR)
06.12.2020 в 14:14
Админ исправьте......
Ответить
0
0


Последние матчи
Завершен 13:45 - Сегодня "Лилль" 2 Монако Монако 0 Завершен 13:45 - Сегодня Вест Бромвич Альбион Вест Бромвич Альбион 1 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 4 Завершен 13:15 - Сегодня Верона Верона 1 Кальяри Кальяри 1 Завершен 12:15 - Сегодня Карагюмрюк (Туц)(Stat) Карагюмрюк (Туц)(Stat) 2 Ризеспор Ризеспор 1 Завершен 22:00 - Вчера Кадис Кадис 0 "Барселона" 0

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Новости футбола

Все новости
В тренде

загрузка...

Анонс матча Олимпик - Рух 06.12.2020, Премьер-лига

Противостояние между командой Олимпик (Донецк) и командой Рух (Львов) будет проходить в рамках турнира по футболу: Премьер-лига 2020/2021.

Дата проведения матча: 06.12.2020
Время начала матча: 14:00

История предыдущих матчей

История противостояний между клубами Олимпик (Донецк) и командой Рух (Львов):

Прошедший матч между командами закончился победой в пользу Олимпик, тогда как команда Рух осталась с поражением. Столкновение Олимпик и Рух в предыдущем футбольном матче 06.12.2020 закончилось со следующими результатом: 3:1 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Олимпик - Рух можно посмотреть 06.12.2020 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Премьер-лига. Текстовую трансляцию матча Олимпик - Рух, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Олимпик (Донецк)
Год основания Олимпик (Донецк): 2001
Страна: Украина
Тренер: Игорь Климовский

Предыдущий матч команды Олимпик был сыгран против Рух - 06.12.2020, в рамках чемпионата Премьер-лига 2020/2021 и закончился победой команды Олимпик.

Команда гостей

Название: Рух (Львов)
Год основания Рух (Львов): 2003
Страна: Украина
Тренер: Иван Федык

Прошедший поединок команды Рух был сыгран против Олимпик - 06.12.2020, в рамках турнира Премьер-лига 2020/2021 и закончился победой команды Олимпик.

Следите за результатами матча Олимпик - Рух онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

Другие анонсы матчей, расписание, турнирная таблица и результаты игр Премьер-лига и других чемпионатов также доступны онлайн на сайте в режиме 24/7.

Продолжая просматривать www.ua-football.com, вы подтверждаете, что соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Согласен