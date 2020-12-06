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Заря - СК Днепр-1 онлайн трансляция матча

Премьер-лига - 06 декабря 2020, 17:00
Рейтинг матча:
Заря
Луганск
3 - 1
Матч завершен
СК Днепр-1
Днепр
Ход матча
Кто победит?
31 Пользователей сделало свой выбор
Заря
52%
Ничья
13%
СК Днепр-1
35%
Прогноз на матч
Личные встречи
Заря
2
Побед
4
Игр
1
Побед
СК Днепр-1
Премьер-лига 2020/2021
06.12.2020 - 17:00 Заря 3 - 1 Завершен СК Днепр-1
Контрольные матчи клубов УПЛ 2021
11.08.2020 - 17:00 Заря 2 - 3 Завершен СК Днепр-1
Премьер-лига 2021
03.11.2019 - 14:00 СК Днепр-1 1 - 4 Завершен Заря
Премьер-лига 2019/2020
04.08.2019 - 19:30 Заря 1 - 1 Завершен СК Днепр-1
Последние матчи - Заря
Премьер-лига 2020/2021
06.12.2020 - 17:00 Заря 3 - 1 Завершен СК Днепр-1 В
Лига Европы 2020/2021
03.12.2020 - 19:55 Заря 1 - 0 Завершен Лестер Сити В
Премьер-лига 2020/2021
29.11.2020 - 14:00 ФК Минай 0 - 3 Завершен Заря В
Лига Европы 2020/2021
26.11.2020 - 19:55 АЕК 0 - 3 Завершен Заря В
Премьер-лига 2021
08.11.2020 - 19:30 Заря 0 - 0 Завершен Ворскла Н
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Последние матчи - СК Днепр-1
Премьер-лига 2020/2021
06.12.2020 - 17:00 Заря 3 - 1 Завершен СК Днепр-1 П
Кубок Украины 2020/2021
02.12.2020 - 13:00 ВПК-Агро 0 - 5 Завершен СК Днепр-1 В
Премьер-лига 2020/2021
28.11.2020 - 19:30 СК Днепр-1 0 - 1 Завершен Шахтер П
Премьер-лига 2020/2021
22.11.2020 - 14:00 ФК Минай 3 - 2 Завершен СК Днепр-1 П
Премьер-лига 2021
06.11.2020 - 19:00 СК Днепр-1 0 - 2 Завершен Колос П
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Новости команд
Кто победит?
31 Пользователей сделало свой выбор
Заря
52%
Ничья
13%
СК Днепр-1
35%
Составы команд
Стартовый состав
  • 0
    Виталий Вернидуб
    Защитник
  • 0
    Абу Х.
  • 0
    Дмитрий Иванисния
  • 0
    Артём Громов
    Полузащитник
  • 0
    Владлен Юрченко
    Полузащитник
  • 0
    Владислав Кабаев
    Нападающий
  • 0
    Сергей Логинов
    Полузащитник
  • 0
    Александр Назаренко
    Полузащитник
  • 0
    Сергей Кравченко
  • 0
    Дмитрий Коркишко
    Полузащитник
Запасные игроки
Тренеры
Трансляция
Свисток
Матч окончен
90+3'
Опасный момент
Сваток пробивал неплохо после навеса с углового, рядом с воротами пролетел мяч
90+2'
Замена
Заец и Хавайко (Днепр-1) вышли вместо Ди Франко и Назаренко
90'
Инфо
5 мин. добавлено
90'
Гоооол!!!
Назаренко на скорости убежал от оппонентов и реализовал выход один на один с Василем. Защита Зари рано расслабилась - 3:1
88'
Замена
Абу Хана (Заря) уступает место на поле Жуниньо
86'
Странно. Арбитр злоупотребляет просмотром ВАР, а может не знает правил игры в футбол, снова долгая пауза и Копиевский советуется с помощниками ВАР
85'
Гоооол!!!
Угловой разыграли луганчане, Иванисеня пробил головой, попал в Сватка и мяч от защитника оказался в сетке Днепра-1 - 3:0
83'
Громов здорово взял игру на себя, ворвался в штрафную, правда, не отдал пас на Кабаева, а затем защитник выбил мяч
81'
Днепр-1 владеет инициативой, пробует создать что-то опасное (не особо успешно), Заря грамотно обороняется
78'
Домаратский так увлекся атакой, что подыграл себе рукой
76'
Опять пауза. Арбитр не уверен в себе, снова советуется с помощниками на ВАР
75'
Гоооол!!!
И все же Громов забивает. Великолепно Артем обыграл Адамюка, оказался в штрафной и пробил в дальний угол - 2:0.
73'
Опасный момент
Громов классно принял и обработал мяч, а затем пробил рядом с каркасом
71'
Замена
Кравченко и Игнатенко (Днепр-1) уходят, Батагов и Домаратский выходят
70'
Офсайд
Лунев забивает после хорошей скоростной атаки, но... нет офсайд у игрока Зари
67'
Кабаев завозился с мячом в штрафной, плотно с ним играли оппоненты и не позволили пробить - более вязкая игра в эти минуты
65'
Подопечные Скрипника стали играть более спокойно, иногда просто перепасовываются, днепряне начинают суетиться и нервничать
63'
Сваток помешал Громову ворваться в штрафную, в последний момент защитник выбил мяч
60'
Замена
Лунев (Заря) выходит вместо Сайядманеша
59'
Ярмолюк пробил после отскока, мешал ему защитник и точности удару не хватило
57'
Более высокими стали скорости, обмениваются атаками команды, правда, до ударов дело не доходит
55'
Назарина немного не успел к мячу, мог игрок Зари выходить на свидание с голкипером гостей
53'
Пауза. Арбитр еще советуется с помощниками на ВАР системе, не было ли нарушения. Нет, все чисто, гол засчитан.
52'
Гоооол!!!
Юрченко навесил, Иванисеня в штрафной скинул мяч на Громова и Артем с близкого расстояния переправил мяч в ворота - 1:0.
50'
Пас от Кравченко на Хобленко, в штрафной мяч перехватил Василь
47'
Заря продолжает атаковать, но все также не хватает ударов по воротам
Свисток
Игра продолжается
Свисток
Перерыв
45+1'
Уголовой
Навес со стандарта, днепряне легко выносят мяч из штрафной
45'
Громов в штрафной передержал мяч, так и не смог пробить из хорошего положения, защитники разрядили ситуацию
44'
Кравченко стрелял с 22-х метров, мяч свалился с ноги
42'
Днепр-1 старается чаще бить по воротам, в основном издали и неточно
40'
Особо активны фланги у Зари, обычно затем следуют навесы, с которыми разбираются защитники, пора бы луганчанам придумать что-то новое
38'
Еще один навес от Цыганикса с фланга, днепряне все контролируют
35'
Днепр-1 не отсиживается в обороне, контратаки гостей бывают довольно опасны
34'
Фаворов увлекся в атаке, обыграл одного защитника, мог прострелить в центр, но решил обыгрывать и второго, потеряв мяч
31'
Ярмолюк пробил с разворота, рядом с каркасом ворот пролетел мяч
30'
Опасный момент
Уух, какой шанс. Юрченко навесил в штрафную, мяч попал к Сайядманешу, который с близкого расстояния попал в штангу
28'
И снова дуэль Сватка и Сайядманеша, защитник срывает атаку луганчан
26'
Неожиданный удар Назарины - точно в руки Сарнавскому
25'
Сайядманеш по левому краю рвался к воротам Днепра, Сваток остановил его, выбив мяч
23'
Заря теперь стала чаще ошибаться при передачах, хотя именно луганчане атакуют в эти минуты
21'
В центр поля перешла игра, много борьбы и позиционного противостояния
18'
Уголовой
Еще один удар издали от Назаренко - Днепр-1 перешел к активным действиям
17'
Опасный момент
Назаренко на скорости ворвался в штрафную и пробивал очень опасно, Василь совершает сейв и тянет сложнейший удар
16'
Коркишко пробивал по воротам, неподготовленный был удар, намного выше ворот
14'
Подопечные Скрипника долго готовят атаку
12'
Днепряне дважды попробовали провести атаки, но теряли мяч сразу после того, как переходили центр поля
10'
Уголовой
Два корнера подряд разыграли хозяева встречи, без удара по воротам, но давление на ворота гостей достаточно серьезное
7'
Навес Цыганикса в штрафную, Сарнавский забрал мяч
5'
Заря контролирует мяч, Днепр лишь обороняется
3'
Кабаев на хорошей скорости рвался к воротам, уже замахнулся для удара, защитник в последний момент помешал
1'
Уголовой
Сразу пошли вперед луганчане, заработали корнер и разыграли его, днепряне выносят мяч после навеса
Свисток
Матч начался
Заря: 23. Василь Н., 15. Вернидуб, 20. Абу Ханна, 45. Фаворов Д., 21. Иванисеня, 27. Назарина, 28. Громов, 97. Цыганикс, 80. Юрченко Вл., 22. Кабаев, 90. Сайядманеш
Днепр-1: 23. Сарнавский, 3. Адамюк, 15. Логинов, 39. Сваток, 14. Ярмолюк, 20. Ди Франко, 29. Назаренко, 97. Игнатенко Д., 4. Кравченко С., 5. Коркишко, 9. Хобленко
Здравствуйте, дорогие друзья, Вашему вниманию предлагается текстовая онлайн трансляция матча УПЛ Заря - СК Днепр-1.
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Комментарии(1)
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Papaye (Dnipro)
06.12.2020 в 16:44
Два игрока в запасе у Днепра. Отличная игра намечается!!!!
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Анонс матча Заря - СК Днепр-1 06.12.2020, Премьер-лига

Поединок между командой Заря (Луганск) и командой СК Днепр-1 (Днепр) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Премьер-лига 2020/2021.

Дата проведения матча: 06.12.2020
Время начала матча: 17:00

История предыдущих матчей

История противостояний между клубами Заря (Луганск) и командой СК Днепр-1 (Днепр):

Прошедший поединок между командами закончился победой в пользу Заря, тогда как команда СК Днепр-1 осталась с поражением. Столкновение Заря и СК Днепр-1 в предыдущем футбольном матче 06.12.2020 закончилось с таким счетом: 3:1 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Заря - СК Днепр-1 можно посмотреть 06.12.2020 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Премьер-лига. Текстовую трансляцию матча Заря - СК Днепр-1, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Заря (Луганск)
Год основания Заря (Луганск): 1923
Страна: Украина
Тренер: Виктор Скрипник

Предыдущий матч команды Заря был сыгран против СК Днепр-1 - 06.12.2020, в рамках турнира Премьер-лига 2020/2021 и закончился победой команды Заря.

Команда гостей

Название: СК Днепр-1 (Днепр)
Год основания СК Днепр-1 (Днепр): 2017
Страна: Украина
Тренер: Игор Йовичевич

Предыдущий поединок команды СК Днепр-1 был сыгран против Заря - 06.12.2020, в рамках турнира Премьер-лига 2020/2021 и закончился победой команды Заря.

Следите за результатами матча Заря - СК Днепр-1 онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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