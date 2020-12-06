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Десна - Ворскла онлайн трансляция матча

Премьер-лига - 06 декабря 2020, 17:00
Рейтинг матча:
Десна
Чернигов
1 - 0
Матч завершен
Ворскла
Полтава
Ход матча
30' Виталий Ермаков
74' Владислав Калитвинцев
Кто победит?
27 Пользователей сделало свой выбор
Десна
22%
Ничья
19%
Ворскла
59%
Личные встречи
Десна
4
Побед
11
Игр
4
Побед
Ворскла
Премьер-лига 2020/2021
06.12.2020 - 17:00 Десна 1 - 0 Завершен Ворскла
Кубок Украины 2021
12.03.2020 - 19:00 Десна 0 - 1 Завершен Ворскла
Премьер-лига 2021
02.11.2019 - 14:00 Ворскла 0 - 1 Завершен Десна
Премьер-лига 2019/2020
03.08.2019 - 19:30 Десна 2 - 0 Завершен Ворскла
Последние матчи - Десна
Премьер-лига 2020/2021
06.12.2020 - 17:00 Десна 1 - 0 Завершен Ворскла В
Премьер-лига 2020/2021
29.11.2020 - 17:00 Колос 1 - 1 Завершен Десна Н
Премьер-лига 2020/2021
22.11.2020 - 17:00 Десна 0 - 1 Завершен ФК Львов П
Премьер-лига 2021
07.11.2020 - 19:30 Десна 1 - 0 Завершен ФК Минай В
Премьер-лига 2021
31.10.2020 - 17:00 ФК Александрия 2 - 2 Завершен Десна Н
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Последние матчи - Ворскла
Премьер-лига 2020/2021
06.12.2020 - 17:00 Десна 1 - 0 Завершен Ворскла П
Кубок Украины 2020/2021
02.12.2020 - 14:00 Агробизнес 1 - 0 Завершен Ворскла П
Премьер-лига 2020/2021
28.11.2020 - 17:00 Динамо 2 - 0 Завершен Ворскла П
Премьер-лига 2020/2021
22.11.2020 - 19:30 Ворскла 3 - 0 Завершен Колос В
Премьер-лига 2021
08.11.2020 - 19:30 Заря 0 - 0 Завершен Ворскла Н
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Новости команд
Кто победит?
27 Пользователей сделало свой выбор
Десна
22%
Ничья
19%
Ворскла
59%
Главные события
Владислав Калитвинцев
74'
Виталий Ермаков
30'
Составы команд
Стартовый состав
  • 44
    Евгений Паст
    Вратарь
  • 22
    Андрей Мостовой
    Защитник
  • 9
    Леван Арвеладзе
    Полузащитник
  • 11
    Владислав Калитвинцев
    Полузащитник
    74
  • 57
    Владислав Огиря
    Полузащитник
  • 5
    Виталий Ермаков
    Защитник
    30
  • 17
    Андрей Гитченко
    Защитник
  • 4
    Йоонас Тамм
    Защитник
  • 26
    Ефим Конопля
  • 4
    Игорь Пердута
    Защитник
  • 31
    Дмитрий Ризнык
  • 23
    Вадим Сапай
    Защитник
  • 6
    Александр Скляр
    Полузащитник
  • 5
    Нажиб Якубу
Запасные игроки
  • 27
    Сергей Старенький
    Полузащитник
  • 72
    Игорь Литовка
    Вратарь
  • 12
    Егор Картушов
    Полузащитник
  • 8
    Андрей Домбровский
    Полузащитник
  • 89
    Александр Волков
    Полузащитник
  • 13
    Хлебас Дмитрий
  • 77
    Денис Васин
    Нападающий
  • 82
    Павел Ребенок
    Полузащитник
  • 21
    Александр Ткаченко
    Вратарь
Тренеры
Трансляция
Свисток
Вот и все! Матч завершен! 1:0! Десна выгрызла третью строчку у Ворсклы!
90+4'
Гоооол!!!
ГОЛ! Тамм затолкал мяч в сетку в завершении подачи углового с правого фланга, после того, как Резник потащил удар Дегтярева! Или за линией голкипер это сделал?!
90+2'
Замена
Вместо Мостового на поле вышел Волков.
90+1'
Замена
Калитвинцева сменил Дегтярев.
90'
Инфо
Следующий тройной свисток арбитра прозвучит, по меньшей мере, через 3 мин.
87'
Опасный момент
Над перекладиной прошел мяч, после удара от Гитченко из центра штрафной в падении!
84'
Вторая желтая
УДАЛЕНИЕ! Вторая желтая за удар после свистка для Степанюка.
83'
Замена
Гуцуляк вышел на замену Ермакову.
81'
Желтая карточка
Яворский сбил набиравшего ход в левом фланге атаки Калитвинцева.
78'
Высоко поднялся мяч при отскоке над штрафной Ворсклы, но Гитченко завершил эпизод неудачным ударом головой.
76'
Простреливал Картушов с левого фланга, но на дальней стороне штрафной никого не было.
74'
Замена
Кравчук вышел вместо Щербака.
74'
Желтая карточка
Калитвинцев подкатился под Альюна в правом фланге атаки соперников.
73'
Замена
Мудрика заменил Картушов.
72'
Замена
Домбровский вышел вместо Арвеладзе.
71'
Степанюк и Гитченко столкнулись головами в верховой борьбе.
68'
И вновь Огиря просто сносит с ног Степанюка, но уже в центре поля. Монзуль продолжает молчать!
65'
Грубый фол со стороны Огири против Степанюка у технической зоны.
63'
Фол против Будковского у центрального круга.
61'
Гитченко успешно сыграл на перехвате заброса в направлении Щербака от центра поля.
59'
Завершение подачи с левого фланга от Арвеладзе для Будковского ознаменовалось попаданием мяча в руку(?) Пуцлина. VAR эпизод опустил?
57'
Агрессивно играют футболисты на замерзшем газоне. Рискуют.
55'
Скляр чуть не отправил Степанюка в больницу сильной передачей в правый фланг.
53'
Опасный момент
Челядин закрутил мяч со штрафного точно по центру ворот.
52'
Делегация на исполнение стандарта у Ворсклы приличная.
50'
Фол против Пердуты у входа в правый фланг штрафной.
47'
Мощное и неточное завершение подачи с левого фланга от Пуцлина недалеко от центра штрафной.
Свисток
Второй тайм начался!
Свисток
Перерыв. 0:0 в нашем матче по итогам первой половины.
45+1'
Челядин сбил Мостового в правом фланге обороны.
45'
Инфо
По меньшей мере, командам предстоит сыграть в этом тайме еще 1 мин.
45'
Офсайд
Скляр с левого фланга подал в явный офсайд для Степанюка.
43'
Калитвинцев подачей с правого фланга подарил мяч Резнику.
41'
Что-то зачастили с паузами. Огиря на газоне.
39'
На столь скользкой траве случайные травмы — норма. Арвеладзе оступился.
37'
Опасный момент
Щербак поймал отскок в левом фланге чужой штрафной, и слету пробил низом в ноги Будковского, после чего мяч полетел в руки Пасту.
35'
Офсайд
Прострел с левого фланга от Мостового пришелся в офсайд для Будковского.
34'
Опасный момент
Будковский с левого фланга штрафной перебрасывал голкипера, но Резник прочитал момент, а затем и Альюн вынес мяч подальше.
33'
Паст парировал непростой удар низом от Челядина из-за пределов штрафной по направлению к правому нижнему углу!
30'
Желтая карточка
На желтую подкатился Ермаков против Степанюка в центре поля.
29'
Подача Конопли с правого фланга был перехвачена в центре штрафной.
27'
В руки Резника пришлась подкрутка с левого фланга от Мудрика.
25'
Офсайд
Щербак попал в офсайд после заброса со штрафного от центра поля в исполнении Скляра.
24'
Сапай дал высокую подачу с правого фланга, но защитники Десны сыграли четко на отбой.
23'
Мостовой вытеснил Пердуту за лицевую на правом фланге атаки Ворсклы вместе с мячом.
21'
Якубу был пойман в коробочку защитниками Десны в левом фланге атаки гостей.
20'
Калитвинцев решил бить не самый удобный штрафной, но отправил мяч в сторону от левой штанги.
19'
Желтая карточка
Степанюк подцепил ноги Мудрика, который рвался на скорости к штрафной.
18'
Уголовой
Редкий угловой в правом фланге для полтавчан завершился неудачной подачей на ближний угол вратарской.
16'
Альюн на отбой сыграл в условиях мощного прессинга со стороны соперников.
14'
Скляр получил удар сзади по ногам от Мудрика, поставив спину на фланге.
14'
Арвеладзе кое-как пробил с правого фланга существенно в сторону от ближней штанги.
12'
Калитвинцев неудачно подал со штрафного с правого фланга.
10'
Опасный момент
Спасение ворот от Резника! Мудрик подключился под передачу на ход от Будковского в левый фланг штрафной, но не переиграл голкипера ударом под опорную!
8'
Пуцлин отдал слишком сильный пас в правый фланг штрафной для Щербака.
6'
Ворскла спокойно раскатывает ширину у центра поля.
4'
Фол от Тамм в правом фланге обороны Степанюка в верховой борьбе.
3'
Сапай сбил Будковского на левом фланге атаки Десны.
1'
С фола со стороны Мостового на чужой половине началась игра.
Свисток
Арбитр дал стартовый свисток. Матч начался!
Запасные: Ткаченко, Ребенок, Дубко, Гаджук, Пешич, Кравчук, Васин.
Ворскла: Резник — Яворский, Ндиайе, Сапай — Пердута, Пуцлин, Челядин, Якубу — Щербак, Скляр — Степанюк.
Запасные: Литовка, Полегенько, Домбровский, Картушов, Хлебас, Гуцуляк, Старенький, Дегтярев, Волков.
Десна: Паст — Тамм, Ермаков, Гитченко — Конопля, Калитвинцев, Огиря, Мудрик, Мостовой — Арвеладзе — Будковский.
Инфо
Стали известны стартовые составы:
Екатерина Монзуль (Харьков, Украина) — главный арбитр сегодняшнего матча.
Здравствуйте, уважаемые любители футбола. UA-Футбол приглашает Вас на текстовую онлайн-трансляцию поединка 12-го тура Украинской Премьер-лиги. На поле стадиона им. Ю. Гагарина (Чернигов, Украина) сыграют черниговская Десна и полтавская Ворскла.
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Анонс матча Десна - Ворскла 06.12.2020, Премьер-лига

Матч между командой Десна (Чернигов) и командой Ворскла (Полтава) будет проходить в рамках турнира по футболу: Премьер-лига 2020/2021.

Дата проведения матча: 06.12.2020
Время начала матча: 17:00

История предыдущих матчей

История противостояний между Десна (Чернигов) и командой Ворскла (Полтава):

Прошедший поединок между командами закончился победой в пользу Десна, тогда как команда Ворскла осталась с поражением. Столкновение Десна и Ворскла в предыдущем футбольном матче 06.12.2020 закончилось с таким счетом: 1:0 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Десна - Ворскла можно посмотреть 06.12.2020 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Премьер-лига. Текстовую трансляцию матча Десна - Ворскла, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Десна (Чернигов)
Год основания Десна (Чернигов): 1960
Страна: Украина
Тренер: Александр Рябоконь

Прошедший матч команды Десна был сыгран против Ворскла - 06.12.2020, в рамках турнира Премьер-лига 2020/2021 и закончился победой команды Десна.

Команда гостей

Название: Ворскла (Полтава)
Год основания Ворскла (Полтава): 1955
Страна: Украина
Тренер: Юрий Максимов

Предыдущий поединок команды Ворскла был сыгран против Десна - 06.12.2020, в рамках чемпионата Премьер-лига 2020/2021 и закончился победой команды Десна.

Следите за результатами матча Десна - Ворскла онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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