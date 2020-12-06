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Колос - ФК Александрия онлайн трансляция матча

Премьер-лига - 06 декабря 2020, 19:30
Рейтинг матча:
Колос
Ковалевка
1 - 1
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90'+2
ФК Александрия
Александрия
Ход матча
Кто победит?
19 Пользователей сделало свой выбор
Колос
16%
Ничья
32%
ФК Александрия
53%
Прогноз на матч
Личные встречи
Колос
2
Побед
4
Игр
1
Побед
ФК Александрия
Премьер-лига 2021
27.06.2020 - 17:00 Колос 2 - 1 Завершен ФК Александрия
Премьер-лига 2021
14.03.2020 - 17:00 ФК Александрия 4 - 2 Завершен Колос
Премьер-лига 2021
23.02.2020 - 14:00 ФК Александрия 1 - 2 Завершен Колос
Премьер-лига 2019/2020
22.09.2019 - 19:30 Колос 1 - 1 Завершен ФК Александрия
Последние матчи - Колос
Кубок Украины 2020/2021
02.12.2020 - 13:00 Нива 0 - 4 Завершен Колос В
Премьер-лига 2020/2021
29.11.2020 - 17:00 Колос 1 - 1 Завершен Десна Н
Премьер-лига 2020/2021
22.11.2020 - 19:30 Ворскла 3 - 0 Завершен Колос П
Премьер-лига 2021
06.11.2020 - 19:00 СК Днепр-1 0 - 2 Завершен Колос В
Премьер-лига 2021
31.10.2020 - 14:00 Колос 1 - 2 Завершен Олимпик П
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Последние матчи - ФК Александрия
Кубок Украины 2020/2021
02.12.2020 - 16:30 ФК Александрия 3 - 0 Завершен ФК Минай В
Премьер-лига 2020/2021
28.11.2020 - 14:00 ФК Александрия 0 - 0 Завершен Рух Н
Премьер-лига 2020/2021
21.11.2020 - 17:00 Шахтер 1 - 1 Завершен ФК Александрия Н
Премьер-лига 2021
07.11.2020 - 17:00 ФК Александрия 1 - 0 Завершен ФК Львов В
Премьер-лига 2021
31.10.2020 - 17:00 ФК Александрия 2 - 2 Завершен Десна Н
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Кто победит?
19 Пользователей сделало свой выбор
Колос
16%
Ничья
32%
ФК Александрия
53%
Трансляция
87'
Безбородько навесил с правого фланга, защитник вынес мяч, на добивании Ситало, но выстрел заблокирован.
85'
Ковалец падает на линии штрафной Колоса, рефери молчит.
83'
Желтая карточка
Горчичник для Антюха за фол в центре поля.
82'
Опасный момент
Антюх слету пробивает с линии ворот гостей, Панькив вытащил с ближнего угла.
80'
Опасный момент
Ковалец получил мяч во вратарской соперника, продрался через двух защитником и в падении пробил, но мяч полетел выше рамки.
79'
Замена
Замена у Колоса: вместо свежего Мишенко на поле вышел Устименко.
78'
Замена
Замена у Колоса: вместо Ильина на поле вышел Данфа.
76'
Фол в центре поля против Ковальца, штрафной.
74'
Офсайд
Антюх в атаке забрался в оффсайд, стандарт.
72'
Замена
Замена у Колоса: вместо Селезнева играет Костишин.
71'
Ситало прошел по правом флангу, навесил, защитники соперника едва не начудили в простом эпизоде, в итоге мяч оказался в руках Волынца.
69'
Желтая карточка
Желтая для Бабагло за фол в центре поля против Смирного.
68'
Уголовой
Ильин навешивал с левого угла, защитник гостей вынес мяч на угловой, который опасностью не завершился.
66'
Снова пробивает Антюх с линии штрафной, но очень не точно.
64'
Антюх пробвает с правого угла вратарской соперника, Панькив забирает мяч.
63'
Уголовой
Угловой для Александрии, подача, на выходе неудачно сыграл голкипер Колоса, но мяч полетел мимо ворот, везет хозяевам.
61'
Ковалец пробивает из-за пределов штрафной оппонетов, но мимо.
60'
Опасный момент
Ситало выходил на рандеву с голкипером, пробил, но точно в руки Волынцу.
58'
Желтая карточка
Мишенко заработал горчичник за фол в центре поля.
57'
Замена
Замена у Александрии: вместо Шастала на поле вышел Безбородько.
56'
Опасный момент
Смирный получил мяч в штрафной соперника, шатнул защитника и пробил низом, но мяч полетел мимо штанги.
54'
Гоооол!!!
Ковалец проскочил по левому флангу, ворвался в штрафную соперника, тонко навесил на Шастала, который головой переправил мяч в дальний от голкипера угол.
52'
Желтая карточка
Пашаев фолит в атаке против Антюха, горчичник.
50'
Стецьков навешивал во вратарскую оппонентов с левого фланга, но никто из партнеров на передачу не откликнулся.
48'
Довгый пытался пробить в штрафной соперника слету, но промазал и мяч попал ему в руку, штрафной для Колоса.
46'
Замена
Замена у Александрии: Третьякова на поле вышел Мишенко, вместо Банады играет Довгый.
46'
Свисток
Второй тайм начался!
45'
Свисток
Первый тайм завершен!
45'
Инфо
Рефери компенсирует 1 минуту ко времени первого тайма.
45'
Офсайд
Шастал на добивании оказался в оффсайде во вратарской соперника, стандарт.
44'
Уголовой
Угловой для хозяев, подача, защитник головой выбил мяч.
42'
Теперь Третьяков на газоне, обходится он без посторонней помощь, но тенденция с нарушениями не радует.
40'
На газоне лежит Ковалец, помощь врачей ему понадобится, Черноморец сыграл грубо.
38'
Уголовой
Корнер для гостей, навес во вратарскую соперника, после выноса от защитников Ситало фолит против Черноморца, штрафной.
36'
Уголовой
Угловой для хозяев, подача, Пашаев выносит мяч.
35'
Ориховский пробивает из далека, но очень не точно, от ворот для Панькива.
34'
Длинный пас на ход Ильину, но Дубра забирает мяч под контроль.
32'
Уголовой
Подача с угла, Ковалец пробивает головой в ближний угол, но голкипер тащит.
31'
Опасный момент
Ильин фолит против Стецькова, штрафной, подача во вратарскую, Селезнев срезает по своим и Волынец с трудом отправляет мяч на угловой.
29'
Уголовой
Уголовой для Колоса, подача, Третьяков выносит мяч.
28'
Гречишкин фолит против Смирного, штрафной.
27'
Гоооол!!!
Селезнев пробивает точно в правый от голкипера нижний угол, Панькив угадал, но не дотянулся.
26'
Опасный момент
Шастал фолит в своей штрафной, теперь пенальти для хозяев.
25'
Опасный момент
Антюх вошел во вратарскую соперника, пробил, но попал в ногу Пашаева.
23'
Антюх с левого фланга простреливал в штрафную соперника на Смирного, но мяч до него не дошел.
21'
Стецьков с аута на правом фланге бросает на Ковальца, но тот не дотянулся головой, чтобы остановить мяч, от ворот.
19'
Черноморец с левого фланга навешивал во владения Панькива, но защитники гостей хорошо сработали и сумели забрать круглого под контроль.
17'
Штрафной для Колоса, подача во вратарскую Александрии, защита головой выносит мяч.
16'
Желтая карточка
Петров получает горчичник за симуляцию в штрафной соперника.
15'
Незабитый пенальти
Гречишкин мощно пробивает в правую сторону от голкипера, но Волынец тащит, ах какой красавец вратарь.
15'
Опасный момент
Новак фолит против Ковальца в своей штрафной, заслуженый пенальти.
14'
Опасный момент
Подача с правого фланга, после серии рикошетов мяч попал к Банаде, который слету пробивал на силу, но мяч полетел выше рамки.
13'
Еще один фол в центре против Селезнева, штрафной.
12'
Опасный момент
Селезнев пробивал во вратарской соперника, мяч попал в руку Дубре, но она была прижата и рефери пенальти не назначил, правильное решение.
10'
Уголовой
Угловой для Александрии, подача в штрафную, Волынец кулаками выносит мяч, Дубра головой на добивании, но мимо.
8'
Желтая карточка
Селезнев фолит против Бабогло и получает горчичник, Евгений слишком эмоционален.
6'
Дубра сфолил в центре поля против Селезнева, разбив тому губу, рефери снова без карточки.
5'
Антюх мощно пробивает из-за пределов штрафной, но прямо в руки Панькиву.
3'
Гречишкин подавал с правого фланга атаки во вратарскую соперника, Ковалец тянулся, чтобы пробить головой, но мяч не достал, от ворот.
2'
Пашаев грубо фолит в атаке, рефери пока карточки решил не давать, хотя было за что.
1'
Свисток
Матч начался!
Инфо
Стартовый состав (Александрия): Панькив (кап), Бобогло, Банада, Гречишкин, Дубра, Ковалец, Пашаев, Ситало, Стецьков, Третьяков, Шастал.
Инфо
Стартовый состав (Колос): Волынец, Милько (кап), Антюх, Зозуля, Ильин, Новак, Ориховский, Петров, Селезнев, Смирный, Черноморец.
Инфо
Добрый вечер, друзья! Вашему вниманию текстовая трансляция матча 12 тура украинской Премьер-Лиги 2020/2021 между командами Колос и Александрия.
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Анонс матча Колос - ФК Александрия 06.12.2020, Премьер-лига

Поединок между командой Колос (Ковалевка) и командой ФК Александрия (Александрия) будет проходить в рамках турнира по футболу: Премьер-лига 2020/2021.

Дата проведения матча: 06.12.2020
Время начала матча: 19:30

История предыдущих матчей

История противостояний между клубами Колос (Ковалевка) и командой ФК Александрия (Александрия):

Прошедший поединок между командами закончился победой в пользу Колос, тогда как команда ФК Александрия осталась с поражением. Столкновение Колос и ФК Александрия в предыдущем футбольном матче 27.06.2020 закончилось со счетом: 2:1 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Колос - ФК Александрия можно посмотреть 06.12.2020 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Премьер-лига. Текстовую трансляцию матча Колос - ФК Александрия, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Колос (Ковалевка)
Год основания Колос (Ковалевка): 2012
Страна: Украина
Тренер: Руслан Костышин

Прошедший матч команды Колос был сыгран против Нива - 02.12.2020, в рамках чемпионата Кубок Украины 2020/2021 и закончился победой команды Колос.

Команда гостей

Название: ФК Александрия (Александрия)
Год основания ФК Александрия (Александрия): 1991
Страна: Украина
Тренер: Владимир Шаран

Прошедший матч команды ФК Александрия был сыгран против ФК Минай - 02.12.2020, в рамках турнира Кубок Украины 2020/2021 и закончился победой команды ФК Александрия.

Следите за результатами матча Колос - ФК Александрия онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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