Колос - ФК Александрия онлайн трансляция матча

Анонс матча Колос - ФК Александрия 06.12.2020, Премьер-лига

Поединок между командой Колос (Ковалевка) и командой ФК Александрия (Александрия) будет проходить в рамках турнира по футболу: Премьер-лига 2020/2021.

Дата проведения матча: 06.12.2020

Время начала матча: 19:30

История предыдущих матчей

История противостояний между клубами Колос (Ковалевка) и командой ФК Александрия (Александрия):

Прошедший поединок между командами закончился победой в пользу Колос, тогда как команда ФК Александрия осталась с поражением. Столкновение Колос и ФК Александрия в предыдущем футбольном матче 27.06.2020 закончилось со счетом: 2:1 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

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Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Колос (Ковалевка)

Год основания Колос (Ковалевка): 2012

Страна: Украина

Тренер: Руслан Костышин



Прошедший матч команды Колос был сыгран против Нива - 02.12.2020, в рамках чемпионата Кубок Украины 2020/2021 и закончился победой команды Колос.

Команда гостей

Название: ФК Александрия (Александрия)

Год основания ФК Александрия (Александрия): 1991

Страна: Украина

Тренер: Владимир Шаран



Прошедший матч команды ФК Александрия был сыгран против ФК Минай - 02.12.2020, в рамках турнира Кубок Украины 2020/2021 и закончился победой команды ФК Александрия.

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