Олимпик - ФК Львов онлайн трансляция матча

Анонс матча Олимпик - ФК Львов 11.12.2020, Премьер-лига

Матч между командой Олимпик (Донецк) и командой ФК Львов (Львов) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Премьер-лига 2020/2021, матч пройдет на стадионе Dynamo n.a. Valeriy Lobanovskyi.

Дата проведения матча: 11.12.2020

Время начала матча: 19:00

История предыдущих матчей

История противостояний между Олимпик (Донецк) и командой ФК Львов (Львов):

Предыдущий поединок между командами закончился победой в пользу команды Олимпик, тогда как команда ФК Львов осталась с поражением. Столкновение ФК Львов и Олимпик в предыдущем футбольном матче 16.07.2020 закончилось со следующими результатом: 1:5 в пользу гостей.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

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Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Олимпик (Донецк)

Год основания Олимпик (Донецк): 2001

Страна: Украина

Тренер: Игорь Климовский



Предыдущий поединок команды Олимпик был сыгран против Рух - 06.12.2020, в рамках турнира Премьер-лига 2020/2021 и закончился победой команды Олимпик.

Команда гостей

Название: ФК Львов (Львов)

Год основания ФК Львов (Львов): 2006

Страна: Украина

Тренер: Виталий Шумский



Прошедший матч команды ФК Львов был сыгран против Ингулец - 05.12.2020, в рамках чемпионата Премьер-лига 2020/2021 и закончился ничьей.

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