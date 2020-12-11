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Олимпик - ФК Львов онлайн трансляция матча

Премьер-лига - 11 декабря 2020, 19:00 - Dynamo n.a. Valeriy Lobanovskyi
Главный судья: Derevynskyi, Oleksiy
Рейтинг матча:
Олимпик
Донецк
До начала
00 : 00 : 00
ФК Львов
Львов
Кто победит?
16 Пользователей сделало свой выбор
Олимпик
50%
Ничья
13%
ФК Львов
38%
П1: 1.54 Х: 4 П2: 5.9
Прогноз на матч
Личные встречи
Олимпик
5
Побед
7
Игр
1
Побед
ФК Львов
Премьер-лига 2019/2020
16.07.2020 - 17:00 ФК Львов 1 - 5 Завершен Олимпик
Премьер-лига 2021
13.06.2020 - 19:30 Олимпик 2 - 0 Завершен ФК Львов
Премьер-лига 2021
23.02.2020 - 19:30 Олимпик 0 - 1 Завершен ФК Львов
Премьер-лига 2019/2020
21.09.2019 - 14:00 ФК Львов 0 - 1 Завершен Олимпик
Последние матчи - Олимпик
Премьер-лига 2020/2021
06.12.2020 - 14:00 Олимпик 3 - 1 Завершен Рух В
Премьер-лига 2020/2021
29.11.2020 - 19:30 Ингулец 2 - 1 Завершен Олимпик П
Кубок Украины 2020/2021
13.11.2020 - 14:00 ВПК-Агро 1 - 0 Завершен Олимпик П
Премьер-лига 2021
07.11.2020 - 14:00 Олимпик 3 - 3 Завершен ФК Мариуполь Н
Премьер-лига 2021
31.10.2020 - 14:00 Колос 1 - 2 Завершен Олимпик В
Показать больше
Последние матчи - ФК Львов
Премьер-лига 2020/2021
05.12.2020 - 14:00 ФК Львов 1 - 1 Завершен Ингулец Н
Премьер-лига 2020/2021
27.11.2020 - 19:00 ФК Львов 1 - 3 Завершен ФК Мариуполь П
Премьер-лига 2020/2021
22.11.2020 - 17:00 Десна 0 - 1 Завершен ФК Львов В
Премьер-лига 2021
07.11.2020 - 17:00 ФК Александрия 1 - 0 Завершен ФК Львов П
Премьер-лига 2021
01.11.2020 - 17:00 ФК Львов 1 - 0 Завершен Ворскла В
Показать больше
Новости команд
Кто победит?
16 Пользователей сделало свой выбор
Олимпик
50%
Ничья
13%
ФК Львов
38%
П1: 1.54 Х: 4 П2: 5.9
Составы команд
Стартовый состав
  • 12
    Бетим Халими
  • 42
    Евгений Пасич
    Полузащитник
  • 89
    Сергей Политыло
    Полузащитник
  • 74
    Игорь Снурницын
    Защитник
  • 21
    Александр Романчук
    Нападающий
  • 96
    Рафаэль Сабино
    Полузащитник
Запасные игроки
  • 4
    Дмитрий Гришко
    Защитник
  • 19
    Тейшейра
    Полузащитник
Тренеры
Трансляция
Запасные: Пеньков, Клименчук, Крушинский, Кошман, Айнсалу, Пентелейчук, Топчий, Вичижанин, Фелипе.
ПФК Львов: Костик — Якимец, Ю. Кравчук, Махмутович — Ременяк, Романчук, Сабино, Чиряк — Эрнест, Казлаускас — Ныч.
Запасные: Чекотун, Тейшейра, Гришко, Аблитаров, Новиков, Грецайчук, Касабуцкий.
Олимпик: Бетим — Пасич, Драме, Снурницын, Лебеденко — А. Кравчук — Альваренга, Политыло, Романовский, Бенито — Каргбо.
Инфо
Стали известны стартовые составы:
Алексей Деревинский (Киев, Украина) — главный арбитр сегодняшнего матча.
Здравствуйте, уважаемые любители футбола. UA-Футбол приглашает Вас на текстовую онлайн-трансляцию поединка 13-го тура Украинской Премьер-лиги. На поле стадиона "Динамо" им. В. Лобановского (Киев, Украина) сыграют донецкий Олимпик и ПФК Львов.
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Анонс матча Олимпик - ФК Львов 11.12.2020, Премьер-лига

Матч между командой Олимпик (Донецк) и командой ФК Львов (Львов) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Премьер-лига 2020/2021, матч пройдет на стадионе Dynamo n.a. Valeriy Lobanovskyi.

Дата проведения матча: 11.12.2020
Время начала матча: 19:00

История предыдущих матчей

История противостояний между Олимпик (Донецк) и командой ФК Львов (Львов):

Предыдущий поединок между командами закончился победой в пользу команды Олимпик, тогда как команда ФК Львов осталась с поражением. Столкновение ФК Львов и Олимпик в предыдущем футбольном матче 16.07.2020 закончилось со следующими результатом: 1:5 в пользу гостей.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Олимпик - ФК Львов можно посмотреть 11.12.2020 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Премьер-лига. Текстовую трансляцию матча Олимпик - ФК Львов, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Олимпик (Донецк)
Год основания Олимпик (Донецк): 2001
Страна: Украина
Тренер: Игорь Климовский

Предыдущий поединок команды Олимпик был сыгран против Рух - 06.12.2020, в рамках турнира Премьер-лига 2020/2021 и закончился победой команды Олимпик.

Команда гостей

Название: ФК Львов (Львов)
Год основания ФК Львов (Львов): 2006
Страна: Украина
Тренер: Виталий Шумский

Прошедший матч команды ФК Львов был сыгран против Ингулец - 05.12.2020, в рамках чемпионата Премьер-лига 2020/2021 и закончился ничьей.

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