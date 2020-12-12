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Ворскла - ФК Минай онлайн трансляция матча

Премьер-лига - 12 декабря 2020, 14:00 - Ворскла имени Алексея Бутовского
Главный судья: Денис Шурман
Рейтинг матча:
Ворскла
Полтава
0 - 0
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2'
ФК Минай
Минай
Ход матча
Кто победит?
13 Пользователей сделало свой выбор
Ворскла
54%
Ничья
23%
ФК Минай
23%
П1: 1.78 Х: 3.24 П2: 5.5
Прогноз на матч
Последние матчи - Ворскла
Премьер-лига 2020/2021
06.12.2020 - 17:00 Десна 1 - 0 Завершен Ворскла П
Кубок Украины 2020/2021
02.12.2020 - 14:00 Агробизнес 1 - 0 Завершен Ворскла П
Премьер-лига 2020/2021
28.11.2020 - 17:00 Динамо 2 - 0 Завершен Ворскла П
Премьер-лига 2020/2021
22.11.2020 - 19:30 Ворскла 3 - 0 Завершен Колос В
Премьер-лига 2021
08.11.2020 - 19:30 Заря 0 - 0 Завершен Ворскла Н
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Последние матчи - ФК Минай
Премьер-лига 2020/2021
05.12.2020 - 17:00 Шахтер 5 - 1 Завершен ФК Минай П
Кубок Украины 2020/2021
02.12.2020 - 16:30 ФК Александрия 3 - 0 Завершен ФК Минай П
Премьер-лига 2020/2021
29.11.2020 - 14:00 ФК Минай 0 - 3 Завершен Заря П
Премьер-лига 2020/2021
22.11.2020 - 14:00 ФК Минай 3 - 2 Завершен СК Днепр-1 В
Премьер-лига 2021
07.11.2020 - 19:30 Десна 1 - 0 Завершен ФК Минай П
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Новости команд
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Кто победит?
13 Пользователей сделало свой выбор
Ворскла
54%
Ничья
23%
ФК Минай
23%
П1: 1.78 Х: 3.24 П2: 5.5
Трансляция
Свисток
Матч начался
Минай: 1. Попович, 44. Матич Ми., 71. Лопыренок, 99. Меличенко, 4. Сакив, 23. Ткачук А., 29. Кожанов, 96. Снижко, 7. Нуриев, 20. Пиняшко, 19. Шиндер
Запасные: 32. Каниболоцкий А., 22. Маембе, 8. Малепе, 14. Голодюк, 21. Шпак, 33. Хахлёв, 90. Карноза, 17. Кныш, 27. Ахмедзаде
Ворскла: 31. Резник Д., 5. Якубу Н., 13. Яворский, 50. Кане, 28. Пуцлин, 4. Пердута, 6. Скляр, 23. Сапай, 38. Челядин, 92. Ндиайе, 99. Щербак
Запасные: 21. Ткаченко А., 37. Дубко, 82. Ребенок, 9. Пешич И., 14. Кравчук Д., 77. Васин
Добрый день, дорогие друзья, Вашему вниманию предлагается текстовая онлайн трансляция матча УПЛ Ворскла - Минай.
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Анонс матча Ворскла - ФК Минай 12.12.2020, Премьер-лига

Поединок между командой Ворскла (Полтава) и командой ФК Минай (Минай) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Премьер-лига 2020/2021, матч состоится на стадионе Ворскла имени Алексея Бутовского.

Дата проведения матча: 12.12.2020
Время начала матча: 14:00

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

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Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Ворскла (Полтава)
Год основания Ворскла (Полтава): 1955
Страна: Украина
Тренер: Юрий Максимов

Предыдущий поединок команды Ворскла был сыгран против Десна - 06.12.2020, в рамках чемпионата Премьер-лига 2020/2021 и закончился победой команды Десна.

Команда гостей

Название: ФК Минай (Минай)
Год основания ФК Минай (Минай): 2015
Страна: Украина
Тренер: Василий Кобин

Предыдущий матч команды ФК Минай был сыгран против Шахтер - 05.12.2020, в рамках чемпионата Премьер-лига 2020/2021 и закончился победой команды Шахтер.

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