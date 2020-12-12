Ворскла - ФК Минай онлайн трансляция матча

Анонс матча Ворскла - ФК Минай 12.12.2020, Премьер-лига

Поединок между командой Ворскла (Полтава) и командой ФК Минай (Минай) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Премьер-лига 2020/2021, матч состоится на стадионе Ворскла имени Алексея Бутовского.

Дата проведения матча: 12.12.2020

Время начала матча: 14:00

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

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Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Ворскла (Полтава)

Год основания Ворскла (Полтава): 1955

Страна: Украина

Тренер: Юрий Максимов



Предыдущий поединок команды Ворскла был сыгран против Десна - 06.12.2020, в рамках чемпионата Премьер-лига 2020/2021 и закончился победой команды Десна.

Команда гостей

Название: ФК Минай (Минай)

Год основания ФК Минай (Минай): 2015

Страна: Украина

Тренер: Василий Кобин



Предыдущий матч команды ФК Минай был сыгран против Шахтер - 05.12.2020, в рамках чемпионата Премьер-лига 2020/2021 и закончился победой команды Шахтер.

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