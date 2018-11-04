Рух - СК Днепр-1 онлайн трансляция матча

Противостояние между командой Рух (Львов) и командой СК Днепр-1 (Днепр) будет проходить в рамках турнира по футболу: Премьер-лига 2020/2021, матч пройдет на стадионе Стадион имени Богдана Маркевича.
Дата проведения матча: 12.12.2020
Время начала матча: 19:30
История противостояний между Рух (Львов) и командой СК Днепр-1 (Днепр):
Предыдущий матч между командами закончился победой в пользу СК Днепр-1, тогда как команда Рух осталась с поражением. Столкновение СК Днепр-1 и Рух в предыдущем футбольном матче 04.11.2018 закончилось с таким счетом: 3:0 в пользу хозяев.
Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: Рух (Львов)
Год основания Рух (Львов): 2003
Страна: Украина
Тренер: Иван Федык
Прошедший поединок команды Рух был сыгран против Олимпик - 06.12.2020, в рамках турнира Премьер-лига 2020/2021 и закончился победой команды Олимпик.
Название: СК Днепр-1 (Днепр)
Год основания СК Днепр-1 (Днепр): 2017
Страна: Украина
Тренер: Игор Йовичевич
Прошедший поединок команды СК Днепр-1 был сыгран против Заря - 06.12.2020, в рамках турнира Премьер-лига 2020/2021 и закончился победой команды Заря.
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