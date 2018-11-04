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Рух - СК Днепр-1 онлайн трансляция матча

Премьер-лига - 12 декабря 2020, 19:30 - Стадион имени Богдана Маркевича
Главный судья: Бойко, Сергей
Рейтинг матча:
Рух
Львов
3 - 0
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перерыв
СК Днепр-1
Днепр
Ход матча
Кто победит?
22 Пользователей сделало свой выбор
Рух
32%
Ничья
23%
СК Днепр-1
45%
П1: 3.25 Х: 3.18 П2: 2.65
Личные встречи
Рух
0
Побед
2
Игр
2
Побед
СК Днепр-1
Первая лига 2018
04.11.2018 - 17:00 СК Днепр-1 3 - 0 Завершен Рух
Первая лига 2018/2019
21.07.2018 - 18:00 Рух 1 - 3 Завершен СК Днепр-1
Последние матчи - Рух
Премьер-лига 2020/2021
06.12.2020 - 14:00 Олимпик 3 - 1 Завершен Рух П
Премьер-лига 2020/2021
28.11.2020 - 14:00 ФК Александрия 0 - 0 Завершен Рух Н
Премьер-лига 2020/2021
20.11.2020 - 19:00 Рух 0 - 0 Завершен ФК Мариуполь Н
Премьер-лига 2021
08.11.2020 - 14:00 Рух 2 - 2 Завершен Ингулец Н
Премьер-лига 2021
01.11.2020 - 14:00 ФК Минай 0 - 0 Завершен Рух Н
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Последние матчи - СК Днепр-1
Премьер-лига 2020/2021
06.12.2020 - 17:00 Заря 3 - 1 Завершен СК Днепр-1 П
Кубок Украины 2020/2021
02.12.2020 - 13:00 ВПК-Агро 0 - 5 Завершен СК Днепр-1 В
Премьер-лига 2020/2021
28.11.2020 - 19:30 СК Днепр-1 0 - 1 Завершен Шахтер П
Премьер-лига 2020/2021
22.11.2020 - 14:00 ФК Минай 3 - 2 Завершен СК Днепр-1 П
Премьер-лига 2021
06.11.2020 - 19:00 СК Днепр-1 0 - 2 Завершен Колос П
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Новости команд
Кто победит?
22 Пользователей сделало свой выбор
Рух
32%
Ничья
23%
СК Днепр-1
45%
П1: 3.25 Х: 3.18 П2: 2.65
Трансляция
45'
Свисток
Первый тайм завершен!
45'
Гоооол!!!
Кухаревич получил передачу с правого фланга в штрафной соперника, развернулся и пробил, без шансов для Сарнавского, розгом.
43'
Опасный момент
Подача со стандарта во вратарскую Руха, Довбык и Хобленко по очереди пробивают, но оба удара были заблокированы игроками хозяев.
42'
Желтая карточка
Стаменкович фолит недалеко от собственной штрафной, желтая за разговоры с арбитром.
40'
Мартынюк пробивает из дальней дистанции, но защитник блокирует выстрел.
38'
Контролируют мяч хозяева поля, видно, что игра полностью находится под их контролем, пока.
36'
Гоооол!!!
Штрафной для хоязев, Русин подает во вратарскую соперника, Федорчук (который почему-то оказался без прикрытия) головой переправляет мяч в сетку ворот Днепра-1.
34'
Бойчук вошел с правого фланга в штрафную соперника, отдавал пас на Федорчука, но в недодачу, перехватили защитники мяч.
32'
Вновь позиционную атаку начинают днепряне, Сваток отдает неточную передачу на фланг, аут.
30'
Штрафной для гостей, Кравченко навешивает, Адамюк играет в атаке рукой, штрафной.
28'
Опасный момент
Адамюк подавал в штранфую соперника с правого фланга, Бандура неудачно сыграл на выходе, но защитники его подстраховали и вынесли круглого.
27'
Белый нарушает правила в атаке против Довбыка, штрафной.
25'
Уголовой
Угловой для хозяев, подача в штрафную днепровцев, защитники выносят мяч.
24'
Опасный момент
Климчук пробивает с левого угла вратарской соперника, от ноги Логинова мяч попадает в штангу.
23'
Дальний удар от Игнатенко, но очень не точно, от ворот вынесет Бандура.
22'
Кухаревич нарушает правила в атаке против Сватка, штрафной для Днепра.
20'
Прострельная передача с левого фланга от Гагуна, но в руки голкипера соперника.
19'
Удар из дальней дистанции от Федорчука, мяч летит выше рамки Сарнавского.
17'
В контратаку пытались выбежать игроки команды гостей, но Ярмолюк замешкался с мячем и перевел атаку в позиционную.
15'
Пас на Мысика по правому флангу, но не успевает он добраться до мяча, от ворот для Днепра.
14'
Желтая карточка
Желтая для Ярмолюка за фол против Федорчука в центре поля.
13'
Пока откровенно не клеится игра у обеих команд, кроме забитого гола подходов к воротам одна одной мы не видим.
11'
Довбык пробивал с линии штрафной оппонентов, но его выстрел был заблокирован.
10'
Пытаются гости взять мяч под свой контроль, но пока это удается им только на своей половине поля, без продвижения вперед.
8'
Назаренко получил хорошую передачу на правом фланге атаки, но поскользнулся и выпустил мяч за пределы поля, от ворот для хозяев.
6'
Опасный момент
Длинный и перспективный пас на ход Бойчуку, но Сваток доигрывает эпизод и перехватывает мяч.
4'
Гоооол!!!
Федорчук получил мяч на линии вратарской соперника, мощно пробил в правый верхний от голкипера угол, счет открыт.
2'
Уголовой
Первый угловой в матче для гостей, подача во вратарскую соперника, Бандура кулаком на выходе.
1'
Свисток
Матч начался!
Инфо
Стартовый состав (Днепр-1): Сарнавский, Кравченко (кап), Сваток, Адамюк, Логинов, Игнатенко, Сафронов, Назаренко, Довбык, Ярмолюк, Хобленко.
Инфо
Стартовый состав (Рух): Бандура, Мартынюк (кап), Гагун, Белый, Стаменкович, Мысик, Федорчук, Русин, Климчук, Бойчук, Кухаревич.
Инфо
Добрый вечер, друзья! Вашему вниманию текстовая трансляция матча 13 тура украинской Премьер-Лиги 2020/2021 между командами Рух и Днепр-1.
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Комментарии(1)
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Просто любитель (Днепр)
12.12.2020 в 19:40
Мне интересно что теперь balamyt скажет? 5 минута уже один гол пропустили. А вчера меня минусовал и ответы мне писал что я недоброжелатель. Команда должна показывать хотя бы желание играть.
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Анонс матча Рух - СК Днепр-1 12.12.2020, Премьер-лига

Противостояние между командой Рух (Львов) и командой СК Днепр-1 (Днепр) будет проходить в рамках турнира по футболу: Премьер-лига 2020/2021, матч пройдет на стадионе Стадион имени Богдана Маркевича.

Дата проведения матча: 12.12.2020
Время начала матча: 19:30

История предыдущих матчей

История противостояний между Рух (Львов) и командой СК Днепр-1 (Днепр):

Предыдущий матч между командами закончился победой в пользу СК Днепр-1, тогда как команда Рух осталась с поражением. Столкновение СК Днепр-1 и Рух в предыдущем футбольном матче 04.11.2018 закончилось с таким счетом: 3:0 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Рух - СК Днепр-1 можно посмотреть 12.12.2020 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Премьер-лига. Текстовую трансляцию матча Рух - СК Днепр-1, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Рух (Львов)
Год основания Рух (Львов): 2003
Страна: Украина
Тренер: Иван Федык

Прошедший поединок команды Рух был сыгран против Олимпик - 06.12.2020, в рамках турнира Премьер-лига 2020/2021 и закончился победой команды Олимпик.

Команда гостей

Название: СК Днепр-1 (Днепр)
Год основания СК Днепр-1 (Днепр): 2017
Страна: Украина
Тренер: Игор Йовичевич

Прошедший поединок команды СК Днепр-1 был сыгран против Заря - 06.12.2020, в рамках турнира Премьер-лига 2020/2021 и закончился победой команды Заря.

Следите за результатами матча Рух - СК Днепр-1 онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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