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ФК Александрия - Заря онлайн трансляция матча

Премьер-лига - 13 декабря 2020, 19:30 - КСК Ника Стадион
Главный судья: Виталий Романов
Рейтинг матча:
ФК Александрия
Александрия
0 - 1
Обновить
59'
Заря
Луганск
Ход матча
Кто победит?
15 Пользователей сделало свой выбор
ФК Александрия
27%
Ничья
20%
Заря
53%
П1: 3.64 Х: 3.05 П2: 2.25
Личные встречи
ФК Александрия
7
Побед
22
Игр
7
Побед
Заря
Контрольные матчи клубов УПЛ 2021
05.09.2020 - 17:00 Заря 4 - 0 Завершен ФК Александрия
Премьер-лига 2021
05.07.2020 - 19:30 Заря 2 - 2 Завершен ФК Александрия
Премьер-лига 2021
30.05.2020 - 17:00 ФК Александрия 1 - 0 Завершен Заря
Премьер-лига 2021
23.11.2019 - 14:00 ФК Александрия 1 - 0 Завершен Заря
Последние матчи - ФК Александрия
Премьер-лига 2020/2021
06.12.2020 - 19:30 Колос 1 - 1 Завершен ФК Александрия Н
Кубок Украины 2020/2021
02.12.2020 - 16:30 ФК Александрия 3 - 0 Завершен ФК Минай В
Премьер-лига 2020/2021
28.11.2020 - 14:00 ФК Александрия 0 - 0 Завершен Рух Н
Премьер-лига 2020/2021
21.11.2020 - 17:00 Шахтер 1 - 1 Завершен ФК Александрия Н
Премьер-лига 2021
07.11.2020 - 17:00 ФК Александрия 1 - 0 Завершен ФК Львов В
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Последние матчи - Заря
Лига Европы 2020/2021
10.12.2020 - 21:45 Брага 2 - 0 Завершен Заря П
Премьер-лига 2020/2021
06.12.2020 - 17:00 Заря 3 - 1 Завершен СК Днепр-1 В
Лига Европы 2020/2021
03.12.2020 - 19:55 Заря 1 - 0 Завершен Лестер Сити В
Премьер-лига 2020/2021
29.11.2020 - 14:00 ФК Минай 0 - 3 Завершен Заря В
Лига Европы 2020/2021
26.11.2020 - 19:55 АЕК 0 - 3 Завершен Заря В
Показать больше
Новости команд
Кто победит?
15 Пользователей сделало свой выбор
ФК Александрия
27%
Ничья
20%
Заря
53%
П1: 3.64 Х: 3.05 П2: 2.25
Трансляция
56'
Уголовой
Угловой для гостей, подача в штрафную соперника, защитники вынесли мяч.
54'
Замена
Замена у Зари: вместо Гладкого на поле вышел Алахяр.
53'
Опасный момент
Навес в штрафную луганчан, Лучкевич пробивает головой в ближний угол, мяч проходит в сантиметрах от ворот.
51'
Опасный момент
Быстрая атака от Зари, прострел с правого фланга от Громова, Гладкий расстреливал ворота, но пробил выше рамки, какой шанс удвоить преимущество.
49'
Вторая желтая
Вторая желтая для Кабаева за фол в центре поля против Дубры, в меньшенстве остаются гости.
47'
Плотный удар из далека от Кочергина, но прямо в руки Панькиву.
46'
Замена
Замена у Александрии: вместо Довгого на поле вышел Стецьков, вместо Третьякова играет Шастал.
46'
Свисток
Второй тайм начался!
45'
Свисток
Первый тайм завершен!
45'
Инфо
Рефери компенсирует 1 минуту ко времени первого тайма.
43'
Уголовой
Угловой для луганчан, розыгрыш, подача от Юрченко, Панькив неуверенно играет на выходе, но защитники страхуют и выносят круглого.
42'
Вантух пробивает из дальней дистанции, но выше ворот Василя.
41'
Юрченко отдавал скрытый пас в штрафную Александрии на Гладкого, но тот на предачу не пошел.
39'
Кабаев низом пробивает с левого угла вратарской соперника, мяч в руках у Панькива.
38'
Дубра лежит на газоне и держится за лицо, но сможет он продолжить матч.
36'
Прострел с левого фланга от Кочергина, Дубра вынес мяч в аут.
35'
Желтая карточка
Желтая для Довгого за грубый фол в центре поля, штрафной для гостей.
33'
Опасный момент
Угловой для Зари, подача во вратарскую Панькива, мяч попадает к Фаврову, тот сильно пробивает пяткой, но голкипер реагирует и вытаскивает круглого с левого угла.
31'
Гоооол!!!
Подача со стандарта, мяч после рикошета отскакивает до Иванисени, который с угла штрафной низом пробивает в ближний от голкирера угол, счет открыт.
30'
Нарушение правил против Громова, штрафной для гостей.
29'
Громов два раза навешивал с левого фланга во вратарскую соперника, Дубра оба раза (головой и ногой) вынес мяч за прелелы поля.
27'
Вантух подал с правого фланга, но прямо в руки Василю.
26'
Юрченко пытался пройти по левому флангу, но выпустил мяч за пределы поля, аут для соперника.
24'
Уголовой
Корнер для гостей, розыгрыш, подача во вратарскую александрийцев, защитник ногой вынес мяч.
22'
Уголовой
Угловой для хозяев, подача в штрафную соперника, Довый пробивает головой, но мимо.
20'
Кабаев с левого фланга простреливал во вратарскую соперника, но Пашаев перехватил круглого.
19'
Гордиенко фолит на своей половине поля против Кочергина, штрафной.
17'
Назарина пробивает из дальней дистанции, мощно, но очень не точно.
15'
Циганикс отдавал пас со своей половины поля к воротам соперника, но не точно, мяч в ногах Панькива.
13'
Лучкевич фол в центре поля против Кочергина, штрафной.
11'
Стандарт для Зари, подача от Юрченко, Панькив на выходе забирает мяч.
9'
Опасный момент
Штрафной для хозяев, подача во вратарскую соперника, Довгый пробивает после отскока, но прямо в руки Василю.
8'
Желтая карточка
Жалтая для Абу Ханы за фол недалеко от собственных ворот.
7'
Подача с левого фланга от Ковальца во вратарскую оппонентов, но не точно.
6'
Третьяков атаковал по левому флангу и пытался войти в штрафную соперника, но Циганикс вынес мяч.
4'
Желтая карточка
И еще один горчичник, для Гладкого на сей раз за фол против Бондаренко.
3'
Желтая карточка
Первая желтая в матче для Кабаева, грубо сыграл он проти Вантуха.
2'
С начала поедика Заря пытается взять мяч под контроль, Александрия позиционно защищается.
1'
Свисток
Матч начался!
Инфо
Стартовый состав (Заря): Василь, Юрченко (кап), Фаворов, Иванисеня, Назарина, Абу Ханна, Циганикс, Кабаев, Кочергин, Громов, Гладкий.
Инфо
Стартовый состав (Александрия): Панькив (кап), Лучкевич, Пашаев, Третьяков, Гордиенко, Дубра, Ковалец, Долгий, Бондаренко, Вантух, Ситало.
Инфо
Добрый вечер, друзья! Вашему вниманию текстовая трансляция матча 13 тура украинской Премьер-Лиги 2020/2021 между командами Александрия - Заря.
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Комментарии(2)
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ascent (Луксор)
13.12.2020 в 19:47
3 карточки за 5 минут и только Заре...
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+1
0
avatar
Hugo64 (PARIS)
13.12.2020 в 20:20
непоследовательно романов- гордиенко, ковалец такие же нарушения НО
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0
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Анонс матча ФК Александрия - Заря 13.12.2020, Премьер-лига

Поединок между командой ФК Александрия (Александрия) и командой Заря (Луганск) будет проходить в рамках турнира по футболу: Премьер-лига 2020/2021, матч начнется на стадионе КСК Ника Стадион.

Дата проведения матча: 13.12.2020
Время начала матча: 19:30

История предыдущих матчей

История противостояний между командами ФК Александрия (Александрия) и командой Заря (Луганск):

Предыдущий матч между командами закончился победой в пользу Заря, тогда как команда ФК Александрия осталась с поражением. Столкновение Заря и ФК Александрия в предыдущем футбольном матче 05.09.2020 закончилось с такими результатами: 4:0 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча ФК Александрия - Заря можно посмотреть 13.12.2020 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Премьер-лига. Текстовую трансляцию матча ФК Александрия - Заря, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: ФК Александрия (Александрия)
Год основания ФК Александрия (Александрия): 1991
Страна: Украина
Тренер: Владимир Шаран

Прошедший поединок команды ФК Александрия был сыгран против Колос - 06.12.2020, в рамках чемпионата Премьер-лига 2020/2021 и закончился ничьей.

Команда гостей

Название: Заря (Луганск)
Год основания Заря (Луганск): 1923
Страна: Украина
Тренер: Виктор Скрипник

Прошедший матч команды Заря был сыгран против Брага - 10.12.2020, в рамках турнира Лига Европы 2020/2021 и закончился победой команды Брага.

Следите за результатами матча ФК Александрия - Заря онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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