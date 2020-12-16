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Десна - Заря онлайн трансляция матча

Кубок Украины - 16 декабря 2020, 14:00 - Стадион имени Юрия Алексеевича Гагарина
Рейтинг матча:
Десна
Чернигов
0 - 1
Матч завершен
Заря
Луганск
Ход матча
16' Владлен Юрченко
53' Ефим Конопля 59' Владлен Юрченко 72' Егор Картушов 72' Леван Арвеладзе 81' Никита Шевченко 88' Евгений Паст 88' Абу Х.
Прогноз на матч
Личные встречи
Десна
3
Побед
9
Игр
5
Побед
Заря
Кубок Украины 2020/2021
16.12.2020 - 14:00 Десна 0 - 1 Завершен Заря
Премьер-лига 2021
22.08.2020 - 17:00 Десна 3 - 1 Завершен Заря
Премьер-лига 2021
19.07.2020 - 19:30 Заря 1 - 1 Завершен Десна
Премьер-лига 2021
21.06.2020 - 19:30 Десна 1 - 2 Завершен Заря
Последние матчи - Десна
Кубок Украины 2020/2021
16.12.2020 - 14:00 Десна 0 - 1 Завершен Заря П
Премьер-лига 2020/2021
13.12.2020 - 17:00 Десна 2 - 0 Завершен ФК Мариуполь В
Премьер-лига 2020/2021
06.12.2020 - 17:00 Десна 1 - 0 Завершен Ворскла В
Премьер-лига 2020/2021
29.11.2020 - 17:00 Колос 1 - 1 Завершен Десна Н
Премьер-лига 2020/2021
22.11.2020 - 17:00 Десна 0 - 1 Завершен ФК Львов П
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Последние матчи - Заря
Кубок Украины 2020/2021
16.12.2020 - 14:00 Десна 0 - 1 Завершен Заря В
Премьер-лига 2020/2021
13.12.2020 - 19:30 ФК Александрия 0 - 2 Завершен Заря В
Лига Европы 2020/2021
10.12.2020 - 21:45 Брага 2 - 0 Завершен Заря П
Премьер-лига 2020/2021
06.12.2020 - 17:00 Заря 3 - 1 Завершен СК Днепр-1 В
Лига Европы 2020/2021
03.12.2020 - 19:55 Заря 1 - 0 Завершен Лестер Сити В
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Новости команд
Главные события
Евгений Паст
88'
88'
Абу Х.
81'
Никита Шевченко
59'
Владлен Юрченко
Ефим Конопля
53'
16'
Владлен Юрченко ГООЛ!
Составы команд
Стартовый состав
  • 44
    Евгений Паст
    Вратарь
    88
  • 11
    Владислав Калитвинцев
    Полузащитник
  • 22
    Андрей Мостовой
    Защитник
  • 26
    Ефим Конопля
    53
  • 8
    Андрей Домбровский
    Полузащитник
  • 7
    Владислав Огиря
    Полузащитник
  • 12
    Егор Картушов
    Полузащитник
    72
  • 32
    Максим Имереков
    Защитник
  • 17
    Андрей Гитченко
    Защитник
  • 4
    Йоонас Тамм
    Защитник
  • 30
    Никита Шевченко
    Вратарь
    81
  • 7
    Владислав Кочергин
    Полузащитник
  • 22
    Владислав Кабаев
    Нападающий
  • 21
    Дмитрий Иванисния
  • 28
    Артём Громов
    Полузащитник
  • 20
    Абу Х.
    88
  • 80
    Владлен Юрченко
    Полузащитник
    59 16
Запасные игроки
  • 27
    Сергей Старенький
    Полузащитник
  • 72
    Игорь Литовка
    Вратарь
  • 5
    Виталий Ермаков
    Защитник
  • 9
    Леван Арвеладзе
    Полузащитник
    72
  • 13
    Дмитрий Хлёбас
    Нападающий
  • 23
    Vasilj N. (В
  • 10
    Дмитрий Хомченовский
    Полузащитник
  • 8
    Максим Лунёв
    Нападающий
Тренеры
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Комментарии(1)
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Запорізьке Торпедо (zp)
16.12.2020 в 13:56
люблю матчи на 14 в будни
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Анонс матча Десна - Заря 16.12.2020, Кубок Украины

Поединок между командой Десна (Чернигов) и командой Заря (Луганск) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Кубок Украины 2020/2021, матч начнется на стадионе Стадион имени Юрия Алексеевича Гагарина.

Дата проведения матча: 16.12.2020
Время начала матча: 14:00

История предыдущих матчей

История противостояний между клубами Десна (Чернигов) и командой Заря (Луганск):

Прошедший матч между командами закончился победой в пользу команды Заря, тогда как команда Десна осталась с поражением. Столкновение Десна и Заря в предыдущем футбольном матче 16.12.2020 закончилось со счетом: 0:1 в пользу гостей.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Десна - Заря можно посмотреть 16.12.2020 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Кубок Украины. Текстовую трансляцию матча Десна - Заря, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Десна (Чернигов)
Год основания Десна (Чернигов): 1960
Страна: Украина
Тренер: Александр Рябоконь

Прошедший поединок команды Десна был сыгран против Заря - 16.12.2020, в рамках турнира Кубок Украины 2020/2021 и закончился победой команды Заря.

Команда гостей

Название: Заря (Луганск)
Год основания Заря (Луганск): 1923
Страна: Украина
Тренер: Виктор Скрипник

Предыдущий матч команды Заря был сыгран против Десна - 16.12.2020, в рамках чемпионата Кубок Украины 2020/2021 и закончился победой команды Заря.

Следите за результатами матча Десна - Заря онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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