Десна - Заря онлайн трансляция матча

Анонс матча Десна - Заря 16.12.2020, Кубок Украины

Поединок между командой Десна (Чернигов) и командой Заря (Луганск) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Кубок Украины 2020/2021, матч начнется на стадионе Стадион имени Юрия Алексеевича Гагарина.

Дата проведения матча: 16.12.2020

Время начала матча: 14:00

История предыдущих матчей

История противостояний между клубами Десна (Чернигов) и командой Заря (Луганск):

Прошедший матч между командами закончился победой в пользу команды Заря, тогда как команда Десна осталась с поражением. Столкновение Десна и Заря в предыдущем футбольном матче 16.12.2020 закончилось со счетом: 0:1 в пользу гостей.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

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Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Десна (Чернигов)

Год основания Десна (Чернигов): 1960

Страна: Украина

Тренер: Александр Рябоконь



Прошедший поединок команды Десна был сыгран против Заря - 16.12.2020, в рамках турнира Кубок Украины 2020/2021 и закончился победой команды Заря.

Команда гостей

Название: Заря (Луганск)

Год основания Заря (Луганск): 1923

Страна: Украина

Тренер: Виктор Скрипник



Предыдущий матч команды Заря был сыгран против Десна - 16.12.2020, в рамках чемпионата Кубок Украины 2020/2021 и закончился победой команды Заря.

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