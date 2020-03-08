"Манчестер Юнайтед" - "Манчестер Сити" онлайн трансляция матча

Противостояние между командой "Манчестер Юнайтед" (Манчестер) и командой "Манчестер Сити" (Манчестер) будет проходить в рамках турнира по футболу: Чемпионат Англии 2020/2021, матч состоится на стадионе Олд Траффорд.
Дата проведения матча: 12.12.2020
Время начала матча: 19:30
История противостояний между командами "Манчестер Юнайтед" (Манчестер) и командой "Манчестер Сити" (Манчестер):
Прошедший матч между командами закончился ничьей. Столкновение "Манчестер Юнайтед" и "Манчестер Сити" в предыдущем футбольном матче 08.03.2020 закончилось со счетом: 0:0 ничьей.
Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: "Манчестер Юнайтед" (Манчестер)
Год основания "Манчестер Юнайтед" (Манчестер): 1878
Страна: Англия
Тренер: Уле-Гуннар Сульшер
Прошедший матч команды "Манчестер Юнайтед" был сыгран против "РБ Лейпциг" - 08.12.2020, в рамках турнира Лига Чемпионов 2020/2021 и закончился победой команды "РБ Лейпциг".
Название: "Манчестер Сити" (Манчестер)
Год основания "Манчестер Сити" (Манчестер): 1880
Страна: Англия
Тренер: Хосеп Гвардиола
Предыдущий поединок команды "Манчестер Сити" был сыгран против Марсель - 09.12.2020, в рамках чемпионата Лига Чемпионов 2020/2021 и закончился победой команды "Манчестер Сити".
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