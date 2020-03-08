"Манчестер Юнайтед" - "Манчестер Сити" онлайн трансляция матча

Бруно Фернандес лучший бомбардир Манчестер Юнайтед с 7 голами. Рияд Махрез забил 4 раз за Манчестер Сити ФК

Манчестер Сити ФК не проигрывает в последних 5 играх.

Манчестер Сити ФК не пропускает в 5 матчах подряд.

Наиболее популярный результат в играх между Манчестер Юнайтед иМанчестер Сити ФК, когда Манчестер Юнайтед играет дома, 1- 2. 4 игры закончились с этим результатом

Наиболее популярный счет между Манчестер Юнайтед и Манчестер Сити ФК 1-0. 8 игры закончились с этим результатом.

Манчестер Юнайтед выигрывает первый тайм в 41% матчей, Манчестер Сити ФК выигрывает в 55% матчей.

Манчестер Юнайтед выигрывает первую половину матча в 41% случаев, Манчестер Сити ФК выигрывает в 55%.

Манчестер Сити ФК's performance of the last 5 matches is better than Манчестер Юнайтед's.

Недавнее выступление команды Манчестер Юнайтед в "Премьер-лига" лучше, чем у команды Манчестер Сити ФК.

Из последних 5 встреч команда Манчестер Юнайтед выиграла 3, команда Манчестер Сити ФК выиграла 2, 0 ничьи.

Победителем прошлой встречи была команда Манчестер Юнайтед.

В их последнюю встречу команда Манчестер Юнайтед победила в 2 гол(а).

Манчестер Юнайтед забивает 1.2 гола за матч против команды Манчестер Сити ФК, а Манчестер Сити ФК забивает 1.2 гола против команды Манчестер Юнайтед (в среднем).

Манчестер Юнайтед забивает 2 гола, играя дома, а Манчестер Сити ФК забивает 1.81 гола, играя на выезде (в среднем).

Среднее количество голов во встречах между командами Манчестер Юнайтед и Манчестер Сити ФК - 2.4.

Когда Манчестер Юнайтед лидирует 1-0 дома, они побеждают в Манчестер Юнайтед% своих матчей.

Когда Манчестер Сити ФК лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Манчестер Сити ФК% своих матчей.

Когда Манчестер Юнайтед проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Манчестер Юнайтед% своих матчей.

Когда Манчестер Сити ФК проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Манчестер Сити ФК% своих матчей.

Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Манчестер Юнайтед и Манчестер Сити ФК - 1.4.

Манчестер Юнайтед выиграл последние 4 матчи в Премьер-лига.

В прошлом сезоне Манчестер Юнайтед выиграл обе игры против Манчестер Сити ФК (2-0 дома и 2-1 на выезде)

Манчестер Юнайтед пропускает в каждом из последних 5 матчах.

Манчестер Юнайтед забивал хотя бы раз в последних 8 матчах.

Вы знали, что Манчестер Юнайтед забил 5% голов между минутами 0-15? Это худший процент в лиге.

За последние 26 встреч когда команда Манчестер Юнайтед играла дома, команда Манчестер Юнайтед выиграла 13 раз, 5 сыграла в ничью и 8 победы команды Манчестер Сити ФК. Разница голов 45-36 в пользу команды Манчестер Юнайтед.

Манчестер Юнайтед не забивает в 2 из их 5 домашних матчах в Премьер-лига в этом сезоне

Манчестер Сити ФК не забивает в 1 из их 5 выездных матчах в Премьер-лига в этом сезоне

Во время последних 54 встреч, команда Манчестер Юнайтед выиграла 29 раз, 7 раз сыграла вничью, в то время как команда Манчестер Сити ФК выиграла 18 раз. Разница забитых и пропущенных голов 84-72 в пользу команды Манчестер Юнайтед

Вы знали, что Манчестер Сити ФК забил 35% голов между минутами 16-30?