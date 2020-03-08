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"Манчестер Юнайтед" - "Манчестер Сити" онлайн трансляция матча

Чемпионат Англии - 12 декабря 2020, 19:30 - Олд Траффорд
Главный судья: Крис Кавана
Рейтинг матча:
"Манчестер Юнайтед"
Манчестер
0 - 0
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перерыв
"Манчестер Сити"
Манчестер
Ход матча
Кто победит?
19 Пользователей сделало свой выбор
"Манчестер Юнайтед"
21%
Ничья
26%
"Манчестер Сити"
53%
П1: 4.5 Х: 4.06 П2: 1.66
Интересные факты
  • Бруно Фернандес лучший бомбардир Манчестер Юнайтед с 7 голами. Рияд Махрез забил 4 раз за Манчестер Сити ФК
  • Манчестер Сити ФК не проигрывает в последних 5 играх.
  • Манчестер Сити ФК не пропускает в 5 матчах подряд.
  • Наиболее популярный результат в играх между Манчестер Юнайтед иМанчестер Сити ФК, когда Манчестер Юнайтед играет дома, 1- 2. 4 игры закончились с этим результатом
  • Наиболее популярный счет между Манчестер Юнайтед и Манчестер Сити ФК 1-0. 8 игры закончились с этим результатом.
  • Манчестер Юнайтед выигрывает первый тайм в 41% матчей, Манчестер Сити ФК выигрывает в 55% матчей.
  • Манчестер Юнайтед выигрывает первую половину матча в 41% случаев, Манчестер Сити ФК выигрывает в 55%.
  • Манчестер Сити ФК's performance of the last 5 matches is better than Манчестер Юнайтед's.
  • Недавнее выступление команды Манчестер Юнайтед в "Премьер-лига" лучше, чем у команды Манчестер Сити ФК.
  • Из последних 5 встреч команда Манчестер Юнайтед выиграла 3, команда Манчестер Сити ФК выиграла 2, 0 ничьи.
  • Победителем прошлой встречи была команда Манчестер Юнайтед.
  • В их последнюю встречу команда Манчестер Юнайтед победила в 2 гол(а).
  • Манчестер Юнайтед забивает 1.2 гола за матч против команды Манчестер Сити ФК, а Манчестер Сити ФК забивает 1.2 гола против команды Манчестер Юнайтед (в среднем).
  • Манчестер Юнайтед забивает 2 гола, играя дома, а Манчестер Сити ФК забивает 1.81 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Среднее количество голов во встречах между командами Манчестер Юнайтед и Манчестер Сити ФК - 2.4.
  • Когда Манчестер Юнайтед лидирует 1-0 дома, они побеждают в Манчестер Юнайтед% своих матчей.
  • Когда Манчестер Сити ФК лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Манчестер Сити ФК% своих матчей.
  • Когда Манчестер Юнайтед проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Манчестер Юнайтед% своих матчей.
  • Когда Манчестер Сити ФК проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Манчестер Сити ФК% своих матчей.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Манчестер Юнайтед и Манчестер Сити ФК - 1.4.
  • Манчестер Юнайтед выиграл последние 4 матчи в Премьер-лига.
  • В прошлом сезоне Манчестер Юнайтед выиграл обе игры против Манчестер Сити ФК (2-0 дома и 2-1 на выезде)
  • Манчестер Юнайтед пропускает в каждом из последних 5 матчах.
  • Манчестер Юнайтед забивал хотя бы раз в последних 8 матчах.
  • Вы знали, что Манчестер Юнайтед забил 5% голов между минутами 0-15? Это худший процент в лиге.
  • За последние 26 встреч когда команда Манчестер Юнайтед играла дома, команда Манчестер Юнайтед выиграла 13 раз, 5 сыграла в ничью и 8 победы команды Манчестер Сити ФК. Разница голов 45-36 в пользу команды Манчестер Юнайтед.
  • Манчестер Юнайтед не забивает в 2 из их 5 домашних матчах в Премьер-лига в этом сезоне
  • Манчестер Сити ФК не забивает в 1 из их 5 выездных матчах в Премьер-лига в этом сезоне
  • Во время последних 54 встреч, команда Манчестер Юнайтед выиграла 29 раз, 7 раз сыграла вничью, в то время как команда Манчестер Сити ФК выиграла 18 раз. Разница забитых и пропущенных голов 84-72 в пользу команды Манчестер Юнайтед
  • Вы знали, что Манчестер Сити ФК забил 35% голов между минутами 16-30?
  • Вы знали, что Манчестер Юнайтед забил 42% голов между минутами 76-90?
Личные встречи
"Манчестер Юнайтед"
8
Побед
21
Игр
10
Побед
"Манчестер Сити"
Чемпионат Англии 2019/2020
08.03.2020 - 18:30 "Манчестер Юнайтед" 0 - 0 Завершен "Манчестер Сити"
Чемпионат Англии 2019/2020
08.03.2020 - 18:15 "Манчестер Юнайтед" 2 - 0 Завершен "Манчестер Сити"
Кубок Лиги Англия 2021
29.01.2020 - 21:45 "Манчестер Сити" 0 - 1 Завершен "Манчестер Юнайтед"
Кубок Лиги Англия 2019/2020
07.01.2020 - 22:00 "Манчестер Юнайтед" 1 - 3 Завершен "Манчестер Сити"
Последние матчи - "Манчестер Юнайтед"
Последние матчи - "Манчестер Сити"
Лига Чемпионов 2020/2021
09.12.2020 - 22:00 "Манчестер Сити" 3 - 0 Завершен Марсель В
Чемпионат Англии 2019/2020
05.12.2020 - 17:00 "Манчестер Сити" 2 - 0 Завершен Фулхэм В
Лига Чемпионов 2020/2021
01.12.2020 - 22:00 Порту 0 - 0 Завершен "Манчестер Сити" Н
Чемпионат Англии 2019/2020
28.11.2020 - 16:45 "Манчестер Сити" 5 - 0 Завершен "Бернли" В
Лига Чемпионов 2020/2021
25.11.2020 - 19:55 Олимпиакос 0 - 1 Завершен "Манчестер Сити" В
Показать больше
Кто победит?
19 Пользователей сделало свой выбор
"Манчестер Юнайтед"
21%
Ничья
26%
"Манчестер Сити"
53%
П1: 4.5 Х: 4.06 П2: 1.66
Составы команд
Стартовый состав
  • 1
    Давид де Хеа
    Вратарь
  • 10
    Маркус Рашфорд
    Нападающий
  • 18
    Бруну Фернандеш
    Полузащитник
  • 39
    Скотт МакТоминай
    Полузащитник
  • 17
    Фред
    Нападающий
  • 6
    Поль Погба
    Полузащитник
  • 29
    Аарон Ван-Биссака
    Полузащитник
  • 5
    Магуайр Х.
  • 23
    Люк Шоу
    Защитник
  • 11
    Масон Гринвуд
Запасные игроки
Тренеры
Трансляция
45+2'
Свисток
Перерыв.
45'
Инфо
1 мин. добавлена.
43'
Тайм подходит к концу. Команды ждут свистка на перерыв.
38'
Моментов не наблюдается. Хозяева держат мяч в центре поля.
35'
Опасный момент
Марез приложился к мячу! Де Хеа! Добивание Де Брюйне! Выше цели!
33'
Жезус сфолил против Фреда. Свободный для "МЮ".
30'
Опасный момент
Удар Погба! Рикошет! Выше ворот летит сфера!
28'
"Сити" владеет мячом и пытается создать моменты у ворот Де Хеа.
25'
Опасный момент
Жезус пробил с подачи Мареза! Над перекладиной!
23'
Инфо
Статистика ударов - 3:2 в пользу "МЮ".
20'
Опасный момент
Де Брюйне на Стерлинга! Рахим нанес удар после смещения! Магуайр заблокировал выстрел.
19'
В среднем темпе развивается поединок. Мяч находится в середине поля.
15'
Фред получает помощь медиков. Пауза в игре.
13'
Инфо
Владение мячом - 53%/47% в пользу "Юнайтед".
11'
Неплохой заброс из глубины от Погба на Фернандеша. Бруну заработал угловой для "МЮ".
9'
Моментов нет. "Юнайтед" контролирует мяч.
7'
Стерлинг не смог обработать сферу после передачи Де Брюйне в обострение. Рахим выпустил мяч за лицевую.
6'
Фернандиньо сфолил против Фернандеша. Без желтой карточки.
3'
Офсайд
Шоу в офсайде.
3'
Хозяева контролируют мяч. "Сити" активно применяет высокий прессинг.
1'
Свисток
Матч начался!
Главный арбитр встречи - Крис Кавана.
"Манчестер Юнайтед", стартовый состав: Де Хеа — Ван-Биссака, Линделеф, Магуайр, Шоу — Фред — Мактоминей, Погба — Фернандеш — Рашфорд, Гринвуд. Запасные: Хендерсон, Байи, Теллес, Мата, Матич, ван де Беек, Марсьяль.
"Манчестер Сити", стартовый состав: Эдерсон — Уокер, Стоунз, Диаш, Канселу — Родри, Фернандиньо — Марез, Де Брюйне, Габриэль, Стерлинг — Жезус. Запасные: Стеффен, Ляпорт, Менди, Гюндоган, Силва, Фоден, Торрес.
Добрый вечер, дорогие друзья! UA-Футбол представляет вам текстовую онлайн-трансляцию матча 12-го тура: "Манчестер Юнайтед" - "Манчестер Сити". Начало поединка - 19:30.
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Анонс матча "Манчестер Юнайтед" - "Манчестер Сити" 12.12.2020, Чемпионат Англии

Противостояние между командой "Манчестер Юнайтед" (Манчестер) и командой "Манчестер Сити" (Манчестер) будет проходить в рамках турнира по футболу: Чемпионат Англии 2020/2021, матч состоится на стадионе Олд Траффорд.

Дата проведения матча: 12.12.2020
Время начала матча: 19:30

История предыдущих матчей

История противостояний между командами "Манчестер Юнайтед" (Манчестер) и командой "Манчестер Сити" (Манчестер):

Прошедший матч между командами закончился ничьей. Столкновение "Манчестер Юнайтед" и "Манчестер Сити" в предыдущем футбольном матче 08.03.2020 закончилось со счетом: 0:0 ничьей.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча "Манчестер Юнайтед" - "Манчестер Сити" можно посмотреть 12.12.2020 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Чемпионат Англии. Текстовую трансляцию матча "Манчестер Юнайтед" - "Манчестер Сити", ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: "Манчестер Юнайтед" (Манчестер)
Год основания "Манчестер Юнайтед" (Манчестер): 1878
Страна: Англия
Тренер: Уле-Гуннар Сульшер

Прошедший матч команды "Манчестер Юнайтед" был сыгран против "РБ Лейпциг" - 08.12.2020, в рамках турнира Лига Чемпионов 2020/2021 и закончился победой команды "РБ Лейпциг".

Команда гостей

Название: "Манчестер Сити" (Манчестер)
Год основания "Манчестер Сити" (Манчестер): 1880
Страна: Англия
Тренер: Хосеп Гвардиола

Предыдущий поединок команды "Манчестер Сити" был сыгран против Марсель - 09.12.2020, в рамках чемпионата Лига Чемпионов 2020/2021 и закончился победой команды "Манчестер Сити".

Следите за результатами матча "Манчестер Юнайтед" - "Манчестер Сити" онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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