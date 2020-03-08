Эвертон - Челси онлайн трансляция матча

Поединок между командой Эвертон (Ливерпуль) и командой Челси (Лондон) будет проходить в рамках турнира по футболу: Чемпионат Англии 2020/2021, матч начнется на стадионе Гудисон Парк.
Дата проведения матча: 12.12.2020
Время начала матча: 22:00
История противостояний между командами Эвертон (Ливерпуль) и командой Челси (Лондон):
Прошедший поединок между командами закончился победой в пользу Челси, тогда как команда Эвертон осталась с поражением. Столкновение Челси и Эвертон в предыдущем футбольном матче 08.03.2020 закончилось со следующими результатом: 4:0 в пользу хозяев.
Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: Эвертон (Ливерпуль)
Год основания Эвертон (Ливерпуль): 1878
Страна: Англия
Тренер: Карло Анчелотти
Предыдущий поединок команды Эвертон был сыгран против "Бернли" - 05.12.2020, в рамках турнира Чемпионат Англии 2019/2020 и закончился ничьей.
Название: Челси (Лондон)
Год основания Челси (Лондон): 1905
Страна: Англия
Тренер: Фрэнк Лэмпард
Прошедший поединок команды Челси был сыгран против Краснодар - 08.12.2020, в рамках турнира Лига Чемпионов 2020/2021 и закончился ничьей.
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