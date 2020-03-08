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Эвертон - Челси онлайн трансляция матча

Чемпионат Англии - 12 декабря 2020, 22:00 - Гудисон Парк
Главный судья: Джон Мосс
Рейтинг матча:
Эвертон
Ливерпуль
До начала
00 : 00 : 00
Челси
Лондон
Кто победит?
8 Пользователей сделало свой выбор
Эвертон
38%
Ничья
38%
Челси
25%
П1: 4.14 Х: 4 П2: 1.725
Интересные факты
  • В домашних матчах Эвертон не проигрывает Челси в последних 3 встречах.
  • Выездная статистика Челси в сезоне 3-2-0
  • Аллан получил больше всего желтых карточек (4) в Эвертон. Рис Джеймс получил 2 в Челси.
  • Год назад, Эвертон была на 17 месте в таблице с 11 очками. Сейчас они на 9 месте с 17 очками.
  • Челси не проигрывает в последних 14 играх.
  • Челси не проиграл ни в одном из последних 6 выездных матчей.
  • Челси имеет выигрышную серию из 5 матчей на выезде
  • Наиболее популярный результат в играх между Эвертон иЧелси, когда Эвертон играет дома, 1- 1. 6 игры закончились с этим результатом
  • Наиболее популярный счет между Эвертон и Челси 1-1. 10 игры закончились с этим результатом.
  • Эвертон выигрывает первый тайм в 35% матчей, Челси выигрывает в 56% матчей.
  • Эвертон выигрывает первую половину матча в 35% случаев, Челси выигрывает в 56%.
  • Челси's performance of the last 5 matches is better than Эвертон's.
  • Недавнее выступление команды Челси в "Премьер-лига" лучше, чем у команды Эвертон.
  • Команда Эвертон проиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Премьер-лига" против команды Челси.
  • Команда Челси выиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Премьер-лига" против команды Эвертон.
  • Команда Эвертон проиграла лишь 1 из последних 5 встреч против команды Челси (во всех соревнованиях).
  • Из последних 5 встреч команда Эвертон выиграла 2, команда Челси выиграла 1, 2 ничьи.
  • Победителем прошлой встречи была команда Челси.
  • В их последнюю встречу команда Челси победила в 4 гол(а).
  • Эвертон забивает 1 гола за матч против команды Челси, а Челси забивает 1 гола против команды Эвертон (в среднем).
  • Эвертон забивает 1.8 гола, играя дома, а Челси забивает 1.92 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Среднее количество голов во встречах между командами Эвертон и Челси - 2.
  • Когда Эвертон лидирует 1-0 дома, они побеждают в Эвертон% своих матчей.
  • Когда Челси лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Челси% своих матчей.
  • Когда Эвертон проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Эвертон% своих матчей.
  • Когда Челси проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Челси% своих матчей.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Эвертон и Челси - 0.6.
  • Эвертон пропускает в каждом из последних 12 матчах.
  • За последние 32 встреч когда команда Эвертон играла дома, команда Эвертон выиграла 11 раз, 11 сыграла в ничью и 10 победы команды Челси. Разница голов 42-39 в пользу команды Эвертон.
  • Игры прошлого года: 3-1 (Эвертон дома) и 4-0 (Челси дома).
  • Эвертон не забивает в 1 из их 5 домашних матчах в Премьер-лига в этом сезоне
  • Челси не забивает в 1 из их 5 выездных матчах в Премьер-лига в этом сезоне
  • Во время последних 65 встреч, команда Эвертон выиграла 12 раз, 23 раз сыграла вничью, в то время как команда Челси выиграла 30 раз. Разница забитых и пропущенных голов 105-67 в пользу команды Челси
  • Вы знали, что Эвертон забил 30% голов между минутами 31-45?
  • Вы знали, что Челси забил 28% голов между минутами 61-75?
Личные встречи
Эвертон
6
Побед
19
Игр
10
Побед
Челси
Чемпионат Англии 2019/2020
08.03.2020 - 15:45 Челси 4 - 0 Завершен Эвертон
Чемпионат Англии 2019/2020
07.12.2019 - 14:15 Эвертон 3 - 1 Завершен Челси
Чемпионат Англии 2018
17.03.2019 - 18:15 Эвертон 2 - 0 Завершен Челси
Чемпионат Англии 2018
11.11.2018 - 16:15 Челси 0 - 0 Завершен Эвертон
Последние матчи - Эвертон
Чемпионат Англии 2019/2020
05.12.2020 - 16:00 "Бернли" 1 - 1 Завершен Эвертон Н
Чемпионат Англии 2019/2020
28.11.2020 - 19:30 Эвертон 0 - 0 Завершен Лидс Юнайтед Н
Чемпионат Англии 2019/2020
28.11.2020 - 19:15 Эвертон 0 - 1 Завершен Лидс Юнайтед П
Чемпионат Англии 2019/2020
22.11.2020 - 13:45 Фулхэм 2 - 3 Завершен Эвертон В
Чемпионат Англии 2019/2020
07.11.2020 - 16:15 Эвертон 1 - 3 Завершен "Манчестер Юнайтед" П
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Последние матчи - Челси
Лига Чемпионов 2020/2021
08.12.2020 - 22:00 Челси 1 - 1 Завершен Краснодар Н
Чемпионат Англии 2020/2021
05.12.2020 - 21:45 Челси 3 - 1 Завершен Лидс Юнайтед В
Лига Чемпионов 2020/2021
02.12.2020 - 22:00 "Севилья" 0 - 4 Завершен Челси В
Чемпионат Англии 2019/2020
29.11.2020 - 18:30 Челси 0 - 0 Завершен "Тоттенхэм" Н
Чемпионат Англии 2020/2021
29.11.2020 - 18:15 Челси 0 - 0 Завершен "Тоттенхэм" Н
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Новости команд
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Кто победит?
8 Пользователей сделало свой выбор
Эвертон
38%
Ничья
38%
Челси
25%
П1: 4.14 Х: 4 П2: 1.725
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Анонс матча Эвертон - Челси 12.12.2020, Чемпионат Англии

Поединок между командой Эвертон (Ливерпуль) и командой Челси (Лондон) будет проходить в рамках турнира по футболу: Чемпионат Англии 2020/2021, матч начнется на стадионе Гудисон Парк.

Дата проведения матча: 12.12.2020
Время начала матча: 22:00

История предыдущих матчей

История противостояний между командами Эвертон (Ливерпуль) и командой Челси (Лондон):

Прошедший поединок между командами закончился победой в пользу Челси, тогда как команда Эвертон осталась с поражением. Столкновение Челси и Эвертон в предыдущем футбольном матче 08.03.2020 закончилось со следующими результатом: 4:0 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Эвертон - Челси можно посмотреть 12.12.2020 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Чемпионат Англии. Текстовую трансляцию матча Эвертон - Челси, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Эвертон (Ливерпуль)
Год основания Эвертон (Ливерпуль): 1878
Страна: Англия
Тренер: Карло Анчелотти

Предыдущий поединок команды Эвертон был сыгран против "Бернли" - 05.12.2020, в рамках турнира Чемпионат Англии 2019/2020 и закончился ничьей.

Команда гостей

Название: Челси (Лондон)
Год основания Челси (Лондон): 1905
Страна: Англия
Тренер: Фрэнк Лэмпард

Прошедший поединок команды Челси был сыгран против Краснодар - 08.12.2020, в рамках турнира Лига Чемпионов 2020/2021 и закончился ничьей.

Следите за результатами матча Эвертон - Челси онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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