Эвертон - Челси онлайн трансляция матча

В домашних матчах Эвертон не проигрывает Челси в последних 3 встречах.

Выездная статистика Челси в сезоне 3-2-0

Аллан получил больше всего желтых карточек (4) в Эвертон. Рис Джеймс получил 2 в Челси.

Год назад, Эвертон была на 17 месте в таблице с 11 очками. Сейчас они на 9 месте с 17 очками.

Челси не проигрывает в последних 14 играх.

Челси не проиграл ни в одном из последних 6 выездных матчей.

Челси имеет выигрышную серию из 5 матчей на выезде

Наиболее популярный результат в играх между Эвертон иЧелси, когда Эвертон играет дома, 1- 1. 6 игры закончились с этим результатом

Наиболее популярный счет между Эвертон и Челси 1-1. 10 игры закончились с этим результатом.

Эвертон выигрывает первый тайм в 35% матчей, Челси выигрывает в 56% матчей.

Эвертон выигрывает первую половину матча в 35% случаев, Челси выигрывает в 56%.

Челси's performance of the last 5 matches is better than Эвертон's.

Недавнее выступление команды Челси в "Премьер-лига" лучше, чем у команды Эвертон.

Команда Эвертон проиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Премьер-лига" против команды Челси.

Команда Челси выиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Премьер-лига" против команды Эвертон.

Команда Эвертон проиграла лишь 1 из последних 5 встреч против команды Челси (во всех соревнованиях).

Из последних 5 встреч команда Эвертон выиграла 2, команда Челси выиграла 1, 2 ничьи.

Победителем прошлой встречи была команда Челси.

В их последнюю встречу команда Челси победила в 4 гол(а).

Эвертон забивает 1 гола за матч против команды Челси, а Челси забивает 1 гола против команды Эвертон (в среднем).

Эвертон забивает 1.8 гола, играя дома, а Челси забивает 1.92 гола, играя на выезде (в среднем).

Среднее количество голов во встречах между командами Эвертон и Челси - 2.

Когда Эвертон лидирует 1-0 дома, они побеждают в Эвертон% своих матчей.

Когда Челси лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Челси% своих матчей.

Когда Эвертон проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Эвертон% своих матчей.

Когда Челси проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Челси% своих матчей.

Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Эвертон и Челси - 0.6.

Эвертон пропускает в каждом из последних 12 матчах.

За последние 32 встреч когда команда Эвертон играла дома, команда Эвертон выиграла 11 раз, 11 сыграла в ничью и 10 победы команды Челси. Разница голов 42-39 в пользу команды Эвертон.

Игры прошлого года: 3-1 (Эвертон дома) и 4-0 (Челси дома).

Эвертон не забивает в 1 из их 5 домашних матчах в Премьер-лига в этом сезоне

Челси не забивает в 1 из их 5 выездных матчах в Премьер-лига в этом сезоне

Во время последних 65 встреч, команда Эвертон выиграла 12 раз, 23 раз сыграла вничью, в то время как команда Челси выиграла 30 раз. Разница забитых и пропущенных голов 105-67 в пользу команды Челси

Вы знали, что Эвертон забил 30% голов между минутами 31-45?