"Ливерпуль" - "Тоттенхэм" онлайн трансляция матча

Тоттенхэм Хотспур без побед над Ливерпуль в последних 5 играх.

В домашних матчах Ливерпуль не проигрывает Тоттенхэм Хотспур в последних 10 встречах.

Домашняя статистика Ливерпуль в сезоне 6-0-0

Выездная статистика Тоттенхэм Хотспур в сезоне 4-2-0

Мохамед Салах лучший бомбардир Ливерпуль с 10 голами. Сон Хын Мин забил 10 раз за Тоттенхэм Хотспур

Эндрю Робертсон отдал больше всего передач в Ливерпуль с 3 передачами. Гарри Кейн лучший распасовщик Тоттенхэм Хотспур (10 передач)

Год назад, Тоттенхэм Хотспур была на 14 месте в таблице с 14 очками. Сейчас они на 1 месте с 25 очками.

Ливерпуль не проигрывает в последних 5 играх.

Тоттенхэм Хотспур не проигрывает в последних 10 играх.

Тоттенхэм Хотспур не проиграл ни в одном из последних 5 выездных матчей.

Наиболее популярный результат в играх между Ливерпуль иТоттенхэм Хотспур, когда Ливерпуль играет дома, 2- 1. 5 игры закончились с этим результатом

Ливерпуль выигрывает первый тайм в 43% матчей, Тоттенхэм Хотспур выигрывает в 44% матчей.

Ливерпуль выигрывает первую половину матча в 43% случаев, Тоттенхэм Хотспур выигрывает в 44%.

Обе команды не выиграли свой последний матч в "Премьер-лига".

Недавнее выступление команды Тоттенхэм Хотспур в "Премьер-лига" лучше, чем у команды Ливерпуль.

Команда Ливерпуль проиграла лишь 0 из последних 5 встреч в "Премьер-лига" против команды Тоттенхэм Хотспур.

Команда Тоттенхэм Хотспур выиграла лишь 0 из последних 5 встреч в "Премьер-лига" против команды Ливерпуль.

Команда Ливерпуль проиграла лишь 0 из последних 5 встреч против команды Тоттенхэм Хотспур (во всех соревнованиях).

Из последних 5 встреч команда Ливерпуль выиграла 5, команда Тоттенхэм Хотспур выиграла 0, 0 ничьи.

Победителем прошлой встречи была команда Ливерпуль.

В их последнюю встречу команда Ливерпуль победила в 1 гол(а).

Ливерпуль забивает 1.8 гола за матч против команды Тоттенхэм Хотспур, а Тоттенхэм Хотспур забивает 0.6 гола против команды Ливерпуль (в среднем).

Ливерпуль забивает 2.38 гола, играя дома, а Тоттенхэм Хотспур забивает 1.6 гола, играя на выезде (в среднем).

Среднее количество голов во встречах между командами Ливерпуль и Тоттенхэм Хотспур - 2.4.

Когда Ливерпуль лидирует 1-0 дома, они побеждают в Ливерпуль% своих матчей.

Когда Тоттенхэм Хотспур лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Тоттенхэм Хотспур% своих матчей.

Когда Ливерпуль проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Ливерпуль% своих матчей.

Когда Тоттенхэм Хотспур проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Тоттенхэм Хотспур% своих матчей.

Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Ливерпуль и Тоттенхэм Хотспур - 1.

В прошлом сезоне Ливерпуль выиграл обе игры против Тоттенхэм Хотспур (2-1 дома и 1-0 на выезде)

Ливерпуль забивал хотя бы раз в последних 5 матчах.

За последние 28 встреч когда команда Ливерпуль играла дома, команда Ливерпуль выиграла 18 раз, 8 сыграла в ничью и 2 победы команды Тоттенхэм Хотспур. Разница голов 53-25 в пользу команды Ливерпуль.

Последняя гостевая победа Тоттенхэм Хотспур над Ливерпуль была в 2011

Ливерпуль не забивает в 0 из их 6 домашних матчах в Премьер-лига в этом сезоне

Тоттенхэм Хотспур не забивает в 1 из их 6 выездных матчах в Премьер-лига в этом сезоне

Во время последних 59 встреч, команда Ливерпуль выиграла 28 раз, 17 раз сыграла вничью, в то время как команда Тоттенхэм Хотспур выиграла 14 раз. Разница забитых и пропущенных голов 95-65 в пользу команды Ливерпуль

Вы знали, что Ливерпуль забил 22% голов между минутами 31-45?

Вы знали, что Тоттенхэм Хотспур забил 29% голов между минутами 0-15?