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"Ливерпуль" - "Тоттенхэм" онлайн трансляция матча

Чемпионат Англии - 16 декабря 2020, 22:00 - Энфилд
Главный судья: Тейлор, Энтони
Рейтинг матча:
"Ливерпуль"
Ливерпуль
2 - 1
Матч завершен
"Тоттенхэм"
Лондон
Ход матча
26' Мохамед Салах 33' Сон Хин Мин
48' Ло Сельсо, Джовани 54' Хейбьерг Пьер 58' Ло Сельсо, Джовани 76' Бергвейн Стивен 87' Сон Хин Мин 90' Роберто Фирмино
П1: 1.625 Х: 3.96 П2: 4.94
Интересные факты
  • Тоттенхэм Хотспур без побед над Ливерпуль в последних 5 играх.
  • В домашних матчах Ливерпуль не проигрывает Тоттенхэм Хотспур в последних 10 встречах.
  • Домашняя статистика Ливерпуль в сезоне 6-0-0
  • Выездная статистика Тоттенхэм Хотспур в сезоне 4-2-0
  • Мохамед Салах лучший бомбардир Ливерпуль с 10 голами. Сон Хын Мин забил 10 раз за Тоттенхэм Хотспур
  • Эндрю Робертсон отдал больше всего передач в Ливерпуль с 3 передачами. Гарри Кейн лучший распасовщик Тоттенхэм Хотспур (10 передач)
  • Год назад, Тоттенхэм Хотспур была на 14 месте в таблице с 14 очками. Сейчас они на 1 месте с 25 очками.
  • Ливерпуль не проигрывает в последних 5 играх.
  • Тоттенхэм Хотспур не проигрывает в последних 10 играх.
  • Тоттенхэм Хотспур не проиграл ни в одном из последних 5 выездных матчей.
  • Наиболее популярный результат в играх между Ливерпуль иТоттенхэм Хотспур, когда Ливерпуль играет дома, 2- 1. 5 игры закончились с этим результатом
  • Ливерпуль выигрывает первый тайм в 43% матчей, Тоттенхэм Хотспур выигрывает в 44% матчей.
  • Ливерпуль выигрывает первую половину матча в 43% случаев, Тоттенхэм Хотспур выигрывает в 44%.
  • Обе команды не выиграли свой последний матч в "Премьер-лига".
  • Недавнее выступление команды Тоттенхэм Хотспур в "Премьер-лига" лучше, чем у команды Ливерпуль.
  • Команда Ливерпуль проиграла лишь 0 из последних 5 встреч в "Премьер-лига" против команды Тоттенхэм Хотспур.
  • Команда Тоттенхэм Хотспур выиграла лишь 0 из последних 5 встреч в "Премьер-лига" против команды Ливерпуль.
  • Команда Ливерпуль проиграла лишь 0 из последних 5 встреч против команды Тоттенхэм Хотспур (во всех соревнованиях).
  • Из последних 5 встреч команда Ливерпуль выиграла 5, команда Тоттенхэм Хотспур выиграла 0, 0 ничьи.
  • Победителем прошлой встречи была команда Ливерпуль.
  • В их последнюю встречу команда Ливерпуль победила в 1 гол(а).
  • Ливерпуль забивает 1.8 гола за матч против команды Тоттенхэм Хотспур, а Тоттенхэм Хотспур забивает 0.6 гола против команды Ливерпуль (в среднем).
  • Ливерпуль забивает 2.38 гола, играя дома, а Тоттенхэм Хотспур забивает 1.6 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Среднее количество голов во встречах между командами Ливерпуль и Тоттенхэм Хотспур - 2.4.
  • Когда Ливерпуль лидирует 1-0 дома, они побеждают в Ливерпуль% своих матчей.
  • Когда Тоттенхэм Хотспур лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Тоттенхэм Хотспур% своих матчей.
  • Когда Ливерпуль проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Ливерпуль% своих матчей.
  • Когда Тоттенхэм Хотспур проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Тоттенхэм Хотспур% своих матчей.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Ливерпуль и Тоттенхэм Хотспур - 1.
  • В прошлом сезоне Ливерпуль выиграл обе игры против Тоттенхэм Хотспур (2-1 дома и 1-0 на выезде)
  • Ливерпуль забивал хотя бы раз в последних 5 матчах.
  • За последние 28 встреч когда команда Ливерпуль играла дома, команда Ливерпуль выиграла 18 раз, 8 сыграла в ничью и 2 победы команды Тоттенхэм Хотспур. Разница голов 53-25 в пользу команды Ливерпуль.
  • Последняя гостевая победа Тоттенхэм Хотспур над Ливерпуль была в 2011
  • Ливерпуль не забивает в 0 из их 6 домашних матчах в Премьер-лига в этом сезоне
  • Тоттенхэм Хотспур не забивает в 1 из их 6 выездных матчах в Премьер-лига в этом сезоне
  • Во время последних 59 встреч, команда Ливерпуль выиграла 28 раз, 17 раз сыграла вничью, в то время как команда Тоттенхэм Хотспур выиграла 14 раз. Разница забитых и пропущенных голов 95-65 в пользу команды Ливерпуль
  • Вы знали, что Ливерпуль забил 22% голов между минутами 31-45?
  • Вы знали, что Тоттенхэм Хотспур забил 29% голов между минутами 0-15?
  • В Премьер-лига, Ливерпуль одержала 6 домашних побед подряд.
Личные встречи
"Ливерпуль"
13
Побед
21
Игр
2
Побед
"Тоттенхэм"
Чемпионат Англии 2020/2021
16.12.2020 - 22:00 "Ливерпуль" 2 - 1 Завершен "Тоттенхэм"
Чемпионат Англии 2019/2020
11.01.2020 - 19:30 "Тоттенхэм" 0 - 0 Завершен "Ливерпуль"
Чемпионат Англии 2019/2020
11.01.2020 - 19:15 "Тоттенхэм" 0 - 1 Завершен "Ливерпуль"
Чемпионат Англии 2019/2020
27.10.2019 - 18:30 "Ливерпуль" 2 - 1 Завершен "Тоттенхэм"
Последние матчи - "Ливерпуль"
Чемпионат Англии 2020/2021
16.12.2020 - 22:00 "Ливерпуль" 2 - 1 Завершен "Тоттенхэм" В
Чемпионат Англии 2020/2021
13.12.2020 - 18:30 Фулхэм 1 - 1 Завершен "Ливерпуль" Н
Лига Чемпионов 2020/2021
09.12.2020 - 19:55 Мидтьюлланн 1 - 1 Завершен "Ливерпуль" Н
Чемпионат Англии 2020/2021
06.12.2020 - 21:30 "Ливерпуль" 4 - 0 Завершен Вулверхэмптон В
Лига Чемпионов 2020/2021
01.12.2020 - 22:00 "Ливерпуль" 1 - 0 Завершен Аякс В
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Последние матчи - "Тоттенхэм"
Чемпионат Англии 2020/2021
16.12.2020 - 22:00 "Ливерпуль" 2 - 1 Завершен "Тоттенхэм" П
Чемпионат Англии 2020/2021
13.12.2020 - 16:15 Кристал Пэлас 1 - 1 Завершен "Тоттенхэм" Н
Лига Европы 2020/2021
10.12.2020 - 22:00 "Тоттенхэм" 2 - 0 Завершен Ройял Антверпен В
Чемпионат Англии 2020/2021
06.12.2020 - 18:30 "Тоттенхэм" 2 - 0 Завершен Арсенал В
Лига Европы 2020/2021
03.12.2020 - 19:55 ЛАСК 3 - 3 Завершен "Тоттенхэм" Н
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П1: 1.625 Х: 3.96 П2: 4.94
Главные события
ГООЛ! Роберто Фирмино
90'
87'
Сон Хин Мин
76'
Бергвейн Стивен
58'
Ло Сельсо, Джовани
54'
Хейбьерг Пьер
48'
Ло Сельсо, Джовани
33'
Сон Хин Мин ГООЛ!
ГООЛ! Мохамед Салах
26'
Составы команд
Стартовый состав
  • 1
    Алиссон
    Полузащитник
  • 9
    Роберто Фирмино
    Нападающий
    90
  • 10
    Садио Мане
    Полузащитник
  • 17
    Кертис Джонс
  • 5
    Жоржиньо Вейналдум
    Нападающий
  • 14
    Джордан Хендерсон
    Полузащитник
  • 66
    Трент Александер-Арнольд
    Полузащитник
  • 46
    Рис Уильямс
    Полузащитник
  • 3
    Фабиньо
    Защитник
  • 26
    Эндрю Робертсон
    Защитник
  • 11
    Мохамед Салах
    Полузащитник
    26
  • 1
    Уго Льорис
    Вратарь
  • 18
    Ло Сельсо, Джовани
    Полузащитник
    58 48
  • 23
    Бергвейн Стивен
    76
  • 5
    Хейбьерг Пьер
    54
  • 17
    Мусса Сиссоко
    Полузащитник
  • 33
    Бен Дэвис
    Защитник
  • 15
    Эрик Дайер
    Защитник
  • 4
    Тоби Алдервейрелд
    Вратарь
  • 24
    Серж Орье
    Защитник
  • 7
    Сон Хин Мин
    Нападающий
    87 33
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Анонс матча "Ливерпуль" - "Тоттенхэм" 16.12.2020, Чемпионат Англии

Матч между командой "Ливерпуль" (Ливерпуль) и командой "Тоттенхэм" (Лондон) будет проходить в рамках турнира по футболу: Чемпионат Англии 2020/2021, матч пройдет на стадионе Энфилд.

Дата проведения матча: 16.12.2020
Время начала матча: 22:00

История предыдущих матчей

История противостояний между "Ливерпуль" (Ливерпуль) и командой "Тоттенхэм" (Лондон):

Прошедший поединок между командами закончился победой в пользу "Ливерпуль", тогда как команда "Тоттенхэм" осталась с поражением. Столкновение "Ливерпуль" и "Тоттенхэм" в предыдущем футбольном матче 16.12.2020 закончилось со следующими результатом: 2:1 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча "Ливерпуль" - "Тоттенхэм" можно посмотреть 16.12.2020 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Чемпионат Англии. Текстовую трансляцию матча "Ливерпуль" - "Тоттенхэм", ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: "Ливерпуль" (Ливерпуль)
Год основания "Ливерпуль" (Ливерпуль): 1892
Страна: Англия
Тренер: Юрген Клопп

Прошедший поединок команды "Ливерпуль" был сыгран против "Тоттенхэм" - 16.12.2020, в рамках турнира Чемпионат Англии 2020/2021 и закончился победой команды "Ливерпуль".

Команда гостей

Название: "Тоттенхэм" (Лондон)
Год основания "Тоттенхэм" (Лондон): 1882
Страна: Англия
Тренер: Жозе Моуриньо

Прошедший поединок команды "Тоттенхэм" был сыгран против "Ливерпуль" - 16.12.2020, в рамках турнира Чемпионат Англии 2020/2021 и закончился победой команды "Ливерпуль".

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