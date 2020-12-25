Лестер Сити - "Манчестер Юнайтед" онлайн трансляция матча

Лестер Сити ФК без побед над Манчестер Юнайтед в последних 4 играх.

Домашняя статистика Лестер Сити ФК в сезоне 3-0-4

Выездная статистика Манчестер Юнайтед в сезоне 6-0-0

Джейми Варди лучший бомбардир Лестер Сити ФК с 11 голами. Бруно Фернандес забил 9 раз за Манчестер Юнайтед

Джейми Варди отдал больше всего передач в Лестер Сити ФК с 3 передачами. Бруно Фернандес лучший распасовщик Манчестер Юнайтед (5 передач)

Манчестер Юнайтед не проигрывает в последних 4 играх.

Манчестер Юнайтед имеет выигрышную серию из 3 матчей.

Наиболее популярный счет между Лестер Сити ФК и Манчестер Юнайтед 0-2. 7 игры закончились с этим результатом.

Лестер Сити ФК выигрывает первый тайм в 33% матчей, Манчестер Юнайтед выигрывает в 42% матчей.

Лестер Сити ФК выигрывает первую половину матча в 33% случаев, Манчестер Юнайтед выигрывает в 42%.

Лестер Сити ФК's performance of the last 5 matches is better than Манчестер Юнайтед's.

Недавнее выступление команды Манчестер Юнайтед в "Премьер-лига" лучше, чем у команды Лестер Сити ФК.

Команда Манчестер Юнайтед проиграла лишь 0 из последних 5 встреч в "Премьер-лига" против команды Лестер Сити ФК.

Команда Лестер Сити ФК выиграла лишь 0 из последних 5 встреч в "Премьер-лига" против команды Манчестер Юнайтед.

Команда Манчестер Юнайтед проиграла лишь 0 из последних 5 встреч против команды Лестер Сити ФК (во всех соревнованиях).

Из последних 5 встреч команда Лестер Сити ФК выиграла 0, команда Манчестер Юнайтед выиграла 4, 1 ничьи.

Победителем прошлой встречи была команда Манчестер Юнайтед.

В их последнюю встречу команда Манчестер Юнайтед победила в 2 гол(а).

Лестер Сити ФК забивает 0.6 гола за матч против команды Манчестер Юнайтед, а Манчестер Юнайтед забивает 1.6 гола против команды Лестер Сити ФК (в среднем).

Лестер Сити ФК забивает 1.58 гола, играя дома, а Манчестер Юнайтед забивает 2.16 гола, играя на выезде (в среднем).

Среднее количество голов во встречах между командами Лестер Сити ФК и Манчестер Юнайтед - 2.2.

Когда Лестер Сити ФК лидирует 1-0 дома, они побеждают в Лестер Сити ФК% своих матчей.

Когда Манчестер Юнайтед лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Манчестер Юнайтед% своих матчей.

Когда Лестер Сити ФК проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Лестер Сити ФК% своих матчей.

Когда Манчестер Юнайтед проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Манчестер Юнайтед% своих матчей.

Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Лестер Сити ФК и Манчестер Юнайтед - 1.

Обе команды не проиграли в своем последнем матче.

Последняя домашняя победа Лестер Сити ФК над Манчестер Юнайтед была в 2014

В прошлом сезоне Манчестер Юнайтед выиграл обе игры против Лестер Сити ФК (1-0 дома и 2-0 на выезде)

За последние 14 встреч когда команда Лестер Сити ФК играла дома, команда Лестер Сити ФК выиграла 1 раз, 4 сыграла в ничью и 9 победы команды Манчестер Юнайтед. Разница голов 34-13 в пользу команды Манчестер Юнайтед.

Лестер Сити ФК не забивает в 3 из их 7 домашних матчах в Премьер-лига в этом сезоне

Манчестер Юнайтед не забивает в 0 из их 6 выездных матчах в Премьер-лига в этом сезоне

Во время последних 30 встреч, команда Лестер Сити ФК выиграла 2 раз, 7 раз сыграла вничью, в то время как команда Манчестер Юнайтед выиграла 21 раз. Разница забитых и пропущенных голов 64-23 в пользу команды Манчестер Юнайтед

Вы знали, что Манчестер Юнайтед забил 29% голов между минутами 76-90?