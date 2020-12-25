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Лестер Сити - "Манчестер Юнайтед" онлайн трансляция матча

Чемпионат Англии - 26 декабря 2020, 14:30 - Кинг Пауэр Стэдиум
Главный судья: Майк Дин
Рейтинг матча:
Лестер Сити
Лестер
2 - 2
Матч завершен
"Манчестер Юнайтед"
Манчестер
Ход матча
23' Рэшфорд, Маркус 31' Харви Барнс 45+1' Бруно Фернандес
54' Даниэль Джеймс Вышел: Поль Погба 55' Мэдисон, Джеймс 66' Аксел Туанзебе 75' Антони Марсьяль Вышел: Эдинсон Кавани 79' Бруно Фернандес 81' Марк Олбрайтон Вышел: Перез, Айозе 85' Джейми Варди 89' Ндиди, Вилфред
Кто победит?
19 Пользователей сделало свой выбор
Лестер Сити
37%
Ничья
26%
"Манчестер Юнайтед"
37%
П1: 3.1000 Х: 3.5000 П2: 2.1680
Интересные факты
  • Лестер Сити ФК без побед над Манчестер Юнайтед в последних 4 играх.
  • Домашняя статистика Лестер Сити ФК в сезоне 3-0-4
  • Выездная статистика Манчестер Юнайтед в сезоне 6-0-0
  • Джейми Варди лучший бомбардир Лестер Сити ФК с 11 голами. Бруно Фернандес забил 9 раз за Манчестер Юнайтед
  • Джейми Варди отдал больше всего передач в Лестер Сити ФК с 3 передачами. Бруно Фернандес лучший распасовщик Манчестер Юнайтед (5 передач)
  • Манчестер Юнайтед не проигрывает в последних 4 играх.
  • Манчестер Юнайтед имеет выигрышную серию из 3 матчей.
  • Наиболее популярный счет между Лестер Сити ФК и Манчестер Юнайтед 0-2. 7 игры закончились с этим результатом.
  • Лестер Сити ФК выигрывает первый тайм в 33% матчей, Манчестер Юнайтед выигрывает в 42% матчей.
  • Лестер Сити ФК выигрывает первую половину матча в 33% случаев, Манчестер Юнайтед выигрывает в 42%.
  • Лестер Сити ФК's performance of the last 5 matches is better than Манчестер Юнайтед's.
  • Недавнее выступление команды Манчестер Юнайтед в "Премьер-лига" лучше, чем у команды Лестер Сити ФК.
  • Команда Манчестер Юнайтед проиграла лишь 0 из последних 5 встреч в "Премьер-лига" против команды Лестер Сити ФК.
  • Команда Лестер Сити ФК выиграла лишь 0 из последних 5 встреч в "Премьер-лига" против команды Манчестер Юнайтед.
  • Команда Манчестер Юнайтед проиграла лишь 0 из последних 5 встреч против команды Лестер Сити ФК (во всех соревнованиях).
  • Из последних 5 встреч команда Лестер Сити ФК выиграла 0, команда Манчестер Юнайтед выиграла 4, 1 ничьи.
  • Победителем прошлой встречи была команда Манчестер Юнайтед.
  • В их последнюю встречу команда Манчестер Юнайтед победила в 2 гол(а).
  • Лестер Сити ФК забивает 0.6 гола за матч против команды Манчестер Юнайтед, а Манчестер Юнайтед забивает 1.6 гола против команды Лестер Сити ФК (в среднем).
  • Лестер Сити ФК забивает 1.58 гола, играя дома, а Манчестер Юнайтед забивает 2.16 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Среднее количество голов во встречах между командами Лестер Сити ФК и Манчестер Юнайтед - 2.2.
  • Когда Лестер Сити ФК лидирует 1-0 дома, они побеждают в Лестер Сити ФК% своих матчей.
  • Когда Манчестер Юнайтед лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Манчестер Юнайтед% своих матчей.
  • Когда Лестер Сити ФК проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Лестер Сити ФК% своих матчей.
  • Когда Манчестер Юнайтед проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Манчестер Юнайтед% своих матчей.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Лестер Сити ФК и Манчестер Юнайтед - 1.
  • Обе команды не проиграли в своем последнем матче.
  • Последняя домашняя победа Лестер Сити ФК над Манчестер Юнайтед была в 2014
  • В прошлом сезоне Манчестер Юнайтед выиграл обе игры против Лестер Сити ФК (1-0 дома и 2-0 на выезде)
  • За последние 14 встреч когда команда Лестер Сити ФК играла дома, команда Лестер Сити ФК выиграла 1 раз, 4 сыграла в ничью и 9 победы команды Манчестер Юнайтед. Разница голов 34-13 в пользу команды Манчестер Юнайтед.
  • Лестер Сити ФК не забивает в 3 из их 7 домашних матчах в Премьер-лига в этом сезоне
  • Манчестер Юнайтед не забивает в 0 из их 6 выездных матчах в Премьер-лига в этом сезоне
  • Во время последних 30 встреч, команда Лестер Сити ФК выиграла 2 раз, 7 раз сыграла вничью, в то время как команда Манчестер Юнайтед выиграла 21 раз. Разница забитых и пропущенных голов 64-23 в пользу команды Манчестер Юнайтед
  • Вы знали, что Манчестер Юнайтед забил 29% голов между минутами 76-90?
  • Вы знали, что Лестер Сити ФК забил 35% голов между минутами 76-90?
Прогноз на матч
Личные встречи
Лестер Сити
1
Побед
13
Игр
8
Побед
"Манчестер Юнайтед"
Чемпионат Англии 2020/2021
26.12.2020 - 14:30 Лестер Сити 2 - 2 Завершен "Манчестер Юнайтед"
Чемпионат Англии 2021
26.07.2020 - 18:00 Лестер Сити 0 - 2 Завершен "Манчестер Юнайтед"
Чемпионат Англии 2019/2020
14.09.2019 - 16:45 "Манчестер Юнайтед" 1 - 0 Завершен Лестер Сити
Чемпионат Англии 2018
03.02.2019 - 16:05 Лестер Сити 0 - 1 Завершен "Манчестер Юнайтед"
Последние матчи - Лестер Сити
Чемпионат Англии 2020/2021
26.12.2020 - 14:30 Лестер Сити 2 - 2 Завершен "Манчестер Юнайтед" Н
Чемпионат Англии 2020/2021
20.12.2020 - 16:15 "Тоттенхэм" 0 - 2 Завершен Лестер Сити В
Чемпионат Англии 2020/2021
16.12.2020 - 20:00 Лестер Сити 0 - 2 Завершен Эвертон П
Чемпионат Англии 2020/2021
13.12.2020 - 21:15 Лестер Сити 3 - 0 Завершен Брайтон энд Хоув Альбион В
Лига Европы 2020/2021
10.12.2020 - 22:00 Лестер Сити 2 - 0 Завершен АЕК В
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Последние матчи - "Манчестер Юнайтед"
Чемпионат Англии 2020/2021
26.12.2020 - 14:30 Лестер Сити 2 - 2 Завершен "Манчестер Юнайтед" Н
Кубок Лиги Англия 2020/2021
23.12.2020 - 22:00 Эвертон 0 - 2 Завершен "Манчестер Юнайтед" В
Чемпионат Англии 2020/2021
20.12.2020 - 18:30 "Манчестер Юнайтед" 6 - 2 Завершен Лидс Юнайтед В
Чемпионат Англии 2020/2021
17.12.2020 - 22:00 "Шеффилд Юнайтед" 2 - 3 Завершен "Манчестер Юнайтед" В
Чемпионат Англии 2020/2021
12.12.2020 - 19:30 "Манчестер Юнайтед" 0 - 0 Завершен "Манчестер Сити" Н
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Кто победит?
19 Пользователей сделало свой выбор
Лестер Сити
37%
Ничья
26%
"Манчестер Юнайтед"
37%
П1: 3.1000 Х: 3.5000 П2: 2.1680
Главные события
Ндиди, Вилфред
89'
ГООЛ! Джейми Варди
85'
Марк Олбрайтон
Вышел: Перез, Айозе
81'
79'
Бруно Фернандес ГООЛ!
75'
Антони Марсьяль
Вышел: Эдинсон Кавани
Мэдисон, Джеймс
55'
54'
Даниэль Джеймс
Вышел: Поль Погба
45+1'
Бруно Фернандес
ГООЛ! Харви Барнс
31'
23'
Рэшфорд, Маркус ГООЛ!
Составы команд
1
Каспер Шмейхель
27
Тимоти Кастань
6
Джонни Эванс
3
Уэсли Фофана
2
Джеймс, Джастин
8
Юри Тилеманс
25
Ндиди, Вилфред
15
Харви Барнс
10
Мэдисон, Джеймс
11
Марк Олбрайтон
9
Джейми Варди
1
Де Хеа, Дэвид
2
Виктор Нильссон-Линделёф
3
Бэйли, Эрик
5
Харри Магуайр
23
Люк Шоу
17
Фред
39
Мактоминей, Скотт
21
Даниэль Джеймс
18
Бруно Фернандес
10
Рэшфорд, Маркус
9
Антони Марсьяль
Стартовый состав
  • 9
    Джейми Варди
    Нападающий
    85
  • 15
    Харви Барнс
    Полузащитник
    31
  • 10
    Мэдисон, Джеймс
    Полузащитник
    55
  • 11
    Марк Олбрайтон
    Полузащитник
    81
  • 8
    Юри Тилеманс
    Полузащитник
  • 25
    Ндиди, Вилфред
    Полузащитник
    89
  • 27
    Тимоти Кастань
    Защитник
  • 6
    Джонни Эванс
    Защитник
  • 3
    Уэсли Фофана
  • 2
    Джеймс, Джастин
    Защитник
  • 1
    Каспер Шмейхель
    Вратарь
  • 9
    Антони Марсьяль
    Нападающий
    75
  • 21
    Даниэль Джеймс
    Полузащитник
    54
  • 18
    Бруно Фернандес
    79 45+1
  • 10
    Рэшфорд, Маркус
    Нападающий
    23
  • 17
    Фред
    Нападающий
  • 39
    Мактоминей, Скотт
    Полузащитник
  • 2
    Виктор Нильссон-Линделёф
    Защитник
  • 3
    Бэйли, Эрик
    Защитник
  • 5
    Харри Магуайр
    Защитник
  • 23
    Люк Шоу
    Защитник
  • 1
    Де Хеа, Дэвид
    Вратарь
Запасные игроки
  • 12
    Дэнни Уорд
    Вратарь
  • 28
    Кристиан Фукс
    Защитник
  • 33
    Thomas, Luke
    Защитник
  • 18
    Амарти, Даниел
    Полузащитник
  • 20
    Чоудхури, Хамза
    Полузащитник
  • 24
    Нампалис Менди
    Полузащитник
  • 26
    Деннис Прает
    Полузащитник
  • 14
    Келечи Ихеаначо
    Нападающий
  • 17
    Перез, Айозе
    Нападающий
  • 26
    Дин Хендерсон
    Вратарь
  • 27
    Теллеш, Алекс
    Защитник
  • 38
    Аксел Туанзебе
    66
  • 14
    Джесси Лингард
    Полузащитник
  • 31
    Неманья Матич
    Полузащитник
  • 6
    Поль Погба
    Полузащитник
  • 34
    Донни ван де Бек
    Полузащитник
  • 7
    Эдинсон Кавани
    Нападающий
  • 11
    Гринвуд, Мейсон
    Нападающий
Тренеры
  • Брендан Роджерс
  • Оле Гуннар Сульшер
Статистика матча
55%
Владение мячем
45%
7
Удары мимо
5
21
Штрафные
11
10
Фолы
17
3
Удары в створ
4
1
Оффсайды
4
2
Сейвы
1
5
Угловые
3
Блокировано ударов
1
2
ЖК
1
Трансляция
90+5'
Свисток
Матч окончен! "Лестер" и "Манчестер Юнайтед" расписали ничью! 2:2! Спасибо за внимание! Держитесь позитивной волны и оставайтесь с нами!
90'
Инфо
4 мин. добавлено.
89'
Желтая карточка
Ндиди получил желтую за свой фол.
87'
Фол Фернандеша против Фофана. Свободный для хозяев.
85'
Гоооол!!!
Перес прострелил с правого фланга! Варди отправил мяч в сетку! 2:2!
83'
Эванс пришел в себя после единоборства с Бруну.
81'
Замена
Замена у "Лестера". Перес сменил Олбрайтона.
79'
Гоооол!!!
Отличная передача Кавани на Фернандеша! Бруну пробил в левый нижний! 1:2!
75'
Замена
Замена у "МЮ". Кавани сменил Марсьяля.
74'
Инфо
Статистика ударов - 8:7 в пользу "МЮ".
72'
Еще одна подача Олбрайтона! Никто из партнеров не откликнулся на этот навес.
70'
Опасный момент
Магуайр пробил головой после подачи партнера со штрафного! Выше цели!
68'
Навес Олбрайтона не принес обострения. Мяч ушел за лицевую.
66'
Замена
Замена у "МЮ". Туанзебе сменил Линделефа.
64'
Контратака Лестера закончилась плохим пасом Барнса с фланга.
62'
Офсайд
Марсьяль забивает, но арбитр отменил взятие ворот. Офсайд.
60'
Опасный момент
Рашфорд вырвался на рандеву со Шмейхелем, но голкипер вышел победителем из этой дуэли!
58'
Инфо
Владение мячом - 56%/44% в пользу "Лестера".
55'
Желтая карточка
Мэддисон получил желтую за фол против Фернандеша.
54'
Замена
Замена у "Юнайтед". Погба сменил Джеймса.
53'
Опасный момент
Мэддисон нанес прямой удар со штрафного! Над перекладиной!
51'
"Лестер" продолжает атаковать. "МЮ" активно прессингует соперника.
49'
Лестер пытался развить атаку правым флангом, но Фред остановил этот прорыв.
46'
Свисток
Второй тайм начался!
45+2'
Свисток
Перерыв.
45+1'
Желтая карточка
Фернандеш получил желтую за фол против Эванса.
45'
Инфо
1 мин. добавлена.
41'
Юнайтед большими силами находится на чужой половине, но ударов почти нет.
37'
Шоу навесил со штрафного! Фернандеш пробил головой! Мимо цели!
34'
Защитники гостей перепасовываются между собой. Моментов нет.
31'
Гоооол!!!
Барнс принял мяч около штрафной соперника и пробил с 18-ти метров! 1:1!
27'
Опасный момент
Варди нанес удар со средней дистанции! Де Хеа на месте!
25'
Марсьяль прострелил на Фернандеша. Мяч не дошел до адресата.
23'
Гоооол!!!
Джеймс отдал на Фернандеша. Бруну катнул на Рашфорда! Удар! 0:1!
19'
Инфо
Статистика ударов - 2:1 в пользу "МЮ".
17'
Упал темп встречи. Мяч держится в центральной зоне.
14'
Инфо
Владение мячом - 62%/38% в пользу Лестера.
11'
Де Хеа получает помощь медиков. Пауза в игре.
9'
Офсайд
Варди вырвался на свидание с Де Хеа! Варди! Удар! Варди промахнулся. Еще и офсайд у Джейми.
7'
Рашфорд пытался разогнать атаку левым флангом, но упустил мяч в простой ситуации.
4'
Опасный момент
Ответ от "Лестера"! Варди пробил в касание после передачи партнера с фланга! Сфера летит на трибуны!
2'
Опасный момент
Сразу момент у Рашфорда! Маркус пробил головой из пределов штрафной! Выше створа!
1'
Свисток
Матч начался!
Манчестер Юнайтед, стартовый состав: Де Хеа - Линделеф, Магуайр, Байи, Шоу - Мактоминей, Фред - Джеймс, Бруну Фернандеш, Рашфорд - Марсьяль. Запасные: Гринвуд, Туанзебе, Хендерсон, Теллес, Кавани, ван де Беек, Лингард, Погба, Матич.
"Лестер", стартовый состав: Шмейхель - Джастин, Эванс, Фофана, Кастань - Тилеманс, Ндиди - Олбрайтон, Мэддисон, Барнс - Варди. Запасные: Уорд, Фухс, Чаудхери, Айосе, Прат, Томас, Амарти, Менди, Ихеаначо.
Добрый день, дорогие друзья! UA-Футбол представляет вам текстовую онлайн-трансляцию матча 15-го тура АПЛ: "Лестер" - "Манчестер Юнайтед". Начало поединка - 14:30.
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Анонс матча Лестер Сити - "Манчестер Юнайтед" 26.12.2020, Чемпионат Англии

Противостояние между командой Лестер Сити (Лестер) и командой "Манчестер Юнайтед" (Манчестер) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Чемпионат Англии 2020/2021, матч состоится на стадионе Кинг Пауэр Стэдиум.

Дата проведения матча: 26.12.2020
Время начала матча: 14:30

История предыдущих матчей

История противостояний между клубами Лестер Сити (Лестер) и командой "Манчестер Юнайтед" (Манчестер):

Прошедший матч между командами закончился ничьей. Столкновение Лестер Сити и "Манчестер Юнайтед" в предыдущем футбольном матче 26.12.2020 закончилось с таким счетом: 2:2 ничьей.

Для одержания победы тренеры команд Брендан Роджерс и Оле Гуннар Сульшер разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Лестер Сити - "Манчестер Юнайтед" можно посмотреть 26.12.2020 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Чемпионат Англии. Текстовую трансляцию матча Лестер Сити - "Манчестер Юнайтед", ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Лестер Сити (Лестер)
Год основания Лестер Сити (Лестер): 1884
Страна: Англия
Тренер: Брендан Роджерс

Прошедший поединок команды Лестер Сити был сыгран против "Манчестер Юнайтед" - 26.12.2020, в рамках чемпионата Чемпионат Англии 2020/2021 и закончился ничьей.

Команда гостей

Название: "Манчестер Юнайтед" (Манчестер)
Год основания "Манчестер Юнайтед" (Манчестер): 1878
Страна: Англия
Тренер: Уле-Гуннар Сульшер

Предыдущий поединок команды "Манчестер Юнайтед" был сыгран против Лестер Сити - 26.12.2020, в рамках чемпионата Чемпионат Англии 2020/2021 и закончился ничьей.

Следите за результатами матча Лестер Сити - "Манчестер Юнайтед" онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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