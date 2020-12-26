Арсенал - Челси онлайн трансляция матча

Анонс матча Арсенал - Челси 26.12.2020, Чемпионат Англии

Матч между командой Арсенал (Лондон) и командой Челси (Лондон) будет проходить в рамках турнира по футболу: Чемпионат Англии 2020/2021, матч начнется на стадионе Эмирейтс.

Дата проведения матча: 26.12.2020

Время начала матча: 19:30

История предыдущих матчей

История противостояний между клубами Арсенал (Лондон) и командой Челси (Лондон):

Предыдущий матч между командами закончился победой в пользу Арсенал, тогда как команда Челси осталась с поражением. Столкновение Арсенал и Челси в предыдущем футбольном матче 01.08.2020 закончилось со следующими результатом: 2:1 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд Arteta, Mikel и Лэмпард, Фрэнк разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

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Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Арсенал (Лондон)

Год основания Арсенал (Лондон): 1886

Страна: Англия

Тренер: Микель Артета



Предыдущий поединок команды Арсенал был сыгран против "Манчестер Сити" - 22.12.2020, в рамках турнира Кубок Лиги Англия 2020/2021 и закончился победой команды "Манчестер Сити".

Команда гостей

Название: Челси (Лондон)

Год основания Челси (Лондон): 1905

Страна: Англия

Тренер: Фрэнк Лэмпард



Прошедший поединок команды Челси был сыгран против Вест Хэм Юнайтед - 21.12.2020, в рамках турнира Чемпионат Англии 2020/2021 и закончился победой команды Челси.

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