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Арсенал - Челси онлайн трансляция матча

Чемпионат Англии - 26 декабря 2020, 19:30 - Эмирейтс
Главный судья: Оливер, Майкл
Рейтинг матча:
Арсенал
Лондон
0 - 0
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21'
Челси
Лондон
Ход матча
16' Пабло Мари
Кто победит?
16 Пользователей сделало свой выбор
Арсенал
31%
Ничья
31%
Челси
38%
П1: 3.9200 Х: 3.6500 П2: 2.1200
Интересные факты
  • Арсенал без побед в последних 4 играх.
  • Арсенал получил 3 красных карточек вв этом сезоне. Это наибольшее количество в Премьер-лига
  • Виллиан отдал больше всего передач в Арсенал с 3 передачами. Тимо Вернер лучший распасовщик Челси (4 передач)
  • Год назад, Арсенал была на 8 месте в таблице с 19 очками. Сейчас они на 15 месте с 14 очками.
  • Наиболее популярный результат в играх между Арсенал иЧелси, когда Арсенал играет дома, 2- 1. 5 игры закончились с этим результатом
  • Арсенал выигрывает первый тайм в 37% матчей, Челси выигрывает в 56% матчей.
  • Арсенал выигрывает первую половину матча в 37% случаев, Челси выигрывает в 56%.
  • Челси's performance of the last 5 matches is better than Арсенал's.
  • Недавнее выступление команды Челси в "Премьер-лига" лучше, чем у команды Арсенал.
  • Команда Челси проиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Премьер-лига" против команды Арсенал.
  • Команда Арсенал выиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Премьер-лига" против команды Челси.
  • Из последних 5 встреч команда Арсенал выиграла 2, команда Челси выиграла 2, 1 ничьи.
  • Победителем прошлой встречи была команда Арсенал.
  • В их последнюю встречу команда Арсенал победила в 1 гол(а).
  • Арсенал забивает 1.6 гола за матч против команды Челси, а Челси забивает 1.8 гола против команды Арсенал (в среднем).
  • Арсенал забивает 1.81 гола, играя дома, а Челси забивает 1.81 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Среднее количество голов во встречах между командами Арсенал и Челси - 3.4.
  • Когда Арсенал лидирует 1-0 дома, они побеждают в Арсенал% своих матчей.
  • Когда Челси лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Челси% своих матчей.
  • Когда Арсенал проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Арсенал% своих матчей.
  • Когда Челси проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Челси% своих матчей.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Арсенал и Челси - 1.2.
  • Арсенал пропускает в каждом из последних 8 матчах.
  • За последние 32 встреч когда команда Арсенал играла дома, команда Арсенал выиграла 14 раз, 10 сыграла в ничью и 8 победы команды Челси. Разница голов 45-39 в пользу команды Арсенал.
  • Игры прошлого года: 1-2 (Арсенал дома) и 2-2 (Челси дома).
  • Арсенал не забивает в 3 из их 7 домашних матчах в Премьер-лига в этом сезоне
  • Челси не забивает в 2 из их 7 выездных матчах в Премьер-лига в этом сезоне
  • Во время последних 72 встреч, команда Арсенал выиграла 25 раз, 22 раз сыграла вничью, в то время как команда Челси выиграла 25 раз. Разница забитых и пропущенных голов 102-93 в пользу команды Челси
  • Вы знали, что Челси забил 27% голов между минутами 61-75?
  • Вы знали, что Челси забил 28% голов между минутами 76-90?
  • Вы знали, что Арсенал забил 25% голов между минутами 16-30?
Прогноз на матч
Личные встречи
Арсенал
6
Побед
24
Игр
10
Побед
Челси
Кубок Англии 2021
01.08.2020 - 19:30 Арсенал 2 - 1 Завершен Челси
Чемпионат Англии 2019/2020
21.01.2020 - 22:15 Челси 2 - 2 Завершен Арсенал
Чемпионат Англии 2019/2020
29.12.2019 - 16:00 Арсенал 1 - 2 Завершен Челси
Лига Европы 2020
29.05.2019 - 22:00 Челси 4 - 1 Завершен Арсенал
Последние матчи - Арсенал
Кубок Лиги Англия 2020/2021
22.12.2020 - 22:00 Арсенал 1 - 4 Завершен "Манчестер Сити" П
Чемпионат Англии 2020/2021
19.12.2020 - 19:30 Эвертон 2 - 1 Завершен Арсенал П
Чемпионат Англии 2020/2021
16.12.2020 - 20:00 Арсенал 1 - 1 Завершен "Саутгемптон" Н
Чемпионат Англии 2020/2021
13.12.2020 - 21:15 Арсенал 0 - 1 Завершен "Бернли" П
Лига Европы 2020/2021
10.12.2020 - 19:55 Дандолк 2 - 4 Завершен Арсенал В
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Последние матчи - Челси
Чемпионат Англии 2020/2021
21.12.2020 - 22:00 Челси 3 - 0 Завершен Вест Хэм Юнайтед В
Чемпионат Англии 2020/2021
15.12.2020 - 20:00 Вулверхэмптон 2 - 1 Завершен Челси П
Чемпионат Англии 2020/2021
12.12.2020 - 22:00 Эвертон 1 - 0 Завершен Челси П
Лига Чемпионов 2020/2021
08.12.2020 - 22:00 Челси 1 - 1 Завершен Краснодар Н
Чемпионат Англии 2020/2021
05.12.2020 - 21:45 Челси 3 - 1 Завершен Лидс Юнайтед В
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Кто победит?
16 Пользователей сделало свой выбор
Арсенал
31%
Ничья
31%
Челси
38%
П1: 3.9200 Х: 3.6500 П2: 2.1200
Главные события
Пабло Мари
16'
Составы команд
1
Бернд Лено
3
Киран Тирни
22
Пабло Мари
16
Роб Холдинг
7
Букайо Сака
34
Гранит Джака
25
Эльнели, Мохаммед
2
Эктор Бельерин
35
Мартинелли, Габриэль
9
Александр Лаказетт
32
Смит-Роу, Эмил
16
Менди, Эдуардо
24
Джеймс Моррисон
15
Курт Зума
6
Тьяго Силва
21
Бен Чилуэлл Дэнни Симпсон
7
Канте, Н`Голо
17
Матео Ковачич
19
Маунт, Мейсон
10
Кристиан Пулишич
9
Тэмми Абрахам
11
Тимо Вернер
Стартовый состав
  • 35
    Мартинелли, Габриэль
    Нападающий
  • 9
    Александр Лаказетт
    Нападающий
  • 32
    Смит-Роу, Эмил
    Нападающий
  • 7
    Букайо Сака
  • 34
    Гранит Джака
    Полузащитник
  • 25
    Эльнели, Мохаммед
    Полузащитник
  • 2
    Эктор Бельерин
    Защитник
  • 3
    Киран Тирни
    Полузащитник
  • 22
    Пабло Мари
    Полузащитник
    16
  • 16
    Роб Холдинг
    Защитник
  • 1
    Бернд Лено
    Вратарь
  • 10
    Кристиан Пулишич
    Полузащитник
  • 9
    Тэмми Абрахам
    Нападающий
  • 11
    Тимо Вернер
    Нападающий
  • 7
    Канте, Н`Голо
    Полузащитник
  • 17
    Матео Ковачич
    Полузащитник
  • 19
    Маунт, Мейсон
    Полузащитник
  • 24
    Джеймс Моррисон
    Полузащитник
  • 15
    Курт Зума
    Защитник
  • 6
    Тьяго Силва
    Защитник
  • 21
    Бен Чилуэлл Дэнни Симпсон
  • 16
    Менди, Эдуардо
    Вратарь
Запасные игроки
  • 13
    Торри Рунарссон
    Полузащитник
  • 17
    Соарес, Седрик
    Защитник
  • 20
    Шкодран Мустафи
    Защитник
  • 8
    Даниель Себальос
    Полузащитник
  • 15
    Мэйтленд-Найлз, Энсли
    Полузащитник
  • 28
    Джозеф Уиллок
    Полузащитник
  • 14
    Пьер-Эмерик Обамеянг
  • 30
    Эдвард Нкетиа
    Нападающий
  • 19
    Николя Пепе
    Нападающий
  • 1
    Кепа Аррисабалага
    Вратарь
  • 28
    Сесар Аспиликуэта
  • 33
    Эмерсон
    Защитник
  • 16
    Антонио Рюдигер
    Защитник
  • 8
    Жоржиньо
    Полузащитник
  • 23
    Gilmour, Billy
    Полузащитник
  • 29
    Хавертц, Кай
    Полузащитник
  • 18
    Оливье Жиру
    Нападающий
  • 20
    Каллум Хадсон-Одои
Тренеры
  • Arteta, Mikel
  • Лэмпард, Фрэнк
Статистика матча
43%
Владение мячем
57%
1
Удары мимо
1
2
Штрафные
5
5
Фолы
2
2
Угловые
1
Удары в створ
1
ЖК
Трансляция
21'
Подачу с правого фланга от Джеймса ложилась точно на ногу Арбрахаму, но Тэмми не дал пробить Мари.
21'
Челси постепенно начал перехватывать инициативу в данные минуты.
19'
Вернеру удалось получить отскок от Канте в центре поля, после чего пытался зайти в левый фланг чужой штрафной, но Холдинг его остановил.
17'
От Мари пострадал еще и Абрахам, но уже в простом стыке в центре поля в верховой борьбе.
16'
Желтая карточка
Откровенно грубый фол со стороны Мари, который сбивал Ковачича, вырывавшегося в контратаку через правый фланг.
15'
Вернер проиграл Бельерину схватку у левого углового флажка на чужой половине.
13'
Опасный момент
Близко! Маунт закручивал со штрафного в правый верхний угол, но мяч попал прямиком в штангу с внешней стороны!
11'
Джака сбил подкатом на подступах к своей штрафной ускорявшегося через центральную зону Пулишича.
10'
Плотным прессингом на чужой половине поля игроки Челси заставили Холдинга выбить мяч за боковую.
8'
Оказался на газон Смит Роу в результате столкновения с соперников в центре поля.
6'
Высокая подача с правого фланга от Джеймса перелетела всю штрафную.
5'
И еще корнер в левом фланге для хозяев, но в этот раз его заработал своим прострелом Джака.
3'
Мартинелли заходил на скорости в левый фланг штрафной, но Зума перехватил последовавший простел с его стороны.
2'
Тирни выпустил мяч за пределы поля на лицевой на левом фланге, но он уходил от соперника, поэтому хозяева получили право на угловой.
1'
Опасный момент
Мартинелли замыкал подачу с правого фланга от Бельерина, но в касание отправил мяч в сторону от правой штанги!
Свисток
Арбитр дал стартовый свисток. Матч начался!
Запасные: Кепа, Рюдигер, Аспиликуэта, Эмерсон, Жоржиньо, Гилмор, Хаверц, Жиру, Хадсон-Одои.
Челси: Менди — Джеймс, Зума, Силва, Чилвелл — Канте, Ковачич, Маунт — Пулишич, Абрахам, Вернер.
Запасные: Рунарссон, Соареш, Мустафи, Себальос, Мэйтланд-Найлз, Уиллок, Обамеянг, Пепе, Нкетиа.
Арсенал: Лено — Холдинг, Мари, Тирни — Бельерин, Эльнени, Джака, Сака — Смит Роу, Ляказетт, Мартинелли.
Инфо
Стали известны стартовые составы:
Майкл Оливер (Ашингтон, Англия) — главный арбитр сегодняшнего матча.
Здравствуйте, уважаемые любители футбола. UA-Футбол приглашает Вас на текстовую онлайн-трансляцию поединка 15-го тура Английской Премьер-лиги. На поле стадиона "Эмирейтс" (Лондон, Англия) сыграют лондонский Арсенал и лондонский Челси.
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Анонс матча Арсенал - Челси 26.12.2020, Чемпионат Англии

Матч между командой Арсенал (Лондон) и командой Челси (Лондон) будет проходить в рамках турнира по футболу: Чемпионат Англии 2020/2021, матч начнется на стадионе Эмирейтс.

Дата проведения матча: 26.12.2020
Время начала матча: 19:30

История предыдущих матчей

История противостояний между клубами Арсенал (Лондон) и командой Челси (Лондон):

Предыдущий матч между командами закончился победой в пользу Арсенал, тогда как команда Челси осталась с поражением. Столкновение Арсенал и Челси в предыдущем футбольном матче 01.08.2020 закончилось со следующими результатом: 2:1 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд Arteta, Mikel и Лэмпард, Фрэнк разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Арсенал - Челси можно посмотреть 26.12.2020 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Чемпионат Англии. Текстовую трансляцию матча Арсенал - Челси, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Арсенал (Лондон)
Год основания Арсенал (Лондон): 1886
Страна: Англия
Тренер: Микель Артета

Предыдущий поединок команды Арсенал был сыгран против "Манчестер Сити" - 22.12.2020, в рамках турнира Кубок Лиги Англия 2020/2021 и закончился победой команды "Манчестер Сити".

Команда гостей

Название: Челси (Лондон)
Год основания Челси (Лондон): 1905
Страна: Англия
Тренер: Фрэнк Лэмпард

Прошедший поединок команды Челси был сыгран против Вест Хэм Юнайтед - 21.12.2020, в рамках турнира Чемпионат Англии 2020/2021 и закончился победой команды Челси.

Следите за результатами матча Арсенал - Челси онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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