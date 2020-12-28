Челси - Астон Вилла онлайн трансляция матча

Астон Вилла без побед над Челси в последних 6 играх.

В домашних матчах Челси не проигрывает Астон Вилла в последних 5 встречах.

Тэмми Абрахам лучший бомбардир Челси с 6 голами. Олли Уоткинс забил 6 раз за Астон Вилла

Тимо Вернер отдал больше всего передач в Челси с 4 передачами. Джек Грилиш лучший распасовщик Астон Вилла (6 передач)

Астон Вилла не проигрывает в последних 4 играх.

Челси не проигрывает в последних 10 домашних матчах.

Астон Вилла не пропускает в 4 матчах подряд.

Наиболее популярный результат в играх между Челси иАстон Вилла, когда Челси играет дома, 1- 0. 5 игры закончились с этим результатом

Челси выигрывает первый тайм в 56% матчей, Астон Вилла выигрывает в 33% матчей.

Челси выигрывает первую половину матча в 56% случаев, Астон Вилла выигрывает в 33%.

Астон Вилла's performance of the last 5 matches is better than Челси's.

Недавнее выступление команды Астон Вилла в "Премьер-лига" лучше, чем у команды Челси.

Команда Челси проиграла лишь 0 из последних 5 встреч в "Премьер-лига" против команды Астон Вилла.

Команда Астон Вилла выиграла лишь 0 из последних 5 встреч в "Премьер-лига" против команды Челси.

Команда Челси проиграла лишь 0 из последних 5 встреч против команды Астон Вилла (во всех соревнованиях).

Из последних 5 встреч команда Челси выиграла 5, команда Астон Вилла выиграла 0, 0 ничьи.

Победителем прошлой встречи была команда Челси.

В их последнюю встречу команда Челси победила в 1 гол(а).

Челси забивает 2.4 гола за матч против команды Астон Вилла, а Астон Вилла забивает 0.6 гола против команды Челси (в среднем).

Челси забивает 2.17 гола, играя дома, а Астон Вилла забивает 1.42 гола, играя на выезде (в среднем).

Среднее количество голов во встречах между командами Челси и Астон Вилла - 3.

Когда Челси лидирует 1-0 дома, они побеждают в Челси% своих матчей.

Когда Астон Вилла лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Астон Вилла% своих матчей.

Когда Челси проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Челси% своих матчей.

Когда Астон Вилла проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Астон Вилла% своих матчей.

Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Челси и Астон Вилла - 1.4.

В прошлом сезоне Челси выиграл обе игры против Астон Вилла (2-1 дома и 2-1 на выезде)

За последние 25 встреч когда команда Челси играла дома, команда Челси выиграла 16 раз, 5 сыграла в ничью и 4 победы команды Астон Вилла. Разница голов 54-24 в пользу команды Челси.

Последняя гостевая победа Астон Вилла над Челси была в 2011

Челси не забивает в 2 из их 7 домашних матчах в Премьер-лига в этом сезоне

Астон Вилла не забивает в 0 из их 6 выездных матчах в Премьер-лига в этом сезоне

Во время последних 52 встреч, команда Челси выиграла 28 раз, 12 раз сыграла вничью, в то время как команда Астон Вилла выиграла 12 раз. Разница забитых и пропущенных голов 90-48 в пользу команды Челси

Вы знали, что Челси забил 27% голов между минутами 61-75?

Вы знали, что Челси забил 30% голов между минутами 76-90?

Вы знали, что Астон Вилла забил 26% голов между минутами 61-75?