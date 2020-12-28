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Челси - Астон Вилла онлайн трансляция матча

Чемпионат Англии - 28 декабря 2020, 19:30 - Стэмфорд Бридж
Главный судья: Стюарт Аттвелл
Рейтинг матча:
Челси
Лондон
1 - 1
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64'
Астон Вилла
Бирмингем
Ход матча
34' Оливье Жиру 45+2' Сесар Аспиликуэта
Кто победит?
17 Пользователей сделало свой выбор
Челси
29%
Ничья
47%
Астон Вилла
24%
П1: 2.4000 Х: 2.3700 П2: 5.2000
Интересные факты
  • Астон Вилла без побед над Челси в последних 6 играх.
  • В домашних матчах Челси не проигрывает Астон Вилла в последних 5 встречах.
  • Тэмми Абрахам лучший бомбардир Челси с 6 голами. Олли Уоткинс забил 6 раз за Астон Вилла
  • Тимо Вернер отдал больше всего передач в Челси с 4 передачами. Джек Грилиш лучший распасовщик Астон Вилла (6 передач)
  • Астон Вилла не проигрывает в последних 4 играх.
  • Челси не проигрывает в последних 10 домашних матчах.
  • Астон Вилла не пропускает в 4 матчах подряд.
  • Наиболее популярный результат в играх между Челси иАстон Вилла, когда Челси играет дома, 1- 0. 5 игры закончились с этим результатом
  • Челси выигрывает первый тайм в 56% матчей, Астон Вилла выигрывает в 33% матчей.
  • Челси выигрывает первую половину матча в 56% случаев, Астон Вилла выигрывает в 33%.
  • Астон Вилла's performance of the last 5 matches is better than Челси's.
  • Недавнее выступление команды Астон Вилла в "Премьер-лига" лучше, чем у команды Челси.
  • Команда Челси проиграла лишь 0 из последних 5 встреч в "Премьер-лига" против команды Астон Вилла.
  • Команда Астон Вилла выиграла лишь 0 из последних 5 встреч в "Премьер-лига" против команды Челси.
  • Команда Челси проиграла лишь 0 из последних 5 встреч против команды Астон Вилла (во всех соревнованиях).
  • Из последних 5 встреч команда Челси выиграла 5, команда Астон Вилла выиграла 0, 0 ничьи.
  • Победителем прошлой встречи была команда Челси.
  • В их последнюю встречу команда Челси победила в 1 гол(а).
  • Челси забивает 2.4 гола за матч против команды Астон Вилла, а Астон Вилла забивает 0.6 гола против команды Челси (в среднем).
  • Челси забивает 2.17 гола, играя дома, а Астон Вилла забивает 1.42 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Среднее количество голов во встречах между командами Челси и Астон Вилла - 3.
  • Когда Челси лидирует 1-0 дома, они побеждают в Челси% своих матчей.
  • Когда Астон Вилла лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Астон Вилла% своих матчей.
  • Когда Челси проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Челси% своих матчей.
  • Когда Астон Вилла проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Астон Вилла% своих матчей.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Челси и Астон Вилла - 1.4.
  • В прошлом сезоне Челси выиграл обе игры против Астон Вилла (2-1 дома и 2-1 на выезде)
  • За последние 25 встреч когда команда Челси играла дома, команда Челси выиграла 16 раз, 5 сыграла в ничью и 4 победы команды Астон Вилла. Разница голов 54-24 в пользу команды Челси.
  • Последняя гостевая победа Астон Вилла над Челси была в 2011
  • Челси не забивает в 2 из их 7 домашних матчах в Премьер-лига в этом сезоне
  • Астон Вилла не забивает в 0 из их 6 выездных матчах в Премьер-лига в этом сезоне
  • Во время последних 52 встреч, команда Челси выиграла 28 раз, 12 раз сыграла вничью, в то время как команда Астон Вилла выиграла 12 раз. Разница забитых и пропущенных голов 90-48 в пользу команды Челси
  • Вы знали, что Челси забил 27% голов между минутами 61-75?
  • Вы знали, что Челси забил 30% голов между минутами 76-90?
  • Вы знали, что Астон Вилла забил 26% голов между минутами 61-75?
  • Год назад, Челси была на 4 месте в таблице с 29 очками. Сейчас они на 8 месте с 25 очками.
Прогноз на матч
Личные встречи
Челси
8
Побед
12
Игр
2
Побед
Астон Вилла
Чемпионат Англии 2021
21.06.2020 - 18:15 Астон Вилла 1 - 2 Завершен Челси
Чемпионат Англии 2019/2020
04.12.2019 - 21:15 Челси 2 - 1 Завершен Астон Вилла
Чемпионат Англии 2015/2016
02.04.2016 - 14:45 Астон Вилла 0 - 4 Завершен Челси
Чемпионат Англии 2015/2016
17.10.2015 - 17:00 Челси 2 - 0 Завершен Астон Вилла
Последние матчи - Челси
Чемпионат Англии 2020/2021
26.12.2020 - 19:30 Арсенал 3 - 1 Завершен Челси П
Чемпионат Англии 2020/2021
21.12.2020 - 22:00 Челси 3 - 0 Завершен Вест Хэм Юнайтед В
Чемпионат Англии 2020/2021
15.12.2020 - 20:00 Вулверхэмптон 2 - 1 Завершен Челси П
Чемпионат Англии 2020/2021
12.12.2020 - 22:00 Эвертон 1 - 0 Завершен Челси П
Лига Чемпионов 2020/2021
08.12.2020 - 22:00 Челси 1 - 1 Завершен Краснодар Н
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Последние матчи - Астон Вилла
Чемпионат Англии 2020/2021
26.12.2020 - 17:00 Астон Вилла 3 - 0 Завершен Кристал Пэлас В
Чемпионат Англии 2020/2021
20.12.2020 - 21:15 Вест Бромвич Альбион 0 - 3 Завершен Астон Вилла В
Чемпионат Англии 2020/2021
17.12.2020 - 20:00 Астон Вилла 0 - 0 Завершен "Бернли" Н
Чемпионат Англии 2020/2021
12.12.2020 - 14:30 Вулверхэмптон 0 - 1 Завершен Астон Вилла В
Чемпионат Англии 2020/2021
30.11.2020 - 23:00 Вест Хэм Юнайтед 2 - 1 Завершен Астон Вилла П
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Новости команд
Кто победит?
17 Пользователей сделало свой выбор
Челси
29%
Ничья
47%
Астон Вилла
24%
П1: 2.4000 Х: 2.3700 П2: 5.2000
Главные события
Сесар Аспиликуэта
45+2'
ГООЛ! Оливье Жиру
34'
Составы команд
Стартовый состав
  • 20
    Каллум Хадсон-Одои
  • 18
    Оливье Жиру
    Нападающий
    34
  • 10
    Кристиан Пулишич
    Полузащитник
  • 19
    Маунт, Мейсон
    Полузащитник
  • 8
    Жоржиньо
    Полузащитник
  • 7
    Канте, Н`Голо
    Полузащитник
  • 21
    Бен Чилуэлл Дэнни Симпсон
  • 16
    Антонио Рюдигер
    Защитник
  • 4
    Андреас Кристенсен
  • 28
    Сесар Аспиликуэта
    45+2
  • 16
    Менди, Эдуардо
    Вратарь
  • 2
    Кэш, Мэтти
    Полузащитник
  • 10
    Джек Грилиш
    Полузащитник
  • 30
    Хаусе, Кортни
    Защитник
  • 4
    Эзри Конса
  • 26
    Эмилиано Мартинес
  • 7
    Джон МакГинн
    Полузащитник
  • 11
    Олли Уоткинс
  • 18
    Мэтт Таргетт
    Защитник
  • 15
    Бертран Траоре
    Полузащитник
  • 21
    Анвар Эль-Гази
    Нападающий
  • 6
    Луиз, Дуглас
    Полузащитник
Запасные игроки
  • 1
    Кепа Аррисабалага
    Вратарь
  • 6
    Тьяго Силва
    Защитник
  • 33
    Эмерсон
    Защитник
  • 14
    Фикайо Томори
    Защитник
  • 23
    Gilmour, Billy
    Полузащитник
  • 29
    Хавертц, Кай
    Полузащитник
  • 17
    Матео Ковачич
    Полузащитник
  • 9
    Тэмми Абрахам
    Нападающий
  • 11
    Тимо Вернер
    Нападающий
  • 41
    Рэмси, Джейкоб
    Полузащитник
  • 19
    Накамба, Марвелос
    Полузащитник
  • 14
    Хорихэйн, Конор
    Полузащитник
  • 3
    Нил Тейлор
    Защитник
  • 24
    Жилберт, Фредерик
    Защитник
  • 22
    Бьорн Энгелс
  • 27
    Эльмухамеди, Ахмед
    Защитник
  • 1
    Том Хитон
    Вратарь
  • 39
    Кинан, Дэвис
    Нападающий
Тренеры
  • Лэмпард, Фрэнк
  • Дин Смит
Статистика матча
40%
Владение мячем
60%
2
Штрафные
11
11
Фолы
1
4
Угловые
3
3
Удары в створ
2
1
Сейвы
2
6
Удары мимо
5
1
Блокировано ударов
2
1
ЖК
Оффсайды
1
Трансляция
57'
Сломался флажок у бокового арбитра.
53'
Инфо
Владение мячом - 56%/44% в пользу "Челси".
50'
Гоооол!!!
Кэш навесил на дальнюю штангу. Эль-Гази отправил мяч в сетку! 1:1!
49'
"Астон Вилла" владеет мячом на своей половине. "Челси" активно прессингует соперника.
46'
Свисток
Второй тайм начался!
45+3'
Свисток
Перерыв.
45+2'
Желтая карточка
Аспиликуэта получил желтую за фол против Эль-Гази.
45'
Инфо
2 мин. добавлено.
44'
Гости завладели мячом и пытаются развить атаку на ворота Менди.
41'
Чилвелл сфолил против Луиса. Свободный для "Астон Виллы".
39'
Опасный момент
Маунт пробил с левого фланга в ближний! Выше цели!
36'
"Челси" продолжает атаковать и искать моменты. "Астон Вилла" отошла к своим воротам.
34'
Гоооол!!!
Подача Чилвелла с левого фланга! Шикарный удар головой от Жиру! 1:0!
32'
Опасный момент
Скидка Жиру на Пулишича! Кристиан пробил в падении! Мимо цели!
28'
Хадсон-Одои сфолил против Макгинна. Свободный для гостей.
24'
Инфо
Статистика ударов - 5:3 в пользу гостей.
25'
Опасный момент
Грилиш навесил со штрафного! Хаус пробил головой! Выше ворот.
21'
Кэш получает помощь медиков. Пауза в игре.
18'
Опасный момент
Траоре навесил с левого фланга! Рюдигер вынес мяч подальше.
16'
Опасный момент
Прострел Грилиша! Некому замкнуть эту передачу с фланга!
15'
Инфо
Владение мячом - 70%/30% в пользу "Челси".
12'
Опасный момент
Грилиш ошибся и привез атаку на ворота гостей. Пулишич здорово приложился к мячу! Мимо створа!
10'
Хороший темп демонстрируют команды. "Челси" с мячом.
7'
Опасный момент
Классный удар Грилиша в дальний угол! Менди пощил!
6'
Опасный момент
Рюдигер пробил головой после подачи Маунта с углового! Мартинес внимателен в эпизоде.
3'
Чилвелл не смог обострить на левом фланге. Мяч ушел за боковую.
1'
Свисток
Матч начался!
Инфо
Стартовые составы команд доступны во вкладке "Обзор".
Добрый вечер, дорогие друзья! UA-Футбол представляет вам текстовую онлацйййййн трансляцию матча 16-го тура АПЛ: Челси - Астон Вилла. Начало поединка - 19:30.
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Анонс матча Челси - Астон Вилла 28.12.2020, Чемпионат Англии

Противостояние между командой Челси (Лондон) и командой Астон Вилла (Бирмингем) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Чемпионат Англии 2020/2021, матч состоится на стадионе Стэмфорд Бридж.

Дата проведения матча: 28.12.2020
Время начала матча: 19:30

История предыдущих матчей

История противостояний между клубами Челси (Лондон) и командой Астон Вилла (Бирмингем):

Предыдущий матч между командами закончился победой в пользу команды Челси, тогда как команда Астон Вилла осталась с поражением. Столкновение Астон Вилла и Челси в предыдущем футбольном матче 21.06.2020 закончилось со счетом: 1:2 в пользу гостей.

Для одержания победы тренеры команд Лэмпард, Фрэнк и Дин Смит разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Челси - Астон Вилла можно посмотреть 28.12.2020 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Чемпионат Англии. Текстовую трансляцию матча Челси - Астон Вилла, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Челси (Лондон)
Год основания Челси (Лондон): 1905
Страна: Англия
Тренер: Фрэнк Лэмпард

Прошедший матч команды Челси был сыгран против Арсенал - 26.12.2020, в рамках чемпионата Чемпионат Англии 2020/2021 и закончился победой команды Арсенал.

Команда гостей

Название: Астон Вилла (Бирмингем)
Год основания Астон Вилла (Бирмингем): 1874
Страна: Англия
Тренер: Дин Смит

Прошедший поединок команды Астон Вилла был сыгран против Кристал Пэлас - 26.12.2020, в рамках турнира Чемпионат Англии 2020/2021 и закончился победой команды Астон Вилла.

Следите за результатами матча Челси - Астон Вилла онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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