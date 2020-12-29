Ньюкасл - "Ливерпуль" онлайн трансляция матча

Анонс матча Ньюкасл - "Ливерпуль" 30.12.2020, Чемпионат Англии

Матч между командой Ньюкасл (Ньюкасл) и командой "Ливерпуль" (Ливерпуль) будет проходить в рамках турнира по футболу: Чемпионат Англии 2020/2021, матч состоится на стадионе Сент-Джеймс Парк.

Дата проведения матча: 30.12.2020

Время начала матча: 21:45

История предыдущих матчей

История противостояний между Ньюкасл (Ньюкасл) и командой "Ливерпуль" (Ливерпуль):

Предыдущий матч между командами закончился победой в пользу команды "Ливерпуль", тогда как команда Ньюкасл осталась с поражением. Столкновение Ньюкасл и "Ливерпуль" в предыдущем футбольном матче 26.07.2020 закончилось со следующими результатом: 1:3 в пользу гостей.

Для одержания победы тренеры команд Стив Брюс и Юрген Клопп разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

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Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Ньюкасл (Ньюкасл)

Год основания Ньюкасл (Ньюкасл): 1892

Страна: Англия

Тренер: Стив Брюс



Предыдущий поединок команды Ньюкасл был сыгран против "Манчестер Сити" - 26.12.2020, в рамках чемпионата Чемпионат Англии 2020/2021 и закончился победой команды "Манчестер Сити".

Команда гостей

Название: "Ливерпуль" (Ливерпуль)

Год основания "Ливерпуль" (Ливерпуль): 1892

Страна: Англия

Тренер: Юрген Клопп



Предыдущий поединок команды "Ливерпуль" был сыгран против Вест Бромвич Альбион - 27.12.2020, в рамках чемпионата Чемпионат Англии 2020/2021 и закончился ничьей.

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