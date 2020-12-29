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Ньюкасл - "Ливерпуль" онлайн трансляция матча

Чемпионат Англии - 30 декабря 2020, 21:45 - Сент-Джеймс Парк
Главный судья: Пол Тирни
Рейтинг матча:
Ньюкасл
Ньюкасл
0 - 0
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62'
"Ливерпуль"
Ливерпуль
Ход матча
12' Гайден, Исаак
Кто победит?
17 Пользователей сделало свой выбор
Ньюкасл
24%
Ничья
24%
"Ливерпуль"
53%
П1: 11.5000 Х: 6.2700 П2: 1.2700
Интересные факты
  • Ньюкасл Юнайтед без побед в последних 4 играх.
  • Ньюкасл Юнайтед без побед над Ливерпуль в последних 5 играх.
  • Выездная статистика Ливерпуль в сезоне 2-4-1
  • Каллум Вилсон лучший бомбардир Ньюкасл Юнайтед с 8 голами. Мохамед Салах забил 13 раз за Ливерпуль
  • Ливерпуль не проигрывает в последних 8 играх.
  • Ливерпуль не проиграл ни в одном из последних 8 выездных матчей.
  • Наиболее популярный результат в играх между Ньюкасл Юнайтед иЛиверпуль, когда Ньюкасл Юнайтед играет дома, 1- 1. 4 игры закончились с этим результатом
  • Ньюкасл Юнайтед выигрывает первый тайм в 26% матчей, Ливерпуль выигрывает в 44% матчей.
  • Ньюкасл Юнайтед выигрывает первую половину матча в 26% случаев, Ливерпуль выигрывает в 44%.
  • Обе команды не выиграли свой последний матч в "Премьер-лига".
  • Ливерпуль's performance of the last 5 matches is better than Ньюкасл Юнайтед's.
  • Недавнее выступление команды Ливерпуль в "Премьер-лига" лучше, чем у команды Ньюкасл Юнайтед.
  • Команда Ливерпуль проиграла лишь 0 из последних 5 встреч в "Премьер-лига" против команды Ньюкасл Юнайтед.
  • Команда Ньюкасл Юнайтед выиграла лишь 0 из последних 5 встреч в "Премьер-лига" против команды Ливерпуль.
  • Команда Ливерпуль проиграла лишь 0 из последних 5 встреч против команды Ньюкасл Юнайтед (во всех соревнованиях).
  • Из последних 5 встреч команда Ньюкасл Юнайтед выиграла 0, команда Ливерпуль выиграла 5, 0 ничьи.
  • Победителем прошлой встречи была команда Ливерпуль.
  • В их последнюю встречу команда Ливерпуль победила в 2 гол(а).
  • Ньюкасл Юнайтед забивает 0.8 гола за матч против команды Ливерпуль, а Ливерпуль забивает 3 гола против команды Ньюкасл Юнайтед (в среднем).
  • Ньюкасл Юнайтед забивает 1.27 гола, играя дома, а Ливерпуль забивает 1.85 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Среднее количество голов во встречах между командами Ньюкасл Юнайтед и Ливерпуль - 3.8.
  • У команды Ньюкасл Юнайтед серия из 2 матчей с 0 забитых мячей.
  • Когда Ньюкасл Юнайтед лидирует 1-0 дома, они побеждают в Ньюкасл Юнайтед% своих матчей.
  • Когда Ливерпуль лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Ливерпуль% своих матчей.
  • Когда Ньюкасл Юнайтед проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Ньюкасл Юнайтед% своих матчей.
  • Когда Ливерпуль проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Ливерпуль% своих матчей.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Ньюкасл Юнайтед и Ливерпуль - 2.
  • Вы знали, что Ньюкасл Юнайтед забил 47% голов между минутами 76-90? Это лучший процент в лиге.
  • Последняя домашняя победа Ньюкасл Юнайтед над Ливерпуль была в 2015
  • В прошлом сезоне Ливерпуль выиграл обе игры против Ньюкасл Юнайтед (3-1 дома и 3-1 на выезде)
  • Ньюкасл Юнайтед пропускает в каждом из последних 5 матчах.
  • Ливерпуль забивал хотя бы раз в последних 8 матчах.
  • За последние 25 встреч когда команда Ньюкасл Юнайтед играла дома, команда Ньюкасл Юнайтед выиграла 10 раз, 6 сыграла в ничью и 9 победы команды Ливерпуль. Разница голов 43-34 в пользу команды Ливерпуль.
  • Ньюкасл Юнайтед не забивает в 2 из их 7 домашних матчах в Премьер-лига в этом сезоне
  • Ливерпуль не забивает в 0 из их 7 выездных матчах в Премьер-лига в этом сезоне
  • Во время последних 51 встреч, команда Ньюкасл Юнайтед выиграла 11 раз, 10 раз сыграла вничью, в то время как команда Ливерпуль выиграла 30 раз. Разница забитых и пропущенных голов 106-56 в пользу команды Ливерпуль
  • Вы знали, что Ливерпуль забил 24% голов между минутами 76-90?
Прогноз на матч
Личные встречи
Ньюкасл
3
Побед
17
Игр
9
Побед
"Ливерпуль"
Чемпионат Англии 2021
26.07.2020 - 18:00 Ньюкасл 1 - 3 Завершен "Ливерпуль"
Чемпионат Англии 2019/2020
14.09.2019 - 14:30 "Ливерпуль" 0 - 0 Завершен Ньюкасл
Чемпионат Англии 2019/2020
14.09.2019 - 14:15 "Ливерпуль" 3 - 1 Завершен Ньюкасл
Чемпионат Англии 2018
04.05.2019 - 21:30 Ньюкасл 2 - 3 Завершен "Ливерпуль"
Последние матчи - Ньюкасл
Чемпионат Англии 2020/2021
26.12.2020 - 22:00 "Манчестер Сити" 2 - 0 Завершен Ньюкасл П
Кубок Лиги Англия 2020/2021
22.12.2020 - 19:30 Брентфорд 1 - 0 Завершен Ньюкасл П
Чемпионат Англии 2020/2021
19.12.2020 - 22:00 Ньюкасл 1 - 1 Завершен Фулхэм Н
Чемпионат Англии 2020/2021
16.12.2020 - 20:00 Лидс Юнайтед 5 - 2 Завершен Ньюкасл П
Чемпионат Англии 2020/2021
12.12.2020 - 17:00 Ньюкасл 2 - 1 Завершен Вест Бромвич Альбион В
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Последние матчи - "Ливерпуль"
Чемпионат Англии 2020/2021
27.12.2020 - 18:30 "Ливерпуль" 1 - 1 Завершен Вест Бромвич Альбион Н
Чемпионат Англии 2020/2021
19.12.2020 - 14:30 Кристал Пэлас 0 - 7 Завершен "Ливерпуль" В
Чемпионат Англии 2020/2021
16.12.2020 - 22:00 "Ливерпуль" 2 - 1 Завершен "Тоттенхэм" В
Чемпионат Англии 2020/2021
13.12.2020 - 18:30 Фулхэм 1 - 1 Завершен "Ливерпуль" Н
Лига Чемпионов 2020/2021
09.12.2020 - 19:55 Мидтьюлланн 1 - 1 Завершен "Ливерпуль" Н
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Кто победит?
17 Пользователей сделало свой выбор
Ньюкасл
24%
Ничья
24%
"Ливерпуль"
53%
П1: 11.5000 Х: 6.2700 П2: 1.2700
Главные события
Гайден, Исаак
12'
Составы команд
26
Карл Дарлоу
4
Longstaff, Matthew
22
Деандре Йедлин
5
Фабиан Шер
18
Федерико Фернандес
2
Киран Кларк
13
Вилсон, Каллум
9
Жоэлинтон
11
Мэтт Ритчи
14
Гайден, Исаак
23
Мерфи, Джакоб
1
Алиссон
66
Александер-Арнолд, Трент
47
Натаниэль Филлипс
3
Фабиньо
26
Эндрю Робертсон
17
Кертис Джонс
14
Джордан Хендерсон
7
Джеймс Милнер
11
Мохамед Салах
9
Роберто Фирмино
10
Садио Мане
Стартовый состав
  • 23
    Мерфи, Джакоб
    Полузащитник
  • 13
    Вилсон, Каллум
    Нападающий
  • 9
    Жоэлинтон
    Нападающий
  • 11
    Мэтт Ритчи
    Полузащитник
  • 14
    Гайден, Исаак
    Полузащитник
    12
  • 4
    Longstaff, Matthew
    Полузащитник
  • 22
    Деандре Йедлин
    Защитник
  • 5
    Фабиан Шер
  • 18
    Федерико Фернандес
  • 2
    Киран Кларк
  • 26
    Карл Дарлоу
    Вратарь
  • 11
    Мохамед Салах
    Полузащитник
  • 9
    Роберто Фирмино
    Нападающий
  • 10
    Садио Мане
    Полузащитник
  • 17
    Кертис Джонс
  • 14
    Джордан Хендерсон
    Полузащитник
  • 7
    Джеймс Милнер
    Полузащитник
  • 66
    Александер-Арнолд, Трент
    Защитник
  • 47
    Натаниэль Филлипс
  • 3
    Фабиньо
    Защитник
  • 26
    Эндрю Робертсон
    Защитник
  • 1
    Алиссон
    Полузащитник
Запасные игроки
  • 1
    Мартин Дубравка
    Вратарь
  • 17
    Эмиль Крафт
    Защитник
  • 15
    Льюис Джамал
  • 16
    Джеффри Хендрик
    Полузащитник
  • 36
    Шон Лонгстафф
  • 8
    Джонджо Шелви
    Полузащитник
  • 24
    Мигель Альмирон
    Полузащитник
  • 7
    Энди Кэрролл
    Нападающий
  • 12
    Гэйл, Дуайт
    Нападающий
  • 62
    Келлехер, Каоимхин
    Вратарь
  • 46
    Williams, Rhys
    Защитник
  • 6
    Тьяго Алькантара
    Полузащитник
  • 15
    Алекс Окслейд-Чемберлен
    Полузащитник
  • 23
    Шакири Джердан
  • 5
    Вейналдум, Джорджиньо
    Полузащитник
  • 76
    Williams, Neco
    Полузащитник
  • 18
    Такуми Минамино
    Нападающий
  • 27
    Дивок Ориги
    Нападающий
Тренеры
  • Стив Брюс
  • Юрген Клопп
Статистика матча
33%
Владение мячем
67%
3
Удары мимо
1
3
Угловые
7
3
Удары в створ
5
6
Штрафные
5
5
Сейвы
3
4
Фолы
5
1
ЖК
1
Блокировано ударов
2
1
Оффсайды
1
Трансляция
Свисток
Второй тайм начался!
Свисток
Перерыв. 0:0 в нашем матче по итогам первой половины.
45+1'
Опасный момент
ДАЛОУ! Мане с левого фланга подал точно на голову Фирмино в центр штрафной, но с ударом с близкой дистанции справился голкипер!
45+1'
Ливерпуль завершает тайм в контроле мяча, в то время как "сороки" привычно подсели после получаса игры.
45'
Инфо
Противостояние на футбольном поле в этом тайме продлится еще, как минимум, 1 мин.
42'
Йедлин сумел выскочить между Салахом и Мане, в сторону которых отдавался пас на ход в центр штрафной, оказавшись в итоге первым на мяче.
40'
Хороший удар локтем получил от Фернандеса Милнер в верховой борьбе на своем фланге, но арбитр этого не заметил.
39'
Кларк выпрашивал угловой в правом фланге, после своего прострела, но было заметно, что мяч ушел рикошетом именно от его ноги.
36'
До этого, Садио сбрасывал со своей стороны атаки в центр штрафной на Робертсона, но защитник не смог ни принять, ни пробить сходу.
36'
Милнер забросил мяч в левый фланг штрафной на Мане, но тот прострелил сходу в соперника. Угловой.
34'
Опасный момент
Ритчи завалил линию офсайда при забросе с левого фланга от Хендерсона, однако Дарлоу выиграл у Салаха рандеву! Спас ворота!
32'
Опасный момент
В сторону от левой штанги прошел дальний резкий удар от Хейдена!
29'
Фернандес сумел перехватить высокий заброс в сторону Мане, но лишь снял мяч на угловой.
27'
"Красные" перенял контроль над мячом, но не спешат нагнетать.
25'
Трент прострелом с правого фланга в касание отправил мяч точно в руки Дарлоу.
23'
Роберстон спокойно убрал корпусом от мяча Мерфи в левом фланге обороны.
20'
Ливерпуль слишком неуверенно играет на чужой половине.
17'
Прострел Йедлина с правого фланга штрафной на угловой в дальнем фланге подправил Робертсон.
15'
Спокойно развивается поединок в данные минуты. Хозяева не закрываются, навязывая сопротивление.
13'
Опасный момент
Уилсон сумел на скорости от Филлипса в левом фланге штрафной, но его удар в ближний угол принял на себя Фабиньо.
12'
Желтая карточка
Ошибся в центре поля Хейден, после чего Кларк был вынужден сбивать набиравшего ход правым флангом Милнера.
10'
Кларк перехватил передачу от Хендерсона в глубину правого фланга.
8'
Первая атака от гостей завершилась угловым на правом фланге.
6'
Опасный момент
Уилсон завершал подачу со штрафного с правого фланга ударом головой, но мяч ушел в сторону от дальней штанги!
4'
Фол от Филлипса против Уилсона в верховой борьбе у технической зоны.
2'
Опасный момент
Уилсон подавал с правого фланга, но мяч пошел прямиком под перекладину, откуда его пришлось доставать Алиссону.
1'
Легкий снег сегодня в Ньюкасле.
Свисток
Арбитр дал стартовый свисток. Матч начался!
Запасные: Келлехер, Р. Уильямс, Н. Уильямс, Вейналдум, Тиаго, Окслейд-Чемберлен, Шакири, Минамино, Ориги.
Ливерпуль: Алиссон — Александер-Арнольд, Н. Филлипс, Фабиньо, Робертсон — Джонс, Хендерсон, Милнер — Салах, Фирмино, Мане.
Запасные: Дубравка, Льюис, Крафт, Шелви, Хендрик, Альмирон, Ш. Лонгстафф, Кэрролл, Гэйл.
Ньюкасл: Дарлоу — Кларк, Фернандес, Шер — Йедлин, М. Лонгстафф, Хейден, Ритчи — Жоэлинтон, Уилсон, Мерфи.
Инфо
Стали известны стартовые составы:
Пол Тирни (Ланкашир, Англия) — главный арбитр сегодняшнего матча.
Здравствуйте, уважаемые любители футбола. UA-Футбол приглашает Вас на текстовую онлайн-трансляцию поединка 16-го тура Английской Премьер-лиги. На поле стадиона "Сент-Джеймс Парк" (Ньюкасл, Англия) сыграют Ньюкасл и Ливерпуль.
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Анонс матча Ньюкасл - "Ливерпуль" 30.12.2020, Чемпионат Англии

Матч между командой Ньюкасл (Ньюкасл) и командой "Ливерпуль" (Ливерпуль) будет проходить в рамках турнира по футболу: Чемпионат Англии 2020/2021, матч состоится на стадионе Сент-Джеймс Парк.

Дата проведения матча: 30.12.2020
Время начала матча: 21:45

История предыдущих матчей

История противостояний между Ньюкасл (Ньюкасл) и командой "Ливерпуль" (Ливерпуль):

Предыдущий матч между командами закончился победой в пользу команды "Ливерпуль", тогда как команда Ньюкасл осталась с поражением. Столкновение Ньюкасл и "Ливерпуль" в предыдущем футбольном матче 26.07.2020 закончилось со следующими результатом: 1:3 в пользу гостей.

Для одержания победы тренеры команд Стив Брюс и Юрген Клопп разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Ньюкасл - "Ливерпуль" можно посмотреть 30.12.2020 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Чемпионат Англии. Текстовую трансляцию матча Ньюкасл - "Ливерпуль", ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Ньюкасл (Ньюкасл)
Год основания Ньюкасл (Ньюкасл): 1892
Страна: Англия
Тренер: Стив Брюс

Предыдущий поединок команды Ньюкасл был сыгран против "Манчестер Сити" - 26.12.2020, в рамках чемпионата Чемпионат Англии 2020/2021 и закончился победой команды "Манчестер Сити".

Команда гостей

Название: "Ливерпуль" (Ливерпуль)
Год основания "Ливерпуль" (Ливерпуль): 1892
Страна: Англия
Тренер: Юрген Клопп

Предыдущий поединок команды "Ливерпуль" был сыгран против Вест Бромвич Альбион - 27.12.2020, в рамках чемпионата Чемпионат Англии 2020/2021 и закончился ничьей.

Следите за результатами матча Ньюкасл - "Ливерпуль" онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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