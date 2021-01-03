Челси - "Манчестер Сити" онлайн трансляция матча

Домашняя статистика Челси в сезоне 4-3-1

Манчестер Сити ФК не проигрывает в последних 10 играх.

Челси не проигрывает в последних 11 домашних матчах.

Манчестер Сити ФК не проиграл ни в одном из последних 5 выездных матчей.

Манчестер Сити ФК имеет выигрышную серию из 3 матчей.

Наиболее популярный результат в играх между Челси иМанчестер Сити ФК, когда Челси играет дома, 2- 1. 5 игры закончились с этим результатом

Челси выигрывает первый тайм в 56% матчей, Манчестер Сити ФК выигрывает в 52% матчей.

Челси выигрывает первую половину матча в 56% случаев, Манчестер Сити ФК выигрывает в 52%.

Манчестер Сити ФК's performance of the last 5 matches is better than Челси's.

Недавнее выступление команды Манчестер Сити ФК в "Премьер-лига" лучше, чем у команды Челси.

Из последних 5 встреч команда Челси выиграла 2, команда Манчестер Сити ФК выиграла 3, 0 ничьи.

Победителем прошлой встречи была команда Челси.

В их последнюю встречу команда Челси победила в 1 гол(а).

Челси забивает 1 гола за матч против команды Манчестер Сити ФК, а Манчестер Сити ФК забивает 1.8 гола против команды Челси (в среднем).

Челси забивает 2.12 гола, играя дома, а Манчестер Сити ФК забивает 1.7 гола, играя на выезде (в среднем).

Среднее количество голов во встречах между командами Челси и Манчестер Сити ФК - 2.8.

Когда Челси лидирует 1-0 дома, они побеждают в Челси% своих матчей.

Когда Манчестер Сити ФК лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Манчестер Сити ФК% своих матчей.

Когда Челси проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Челси% своих матчей.

Когда Манчестер Сити ФК проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Манчестер Сити ФК% своих матчей.

Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Челси и Манчестер Сити ФК - 1.8.

За последние 23 встреч когда команда Челси играла дома, команда Челси выиграла 15 раз, 5 сыграла в ничью и 3 победы команды Манчестер Сити ФК. Разница голов 44-16 в пользу команды Челси.

Игры прошлого года: 2-1 (Челси дома) и 2-1 (Манчестер Сити ФК дома).

Челси не забивает в 2 из их 8 домашних матчах в Премьер-лига в этом сезоне

Манчестер Сити ФК не забивает в 2 из их 7 выездных матчах в Премьер-лига в этом сезоне

Во время последних 52 встреч, команда Челси выиграла 26 раз, 8 раз сыграла вничью, в то время как команда Манчестер Сити ФК выиграла 18 раз. Разница забитых и пропущенных голов 79-61 в пользу команды Челси

Вы знали, что Манчестер Сити ФК забил 38% голов между минутами 16-30?