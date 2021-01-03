Челси - "Манчестер Сити" онлайн трансляция матча

Матч между командой Челси (Лондон) и командой "Манчестер Сити" (Манчестер) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Чемпионат Англии 2020/2021, матч пройдет на стадионе Стэмфорд Бридж.
Дата проведения матча: 03.01.2021
Время начала матча: 18:30
История противостояний между клубами Челси (Лондон) и командой "Манчестер Сити" (Манчестер):
Предыдущий матч между командами закончился победой в пользу Челси, тогда как команда "Манчестер Сити" осталась с поражением. Столкновение Челси и "Манчестер Сити" в предыдущем футбольном матче 25.06.2020 закончилось со счетом: 2:1 в пользу хозяев.
Для одержания победы тренеры команд Лэмпард, Фрэнк и Хосеп Гвардиола разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: Челси (Лондон)
Год основания Челси (Лондон): 1905
Страна: Англия
Тренер: Фрэнк Лэмпард
Прошедший матч команды Челси был сыгран против Астон Вилла - 28.12.2020, в рамках чемпионата Чемпионат Англии 2020/2021 и закончился ничьей.
Название: "Манчестер Сити" (Манчестер)
Год основания "Манчестер Сити" (Манчестер): 1880
Страна: Англия
Тренер: Хосеп Гвардиола
Прошедший матч команды "Манчестер Сити" был сыгран против Ньюкасл - 26.12.2020, в рамках турнира Чемпионат Англии 2020/2021 и закончился победой команды "Манчестер Сити".
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