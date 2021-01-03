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Челси - "Манчестер Сити" онлайн трансляция матча

Чемпионат Англии - 03 января 2021, 18:30 - Стэмфорд Бридж
Главный судья: Тейлор, Энтони
Рейтинг матча:
Челси
Лондон
0 - 2
Обновить
34'
"Манчестер Сити"
Манчестер
Ход матча
Кто победит?
15 Пользователей сделало свой выбор
Челси
33%
Ничья
33%
"Манчестер Сити"
33%
П1: 26.0000 Х: 11.0000 П2: 1.0700
Интересные факты
  • Домашняя статистика Челси в сезоне 4-3-1
  • Манчестер Сити ФК не проигрывает в последних 10 играх.
  • Челси не проигрывает в последних 11 домашних матчах.
  • Манчестер Сити ФК не проиграл ни в одном из последних 5 выездных матчей.
  • Манчестер Сити ФК имеет выигрышную серию из 3 матчей.
  • Наиболее популярный результат в играх между Челси иМанчестер Сити ФК, когда Челси играет дома, 2- 1. 5 игры закончились с этим результатом
  • Челси выигрывает первый тайм в 56% матчей, Манчестер Сити ФК выигрывает в 52% матчей.
  • Челси выигрывает первую половину матча в 56% случаев, Манчестер Сити ФК выигрывает в 52%.
  • Манчестер Сити ФК's performance of the last 5 matches is better than Челси's.
  • Недавнее выступление команды Манчестер Сити ФК в "Премьер-лига" лучше, чем у команды Челси.
  • Из последних 5 встреч команда Челси выиграла 2, команда Манчестер Сити ФК выиграла 3, 0 ничьи.
  • Победителем прошлой встречи была команда Челси.
  • В их последнюю встречу команда Челси победила в 1 гол(а).
  • Челси забивает 1 гола за матч против команды Манчестер Сити ФК, а Манчестер Сити ФК забивает 1.8 гола против команды Челси (в среднем).
  • Челси забивает 2.12 гола, играя дома, а Манчестер Сити ФК забивает 1.7 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Среднее количество голов во встречах между командами Челси и Манчестер Сити ФК - 2.8.
  • Когда Челси лидирует 1-0 дома, они побеждают в Челси% своих матчей.
  • Когда Манчестер Сити ФК лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Манчестер Сити ФК% своих матчей.
  • Когда Челси проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Челси% своих матчей.
  • Когда Манчестер Сити ФК проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Манчестер Сити ФК% своих матчей.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Челси и Манчестер Сити ФК - 1.8.
  • За последние 23 встреч когда команда Челси играла дома, команда Челси выиграла 15 раз, 5 сыграла в ничью и 3 победы команды Манчестер Сити ФК. Разница голов 44-16 в пользу команды Челси.
  • Игры прошлого года: 2-1 (Челси дома) и 2-1 (Манчестер Сити ФК дома).
  • Челси не забивает в 2 из их 8 домашних матчах в Премьер-лига в этом сезоне
  • Манчестер Сити ФК не забивает в 2 из их 7 выездных матчах в Премьер-лига в этом сезоне
  • Во время последних 52 встреч, команда Челси выиграла 26 раз, 8 раз сыграла вничью, в то время как команда Манчестер Сити ФК выиграла 18 раз. Разница забитых и пропущенных голов 79-61 в пользу команды Челси
  • Вы знали, что Манчестер Сити ФК забил 38% голов между минутами 16-30?
  • Вы знали, что Челси забил 29% голов между минутами 76-90?
Прогноз на матч
Личные встречи
Челси
8
Побед
24
Игр
11
Побед
"Манчестер Сити"
Чемпионат Англии 2019/2020
25.06.2020 - 22:15 Челси 2 - 1 Завершен "Манчестер Сити"
Чемпионат Англии 2019/2020
23.11.2019 - 19:30 "Манчестер Сити" 0 - 0 Завершен Челси
Чемпионат Англии 2019/2020
23.11.2019 - 19:15 "Манчестер Сити" 2 - 1 Завершен Челси
Кубок Лиги Англия 2019
24.02.2019 - 18:30 Челси 0 - 0 Завершен "Манчестер Сити"
Последние матчи - Челси
Чемпионат Англии 2020/2021
28.12.2020 - 19:30 Челси 1 - 1 Завершен Астон Вилла Н
Чемпионат Англии 2020/2021
26.12.2020 - 19:30 Арсенал 3 - 1 Завершен Челси П
Чемпионат Англии 2020/2021
21.12.2020 - 22:00 Челси 3 - 0 Завершен Вест Хэм Юнайтед В
Чемпионат Англии 2020/2021
15.12.2020 - 20:00 Вулверхэмптон 2 - 1 Завершен Челси П
Чемпионат Англии 2020/2021
12.12.2020 - 22:00 Эвертон 1 - 0 Завершен Челси П
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Последние матчи - "Манчестер Сити"
Чемпионат Англии 2020/2021
26.12.2020 - 22:00 "Манчестер Сити" 2 - 0 Завершен Ньюкасл В
Кубок Лиги Англия 2020/2021
22.12.2020 - 22:00 Арсенал 1 - 4 Завершен "Манчестер Сити" В
Чемпионат Англии 2020/2021
19.12.2020 - 17:00 "Саутгемптон" 0 - 1 Завершен "Манчестер Сити" В
Чемпионат Англии 2020/2021
15.12.2020 - 22:00 "Манчестер Сити" 1 - 1 Завершен Вест Бромвич Альбион Н
Чемпионат Англии 2020/2021
12.12.2020 - 19:30 "Манчестер Юнайтед" 0 - 0 Завершен "Манчестер Сити" Н
Показать больше
Кто победит?
15 Пользователей сделало свой выбор
Челси
33%
Ничья
33%
"Манчестер Сити"
33%
П1: 26.0000 Х: 11.0000 П2: 1.0700
Составы команд
16
Менди, Эдуардо
21
Бен Чилуэлл Дэнни Симпсон
6
Тьяго Силва
15
Курт Зума
28
Сесар Аспиликуэта
19
Маунт, Мейсон
7
Канте, Н`Голо
17
Матео Ковачич
10
Кристиан Пулишич
11
Тимо Вернер
22
Хаким Зийех
13
Закари Стеффен
27
Жоао Кансело
5
Джон Стоунз
3
Рубен Диаш
11
Александр Зинченко
8
Илкай Гюндоган
16
Родри
20
Силва, Бернардо
17
Де Брeйне, Кевин
47
Филип Фоден
7
Рахим Стерлинг
Стартовый состав
  • 10
    Кристиан Пулишич
    Полузащитник
  • 11
    Тимо Вернер
    Нападающий
  • 22
    Хаким Зийех
  • 19
    Маунт, Мейсон
    Полузащитник
  • 7
    Канте, Н`Голо
    Полузащитник
  • 17
    Матео Ковачич
    Полузащитник
  • 21
    Бен Чилуэлл Дэнни Симпсон
  • 6
    Тьяго Силва
    Защитник
  • 15
    Курт Зума
    Защитник
  • 28
    Сесар Аспиликуэта
  • 16
    Менди, Эдуардо
    Вратарь
  • 7
    Рахим Стерлинг
    Полузащитник
  • 20
    Силва, Бернардо
    Полузащитник
  • 17
    Де Брeйне, Кевин
    Полузащитник
  • 47
    Филип Фоден
    Полузащитник
  • 8
    Илкай Гюндоган
    Полузащитник
  • 16
    Родри
    Защитник
  • 27
    Жоао Кансело
  • 5
    Джон Стоунз
    Защитник
  • 3
    Рубен Диаш
    Защитник
  • 11
    Александр Зинченко
    Полузащитник
  • 13
    Закари Стеффен
    Вратарь
Запасные игроки
  • 1
    Кепа Аррисабалага
    Вратарь
  • 33
    Эмерсон
    Защитник
  • 16
    Антонио Рюдигер
    Защитник
  • 8
    Жоржиньо
    Полузащитник
  • 23
    Gilmour, Billy
    Полузащитник
  • 29
    Хавертц, Кай
    Полузащитник
  • 9
    Тэмми Абрахам
    Нападающий
  • 18
    Оливье Жиру
    Нападающий
  • 20
    Каллум Хадсон-Одои
  • 33
    Скотт Карсон
    Вратарь
  • 78
    Harwood-Bellis, Taylor
    Защитник
  • 79
    Mbete-Tatu, Luke
    Защитник
  • 22
    Бенжамин Менди
    Защитник
  • 26
    Махрез, Рияд
    Полузащитник
  • 25
    Фернандиньо
    Полузащитник
  • 10
    Серхио Агуэро
    Нападающий
  • 48
    Delap, Liam
    Нападающий
Тренеры
  • Лэмпард, Фрэнк
  • Хосеп Гвардиола
Статистика матча
49%
Владение мячем
51%
4
Штрафные
6
5
Фолы
4
ЖК
1
2
Угловые
1
4
Удары мимо
4
2
Блокировано ударов
Удары в створ
3
Трансляция
27'
Опасный момент
Канселу пробил после подачи партнера! Выше цели!
26'
Зума остановил проход Фодена с нарушением правил.
23'
Пулишич сфолил против Гюндогана. Свободный для "Сити".
21'
Де Брюйне прострелил на Фодена!Фил отправил мяч в сетку! 0:2!
18'
Гоооол!!!
Фоден принял перевод от Зинченко и отдал на Гюндогана. Удар! 0:1
16'
Аспиликуэта сфолил против Фодена. Свободный для гостей.
13'
Инфо
Владение мячом - 54%/46% в пользу "Челси".
10'
Зийех прострелил с правого фланга. Зинченко заблокировал передачу соперника.
9'
"Сити" владеет мячом. Моментов нет.
6'
Зийех пробил со штрафного! Мяч попал в Гюндогана.
4'
Штеффен взял мяч в руки за пределами штрафной. Свободный для "Челси".
3'
Гости владеют мячом. "Челси" активно прессингует соперника.
1'
Свисток
Матч начался!
Главный арбитр встречи - Энтони Тейлор.
"Челси", стартовый состав: Менди — Аспиликуэта, Зума, Силва, Чилвелл — Ковачич, Канте, Маунт — Зийех, Вернер, Пулишич. Запасные: Аррисабалага, Рюдигер, Эмерсон, Жоржиньо, Гилмор, Хаверц, Абрахам, Жиру, Хадсон-Одои.
"Манчестер Сити", стартовый состав: Штеффен — Канселу, Стоунз, Диаш, Зинченко — Гюндоган, Родри — Силва, Де Брюйне, Фоден — Стерлинг. Запасные: Карсон, Менди, Харвуд-Беллис, Мбете, Фернандиньо, Агуэро, Марез, Делап.
Добрый вечер, дорогие друзья! UA-Футбол представляет вам текстовую онлайн-трансляцию матча 17-го тура АПЛ: "Челси" - "Манчестер Сити". Начало поединка - 18:30.
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Анонс матча Челси - "Манчестер Сити" 03.01.2021, Чемпионат Англии

Матч между командой Челси (Лондон) и командой "Манчестер Сити" (Манчестер) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Чемпионат Англии 2020/2021, матч пройдет на стадионе Стэмфорд Бридж.

Дата проведения матча: 03.01.2021
Время начала матча: 18:30

История предыдущих матчей

История противостояний между клубами Челси (Лондон) и командой "Манчестер Сити" (Манчестер):

Предыдущий матч между командами закончился победой в пользу Челси, тогда как команда "Манчестер Сити" осталась с поражением. Столкновение Челси и "Манчестер Сити" в предыдущем футбольном матче 25.06.2020 закончилось со счетом: 2:1 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд Лэмпард, Фрэнк и Хосеп Гвардиола разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Челси - "Манчестер Сити" можно посмотреть 03.01.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Чемпионат Англии. Текстовую трансляцию матча Челси - "Манчестер Сити", ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Челси (Лондон)
Год основания Челси (Лондон): 1905
Страна: Англия
Тренер: Фрэнк Лэмпард

Прошедший матч команды Челси был сыгран против Астон Вилла - 28.12.2020, в рамках чемпионата Чемпионат Англии 2020/2021 и закончился ничьей.

Команда гостей

Название: "Манчестер Сити" (Манчестер)
Год основания "Манчестер Сити" (Манчестер): 1880
Страна: Англия
Тренер: Хосеп Гвардиола

Прошедший матч команды "Манчестер Сити" был сыгран против Ньюкасл - 26.12.2020, в рамках турнира Чемпионат Англии 2020/2021 и закончился победой команды "Манчестер Сити".

Следите за результатами матча Челси - "Манчестер Сити" онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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