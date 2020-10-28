  1. UA-Футбол ⚽
  2. Футбол онлайн
  3. Динамо - Ференцварош Смотреть онлайн
В тренде

Динамо - Ференцварош онлайн трансляция матча

Лига Чемпионов - 08 декабря 2020, 22:00 - Олимпийский
Главный судья: Андреас Экберг
Рейтинг матча:
Динамо
Киев
0 - 0
Обновить
23'
Ференцварош
Будапешт
Ход матча
Кто победит?
103 Пользователей сделало свой выбор
Динамо
74%
Ничья
14%
Ференцварош
13%
Интересные факты
  • Виктор Цыганков лучший бомбардир Динамо Киев с 2 голами. Боли Франк забил 2 раз за Ференцварош
  • Динамо Киев выигрывает первый тайм в 50% матчей, Ференцварош выигрывает в 45% матчей.
  • Динамо Киев выигрывает первую половину матча в 50% случаев, Ференцварош выигрывает в 45%.
  • Обе команды не выиграли свой последний матч в "Лига Чемпионов УЕФА".
  • Последняя встреча завершилась в ничью. (2-2)
  • Динамо Киев забивает 1.76 гола, играя дома, а Ференцварош забивает 1.7 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Когда Динамо Киев лидирует 1-0 дома, они побеждают в Динамо Киев% своих матчей.
  • Когда Ференцварош лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Ференцварош% своих матчей.
  • Когда Динамо Киев проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Динамо Киев% своих матчей.
  • Когда Ференцварош проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Ференцварош% своих матчей.
  • В домашних играх Динамо Киев не забила еще ни одного гола в этом сезоне.
  • Динамо Киев проиграл последние 3 матчи в Лига Чемпионов УЕФА.
  • Ференцварош проиграл последние 3 матчи в Лига Чемпионов УЕФА.
Личные встречи
Динамо
0
Побед
1
Игр
0
Побед
Ференцварош
Лига Чемпионов 2021
28.10.2020 - 22:00 Ференцварош 2 - 2 Завершен Динамо
Последние матчи - Динамо
Премьер-лига 2020/2021
05.12.2020 - 19:30 ФК Мариуполь 1 - 2 Завершен Динамо В
Лига Чемпионов 2020/2021
02.12.2020 - 22:00 "Ювентус" 3 - 0 Завершен Динамо П
Премьер-лига 2020/2021
28.11.2020 - 17:00 Динамо 2 - 0 Завершен Ворскла В
Лига Чемпионов 2020/2021
24.11.2020 - 22:00 Динамо 0 - 4 Завершен "Барселона" П
Премьер-лига 2020/2021
21.11.2020 - 14:00 Ингулец 0 - 2 Завершен Динамо В
Показать больше
Последние матчи - Ференцварош
Лига Чемпионов 2020/2021
02.12.2020 - 22:00 Ференцварош 0 - 3 Завершен "Барселона" П
Лига Чемпионов 2020/2021
24.11.2020 - 22:00 "Ювентус" 2 - 1 Завершен Ференцварош П
Лига Чемпионов 2021
04.11.2020 - 22:00 Ференцварош 1 - 4 Завершен "Ювентус" П
Лига Чемпионов 2021
28.10.2020 - 22:00 Ференцварош 2 - 2 Завершен Динамо Н
Лига Чемпионов 2019/2020
20.10.2020 - 22:00 "Барселона" 5 - 1 Завершен Ференцварош П
Показать больше
Новости команд
Физрук или современный специалист? Рейтинг стильности всех украинских тренеров. ФОТО 11.06.2020 в 15:56 Физрук или современный специалист? Рейтинг стильности всех украинских тренеров. ФОТО Уроки стиля.
Гримм: Верю, что разрыв между лидерами УПЛ в 14 очков - временное явление 20.12.2019 в 21:14 Гримм: Верю, что разрыв между лидерами УПЛ в 14 очков - временное явление Итоги года от президента УПЛ
Сергей Ребров подарил сыну футболку Криштиану Роналду с автографом. ФОТО 26.11.2020 в 11:35 Сергей Ребров подарил сыну футболку Криштиану Роналду с автографом. ФОТО Очень ценный подарок.
Защитник Ференцвароша: Когда я попросил Роналду поменяться футболками, то он пренебрежительно махнул рукой 24.11.2020 в 17:54 Защитник Ференцвароша: Когда я попросил Роналду поменяться футболками, то он пренебрежительно махнул рукой Криштиану был в ярости
Кто победит?
103 Пользователей сделало свой выбор
Динамо
74%
Ничья
14%
Ференцварош
13%
Составы команд
Стартовый состав
  • 16
    Виталий Мыколенко
    Защитник
  • 10
    Николай Шапаренко
    Полузащитник
  • 5
    Сергей Сидорчук
    Полузащитник
  • 4
    Денис Попов
  • 1
    Георгий Бущан
    Вратарь
  • 19
    Денис Гармаш
    Полузащитник
  • 25
    Zabarnyi I.
  • 94
    Томаш Кендзера
    Защитник
  • 14
    Де Пенья Карлос
  • 7
    Беньямин Вербич
    Полузащитник
  • 90
    Дибус Денеш
  • 77
    Мирто Узуни
  • 7
    Сомали
  • 93
    Аисса Лаидоуни
  • 25
    Миха Блазич
  • 8
    Ловренчич Гергё
Запасные игроки
  • 35
    Neshcheret, Ruslan
    Вратарь
  • 89
    Владислав Супряга
    Нападающий
  • 27
    Доналдсон Clayton
  • 22
    Родригес, Герсон
    Нападающий
  • 8
    Владимир Шепелев
    Полузащитник
  • 17
    Богдан Леднев
    Полузащитник
  • 71
    Денис Бойко
    Вратарь
  • 20
    Александр Караваев
    Нападающий
  • 6
    Тудор Бэлуцэ
    Защитник
  • 13
    Артём Шабанов
    Защитник
  • 34
    Syrota, Oleksandr
    Защитник
  • 18
    Александр Андриевский
    Полузащитник
  • 22
    Baturina, Roko
    Нападающий
  • 88
    Barbosa, Isael
    Полузащитник
  • 53
    Csontos, Dominik
    Полузащитник
  • 20
    Роберт Мак
    Нападающий
  • 18
    Давид Сигер
  • 5
    Фримпонг, Аюрахам
    Защитник
  • 21
    Эндре Ботка
    Защитник
  • 15
    Аднан Ковачевич
    Защитник
  • 1
    Адам Богдан
    Вратарь
  • 62
    Ori, Levente
    Вратарь
  • 70
    Франк, Боли
    Нападающий
Тренеры
  • Луческу, Мирча
  • Ребров, Сергей
Статистика матча
54%
Владение мячем
46%
1
Угловые
Трансляция
18'
Мяч держится в середине поля. Моментов не наблюдается.
16'
Де Пена отдал на Вербича, но передача не дошла до адресата.
13'
Инфо
Владение мячом - 68%/32% в пользу "Ференцвароша".
11'
Отлично сыграл Сидорчук в отборе. Мяч перехвачен.
8'
Опасный момент
Гармаш навесил с правого фланга! Дибус перехватил навес и вынес мяч кулаками!
5'
Вербич сфолил в атаке. Свободный для гостей.
3'
"Динамо" держит мяч под контролем с первых минут поединка. "Ференцварош" прессингует соперника.
1'
Свисток
Матч начался!
Главный арбитр встречи - Андреас Экберг.
"Динамо", стартовый состав: Бущан — Кендзера, Забарный, Попов, Миколенко — Шапаренко, Сидорчук, Гармаш — Цыганков, Вербич, Де Пена. Запасные: Нещерет, Бойко, Белуцэ, Шепелев, Шабанов, Леднев, Андриевский, Караваев, Родригес, Клейтон, Сирота, Супряга.
"Ференцварош", стартовый состав: Дибус — Ловренчич, Блажич, Двали, Хайстер — Ляйдуни, Харатин, Сомалия — Узуни, Нгуен, Зубков. Запасные: Богдан, Эри, Фримпонг, Ковачевич, Шигер, Мак, Ботко, Батурина, Чонтош, Боли, Исаэл.
Добрый вечер, дорогие друзья! UА-Футбол представляет вам текстовую трансляцию матча Лиги чемпионов: "Динамо" - "Ференцварош". Начало поединка - 22:00.
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии(2)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
ПетроФ (Луцьк)
08.12.2020 в 22:21
ставлю на те що Харатін відмітиться: не заб'є пенальті. або заб'є в свої ворота. а може отримає червону))
Ответить
0
0
EI_Omelchenko (Kiev)
08.12.2020 в 18:06
Ставлю на 2-0
Ответить
0
0


Последние матчи
Завершен 19:55 - Сегодня Лацио Лацио 2 Брюгге Брюгге 2 Завершен 19:55 - Сегодня "Зенит" 1 "Боруссия" 2 Завершен 18:00 - Сегодня Ауд-Хеверле Левен Ауд-Хеверле Левен 2 Мускрон Мускрон 0 Завершен 22:15 - Вчера Фаренсе Фаренсе 2 Маритиму Маритиму 1 Завершен 22:00 - Вчера Эйбар Эйбар 0 "Валенсия" 0

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Новости футбола

Все новости
В тренде

загрузка...

Анонс матча Динамо - Ференцварош 08.12.2020, Лига Чемпионов

Матч между командой Динамо (Киев) и командой Ференцварош (Будапешт) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Лига Чемпионов 2020/2021, матч состоится на стадионе Олимпийский.

Дата проведения матча: 08.12.2020
Время начала матча: 22:00

История предыдущих матчей

История противостояний между Динамо (Киев) и командой Ференцварош (Будапешт):

Предыдущий поединок между командами закончился ничьей. Столкновение Ференцварош и Динамо в предыдущем футбольном матче 28.10.2020 закончилось с таким счетом: 2:2 ничьей.

Для одержания победы тренеры команд Луческу, Мирча и Ребров, Сергей разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Динамо - Ференцварош можно посмотреть 08.12.2020 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Лига Чемпионов. Текстовую трансляцию матча Динамо - Ференцварош, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Динамо (Киев)
Год основания Динамо (Киев): 1927
Страна: Украина
Тренер: Мирча Луческу

Прошедший матч команды Динамо был сыгран против ФК Мариуполь - 05.12.2020, в рамках чемпионата Премьер-лига 2020/2021 и закончился победой команды Динамо.

Команда гостей

Название: Ференцварош (Будапешт)
Страна: Венгрия

Предыдущий матч команды Ференцварош был сыгран против "Барселона" - 02.12.2020, в рамках чемпионата Лига Чемпионов 2020/2021 и закончился победой команды "Барселона".

Следите за результатами матча Динамо - Ференцварош онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

Другие анонсы матчей, расписание, турнирная таблица и результаты игр Лига Чемпионов и других чемпионатов также доступны онлайн на сайте в режиме 24/7.

Продолжая просматривать www.ua-football.com, вы подтверждаете, что соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Согласен