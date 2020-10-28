Динамо - Ференцварош онлайн трансляция матча

Матч между командой Динамо (Киев) и командой Ференцварош (Будапешт) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Лига Чемпионов 2020/2021, матч состоится на стадионе Олимпийский.
Дата проведения матча: 08.12.2020
Время начала матча: 22:00
История противостояний между Динамо (Киев) и командой Ференцварош (Будапешт):
Предыдущий поединок между командами закончился ничьей. Столкновение Ференцварош и Динамо в предыдущем футбольном матче 28.10.2020 закончилось с таким счетом: 2:2 ничьей.
Для одержания победы тренеры команд Луческу, Мирча и Ребров, Сергей разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: Динамо (Киев)
Год основания Динамо (Киев): 1927
Страна: Украина
Тренер: Мирча Луческу
Прошедший матч команды Динамо был сыгран против ФК Мариуполь - 05.12.2020, в рамках чемпионата Премьер-лига 2020/2021 и закончился победой команды Динамо.
Название: Ференцварош (Будапешт)
Страна: Венгрия
Предыдущий матч команды Ференцварош был сыгран против "Барселона" - 02.12.2020, в рамках чемпионата Лига Чемпионов 2020/2021 и закончился победой команды "Барселона".
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