Динамо - Ференцварош онлайн трансляция матча

Виктор Цыганков лучший бомбардир Динамо Киев с 2 голами. Боли Франк забил 2 раз за Ференцварош

Динамо Киев выигрывает первый тайм в 50% матчей, Ференцварош выигрывает в 45% матчей.

Динамо Киев выигрывает первую половину матча в 50% случаев, Ференцварош выигрывает в 45%.

Обе команды не выиграли свой последний матч в "Лига Чемпионов УЕФА".

Последняя встреча завершилась в ничью. (2-2)

Динамо Киев забивает 1.76 гола, играя дома, а Ференцварош забивает 1.7 гола, играя на выезде (в среднем).

Когда Динамо Киев лидирует 1-0 дома, они побеждают в Динамо Киев% своих матчей.

Когда Ференцварош лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Ференцварош% своих матчей.

Когда Динамо Киев проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Динамо Киев% своих матчей.

Когда Ференцварош проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Ференцварош% своих матчей.

В домашних играх Динамо Киев не забила еще ни одного гола в этом сезоне.

Динамо Киев проиграл последние 3 матчи в Лига Чемпионов УЕФА.