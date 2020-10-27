Аякс - "Аталанта" онлайн трансляция матча

Матч между командой Аякс (Амстердам) и командой "Аталанта" (Бергамо) будет проходить в рамках турнира по футболу: Лига Чемпионов 2020/2021, матч состоится на стадионе Йохан Кройф Арена.
Дата проведения матча: 09.12.2020
Время начала матча: 19:55
История противостояний между клубами Аякс (Амстердам) и командой "Аталанта" (Бергамо):
Прошедший матч между командами закончился ничьей. Столкновение "Аталанта" и Аякс в предыдущем футбольном матче 27.10.2020 закончилось со следующими результатом: 2:2 ничьей.
Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: Аякс (Амстердам)
Год основания Аякс (Амстердам): 1900
Страна: Нидерланды
Тренер: Петер Бош
Прошедший поединок команды Аякс был сыгран против "Ливерпуль" - 01.12.2020, в рамках турнира Лига Чемпионов 2020/2021 и закончился победой команды "Ливерпуль".
Название: "Аталанта" (Бергамо)
Год основания "Аталанта" (Бергамо): 1907
Страна: Италия
Тренер: Джан Пьеро Гасперини
Прошедший матч команды "Аталанта" был сыгран против Удинезе - 06.12.2020, в рамках чемпионата Чемпионат Италии 2020/2021 и закончился ничьей.
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