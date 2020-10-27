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Аякс - "Аталанта" онлайн трансляция матча

Лига Чемпионов - 09 декабря 2020, 19:55 - Йохан Кройф Арена
Главный судья: дель Серро Гранде, Карлос
Рейтинг матча:
Аякс
Амстердам
0 - 0
Обновить
81'
"Аталанта"
Бергамо
Ход матча
Кто победит?
35 Пользователей сделало свой выбор
Аякс
40%
Ничья
34%
"Аталанта"
26%
Интересные факты
  • Дусан Тадич лучший бомбардир Аякс с 2 голами. Дуван Запата забил 3 раз за Аталанта
  • Аталанта не проиграл ни в одном из последних 4 выездных матчей.
  • Аякс выигрывает первый тайм в 65% матчей, Аталанта выигрывает в 38% матчей.
  • Аякс выигрывает первую половину матча в 65% случаев, Аталанта выигрывает в 38%.
  • Обе команды не выиграли свой последний матч в "Лига Чемпионов УЕФА".
  • Аякс's performance of the last 5 matches is better than Аталанта's.
  • Недавнее выступление команды Аталанта в "Лига Чемпионов УЕФА" лучше, чем у команды Аякс.
  • Последняя встреча завершилась в ничью. (2-2)
  • Аякс забивает 2.88 гола, играя дома, а Аталанта забивает 2.52 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Когда Аякс лидирует 1-0 дома, они побеждают в Аякс% своих матчей.
  • Когда Аталанта лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Аталанта% своих матчей.
  • Когда Аякс проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Аякс% своих матчей.
  • Когда Аталанта проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Аталанта% своих матчей.
  • В выездных матчах Аталанта не пропустила еще ни одного гола в этом сезоне.
Личные встречи
Аякс
0
Побед
1
Игр
0
Побед
"Аталанта"
Лига Чемпионов 2021
27.10.2020 - 22:00 "Аталанта" 2 - 2 Завершен Аякс
Последние матчи - Аякс
Лига Чемпионов 2020/2021
01.12.2020 - 22:00 "Ливерпуль" 1 - 0 Завершен Аякс П
Лига Чемпионов 2020/2021
25.11.2020 - 22:00 Аякс 3 - 1 Завершен Мидтьюлланн В
Лига Чемпионов 2021
03.11.2020 - 22:00 Мидтьюлланн 1 - 2 Завершен Аякс В
Лига Чемпионов 2021
27.10.2020 - 22:00 "Аталанта" 2 - 2 Завершен Аякс Н
Лига Чемпионов 2019/2020
21.10.2020 - 22:00 Аякс 0 - 1 Завершен "Ливерпуль" П
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Последние матчи - "Аталанта"
Чемпионат Италии 2020/2021
06.12.2020 - 16:00 Удинезе 0 - 0 Завершен "Аталанта" Н
Чемпионат Италии 2020/2021
06.12.2020 - 15:45 Удинезе 0 - 0 Завершен "Аталанта" Н
Лига Чемпионов 2020/2021
01.12.2020 - 22:00 "Аталанта" 1 - 1 Завершен Мидтьюлланн Н
Чемпионат Италии 2019/2020
28.11.2020 - 21:45 "Аталанта" 0 - 0 Завершен Верона Н
Чемпионат Италии 2019/2020
28.11.2020 - 21:30 "Аталанта" 0 - 2 Завершен Верона П
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Кто победит?
35 Пользователей сделало свой выбор
Аякс
40%
Ничья
34%
"Аталанта"
26%
Трансляция
80'
Вторая желтая
Горчичник для Гравенберха за отмашку, вторая по счету, в меньшенстве остаются хозяева.
79'
Замена
Замена у Аталанты: вместо Сапаты на поле вышел Муриель, вместо Госенса играет Паломино.
77'
Мартинес фолит в атаке, штрафной для итальянцев.
75'
Опасный момент
Классен вышел на рандеву с голкипером, пробил, но попал в ногу Голлини, выручил вратарь.
73'
Подача со стандарта во вратарскую гостей, но без удара по воротам.
72'
Толой фолит против Тадича, штрафной для Аякса.
70'
Ромеро корчится от боли на левом фланге обороны, но снова без фола по мнению арбитра.
68'
Опасный момент
Дьемсити начудил возле собственных ворот, в итоге Хунтелар падал в штрафной Аталанты, намекая на толчек со стороны защитника, но рефери пенальти не назначил.
66'
Уголовой
Угловой для итальянцев, подача в штрафную голландцев, Онана вынес мяч кулаком, сразу же еще один корнер, но снова не опасно.
65'
Офсайд
Хунтелар сразу же забежал в оффсайд, стандарт для гостей.
64'
Замена
Замена у Аякса: вместо Лабьяда играет Эккеленкамп, вместо Тальяфико вышел Хунтелар.
63'
Уголовой
Еще один корнер зарабатывает Дьемсити, подача во вратарскую голландцев, Онана выносит мяч кулаком.
62'
Уголовой
Угловой для Аталанты, подача, защитники вынесли мяч.
60'
Желтая карточка
Желтая для Хатебура за фол в центре поля, грязновато (мягко говоря) играют обе команды...
58'
Дьемсисти прямой ногой играет против Мартинеса в чужой вратарской, фол в атаке.
57'
Фол против Гомеса со стороны Схурса, штрафной.
55'
Мартинес фолит в центре поля против Сапаты, стандарт, много стало нарушений в матче.
54'
Офсайд
Подача со стандарта от Гомеса, оффсайд у Толоя.
52'
Желтая карточка
Хатебур зарабатывает штрафной недалеко от ворот соперника, горчичник для Тальяфико.
50'
Офсайд
Тадич залез в оффсайд возле вратарской соперника, стандарт для гостей.
49'
Фол против Фройлера со стороны Классена, штрафной в центре поля.
48'
Штрафной для хозяев, Тадич навешивает во вратарскую соперника, Дьемсити вынес мяч головой.
46'
Замена
Замена у Аякса: вместо Бробби на поле вышел Промес.
46'
Свисток
Второй тайм начался!
45'
Свисток
Первый тайм завершен!
45+2'
Опасный момент
Энтони навесил с правого фланга, Бробби пробивает головой, но прямо в руки Голлини, первый удар то обеих команд в створ ворот.
45'
Инфо
Рефери компенсировал 3 минуты ко времени первого тайма.
44'
Навес со штрафного во вратарскую Голлини, защитники итальянцев выносят мяч очень далеко.
43'
Все еще не ясно, сможет ли он продолжить матч, присутствует кровь на зубах.
41'
Бробби лежит на газоне близко штрафной соперника, нужна ему помощь врачей, стандарт будет у хозяев.
39'
Офсайд
Мазрави залез в оффсайд на правом фланге, стандарт для гостей.
38'
Толой отдавал пас на Сапату недалеко от вратарской соперника, но тот не смог качественно обработать мяч и отпустил его.
36'
Ромеро отдавал пас в направлении Пессины, но защитник голландцев оборвал передачу.
34'
Офсайд
Гомес навешивает во вратарскую соперника, Ромеро пытался пробить головой, но рефери поднял флажок, оффсайд.
33'
Мазрави фолит недалеко от собственных ворот против Пессины, перспективный стандарт.
31'
Уголовой
Лабьяд пробивает со стандарта, от стенки мяч вышел на угловой, который в итоге опасностью не завершился.
30'
Бробби зарабатывает на себе перспективный штрафной.
28'
Офсайд
Де Рон отдавал хороший пас на Госенса, но последний залез в оффсайд.
26'
Аякс значительно больше с мячем находится, чем Аталанта, но по-настоящему обострить ситуацию им пока не удается.
24'
Лабьяд нарушает правила в атаке, стандарт для гостей.
22'
Желтая карточка
Гравенберх получает горчичник за фол в центре поля против Сапаты, штрафной.
20'
Опасный момент
Сапата получил отличный пас во вратарской Аякса от Гомеса, скинул под удар Де Рону, тот пробил, но мяч полетел выше рамки Онаны.
18'
Гомес прорывался по центру к воротам соперника, но Энтони качественно встретил его и выбил мяч.
16'
Уголовой
Розыгрыш, подача с корнера, удар от Гравенберха, но выше рамки Голлини.
15'
Опасный момент
Бробби отдал пас под удар на Мазрави в штрафной соперника, тот выстрелил, но попал в защитника, угловой.
13'
Хатебур навешивал с левого фланга в сторону ворот оппонента, но не точно, аут для голландцев.
12'
Мазрави пошел в подкат на правом фланге, чтобы сохранить мяч в пределах поля, но Дьемсити грамотно прикрыл круглого, от ворот.
10'
Навес с левого фланга от Сапаты на ворота Онаны, голкипер на выходе забрал мяч.
8'
Штрафной для Аякса, подача в штрафную Аталанты, Ромеро вынес мяч головой.
6'
Гравенберх отдавал перспективный пас на ход Тадичу возле ворот оппонентов, но Фройлер вовремя выскочил и перехватил передачу.
4'
Гомес нарушает правила в центре поля, штрафной.
2'
Уголовой
Первый угловой для хозяев, розыгрыш, подача в штрафную соперника, Гомес выносит мяч.
1'
Свисток
Матч начался!
Инфо
Стартовый состав (Аталанта): Голлини, Гомес (кап), Толой, Ромеро, Дьемсити, Хатебур, Де Рон, Фройлер, Госенс, Пессина, Сапата.
Инфо
Стартовый состав (Аякс): Онана, Тадич (кап), Тальяфико, Мартинес, Схурс, Мазрави, Гравенберх, Лабьяд, Классен, Бробби, Энтони.
Инфо
Добрый вечер, друзья! Вашему вниманию текстовая трансляция матча 6 тура группового этапа Лиги Чемпионов 2020/2021 между командами Аякс и Аталанта.
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Анонс матча Аякс - "Аталанта" 09.12.2020, Лига Чемпионов

Матч между командой Аякс (Амстердам) и командой "Аталанта" (Бергамо) будет проходить в рамках турнира по футболу: Лига Чемпионов 2020/2021, матч состоится на стадионе Йохан Кройф Арена.

Дата проведения матча: 09.12.2020
Время начала матча: 19:55

История предыдущих матчей

История противостояний между клубами Аякс (Амстердам) и командой "Аталанта" (Бергамо):

Прошедший матч между командами закончился ничьей. Столкновение "Аталанта" и Аякс в предыдущем футбольном матче 27.10.2020 закончилось со следующими результатом: 2:2 ничьей.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Аякс - "Аталанта" можно посмотреть 09.12.2020 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Лига Чемпионов. Текстовую трансляцию матча Аякс - "Аталанта", ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Аякс (Амстердам)
Год основания Аякс (Амстердам): 1900
Страна: Нидерланды
Тренер: Петер Бош

Прошедший поединок команды Аякс был сыгран против "Ливерпуль" - 01.12.2020, в рамках турнира Лига Чемпионов 2020/2021 и закончился победой команды "Ливерпуль".

Команда гостей

Название: "Аталанта" (Бергамо)
Год основания "Аталанта" (Бергамо): 1907
Страна: Италия
Тренер: Джан Пьеро Гасперини

Прошедший матч команды "Аталанта" был сыгран против Удинезе - 06.12.2020, в рамках чемпионата Чемпионат Италии 2020/2021 и закончился ничьей.

Следите за результатами матча Аякс - "Аталанта" онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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