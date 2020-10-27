Аякс - "Аталанта" онлайн трансляция матча

Анонс матча Аякс - "Аталанта" 09.12.2020, Лига Чемпионов

Матч между командой Аякс (Амстердам) и командой "Аталанта" (Бергамо) будет проходить в рамках турнира по футболу: Лига Чемпионов 2020/2021, матч состоится на стадионе Йохан Кройф Арена.

Дата проведения матча: 09.12.2020

Время начала матча: 19:55

История предыдущих матчей

История противостояний между клубами Аякс (Амстердам) и командой "Аталанта" (Бергамо):

Прошедший матч между командами закончился ничьей. Столкновение "Аталанта" и Аякс в предыдущем футбольном матче 27.10.2020 закончилось со следующими результатом: 2:2 ничьей.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

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Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Аякс (Амстердам)

Год основания Аякс (Амстердам): 1900

Страна: Нидерланды

Тренер: Петер Бош



Прошедший поединок команды Аякс был сыгран против "Ливерпуль" - 01.12.2020, в рамках турнира Лига Чемпионов 2020/2021 и закончился победой команды "Ливерпуль".

Команда гостей

Название: "Аталанта" (Бергамо)

Год основания "Аталанта" (Бергамо): 1907

Страна: Италия

Тренер: Джан Пьеро Гасперини



Прошедший матч команды "Аталанта" был сыгран против Удинезе - 06.12.2020, в рамках чемпионата Чемпионат Италии 2020/2021 и закончился ничьей.

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