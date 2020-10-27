Реал - Боруссия онлайн трансляция матча

Матч между командой Реал (Мадрид) и командой Боруссия (Мёнхенгладбах) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Лига Чемпионов 2020/2021, матч состоится на стадионе Estadio Alfredo Di Stefano.
Дата проведения матча: 09.12.2020
Время начала матча: 22:00
История противостояний между Реал (Мадрид) и командой Боруссия (Мёнхенгладбах):
Предыдущий поединок между командами закончился ничьей. Столкновение Боруссия и Реал в предыдущем футбольном матче 27.10.2020 закончилось со счетом: 2:2 ничьей.
Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: Реал (Мадрид)
Год основания Реал (Мадрид): 1902
Страна: Испания
Тренер: Зинедин Зидан
Прошедший поединок команды Реал был сыгран против "Севилья" - 05.12.2020, в рамках чемпионата Чемпионат Испании 2020/2021 и закончился победой команды Реал.
Название: Боруссия (Мёнхенгладбах)
Год основания Боруссия (Мёнхенгладбах): 1900
Страна: Германия
Тренер: Марко Розе
Прошедший поединок команды Боруссия был сыгран против Фрайбург - 05.12.2020, в рамках турнира Чемпионат Германии 2019/2020 и закончился ничьей.
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