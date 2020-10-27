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Реал - Боруссия онлайн трансляция матча

Лига Чемпионов - 09 декабря 2020, 22:00 - Estadio Alfredo Di Stefano
Главный судья: Бьорн Кёйперс
Рейтинг матча:
Реал
Мадрид
2 - 0
Обновить
90'+1
Боруссия
Мёнхенгладбах
Ход матча
9' Карим Бензема 32' Карим Бензема
Кто победит?
35 Пользователей сделало свой выбор
Реал
51%
Ничья
14%
Боруссия
34%
Интересные факты
  • Карим Бензема лучший бомбардир Реал Мадрид с 2 голами. Алассан Плеа забил 5 раз за Боруссия Мёнхенгладбах
  • Реал Мадрид выигрывает первый тайм в 35% матчей, Боруссия Мёнхенгладбах выигрывает в 40% матчей.
  • Реал Мадрид выигрывает первую половину матча в 35% случаев, Боруссия Мёнхенгладбах выигрывает в 40%.
  • Обе команды не выиграли свой последний матч в "Лига Чемпионов УЕФА".
  • Боруссия Мёнхенгладбах's performance of the last 5 matches is better than Реал Мадрид's.
  • Недавнее выступление команды Боруссия Мёнхенгладбах в "Лига Чемпионов УЕФА" лучше, чем у команды Реал Мадрид.
  • Последняя встреча завершилась в ничью. (2-2)
  • Реал Мадрид забивает 1.95 гола, играя дома, а Боруссия Мёнхенгладбах забивает 2.3 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Когда Реал Мадрид лидирует 1-0 дома, они побеждают в Реал Мадрид% своих матчей.
  • Когда Боруссия Мёнхенгладбах лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Боруссия Мёнхенгладбах% своих матчей.
  • Когда Реал Мадрид проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Реал Мадрид% своих матчей.
  • Когда Боруссия Мёнхенгладбах проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Боруссия Мёнхенгладбах% своих матчей.
  • Боруссия Мёнхенгладбах забивал хотя бы раз в последних 15 матчах.
  • Вы знали, что Боруссия Мёнхенгладбах забил 31% голов между минутами 31-45?
Личные встречи
Реал
0
Побед
1
Игр
0
Побед
Боруссия
Лига Чемпионов 2021
27.10.2020 - 22:00 Боруссия 2 - 2 Завершен Реал
Последние матчи - Реал
Чемпионат Испании 2020/2021
05.12.2020 - 17:15 "Севилья" 0 - 1 Завершен Реал В
Лига Чемпионов 2020/2021
01.12.2020 - 19:55 Шахтер 2 - 0 Завершен Реал П
Чемпионат Испании 2019/2020
28.11.2020 - 21:45 Реал 1 - 2 Завершен "Алавес" П
Лига Чемпионов 2020/2021
25.11.2020 - 22:00 Интер 0 - 2 Завершен Реал В
Чемпионат Испании 2019/2020
21.11.2020 - 17:15 Вильярреал 1 - 1 Завершен Реал Н
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Последние матчи - Боруссия
Чемпионат Германии 2019/2020
05.12.2020 - 17:00 Фрайбург 2 - 2 Завершен Боруссия Н
Лига Чемпионов 2020/2021
01.12.2020 - 22:00 Боруссия 2 - 3 Завершен Интер П
Чемпионат Германии 2019/2020
28.11.2020 - 19:15 Боруссия 4 - 1 Завершен Шальке В
Лига Чемпионов 2020/2021
25.11.2020 - 19:55 Боруссия 4 - 0 Завершен Шахтер В
Чемпионат Германии 2019/2020
21.11.2020 - 17:15 Боруссия 1 - 1 Завершен Аугсбург Н
Показать больше
Новости команд
Кто победит?
35 Пользователей сделало свой выбор
Реал
51%
Ничья
14%
Боруссия
34%
Главные события
ГООЛ! Карим Бензема
32'
ГООЛ! Карим Бензема
9'
Составы команд
Стартовый состав
  • 1
    Тибо Куртуа
    Вратарь
  • 9
    Карим Бензема
    Нападающий
    32 9
  • 20
    Винисиус Жуниор
  • 17
    Лукас Васкес
    Полузащитник
  • 8
    Тони Кроос
    Полузащитник
  • 14
    Карлос Каземиро
    Полузащитник
  • 10
    Лука Модрич
    Полузащитник
  • 5
    Рафаэль Варан
    Защитник
  • 4
    Серхио Рамос
    Защитник
  • 23
    Менди Ф.
  • 25
    Родриго
    Полузащитник
  • 1
    Ян Зоммер
    Вратарь
  • 10
    Маркус Тюрам
  • 6
    Кристоф Крамер
    Полузащитник
  • 36
    Брель Эмболо
  • 32
    Флориан Нойхаус
  • 13
    Ларс Штиндль
    Полузащитник
  • 30
    Нико Эльведи
    Защитник
  • 28
    Маттиас Гинтер
    Полузащитник
  • 18
    Штефан Лайнер
  • 17
    Оскар Вендт
    Защитник
  • 14
    Алaссан Плеа
Запасные игроки
Тренеры
Трансляция
88'
Желтая карточка
Закария получил желтую за свой фол.
85'
Замена
Замена у "Боруссии". Херрманн сменил Тюрама. Вольф сменил Штиндля. Бенеш сменил Крамера.
83'
"Реал" владеет мячом. Моментов нет.
78'
Опасный момент
Классный удар Васкеса! Штанга!
77'
Инфо
Статистика ударов - 16:6 в пользу "бланкос".
74'
Замена
Замена у "Реала". Аррибас сменил Родриго. Асенсио сменил Винисиуса.
73'
Опасный момент
Кроос навесил с левого фланга. Рамос здорово пробил головой! Зоммер! Шикарный сейв!
71'
Инфо
Владение мячом - 63%/37% в пользу "Реала".
69'
Опасный момент
Родриго неплохо пробил! Мимо створа летит сфера.
65'
Менди сфолил против Лайнера. Штрафной для гостей.
63'
Опасный момент
Кроос пробил в ближнюю девятку! Зоммер вытащил сферу из-под перекладины!
60'
Удар Модрича из-за пределов штрафной! Мяч попал в защитника соперника.
57'
Офсайд
Плеа в офсайде.
54'
Опасный момент
Кроос приложился к мячу! Над перекладиной летит сфера!
52'
Опасный момент
Нойхаус пробил с линии штрафной! Выше цели!
49'
Бензема пробил головой после подачи партнера с правого фланга! Зоммер на месте.
46'
Замена
Замена у "Боруссии". Лазаро сменил Вендта. Закария сменил Эмболо.
46'
Свисток
Второй тайм начался!
45+2'
Свисток
Перерыв.
45'
Инфо
1 мин. добавлена.
43'
Офсайд
Модрич забивает, но гол отменен. Варан в офсайде.
39'
Опасный момент
Васкес прострелил. Модрич пробил в касание! Штанга! Каркас ворот спас Гладбах!
38'
Нойхаус решился на удар! Мяч попал в рекламный щит.
36'
Навес Крамера из глубины! Хозяева вынесли мяч куда подальше.
35'
Инфо
Владение мячом - 62%/38% в пользу "сливочных".
32'
Гоооол!!!
Родриго навесил с правого фланга на линию вратарской. Бензема пробил головой в упор! 2:0! Дубль Карима!
28'
Модрич не нашел вариантов для развития атаки и отдал на Рамоса.
25'
Опасный момент
Моментище! Нойхаус отдал изумительную передачу на Плеа! Рамос и Варан не успели! Выход Плеа один на один! Удар! Мимо штанги мяч летит!
22'
Удар Бензема с рикошетом! Мяч ушел на угловой.
19'
Модрич завозился с мячом и потерял сферу на правом полуфланге. Гладбах мог начать свою атаку, но Варан помешал.
17'
Васкес почти убежал по правому флангу в атаку, но защитники гостей успели догнать игрока "бланкос".
15'
Плеа навесил с фланга. Васкес перехватил подачу и вынес мяч за лицевую. Угловой для "Боруссии".
13'
Повреждение у Родриго. Пауза в игре.
9'
Гоооол!!!
А вот и забитый мяч! Васкес навесил в штрафную. Бензема пробил мимо Зоммера! 1:0!
7'
Винисиус нарушил правила в центре поля. Свободный для гостей.
5'
"Боруссия" контролирует мяч. "Реал" активно прессингует соперника.
3'
Хороший навес от Модрича с правого полуфланга. Зоммер забрал мяч в руки.
1'
Свисток
Матч начался!
"Реал", стартовый состав: Куртуа - Васкес, Варан, Рамос, Менди - Модрич, Каземиро, Кроос - Родриго, Бензема, Винисиус. Запасные: Лунин, Альтубе, Карвахаль, Милитан, Начо, Асенсио, Марсело, Одриосола, Иско, Аррибас.
"Боруссия", стартовый состав: Зоммер - Лайнер, Гинтер, Эльведи, Вендт - Крамер, Нойхаус - Эмболо, Штиндль, Тюрам - Плеа. Запасные: Заппель, Грюн, Ланг, Херрманн, Закария, Вольф, Байер, Траоре, Лазаро, Бенеш, Поульсен.
Добрый вечер, дорогие друзья! UA-Футбол представляет вам текстовую трансляцию матча Лиги чемпионов: "Реал" - "Боруссия М.". Начало поединка - 22:00.
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Анонс матча Реал - Боруссия 09.12.2020, Лига Чемпионов

Матч между командой Реал (Мадрид) и командой Боруссия (Мёнхенгладбах) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Лига Чемпионов 2020/2021, матч состоится на стадионе Estadio Alfredo Di Stefano.

Дата проведения матча: 09.12.2020
Время начала матча: 22:00

История предыдущих матчей

История противостояний между Реал (Мадрид) и командой Боруссия (Мёнхенгладбах):

Предыдущий поединок между командами закончился ничьей. Столкновение Боруссия и Реал в предыдущем футбольном матче 27.10.2020 закончилось со счетом: 2:2 ничьей.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Реал - Боруссия можно посмотреть 09.12.2020 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Лига Чемпионов. Текстовую трансляцию матча Реал - Боруссия, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Реал (Мадрид)
Год основания Реал (Мадрид): 1902
Страна: Испания
Тренер: Зинедин Зидан

Прошедший поединок команды Реал был сыгран против "Севилья" - 05.12.2020, в рамках чемпионата Чемпионат Испании 2020/2021 и закончился победой команды Реал.

Команда гостей

Название: Боруссия (Мёнхенгладбах)
Год основания Боруссия (Мёнхенгладбах): 1900
Страна: Германия
Тренер: Марко Розе

Прошедший поединок команды Боруссия был сыгран против Фрайбург - 05.12.2020, в рамках турнира Чемпионат Германии 2019/2020 и закончился ничьей.

Следите за результатами матча Реал - Боруссия онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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