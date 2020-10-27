Реал - Боруссия онлайн трансляция матча

Карим Бензема лучший бомбардир Реал Мадрид с 2 голами. Алассан Плеа забил 5 раз за Боруссия Мёнхенгладбах

Реал Мадрид выигрывает первый тайм в 35% матчей, Боруссия Мёнхенгладбах выигрывает в 40% матчей.

Реал Мадрид выигрывает первую половину матча в 35% случаев, Боруссия Мёнхенгладбах выигрывает в 40%.

Обе команды не выиграли свой последний матч в "Лига Чемпионов УЕФА".

Боруссия Мёнхенгладбах's performance of the last 5 matches is better than Реал Мадрид's.

Недавнее выступление команды Боруссия Мёнхенгладбах в "Лига Чемпионов УЕФА" лучше, чем у команды Реал Мадрид.

Последняя встреча завершилась в ничью. (2-2)

Реал Мадрид забивает 1.95 гола, играя дома, а Боруссия Мёнхенгладбах забивает 2.3 гола, играя на выезде (в среднем).

Когда Реал Мадрид лидирует 1-0 дома, они побеждают в Реал Мадрид% своих матчей.

Когда Боруссия Мёнхенгладбах лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Боруссия Мёнхенгладбах% своих матчей.

Когда Реал Мадрид проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Реал Мадрид% своих матчей.

Когда Боруссия Мёнхенгладбах проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Боруссия Мёнхенгладбах% своих матчей.

Боруссия Мёнхенгладбах забивал хотя бы раз в последних 15 матчах.