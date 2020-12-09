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Интер - Шахтер онлайн трансляция матча

Лига Чемпионов - 09 декабря 2020, 22:00 - Джузеппе Меацца
Главный судья: Винчич, Славко
Рейтинг матча:
Интер
Милан
0 - 0
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90'+1
Шахтер
Донецк
Ход матча
29' Vitao 29' Роберто Гальярдини 36' Давид Хочолава 39' Ашраф Хакими
61' Марсело Брозович 65' Алан Патрик 65' Манор Соломон 68' Иван Перишич 76' Алексис Санчес
Кто победит?
89 Пользователей сделало свой выбор
Интер
17%
Ничья
29%
Шахтер
54%
П1: 1.24 Х: 7 П2: 11.8
Интересные факты
  • Ромелу Лукаку лучший бомбардир Интер с 4 голами. Манор Соломон забил 2 раз за Шахтер Донецк
  • Шахтер Донецк имеет выигрышную серию из 3 матчей.
  • Интер имеет выигрышную серию из 3 матчей.
  • Интер выигрывает первый тайм в 50% матчей, Шахтер Донецк выигрывает в 34% матчей.
  • Интер выигрывает первую половину матча в 50% случаев, Шахтер Донецк выигрывает в 34%.
  • Интер's performance of the last 5 matches is better than Шахтер Донецк's.
  • Недавнее выступление команды Шахтер Донецк в "Лига Чемпионов УЕФА" лучше, чем у команды Интер.
  • Команда Интер проиграла лишь 0 из последних 4 встреч против команды Шахтер Донецк (во всех соревнованиях).
  • Из последних 4 встреч команда Интер выиграла 2, команда Шахтер Донецк выиграла 0, 2 ничьи.
  • Последняя встреча завершилась в ничью. (0-0)
  • Интер забивает 2 гола за матч против команды Шахтер Донецк, а Шахтер Донецк забивает 0.25 гола против команды Интер (в среднем).
  • Интер забивает 2.55 гола, играя дома, а Шахтер Донецк забивает 1.86 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Среднее количество голов во встречах между командами Интер и Шахтер Донецк - 2.25.
  • Когда Интер лидирует 1-0 дома, они побеждают в Интер% своих матчей.
  • Когда Шахтер Донецк лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Шахтер Донецк% своих матчей.
  • Когда Интер проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Интер% своих матчей.
  • Когда Шахтер Донецк проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Шахтер Донецк% своих матчей.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Интер и Шахтер Донецк - 0.75.
Прогноз на матч
Личные встречи
Интер
1
Побед
2
Игр
0
Побед
Шахтер
Лига Чемпионов 2021
27.10.2020 - 19:55 Шахтер 0 - 0 Завершен Интер
Лига Европы 2021
17.08.2020 - 22:00 Интер 5 - 0 Завершен Шахтер
Последние матчи - Интер
Чемпионат Италии 2019/2020
05.12.2020 - 21:45 Интер 0 - 0 Завершен Болонья Н
Чемпионат Италии 2019/2020
05.12.2020 - 21:30 Интер 3 - 1 Завершен Болонья В
Лига Чемпионов 2020/2021
01.12.2020 - 22:00 Боруссия 2 - 3 Завершен Интер В
Чемпионат Италии 2019/2020
28.11.2020 - 16:00 Сассуоло 0 - 0 Завершен Интер Н
Чемпионат Италии 2019/2020
28.11.2020 - 15:45 Сассуоло 0 - 3 Завершен Интер В
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Последние матчи - Шахтер
Премьер-лига 2020/2021
05.12.2020 - 17:00 Шахтер 5 - 1 Завершен ФК Минай В
Лига Чемпионов 2020/2021
01.12.2020 - 19:55 Шахтер 2 - 0 Завершен Реал В
Премьер-лига 2020/2021
28.11.2020 - 19:30 СК Днепр-1 0 - 1 Завершен Шахтер В
Лига Чемпионов 2020/2021
25.11.2020 - 19:55 Боруссия 4 - 0 Завершен Шахтер П
Премьер-лига 2020/2021
21.11.2020 - 17:00 Шахтер 1 - 1 Завершен ФК Александрия Н
Показать больше
Кто победит?
89 Пользователей сделало свой выбор
Интер
17%
Ничья
29%
Шахтер
54%
П1: 1.24 Х: 7 П2: 11.8
Главные события
Марсело Брозович
61'
Ашраф Хакими
39'
29'
Vitao
Роберто Гальярдини
29'
Составы команд
Стартовый состав
  • 1
    Самир Ханданович
    Вратарь
  • 10
    Мартинес Lautaro
  • 9
    Ромелу Лукаку
    Нападающий
  • 37
    Милан Шкриньяр
    Защитник
  • 6
    Де Врей Стефан
  • 95
    Алессандро Бастони
    Защитник
  • 2
    Ашраф Хакими
    Защитник
    39
  • 23
    Николо Барелла
    Полузащитник
  • 77
    Марсело Брозович
    Полузащитник
    61
  • 5
    Роберто Гальярдини
    Полузащитник
    29
  • 15
    Эшли Янг
    Полузащитник
  • 77
    Валерий Бондарь
  • 49
    Vitao
    29
  • 22
    Николай Матвиенко
    Защитник
  • 20
    Виктор Коваленко
    Полузащитник
  • 6
    Тарас Степаненко
    Полузащитник
  • 27
    Майкон Перейра
  • 14
    Тете
    Полузащитник
  • 11
    Марлос
    Полузащитник
  • 2
    Додо
    Защитник
  • 81
    Анатолий Трубин
  • 7
    Тайсон
    Нападающий
Запасные игроки
  • 33
    Данило Д`Амброзио
  • 36
    Маттео Дармиан
    Защитник
  • 11
    Александар Коларов
    Защитник
  • 14
    Иван Перишич
    Полузащитник
    68
  • 13
    Андреа Раноккья
  • 7
    Алексис Санчес
    Нападающий
    76
  • 12
    Стефано Сенси
    Полузащитник
  • 35
    Stankovic F. (В
  • 24
    Кристиан Эриксен
    Полузащитник
  • 21
    Алан Патрик
    Полузащитник
    65
  • 8
    Антонио М.
  • 50
    Сергей Болбат
    Полузащитник
  • 9
    Дентиньо
    Нападающий
  • 30
    Андрей Пятов
    Вратарь
  • 28
    Маркиньос Сиприано
    Нападающий
  • 19
    Манор Соломон
    Нападающий
    65
  • 5
    Давид Хочолава
    Защитник
    36
  • 1
    Алексей Шевченко
    Вратарь
Тренеры
Статистика матча
50%
Владение мячем
50%
Трансляция
88'
Опасный момент
Ох! Санчес пробил над перекладиной, головой завершив подачу с правого фланга!
87'
Замена
Тайсона сменил Дентиньо.
85'
Замена
Д'Амброзио заменил Бастони.
85'
Замена
Дармиан сменил Хакими.
85'
Замена
Эриксен заменил Лаутаро.
84'
Перехват от Степаненко подачи с левого фланга.
82'
Контроль мяча от Интера в данные минуты. Очень нервно.
79'
Додо завозился с мячом в правом фланге атаки, после чего Бондарю пришлось совершать мелкий фол.
76'
Замена
Вместо Гальярдини вышел Санчес.
75'
Опасный момент
Тайсон завершал отскок мяча внутри чужой штрафной, после блокированного выстрела Соломона, ударом с правого фланга, но отправил мяч в руки Хандановичу.
72'
Угловой заработал Лаутаро при попытке замкнуть прострел с правого фланга на ближний угол вратарской.
70'
Хочолава заблокировал прострел Лукаку с правого фланга.
68'
Замена
Перишич вышел вместо Янга.
65'
Замена
Марлос уступил место на поле для Патрика.
65'
Замена
Соломон заменил Тете.
63'
Опасный момент
Удар Тете из-за пределов штрафной в контратаке потащил Ханданович, после чего Майкон с добивания в левом фланге штрафной запустил мяч на трибуны!
61'
Желтая карточка
Рывок Тайсона на чужую половину был сорван фолом Брозовича.
60'
Хочолава на ближнем углу вратарской перехватил прострел с правого фланга от Хакими.
57'
Барелла налетел на Хочолаву, замыкая подачу с левого фланга. Фол в атаке.
55'
Подача с левого фланга от Бастони в центр штрафной завершилась неудачно попыткой замкнуть в касание от Лаутаро.
54'
Шахтер устроил панический пас у своей штрафной, но с отскоком от перехвата Янга повезло.
53'
Опасный момент
Брозович мягко набросил со штрафного в центр чужих владений, Лукаку замыкал головой, но Трубин потащил! Браво!
52'
Фол со стороны Марлоса принес опасный штрафной в наши ворота.
50'
Опасный момент
Подача Янга с левого фланга завершилась ударом головой от Лукаку точно в руки Трубину.
50'
Заброс от Бареллы в левый фланг штрафной пришелся к Трубину.
48'
Подскользнулись Лаутаро и Бондарь в центре поля, но арбитр увидел фол от украинца.
47'
Подачей с левого фланга Матвиенко опустил мяч на голову Бастони.
Свисток
Второй тайм начался!
Свисток
Перерыв. 0:0 в нашем матче по итогам первой половины.
45+1'
Штрафной принес фол Лаутаро против Тайсона в правом фланге обороны.
45'
Инфо
Противостояние на футбольном поле в этом тайме продлится еще, как минимум, 1 мин.
43'
Очередной привоз от Бондаря на своей половине не получил трагичного завершения. И на том спасибо.
41'
Опасный момент
Трубин намертво забрал мяч в руки после удара головой от Лаутаро в завершении подачи с правого фланга!
40'
Опасный момент
Удар Тайсона со штрафного был блокирован, но Додо затем пробивал с правого фланга с удачного отскока! Тащит Ханданович в праыжке!
39'
Желтая карточка
Хакими был вынужден сбивать моторного Тайсона в контратаке Шахтера.
36'
Замена
Хочолава вышел вместо Витао.
36'
Витао потянул заднюю! Вот это да!
35'
Повреждение у Витао, после контратаки Интера правым флангом.
34'
Витао выносом мяча из штрафной принес соперника очередной угловой в правом фланге.
32'
Янг стрелял с левого фланга в центр штрафной, но там был только Трубин.
31'
Майкон недалеко от штрафной вынес мяч головой, прервав подачу с левого фланга, после чего Шкриниар с добивания отправил мяч в сторону от правой штанги.
29'
Желтая карточка
Лукаку рвался по правому флангу к нашей штрафной, но Витао догнал его подкатом, после чего Гальярдини наговорил также на желтую.
28'
Хакими выиграл рывок по флангу у Додо.
27'
Подачу Янга с левого фланга на очередной угловой снял Витао.
25'
Матвиенко перехватил заброс в правый фланг штрафной.
23'
Опасный момент
Бил де Врей из центра штрафной в завершении подачи с углового на правом фланге, но защитники заблокировали полет мяча к Трубину!
22'
Витао на угловой отправил мяч, перехватив прострел с правого фланга от Бареллы.
22'
Как-то и некому было замыкать прострел с левого фланга от Тайсона.
20'
Есть первый удар от Шахтера! Коваленко пробил выше цели метров с 25-и!
19'
Пришлось поменять мяч. Не все выдерживают напряжение.
17'
Опасный момент
Неточный, но перспективно опасный удар от Лаутаро из полукруга у нашей штрафной. Выше.
16'
Лаутаро не смог догнать в пределах поля заброс от Лукаку в левый фланг штрафной. Повезло, потому что за мгновение до этого Степаненко подскользнулся.
14'
Офсайд
Абсолютно невнятный пас Бареллы на Хакими в явный офсайд в правом фланге атаки.
12'
Лукаку сбил Степаненко в центре нашей штрафной в завершении прострела с правого фланга.
9'
Интер контролирует мяч в данные минуты.
7'
Опасный момент
Лаутаро расстреливал ворота после прострела Бареллы с правого фланга, но попал в перекладину из центра штрафной!
5'
Майкон передачей по левому флангу на Тайсона отправил мяч за боковую.
3'
Офсайд
Матвиенко и Лаутаро обменялись офсайдами при забросах от партнеров.
1'
Гальярдини отправил Марлоса на газон фолом в центре поля.
Свисток
Арбитр дал стартовый свисток. Матч начался!
Запасные: Шевченко, Пятов, Хочолава, Сиприано, Болбат, Маркос, Соломон, Патрик, Судаков, Дентиньо, Вьюнник.
Шахтер: Трубин — Додо, Бондарь, Витао, Матвиенко — Степаненко, Майкон — Марлос, Коваленко, Тете — Тайсон.
Запасные: Станкович, Раду, Санчес, Коларов, Сенси, Раноккья, Перишич, Эриксен, Д'Амброзио, Дармиан.
Интер: Ханданович — Шкриниар, де Врей, Бастони — Хакими, Барелла, Брозович, Гальярдини, Янг — Лукаку, Мартинес.
Инфо
Стали известны стартовые составы:
Славко Винцич (Словения) — главный арбитр сегодняшнего матча.
Здравствуйте, уважаемые любители футбола. UA-Футбол приглашает Вас на текстовую онлайн-трансляцию поединка 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА в рамках группы B. На поле стадиона "Джузеппе Меацца" (Милан, Италия) сыграют миланский Интер и донецкий Шахтер.
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Комментарии(9)
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ПетроФ (Луцьк)
09.12.2020 в 22:51
4:0
Ответить
+1
0
_Вячеслав_ (Киев)
09.12.2020 в 22:44
На 36й пишите перерыв))) ну ну...
Ответить
0
-1
Просто любитель (Днепр)
09.12.2020 в 22:46
Не сайт а хрень
Ответить
0
-1
avatar
fanat555
09.12.2020 в 23:05
думаю, ты не прав, отличный сайт, всегда свежая информация и актуальные события в лайве)
0
0
avatar
fanat555
09.12.2020 в 23:04
сейчас все хорошо показывает, может у тебя были проблемы с интернетом)
Ответить
0
0
Просто любитель (Днепр)
09.12.2020 в 23:06
С начала второго тайма да. А первый был жест
+1
0
Просто любитель (Днепр)
09.12.2020 в 22:40
Ещё и комменты блокируют. Юа-футбол это колхоз
Ответить
0
-1
Просто любитель (Днепр)
09.12.2020 в 22:31
Может как Киев минуте на 60 дурака закатите?
Ответить
0
0
avatar
fanat555
09.12.2020 в 23:11
а ты с какого устройства смотришь?
Ответить
0
0


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Анонс матча Интер - Шахтер 09.12.2020, Лига Чемпионов

Противостояние между командой Интер (Милан) и командой Шахтер (Донецк) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Лига Чемпионов 2020/2021, матч состоится на стадионе Джузеппе Меацца.

Дата проведения матча: 09.12.2020
Время начала матча: 22:00

История предыдущих матчей

История противостояний между клубами Интер (Милан) и командой Шахтер (Донецк):

Предыдущий матч между командами закончился ничьей. Столкновение Шахтер и Интер в предыдущем футбольном матче 27.10.2020 закончилось с такими результатами: 0:0 ничьей.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Интер - Шахтер можно посмотреть 09.12.2020 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Лига Чемпионов. Текстовую трансляцию матча Интер - Шахтер, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Интер (Милан)
Год основания Интер (Милан): 1908
Страна: Италия
Тренер: Антонио Конте

Предыдущий матч команды Интер был сыгран против Болонья - 05.12.2020, в рамках турнира Чемпионат Италии 2019/2020 и закончился ничьей.

Команда гостей

Название: Шахтер (Донецк)
Год основания Шахтер (Донецк): 1936
Страна: Украина
Тренер: Луиш Каштру

Прошедший матч команды Шахтер был сыгран против ФК Минай - 05.12.2020, в рамках турнира Премьер-лига 2020/2021 и закончился победой команды Шахтер.

Следите за результатами матча Интер - Шахтер онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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