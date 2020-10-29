Наполи - Реал Сосьедад онлайн трансляция матча

Противостояние между командой Наполи (Неаполь) и командой Реал Сосьедад (Сан-Себастьян) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Лига Европы 2020/2021, матч состоится на стадионе Сан-Паоло.
Дата проведения матча: 10.12.2020
Время начала матча: 19:55
История противостояний между клубами Наполи (Неаполь) и командой Реал Сосьедад (Сан-Себастьян):
Прошедший поединок между командами закончился победой в пользу команды Наполи, тогда как команда Реал Сосьедад осталась с поражением. Столкновение Реал Сосьедад и Наполи в предыдущем футбольном матче 29.10.2020 закончилось со счетом: 0:1 в пользу гостей.
Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
Онлайн трансляцию матча Наполи - Реал Сосьедад можно посмотреть 10.12.2020 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Лига Европы. Текстовую трансляцию матча Наполи - Реал Сосьедад, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.
Название: Наполи (Неаполь)
Год основания Наполи (Неаполь): 1926
Страна: Италия
Тренер: Дженнаро Гаттузо
Предыдущий поединок команды Наполи был сыгран против Кротоне - 06.12.2020, в рамках турнира Чемпионат Италии 2020/2021 и закончился победой команды Наполи.
Название: Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
Год основания Реал Сосьедад (Сан-Себастьян): 1909
Страна: Испания
Тренер: Иманол Альгвасил
Прошедший матч команды Реал Сосьедад был сыгран против "Алавес" - 06.12.2020, в рамках чемпионата Чемпионат Испании 2020/2021 и закончился ничьей.
Следите за результатами матча Наполи - Реал Сосьедад онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.
Другие анонсы матчей, расписание, турнирная таблица и результаты игр Лига Европы и других чемпионатов также доступны онлайн на сайте в режиме 24/7.