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Наполи - Реал Сосьедад онлайн трансляция матча

Лига Европы - 10 декабря 2020, 19:55 - Сан-Паоло
Главный судья: Орел Фринфеелд
Рейтинг матча:
Наполи
Неаполь
1 - 0
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74'
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
Ход матча
25' Дрис Мертенс 35' Пётр Зелиньский 39' Мартин Зубименди 41' Ирвинг Лосано
Кто победит?
10 Пользователей сделало свой выбор
Наполи
30%
Ничья
40%
Реал Сосьедад
30%
П1: 1.88 Х: 3.5 П2: 3.94
Личные встречи
Наполи
1
Побед
1
Игр
0
Побед
Реал Сосьедад
Лига Европы 2019/2020
29.10.2020 - 21:45 Реал Сосьедад 0 - 1 Завершен Наполи
Последние матчи - Наполи
Чемпионат Италии 2020/2021
06.12.2020 - 18:45 Кротоне 0 - 4 Завершен Наполи В
Лига Европы 2020/2021
03.12.2020 - 22:00 АЗ 1 - 1 Завершен Наполи Н
Чемпионат Италии 2019/2020
29.11.2020 - 21:45 Наполи 0 - 0 Завершен "Рома" Н
Чемпионат Италии 2019/2020
29.11.2020 - 21:30 Наполи 4 - 0 Завершен "Рома" В
Лига Европы 2020/2021
26.11.2020 - 22:00 Наполи 2 - 0 Завершен Риека В
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Последние матчи - Реал Сосьедад
Чемпионат Испании 2020/2021
06.12.2020 - 23:30 "Алавес" 0 - 0 Завершен Реал Сосьедад Н
Лига Европы 2020/2021
03.12.2020 - 22:00 Реал Сосьедад 2 - 2 Завершен Риека Н
Чемпионат Испании 2019/2020
29.11.2020 - 21:45 Реал Сосьедад 1 - 1 Завершен Вильярреал Н
Лига Европы 2020/2021
26.11.2020 - 22:00 АЗ 0 - 0 Завершен Реал Сосьедад Н
Чемпионат Испании 2019/2020
22.11.2020 - 17:00 Кадис 0 - 1 Завершен Реал Сосьедад В
Показать больше
Новости команд
Кто победит?
10 Пользователей сделало свой выбор
Наполи
30%
Ничья
40%
Реал Сосьедад
30%
П1: 1.88 Х: 3.5 П2: 3.94
Главные события
Ирвинг Лосано
41'
39'
Мартин Зубименди
ГООЛ! Пётр Зелиньский
35'
Дрис Мертенс
25'
Составы команд
Стартовый состав
  • 26
    Калиду Кулибали
    Защитник
  • 22
    Джованни Ди Лоренцо
  • 25
    Давид Оспина
    Вратарь
  • 11
    Ирвинг Лосано
    Полузащитник
    41
  • 14
    Дрис Мертенс
    Нападающий
    25
  • 24
    Лоренцо Инсинье
    Нападающий
  • 20
    Пётр Зелиньский
    Полузащитник
    35
  • 8
    Руиз Фабиян
  • 5
    Тьемуэ Бакайоко
    Полузащитник
  • 6
    Мариу Руй
    Защитник
  • 19
    Никола Максимович
  • 1
    Ремиро Алехандро
  • 11
    Аднан Янузай
    Полузащитник
  • 9
    Виллиан Жозе
    Нападающий
  • 5
    Игор Субельдия
    Полузащитник
  • 20
    Начо Монреаль
    Защитник
  • 2
    Хосеба Сальдуа
    Защитник
  • 7
    Кристиан Порту
    Полузащитник
  • 16
    Андер Гевара
    Полузащитник
  • 24
    Le Normand Robin
  • 8
    Марино М. 
  • 36
    Мартин Зубименди
    39
Запасные игроки
  • 4
    Диего Демме
    Полузащитник
  • 44
    Костас Манолас
    Защитник
  • 37
    Андреа Петагна
  • 21
    Маттео Политано
    Полузащитник
  • 16
    Никита Контини
  • 1
    Мерет Алекс
  • 7
    Ельф Ельмас
  • 31
    Фаузи Гулам
    Защитник
  • 68
    Станислав Лоботка
    Полузащитник
  • 15
    Модибо Сагнан
  • 6
    Ариц Элустондо
    Защитник
  • 12
    Андрес Муньос
  • 25
    Хон Баутиста
  • 17
    Merquelanz Castellanos Мартин
  • 28
    Лопес Р.
  • 37
    Гонсалес Урко
  • 34
    Гаиска Ayesa
  • 22
    Андер Барренетксеа
  • 19
    Исак Александр
Тренеры
  • Дженнаро Гаттузо
Трансляция
68'
Желтая карточка
Ле Норман отримує жовту картку за фол на Лосано на підступах до штрафного майданчика.
64'
Дріс Мертенс (Наполі) накрутив кількох гравців і прострілив на дальню штангу воріт суперника, де захисники завадили замкнути передачу Ірвінгу Лосано.
59'
Лосано пробіг пів поля, вибігаючи в контратаку, і невдало пробив по воротах.
59'
Желтая карточка
Фабіан Руїс (Наполі) не за правилами зупинив суперника в центрі поля.
56'
Опасный момент
Начо Монреаль віддав прострільну передачу на Вілліана Хосе, проте останній не влучив по м'ячу з небезпечної позиції.
56'
Замена
Андер Барренечеа Мугуруса виходить на поле замість Порту.
55'
Офсайд
Лоренцо Інсіньє потрапив у офсайд.
53'
Опасный момент
Удар Мікеля Меріно пролетів в сантиметрах від лівої штанги
50'
Горосабль (Реал Сосьєдад) пробив у захисника суперника після подачі Монреаля.
48'
Маріо Руй (Наполі) перервав чудову прострільну передачу Начо Монреаля. Янузай уже готовий був вносити м'яч у сітку.
46'
Опасный момент
Після подачі Янузая (Реал Сосьєдад) Меріно небезпечно пробив головою, проте Оспіна виручив господарів матчу!
46'
Замена
Горосабель виходить на поле замість Сальдуа.
Свисток
Другий тайм розпочався!
Свисток
Перерва! На даний момент Реал Сосьєдад вилітає з Ліги Європи.
45'
Инфо
До першого тайму додано одну хвилину.
45'
Вілліан Хосе (Реал Сосьєдад) неточно пробив головою після подачі з флангу.
41'
Желтая карточка
Ірвінг Лосано (Наполі) збиває Мікеля Меріно на підступах до власного штрафного майданчика.
39'
Тьємуе Бакайоко виводили на ударну позицію перед самими воротами, проте півзахиснику не вистачило швидкості для реалізації моменту.
37'
Желтая карточка
Мартін Зубіменді грубо сфолив в центрі поля проти Пьотра Зєлінського.
35'
Гоооол!!!
ГООООЛЛ! Зєлінські перший опинився на добиванні після подачі з кутового. Поляк прийняв м'яч на груди і другим дотиком пробив в дальній кут воріт. Реміро навіть не поворохнувся.
34'
Опасный момент
Після прострілу Лосано по воротах пробивав Зєлінські, проте захисник встиг підставити ногу. Кутовий.
33'
Мікель Меріно пробив над воротами із-за меж штрафного майданчика.
31'
Инфо
Сильна злива почалася в Неаполі.
30'
Ді Лоренцо вибив навіс від Сальдуи.
28'
Фабіан Руїс виконав невдалу передачу, і захисники Реала Сосьєдад зуміли перервати небезпечну контратаку.
25'
Тьємуе Бакайоко пробив повз воріт після подачі з кутового.
25'
Желтая карточка
Дріс Мертенс отримає попередження за розмови з арбітром.
24'
Який підкат виконує Субельдія! Лосано виривався на побачення з Реміро, проте баскський центральний захисник врятував свою команду!
22'
Інсіньє (Наполі) пробивав зльоту після передачі Фабіана Руїса. Вінгер погано підлаштувався під м'яч, як висновок - вище воріт.
19'
Опасный момент
Вілліан Хосе (Реал Сосьєдад) втік по правому флангу в контратаку і не "затиснув" віддати передачу на Порту, котрий був перед порожніми воротами. Проте іспанець НЕ ВЛУЧИВ з кількох метрів у вільний кут володінь Оспіни.
18'
Гаттузо незадоволений своїми гравцями. Дуже гучно кричить на футболістів Наполі!
14'
Маріо Руй (Наполі) ледь не зрізав м'яч до власних воріт після навісу від Порту.
13'
Опасный момент
Віліан Хосе (Реал Сосьєдад) пробивав по воротах після скидки Порту. Постріл, який летів по центру, парирував Давід Оспіна.
13'
Порту (Реал Сосьєдад) отримав м'яч у штрафному майданчику суперника, проте йому не вистачило техніки для результативної дії.
12'
Янузай неточно подав до штрафного майданчика Наполі.
11'
Монреаль застосовує таактичний фол і зриває атаку суперника на його половині. Реал Сосьєдад намагається придушити кожну атаку на чужій частині поля.
8'
Фол в центрі поля. Ле Норман не за правилами зіграв проти Мертенса.
5'
Наполі намагається через нижні передачі виходити з-під пресингу іспанців, проте єдином виходом є виніс "на стовпа".
4'
Андер Гевара (Реал Сосьєдад) знайшов можливість для удару і завдав пострілу із-за меж штрафного майданчика. Вище воріт.
2'
Початок поєдинку проходить під диктовку Реала Сосьєдад.
Свисток
Матч розпочався!
Футболісти проводять хвилину мовчання в честь ексгравця збірної Італії та володаря Золотого М'яча Пауло Россі
Домашній стадіон Наполі тепер має оновлену назву "Дієго Армандо Марадона". І одразу такий важливий матч для неаполітанців.
Наполі: Оспіна - Ді Лоренцо, Максімовіч, Кулібалі, Руй - Руїс, Бакайоко, Зелінські - Інсіньє, Мертенс, Лосано.
Реал Сосьєдад: Реміро - Сальдуа, Субельдія, Ле Норман, Монреаль - Порту, Гевара, Меріно, Зубіменді - Янузай, Вілліан Хосе.
Инфо
Стали відомі стартові склади команд!
Вітаємо усіх шанувальників Ліги Європи! UA-Футбол проведе текстову онлайн-трансляцію поєдинку між "Наполі" та "Реал Сосьєдадом".
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Анонс матча Наполи - Реал Сосьедад 10.12.2020, Лига Европы

Противостояние между командой Наполи (Неаполь) и командой Реал Сосьедад (Сан-Себастьян) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Лига Европы 2020/2021, матч состоится на стадионе Сан-Паоло.

Дата проведения матча: 10.12.2020
Время начала матча: 19:55

История предыдущих матчей

История противостояний между клубами Наполи (Неаполь) и командой Реал Сосьедад (Сан-Себастьян):

Прошедший поединок между командами закончился победой в пользу команды Наполи, тогда как команда Реал Сосьедад осталась с поражением. Столкновение Реал Сосьедад и Наполи в предыдущем футбольном матче 29.10.2020 закончилось со счетом: 0:1 в пользу гостей.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Наполи - Реал Сосьедад можно посмотреть 10.12.2020 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Лига Европы. Текстовую трансляцию матча Наполи - Реал Сосьедад, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Наполи (Неаполь)
Год основания Наполи (Неаполь): 1926
Страна: Италия
Тренер: Дженнаро Гаттузо

Предыдущий поединок команды Наполи был сыгран против Кротоне - 06.12.2020, в рамках турнира Чемпионат Италии 2020/2021 и закончился победой команды Наполи.

Команда гостей

Название: Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
Год основания Реал Сосьедад (Сан-Себастьян): 1909
Страна: Испания
Тренер: Иманол Альгвасил

Прошедший матч команды Реал Сосьедад был сыгран против "Алавес" - 06.12.2020, в рамках чемпионата Чемпионат Испании 2020/2021 и закончился ничьей.

Следите за результатами матча Наполи - Реал Сосьедад онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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