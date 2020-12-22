Арсенал - "Манчестер Сити" онлайн трансляция матча

Анонс матча Арсенал - "Манчестер Сити" 22.12.2020, Кубок Лиги Англия

Противостояние между командой Арсенал (Лондон) и командой "Манчестер Сити" (Манчестер) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Кубок Лиги Англия 2020/2021, матч пройдет на стадионе Эмирейтс.

Дата проведения матча: 22.12.2020

Время начала матча: 22:00

История предыдущих матчей

История противостояний между командами Арсенал (Лондон) и командой "Манчестер Сити" (Манчестер):

Прошедший поединок между командами закончился победой в пользу "Манчестер Сити", тогда как команда Арсенал осталась с поражением. Столкновение "Манчестер Сити" и Арсенал в предыдущем футбольном матче 17.10.2020 закончилось со следующими результатом: 1:0 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд Arteta, Mikel и Хосеп Гвардиола разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

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Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Арсенал (Лондон)

Год основания Арсенал (Лондон): 1886

Страна: Англия

Тренер: Микель Артета



Предыдущий матч команды Арсенал был сыгран против Эвертон - 19.12.2020, в рамках турнира Чемпионат Англии 2020/2021 и закончился победой команды Эвертон.

Команда гостей

Название: "Манчестер Сити" (Манчестер)

Год основания "Манчестер Сити" (Манчестер): 1880

Страна: Англия

Тренер: Хосеп Гвардиола



Прошедший матч команды "Манчестер Сити" был сыгран против "Саутгемптон" - 19.12.2020, в рамках турнира Чемпионат Англии 2020/2021 и закончился победой команды "Манчестер Сити".

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