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Арсенал - "Манчестер Сити" онлайн трансляция матча

Кубок Лиги Англия - 22 декабря 2020, 22:00 - Эмирейтс
Главный судья: Стюарт Аттвелл
Рейтинг матча:
Арсенал
Лондон
0 - 1
Обновить
16'
"Манчестер Сити"
Манчестер
Ход матча
Кто победит?
11 Пользователей сделало свой выбор
Арсенал
27%
Ничья
36%
"Манчестер Сити"
36%
П1: 5.1800 Х: 4.2200 П2: 1.7600
Прогноз на матч
Личные встречи
Арсенал
6
Побед
23
Игр
12
Побед
"Манчестер Сити"
Чемпионат Англии 2019/2020
17.10.2020 - 19:30 "Манчестер Сити" 1 - 0 Завершен Арсенал
Кубок Англии 2021
18.07.2020 - 21:45 Арсенал 2 - 0 Завершен "Манчестер Сити"
Чемпионат Англии 2021
17.06.2020 - 22:15 "Манчестер Сити" 3 - 0 Завершен Арсенал
Чемпионат Англии 2019/2020
15.12.2019 - 18:30 Арсенал 0 - 3 Завершен "Манчестер Сити"
Последние матчи - Арсенал
Чемпионат Англии 2020/2021
19.12.2020 - 19:30 Эвертон 2 - 1 Завершен Арсенал П
Чемпионат Англии 2020/2021
16.12.2020 - 20:00 Арсенал 1 - 1 Завершен "Саутгемптон" Н
Чемпионат Англии 2020/2021
13.12.2020 - 21:15 Арсенал 0 - 1 Завершен "Бернли" П
Лига Европы 2020/2021
10.12.2020 - 19:55 Дандолк 2 - 4 Завершен Арсенал В
Чемпионат Англии 2020/2021
06.12.2020 - 18:30 "Тоттенхэм" 2 - 0 Завершен Арсенал П
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Последние матчи - "Манчестер Сити"
Чемпионат Англии 2020/2021
19.12.2020 - 17:00 "Саутгемптон" 0 - 1 Завершен "Манчестер Сити" В
Чемпионат Англии 2020/2021
15.12.2020 - 22:00 "Манчестер Сити" 1 - 1 Завершен Вест Бромвич Альбион Н
Чемпионат Англии 2020/2021
12.12.2020 - 19:30 "Манчестер Юнайтед" 0 - 0 Завершен "Манчестер Сити" Н
Лига Чемпионов 2020/2021
09.12.2020 - 22:00 "Манчестер Сити" 3 - 0 Завершен Марсель В
Чемпионат Англии 2019/2020
05.12.2020 - 17:00 "Манчестер Сити" 2 - 0 Завершен Фулхэм В
Показать больше
Кто победит?
11 Пользователей сделало свой выбор
Арсенал
27%
Ничья
36%
"Манчестер Сити"
36%
П1: 5.1800 Х: 4.2200 П2: 1.7600
Составы команд
13
Торри Рунарссон
31
Сеад Колашинац
20
Шкодран Мустафи
6
Магальяйнс, Габриэль дос Сантос
17
Соарес, Седрик
25
Эльнели, Мохаммед
8
Даниель Себальос
35
Мартинелли, Габриэль
28
Джозеф Уиллок
15
Мэйтленд-Найлз, Энсли
9
Александр Лаказетт
13
Закари Стеффен
27
Жоао Кансело
3
Рубен Диаш
14
Ляпорт, Эмерик
11
Александр Зинченко
16
Родри
25
Фернандиньо
26
Махрез, Рияд
20
Силва, Бернардо
47
Филип Фоден
9
Жезус, Габриэль
Стартовый состав
  • 9
    Александр Лаказетт
    Нападающий
  • 35
    Мартинелли, Габриэль
    Нападающий
  • 28
    Джозеф Уиллок
    Полузащитник
  • 15
    Мэйтленд-Найлз, Энсли
    Полузащитник
  • 25
    Эльнели, Мохаммед
    Полузащитник
  • 8
    Даниель Себальос
    Полузащитник
  • 31
    Сеад Колашинац
    Полузащитник
  • 20
    Шкодран Мустафи
    Защитник
  • 6
    Магальяйнс, Габриэль дос Сантос
    Защитник
  • 17
    Соарес, Седрик
    Защитник
  • 13
    Торри Рунарссон
    Полузащитник
  • 9
    Жезус, Габриэль
    Нападающий
  • 26
    Махрез, Рияд
    Полузащитник
  • 20
    Силва, Бернардо
    Полузащитник
  • 47
    Филип Фоден
    Полузащитник
  • 16
    Родри
    Защитник
  • 25
    Фернандиньо
    Полузащитник
  • 27
    Жоао Кансело
  • 3
    Рубен Диаш
    Защитник
  • 14
    Ляпорт, Эмерик
    Защитник
  • 11
    Александр Зинченко
    Полузащитник
  • 13
    Закари Стеффен
    Вратарь
Запасные игроки
  • 1
    Бернд Лено
    Вратарь
  • 3
    Киран Тирни
    Полузащитник
  • 22
    Пабло Мари
    Полузащитник
  • 19
    Николя Пепе
    Нападающий
  • 30
    Эдвард Нкетиа
    Нападающий
  • 32
    Смит-Роу, Эмил
    Нападающий
  • 38
    Balogun, Folarin
    Нападающий
  • 10
    Серхио Агуэро
    Нападающий
  • 21
    Ферран Торрес
    Нападающий
  • 8
    Илкай Гюндоган
    Полузащитник
  • 2
    Кайл Уокер
    Защитник
  • 5
    Джон Стоунз
    Защитник
  • 31
    Эдерсон
    Нападающий
  • 7
    Рахим Стерлинг
    Полузащитник
Тренеры
  • Arteta, Mikel
  • Хосеп Гвардиола
Статистика матча
18%
Владение мячем
82%
Удары в створ
1
1
Штрафные
3
2
Фолы
1
Удары мимо
1
1
Угловые
1
1
Оффсайды
1
Трансляция
14'
Потерял Марез в правом фланге атаки, но тут же вступил в отбор, не выпустил соперников в контратаку.
12'
Арсенал не может выйти со своей половины. Соперники поджимают уже в передней трети своей атаки.
10'
Слишком спокойный темп поединка выбрали команды. Без агрессии с обеих сторон.
7'
Сити восстановился в контроле на чужой половине, но обострять не спешит.
5'
Арсенал слишком осторожно играет в своих ответных попытках атак.
3'
Гоооол!!!
ГОЛ! Высокая подача с левого фланга от ЗИНЧЕНКО пришлась точно на голову Жезусу внутри чужой вратарской!
1'
Сити забрал себе мяч под контроль со стартовых минут.
Свисток
Арбитр дал стартовый свисток. Матч начался!
Запасные: Эдерсон, Уокер, Стоунз, Стерлинг, Гюндоган, Агуэро, Торрес.
Манчестер Сити: Стеффен — Канселу, Диаш, Ляпорт, Зинченко — Родри, Фернандиньо — Марез, Б. Силва, Фоден — Жезус.
Запасные: Лено, Тирни, Мари, Смит-Роу, Пепе, Балогун, Нкетиа.
Арсенал: Рунарссон — Седрик, Магальяс, Мустафи, Колашинац — Эльнени, Себальос — Мэйтлэнд-Найлс, Уиллок, Мартинелли — Ляказетт.
Инфо
Стали известны стартовые составы:
Стюарт Атвелл (Нунатон, Англия) — главный арбитр сегодняшнего матча.
Здравствуйте, уважаемые любители футбола. UA-Футбол приглашает Вас на текстовую онлайн-трансляцию поединка четвертьфинального поединка Кубка Английской лиги. На поле стадиона "Эмирейтс" (Лондон, Англия) сыграют лондонский Арсенал и Манчестер Сити.
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Анонс матча Арсенал - "Манчестер Сити" 22.12.2020, Кубок Лиги Англия

Противостояние между командой Арсенал (Лондон) и командой "Манчестер Сити" (Манчестер) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Кубок Лиги Англия 2020/2021, матч пройдет на стадионе Эмирейтс.

Дата проведения матча: 22.12.2020
Время начала матча: 22:00

История предыдущих матчей

История противостояний между командами Арсенал (Лондон) и командой "Манчестер Сити" (Манчестер):

Прошедший поединок между командами закончился победой в пользу "Манчестер Сити", тогда как команда Арсенал осталась с поражением. Столкновение "Манчестер Сити" и Арсенал в предыдущем футбольном матче 17.10.2020 закончилось со следующими результатом: 1:0 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд Arteta, Mikel и Хосеп Гвардиола разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Арсенал - "Манчестер Сити" можно посмотреть 22.12.2020 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Кубок Лиги Англия. Текстовую трансляцию матча Арсенал - "Манчестер Сити", ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Арсенал (Лондон)
Год основания Арсенал (Лондон): 1886
Страна: Англия
Тренер: Микель Артета

Предыдущий матч команды Арсенал был сыгран против Эвертон - 19.12.2020, в рамках турнира Чемпионат Англии 2020/2021 и закончился победой команды Эвертон.

Команда гостей

Название: "Манчестер Сити" (Манчестер)
Год основания "Манчестер Сити" (Манчестер): 1880
Страна: Англия
Тренер: Хосеп Гвардиола

Прошедший матч команды "Манчестер Сити" был сыгран против "Саутгемптон" - 19.12.2020, в рамках турнира Чемпионат Англии 2020/2021 и закончился победой команды "Манчестер Сити".

Следите за результатами матча Арсенал - "Манчестер Сити" онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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