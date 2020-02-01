Реал - "Атлетико" онлайн трансляция матча

Матч между командой Реал (Мадрид) и командой "Атлетико" (Мадрид) будет проходить в рамках турнира по футболу: Чемпионат Испании 2020/2021, матч пройдет на стадионе Estadio Alfredo Di Stefano.
Дата проведения матча: 12.12.2020
Время начала матча: 22:00
История противостояний между клубами Реал (Мадрид) и командой "Атлетико" (Мадрид):
Прошедший матч между командами закончился победой в пользу Реал, тогда как команда "Атлетико" осталась с поражением. Столкновение Реал и "Атлетико" в предыдущем футбольном матче 01.02.2020 закончилось со счетом: 1:0 в пользу хозяев.
Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: Реал (Мадрид)
Год основания Реал (Мадрид): 1902
Страна: Испания
Тренер: Зинедин Зидан
Предыдущий матч команды Реал был сыгран против Боруссия - 09.12.2020, в рамках чемпионата Лига Чемпионов 2020/2021 и закончился победой команды Реал.
Название: "Атлетико" (Мадрид)
Год основания "Атлетико" (Мадрид): 1903
Страна: Испания
Тренер: Диего Симеоне
Предыдущий матч команды "Атлетико" был сыгран против Зальцбург - 09.12.2020, в рамках турнира Лига Чемпионов 2020/2021 и закончился победой команды "Атлетико".
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