Реал - "Атлетико" онлайн трансляция матча

В домашних матчах Реал Мадрид не проигрывает Атлетико Мадрид в последних 5 встречах.

Выездная статистика Атлетико Мадрид в сезоне 3-1-0

Каземиро получил больше всего желтых карточек (4) в Реал Мадрид. Коке получил 4 в Атлетико Мадрид.

Атлетико Мадрид не проигрывает в последних 11 играх.

Атлетико Мадрид не проиграл ни в одном из последних 4 выездных матчей.

Наиболее популярный результат в играх между Реал Мадрид иАтлетико Мадрид, когда Реал Мадрид играет дома, 1- 1. 7 игры закончились с этим результатом

Наиболее популярный счет между Реал Мадрид и Атлетико Мадрид 1-1. 13 игры закончились с этим результатом.

Реал Мадрид выигрывает первый тайм в 37% матчей, Атлетико Мадрид выигрывает в 36% матчей.

Реал Мадрид выигрывает первую половину матча в 37% случаев, Атлетико Мадрид выигрывает в 36%.

Атлетико Мадрид's performance of the last 5 matches is better than Реал Мадрид's.

Недавнее выступление команды Атлетико Мадрид в "Ла Лига" лучше, чем у команды Реал Мадрид.

Команда Реал Мадрид проиграла лишь 0 из последних 5 встреч в "Ла Лига" против команды Атлетико Мадрид.

Команда Атлетико Мадрид выиграла лишь 0 из последних 5 встреч в "Ла Лига" против команды Реал Мадрид.

Команда Реал Мадрид проиграла лишь 1 из последних 5 встреч против команды Атлетико Мадрид (во всех соревнованиях).

Из последних 5 встреч команда Реал Мадрид выиграла 3, команда Атлетико Мадрид выиграла 1, 1 ничьи.

Победителем прошлой встречи была команда Реал Мадрид.

В их последнюю встречу команда Реал Мадрид победила в 1 гол(а).

Реал Мадрид забивает 1.4 гола за матч против команды Атлетико Мадрид, а Атлетико Мадрид забивает 1.6 гола против команды Реал Мадрид (в среднем).

Реал Мадрид забивает 1.95 гола, играя дома, а Атлетико Мадрид забивает 1.48 гола, играя на выезде (в среднем).

Среднее количество голов во встречах между командами Реал Мадрид и Атлетико Мадрид - 3.

Когда Реал Мадрид лидирует 1-0 дома, они побеждают в Реал Мадрид% своих матчей.

Когда Атлетико Мадрид лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Атлетико Мадрид% своих матчей.

Когда Реал Мадрид проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Реал Мадрид% своих матчей.

Когда Атлетико Мадрид проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Атлетико Мадрид% своих матчей.

Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Реал Мадрид и Атлетико Мадрид - 1.6.

Обе команды не проиграли в своем последнем матче.

Атлетико Мадрид выиграл последние 7 матчи в Ла Лига.

За последние 32 встреч когда команда Реал Мадрид играла дома, команда Реал Мадрид выиграла 17 раз, 11 сыграла в ничью и 4 победы команды Атлетико Мадрид. Разница голов 54-29 в пользу команды Реал Мадрид.

Игры прошлого года: 1-0 (Реал Мадрид дома) и 0-0 (Атлетико Мадрид дома).

Реал Мадрид не забивает в 1 из их 4 домашних матчах в Ла Лига в этом сезоне

Атлетико Мадрид не забивает в 1 из их 4 выездных матчах в Ла Лига в этом сезоне

Во время последних 68 встреч, команда Реал Мадрид выиграла 34 раз, 24 раз сыграла вничью, в то время как команда Атлетико Мадрид выиграла 10 раз. Разница забитых и пропущенных голов 113-68 в пользу команды Реал Мадрид

Вы знали, что Реал Мадрид забил 29% голов между минутами 76-90?