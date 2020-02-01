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Реал - "Атлетико" онлайн трансляция матча

Чемпионат Испании - 12 декабря 2020, 22:00 - Estadio Alfredo Di Stefano
Главный судья: Антонио Матеу Лаос
Рейтинг матча:
Реал
Мадрид
До начала
00 : 00 : 00
"Атлетико"
Мадрид
Кто победит?
10 Пользователей сделало свой выбор
Реал
50%
Ничья
20%
"Атлетико"
30%
Интересные факты
  • В домашних матчах Реал Мадрид не проигрывает Атлетико Мадрид в последних 5 встречах.
  • Выездная статистика Атлетико Мадрид в сезоне 3-1-0
  • Каземиро получил больше всего желтых карточек (4) в Реал Мадрид. Коке получил 4 в Атлетико Мадрид.
  • Атлетико Мадрид не проигрывает в последних 11 играх.
  • Атлетико Мадрид не проиграл ни в одном из последних 4 выездных матчей.
  • Наиболее популярный результат в играх между Реал Мадрид иАтлетико Мадрид, когда Реал Мадрид играет дома, 1- 1. 7 игры закончились с этим результатом
  • Наиболее популярный счет между Реал Мадрид и Атлетико Мадрид 1-1. 13 игры закончились с этим результатом.
  • Реал Мадрид выигрывает первый тайм в 37% матчей, Атлетико Мадрид выигрывает в 36% матчей.
  • Реал Мадрид выигрывает первую половину матча в 37% случаев, Атлетико Мадрид выигрывает в 36%.
  • Атлетико Мадрид's performance of the last 5 matches is better than Реал Мадрид's.
  • Недавнее выступление команды Атлетико Мадрид в "Ла Лига" лучше, чем у команды Реал Мадрид.
  • Команда Реал Мадрид проиграла лишь 0 из последних 5 встреч в "Ла Лига" против команды Атлетико Мадрид.
  • Команда Атлетико Мадрид выиграла лишь 0 из последних 5 встреч в "Ла Лига" против команды Реал Мадрид.
  • Команда Реал Мадрид проиграла лишь 1 из последних 5 встреч против команды Атлетико Мадрид (во всех соревнованиях).
  • Из последних 5 встреч команда Реал Мадрид выиграла 3, команда Атлетико Мадрид выиграла 1, 1 ничьи.
  • Победителем прошлой встречи была команда Реал Мадрид.
  • В их последнюю встречу команда Реал Мадрид победила в 1 гол(а).
  • Реал Мадрид забивает 1.4 гола за матч против команды Атлетико Мадрид, а Атлетико Мадрид забивает 1.6 гола против команды Реал Мадрид (в среднем).
  • Реал Мадрид забивает 1.95 гола, играя дома, а Атлетико Мадрид забивает 1.48 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Среднее количество голов во встречах между командами Реал Мадрид и Атлетико Мадрид - 3.
  • Когда Реал Мадрид лидирует 1-0 дома, они побеждают в Реал Мадрид% своих матчей.
  • Когда Атлетико Мадрид лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Атлетико Мадрид% своих матчей.
  • Когда Реал Мадрид проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Реал Мадрид% своих матчей.
  • Когда Атлетико Мадрид проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Атлетико Мадрид% своих матчей.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Реал Мадрид и Атлетико Мадрид - 1.6.
  • Обе команды не проиграли в своем последнем матче.
  • Атлетико Мадрид выиграл последние 7 матчи в Ла Лига.
  • За последние 32 встреч когда команда Реал Мадрид играла дома, команда Реал Мадрид выиграла 17 раз, 11 сыграла в ничью и 4 победы команды Атлетико Мадрид. Разница голов 54-29 в пользу команды Реал Мадрид.
  • Игры прошлого года: 1-0 (Реал Мадрид дома) и 0-0 (Атлетико Мадрид дома).
  • Реал Мадрид не забивает в 1 из их 4 домашних матчах в Ла Лига в этом сезоне
  • Атлетико Мадрид не забивает в 1 из их 4 выездных матчах в Ла Лига в этом сезоне
  • Во время последних 68 встреч, команда Реал Мадрид выиграла 34 раз, 24 раз сыграла вничью, в то время как команда Атлетико Мадрид выиграла 10 раз. Разница забитых и пропущенных голов 113-68 в пользу команды Реал Мадрид
  • Вы знали, что Реал Мадрид забил 29% голов между минутами 76-90?
  • Вы знали, что Атлетико Мадрид забил 33% голов между минутами 76-90?
Личные встречи
Реал
12
Побед
32
Игр
8
Побед
"Атлетико"
Чемпионат Испании 2019/2020
01.02.2020 - 17:00 Реал 1 - 0 Завершен "Атлетико"
Суперкубок Испании 2021
12.01.2020 - 20:00 Реал 0 - 0 Завершен "Атлетико"
Чемпионат Испании 2019/2020
28.09.2019 - 22:00 "Атлетико" 0 - 0 Завершен Реал
Чемпионат Испании 2018
09.02.2019 - 17:15 "Атлетико" 1 - 3 Завершен Реал
Последние матчи - Реал
Лига Чемпионов 2020/2021
09.12.2020 - 22:00 Реал 2 - 0 Завершен Боруссия В
Чемпионат Испании 2020/2021
05.12.2020 - 17:15 "Севилья" 0 - 1 Завершен Реал В
Лига Чемпионов 2020/2021
01.12.2020 - 19:55 Шахтер 2 - 0 Завершен Реал П
Чемпионат Испании 2019/2020
28.11.2020 - 21:45 Реал 1 - 2 Завершен "Алавес" П
Лига Чемпионов 2020/2021
25.11.2020 - 22:00 Интер 0 - 2 Завершен Реал В
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Последние матчи - "Атлетико"
Лига Чемпионов 2020/2021
09.12.2020 - 22:00 Зальцбург 0 - 2 Завершен "Атлетико" В
Чемпионат Испании 2020/2021
05.12.2020 - 19:15 "Атлетико" 2 - 0 Завершен Вальядолид В
Лига Чемпионов 2020/2021
01.12.2020 - 22:00 "Атлетико" 1 - 1 Завершен "Бавария" Н
Чемпионат Испании 2019/2020
28.11.2020 - 17:00 "Валенсия" 0 - 1 Завершен "Атлетико" В
Лига Чемпионов 2020/2021
25.11.2020 - 22:00 "Атлетико" 0 - 0 Завершен Локомотив Н
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Кто победит?
10 Пользователей сделало свой выбор
Реал
50%
Ничья
20%
"Атлетико"
30%
Составы команд
Стартовый состав
  • 1
    Тибо Куртуа
    Вратарь
  • 17
    Лукас Васкес
    Полузащитник
  • 9
    Карим Бензема
    Нападающий
  • 23
    Менди Ф.
  • 4
    Серхио Рамос
    Защитник
  • 5
    Рафаэль Варан
    Защитник
  • 2
    Даниэль Карвахаль
    Защитник
  • 8
    Тони Кроос
    Полузащитник
  • 14
    Карлос Каземиро
    Полузащитник
  • 10
    Лука Модрич
    Полузащитник
  • 20
    Винисиус Жуниор
  • 6
    Коке
    Защитник
  • 14
    Маркос Льоренте
    Полузащитник
  • 13
    Ян Облак
    Вратарь
  • 15
    Стефан Савич
    Защитник
  • 9
    Луис Суарес
    Нападающий
  • 23
    Киран Триппьер
    Защитник
  • 18
    Фелипе
    Защитник
  • 22
    Марио Хермосо
  • 21
    Янник Феррейра Карраско
    Полузащитник
  • 7
    Феликс, Жоао
    Нападающий
  • 16
    Эктор Эррера
    Полузащитник
Запасные игроки
  • 6
    Начо Фернандес
    Полузащитник
  • 26
    Диего Алтюбе Суарез
  • 11
    Марко Асенсио
    Полузащитник
  • 15
    Федерико Вальверде
    Полузащитник
  • 13
    Lunin Андрей
  • 12
    Марсело
    Защитник
  • 3
    Эдер Милитао
  • 19
    Альваро Одриосола
    Защитник
  • 22
    Иско
    Полузащитник
  • 25
    Родриго
    Полузащитник
  • 20
    Витоло
    Полузащитник
  • 17
    Иван Шапонич
  • 24
    Шиме Врсалько
    Защитник
  • 1
    Иво Грбич
    Вратарь
  • 4
    Кондогбиа Жоффрей
  • 10
    Анхель Корреа
    Нападающий
  • 11
    Лемар Томас
  • 12
    Ренан Лоди дос Сантос
  • 8
    Сауль Ньигес
    Полузащитник
  • 5
    Лукас Торрейра
    Полузащитник
Тренеры
Трансляция
Запасные: Грбич, Сан Роман, Лоди, Врсалько, Кондогбия, Торрейра, Сауль, Лемар, Витоло, Корреа, Шапонич.
Атлетико: Облак — Триппьер, Савич, Фелипе, Эрмосо — Льоренте, Эррера, Коке, Феррейра Карраско — Суарес, Фелиш.
Запасные: Лунин, Альтубе, Милитан, Начо, Асенсио, Марсело, Вальверде, Одриосола, Иско, Родриго.
Реал: Куртуа — Карвахаль, Варан, Рамос, Менди — Модрич, Каземиро, Кроос — Васкес, Бензема, Винисиус.
Инфо
Стали известны стартовые составы:
Антонио Мигель Матеу Лаос (Валенсия, Испания) — главный арбитр сегодняшнего матча.
Здравствуйте, уважаемые любители футбола. UA-Футбол приглашает Вас на текстовую онлайн-трансляцию поединка 13-го тура испанской Примеры. На поле стадиона "Альфредо Ди Стефано" (Мадрид, Испания) сыграют мадридский Реал и мадридский Атлетико.
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Анонс матча Реал - "Атлетико" 12.12.2020, Чемпионат Испании

Матч между командой Реал (Мадрид) и командой "Атлетико" (Мадрид) будет проходить в рамках турнира по футболу: Чемпионат Испании 2020/2021, матч пройдет на стадионе Estadio Alfredo Di Stefano.

Дата проведения матча: 12.12.2020
Время начала матча: 22:00

История предыдущих матчей

История противостояний между клубами Реал (Мадрид) и командой "Атлетико" (Мадрид):

Прошедший матч между командами закончился победой в пользу Реал, тогда как команда "Атлетико" осталась с поражением. Столкновение Реал и "Атлетико" в предыдущем футбольном матче 01.02.2020 закончилось со счетом: 1:0 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Реал - "Атлетико" можно посмотреть 12.12.2020 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Чемпионат Испании. Текстовую трансляцию матча Реал - "Атлетико", ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Реал (Мадрид)
Год основания Реал (Мадрид): 1902
Страна: Испания
Тренер: Зинедин Зидан

Предыдущий матч команды Реал был сыгран против Боруссия - 09.12.2020, в рамках чемпионата Лига Чемпионов 2020/2021 и закончился победой команды Реал.

Команда гостей

Название: "Атлетико" (Мадрид)
Год основания "Атлетико" (Мадрид): 1903
Страна: Испания
Тренер: Диего Симеоне

Предыдущий матч команды "Атлетико" был сыгран против Зальцбург - 09.12.2020, в рамках турнира Лига Чемпионов 2020/2021 и закончился победой команды "Атлетико".

Следите за результатами матча Реал - "Атлетико" онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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