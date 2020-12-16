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"Барселона" - Реал Сосьедад онлайн трансляция матча

Чемпионат Испании - 16 декабря 2020, 21:45 - Камп Ноу
Главный судья: Хосе Мария Санчес Мартинес
Рейтинг матча:
"Барселона"
Барселона
2 - 1
Матч завершен
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
Ход матча
20' Аднан Янузай 27' Виллиан Жозе 31' Хорди Альба 40' Серхио Бускетс 43' Де Йонг Ф.
56' Наварро Роберт 56' Барренечеа, Андер 58' Барренечеа, Андер 64' Александер Исак 66' Франциско Тринсао 67' Карлос Аленья 79' Клеман Лангле 80' Ле Норманд, Робин 86' Саньян, Модибо 88' Франциско Тринсао 90+2' Карлос Аленья
П1: 1.565 Х: 4.5 П2: 4.78
Интересные факты
  • В домашних матчах Барселона не проигрывает Реал Сосьедад в последних 26 встречах.
  • Выездная статистика Реал Сосьедад в сезоне 4-2-0
  • Лионель Месси лучший бомбардир Барселона с 5 голами. Микель Оярсабаль забил 7 раз за Реал Сосьедад
  • Год назад, Реал Сосьедад была на 5 месте в таблице с 23 очками. Сейчас они на 1 месте с 26 очками.
  • Реал Сосьедад не проигрывает в последних 10 играх.
  • Реал Сосьедад не проиграл ни в одном из последних 9 выездных матчей.
  • Наиболее популярный результат в играх между Барселона иРеал Сосьедад, когда Барселона играет дома, 1- 0. 6 игры закончились с этим результатом
  • Барселона выигрывает первый тайм в 44% матчей, Реал Сосьедад выигрывает в 32% матчей.
  • Барселона выигрывает первую половину матча в 44% случаев, Реал Сосьедад выигрывает в 32%.
  • Барселона's performance of the last 5 matches is better than Реал Сосьедад's.
  • Команда Барселона проиграла лишь 0 из последних 5 встреч в "Ла Лига" против команды Реал Сосьедад.
  • Команда Реал Сосьедад выиграла лишь 0 из последних 5 встреч в "Ла Лига" против команды Барселона.
  • Команда Барселона проиграла лишь 0 из последних 5 встреч против команды Реал Сосьедад (во всех соревнованиях).
  • Из последних 5 встреч команда Барселона выиграла 4, команда Реал Сосьедад выиграла 0, 1 ничьи.
  • Победителем прошлой встречи была команда Барселона.
  • В их последнюю встречу команда Барселона победила в 1 гол(а).
  • Барселона забивает 1.6 гола за матч против команды Реал Сосьедад, а Реал Сосьедад забивает 0.8 гола против команды Барселона (в среднем).
  • Барселона забивает 2.29 гола, играя дома, а Реал Сосьедад забивает 1.79 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Среднее количество голов во встречах между командами Барселона и Реал Сосьедад - 2.4.
  • Когда Барселона лидирует 1-0 дома, они побеждают в Барселона% своих матчей.
  • Когда Реал Сосьедад лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Реал Сосьедад% своих матчей.
  • Когда Барселона проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Барселона% своих матчей.
  • Когда Реал Сосьедад проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Реал Сосьедад% своих матчей.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Барселона и Реал Сосьедад - 0.8.
  • За последние 26 встреч когда команда Барселона играла дома, команда Барселона выиграла 25 раз, 1 сыграла в ничью и 0 победы команды Реал Сосьедад. Разница голов 69-14 в пользу команды Барселона.
  • Игры прошлого года: 1-0 (Барселона дома) и 2-2 (Реал Сосьедад дома).
  • Барселона не забивает в 0 из их 6 домашних матчах в Ла Лига в этом сезоне
  • Реал Сосьедад не забивает в 1 из их 6 выездных матчах в Ла Лига в этом сезоне
  • Во время последних 52 встреч, команда Барселона выиграла 33 раз, 11 раз сыграла вничью, в то время как команда Реал Сосьедад выиграла 8 раз. Разница забитых и пропущенных голов 109-46 в пользу команды Барселона
  • Вы знали, что Реал Сосьедад забил 26% голов между минутами 76-90?
  • Вы знали, что Барселона забил 19% голов между минутами 0-15?
  • В Ла Лига, Барселона одержала 3 домашних побед подряд.
Личные встречи
"Барселона"
15
Побед
23
Игр
4
Побед
Реал Сосьедад
Чемпионат Испании 2020/2021
16.12.2020 - 21:45 "Барселона" 2 - 1 Завершен Реал Сосьедад
Чемпионат Испании 2019/2020
07.03.2020 - 19:30 "Барселона" 0 - 0 Завершен Реал Сосьедад
Чемпионат Испании 2019/2020
07.03.2020 - 19:15 "Барселона" 1 - 0 Завершен Реал Сосьедад
Чемпионат Испании 2019/2020
14.12.2019 - 17:00 Реал Сосьедад 2 - 2 Завершен "Барселона"
Последние матчи - "Барселона"
Чемпионат Испании 2020/2021
16.12.2020 - 21:45 "Барселона" 2 - 1 Завершен Реал Сосьедад В
Чемпионат Испании 2020/2021
13.12.2020 - 22:00 "Барселона" 1 - 0 Завершен Леванте В
Лига Чемпионов 2020/2021
08.12.2020 - 21:45 "Барселона" 0 - 3 Завершен "Ювентус" П
Чемпионат Испании 2020/2021
05.12.2020 - 22:00 Кадис 0 - 0 Завершен "Барселона" Н
Лига Чемпионов 2020/2021
02.12.2020 - 22:00 Ференцварош 0 - 3 Завершен "Барселона" В
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Последние матчи - Реал Сосьедад
Чемпионат Испании 2020/2021
16.12.2020 - 21:45 "Барселона" 2 - 1 Завершен Реал Сосьедад П
Чемпионат Испании 2020/2021
13.12.2020 - 15:00 Реал Сосьедад 1 - 1 Завершен Эйбар Н
Лига Европы 2020/2021
10.12.2020 - 19:55 Наполи 1 - 1 Завершен Реал Сосьедад Н
Чемпионат Испании 2020/2021
06.12.2020 - 23:30 "Алавес" 0 - 0 Завершен Реал Сосьедад Н
Лига Европы 2020/2021
03.12.2020 - 22:00 Реал Сосьедад 2 - 2 Завершен Риека Н
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П1: 1.565 Х: 4.5 П2: 4.78
Главные события
Карлос Аленья
90+2'
Франциско Тринсао
88'
Ле Норманд, Робин
80'
58'
Барренечеа, Андер
ГООЛ! Де Йонг Ф.
43'
Серхио Бускетс
40'
ГООЛ! Хорди Альба
31'
27'
Виллиан Жозе ГООЛ!
20'
Аднан Янузай
Составы команд
Стартовый состав
  • 18
    Хорди Альба
    Защитник
    31
  • 4
    Araujo Роналд
  • 9
    Брэйтуэйт Мартин
  • 5
    Серхио Бускетс
    Полузащитник
    40
  • 7
    Антуан Гризманн
    Полузащитник
  • 21
    Де Йонг Ф.
    43
  • 2
    Серджино Дест
  • 10
    Лионель Месси
    Нападающий
  • 28
    Mingueza Оскар
  • 1
    Марк-Андре тер Штеген
    Вратарь
  • 9
    Виллиан Жозе
    Нападающий
    27
  • 11
    Аднан Янузай
    Полузащитник
    20
  • 36
    Субименди, Мартин
    Полузащитник
  • 16
    Андер Гевара
    Полузащитник
  • 18
    Андони Горосабель Эспиноза
  • 24
    Ле Норманд, Робин
    Защитник
    80
  • 8
    Микель Мерино
    Полузащитник
  • 20
    Начо Монреаль
    Защитник
  • 7
    Порту
    Полузащитник
  • 1
    Ремиро Алехандро
  • 5
    Игор Субельдия
    Полузащитник
Запасные игроки
  • 14
    Филиппе Коутиньо
    Полузащитник
  • 15
    Клеман Лангле
    Защитник
    79
  • 13
    Нето
    Вратарь
  • 26
    Инаки Пена
  • 12
    Рикард Пуйг
  • 8
    Миралем Пьянич
    Полузащитник
  • 17
    Франциско Тринсао
    88 66
  • 23
    Самуэль Умтити
    Защитник
  • 29
    De La Fuente K.
  • 6
    Карлос Аленья
    Полузащитник
    90+2 67
  • 19
    Фернандеш Матеус
  • 22
    Барренечеа, Андер
    Полузащитник
    58 56
  • 37
    Улисес Гонсалес
  • 19
    Александер Исак
    Нападающий
    64
  • 28
    Лопес Р.
  • 17
    Меркеланс, Мартин
    Полузащитник
  • 12
    Муньос, Айен
    Защитник
  • 29
    Наварро Роберт
    56
  • 2
    Хосеба Сальдуа
    Защитник
  • 34
    Гаиска Ayesa
  • 15
    Саньян, Модибо
    Защитник
    86
Тренеры
Статистика матча
50%
Владение мячем
50%
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Анонс матча "Барселона" - Реал Сосьедад 16.12.2020, Чемпионат Испании

Матч между командой "Барселона" (Барселона) и командой Реал Сосьедад (Сан-Себастьян) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Чемпионат Испании 2020/2021, матч состоится на стадионе Камп Ноу.

Дата проведения матча: 16.12.2020
Время начала матча: 21:45

История предыдущих матчей

История противостояний между командами "Барселона" (Барселона) и командой Реал Сосьедад (Сан-Себастьян):

Прошедший матч между командами закончился победой в пользу "Барселона", тогда как команда Реал Сосьедад осталась с поражением. Столкновение "Барселона" и Реал Сосьедад в предыдущем футбольном матче 16.12.2020 закончилось со следующими результатом: 2:1 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча "Барселона" - Реал Сосьедад можно посмотреть 16.12.2020 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Чемпионат Испании. Текстовую трансляцию матча "Барселона" - Реал Сосьедад, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: "Барселона" (Барселона)
Год основания "Барселона" (Барселона): 1899
Страна: Испания
Тренер: Эрнесто Вальверде

Предыдущий поединок команды "Барселона" был сыгран против Реал Сосьедад - 16.12.2020, в рамках турнира Чемпионат Испании 2020/2021 и закончился победой команды "Барселона".

Команда гостей

Название: Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
Год основания Реал Сосьедад (Сан-Себастьян): 1909
Страна: Испания
Тренер: Иманол Альгвасил

Предыдущий матч команды Реал Сосьедад был сыгран против "Барселона" - 16.12.2020, в рамках чемпионата Чемпионат Испании 2020/2021 и закончился победой команды "Барселона".

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