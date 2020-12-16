"Барселона" - Реал Сосьедад онлайн трансляция матча

В домашних матчах Барселона не проигрывает Реал Сосьедад в последних 26 встречах.

Выездная статистика Реал Сосьедад в сезоне 4-2-0

Лионель Месси лучший бомбардир Барселона с 5 голами. Микель Оярсабаль забил 7 раз за Реал Сосьедад

Год назад, Реал Сосьедад была на 5 месте в таблице с 23 очками. Сейчас они на 1 месте с 26 очками.

Реал Сосьедад не проигрывает в последних 10 играх.

Реал Сосьедад не проиграл ни в одном из последних 9 выездных матчей.

Наиболее популярный результат в играх между Барселона иРеал Сосьедад, когда Барселона играет дома, 1- 0. 6 игры закончились с этим результатом

Барселона выигрывает первый тайм в 44% матчей, Реал Сосьедад выигрывает в 32% матчей.

Барселона выигрывает первую половину матча в 44% случаев, Реал Сосьедад выигрывает в 32%.

Барселона's performance of the last 5 matches is better than Реал Сосьедад's.

Команда Барселона проиграла лишь 0 из последних 5 встреч в "Ла Лига" против команды Реал Сосьедад.

Команда Реал Сосьедад выиграла лишь 0 из последних 5 встреч в "Ла Лига" против команды Барселона.

Команда Барселона проиграла лишь 0 из последних 5 встреч против команды Реал Сосьедад (во всех соревнованиях).

Из последних 5 встреч команда Барселона выиграла 4, команда Реал Сосьедад выиграла 0, 1 ничьи.

Победителем прошлой встречи была команда Барселона.

В их последнюю встречу команда Барселона победила в 1 гол(а).

Барселона забивает 1.6 гола за матч против команды Реал Сосьедад, а Реал Сосьедад забивает 0.8 гола против команды Барселона (в среднем).

Барселона забивает 2.29 гола, играя дома, а Реал Сосьедад забивает 1.79 гола, играя на выезде (в среднем).

Среднее количество голов во встречах между командами Барселона и Реал Сосьедад - 2.4.

Когда Барселона лидирует 1-0 дома, они побеждают в Барселона% своих матчей.

Когда Реал Сосьедад лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Реал Сосьедад% своих матчей.

Когда Барселона проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Барселона% своих матчей.

Когда Реал Сосьедад проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Реал Сосьедад% своих матчей.

Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Барселона и Реал Сосьедад - 0.8.

За последние 26 встреч когда команда Барселона играла дома, команда Барселона выиграла 25 раз, 1 сыграла в ничью и 0 победы команды Реал Сосьедад. Разница голов 69-14 в пользу команды Барселона.

Игры прошлого года: 1-0 (Барселона дома) и 2-2 (Реал Сосьедад дома).

Барселона не забивает в 0 из их 6 домашних матчах в Ла Лига в этом сезоне

Реал Сосьедад не забивает в 1 из их 6 выездных матчах в Ла Лига в этом сезоне

Во время последних 52 встреч, команда Барселона выиграла 33 раз, 11 раз сыграла вничью, в то время как команда Реал Сосьедад выиграла 8 раз. Разница забитых и пропущенных голов 109-46 в пользу команды Барселона

Вы знали, что Реал Сосьедад забил 26% голов между минутами 76-90?

Вы знали, что Барселона забил 19% голов между минутами 0-15?