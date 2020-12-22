Реал - Гранада онлайн трансляция матча

Гранада без побед над Реал Мадрид в последних 10 играх.

В домашних матчах Реал Мадрид не проигрывает Гранада в последних 7 встречах.

Карим Бензема отдал больше всего передач в Реал Мадрид с 5 передачами. Дарвин Мачис лучший распасовщик Гранада (3 передач)

Гранада не проигрывает в последних 5 играх.

Реал Мадрид выиграл 3 домашних матчей подряд.

Реал Мадрид имеет выигрышную серию из 5 матчей.

Гранада имеет выигрышную серию из 3 матчей.

Гранада не пропускает в 4 матчах подряд.

Наиболее популярный счет между Реал Мадрид и Гранада 2-1. 3 игры закончились с этим результатом.

Реал Мадрид выигрывает первый тайм в 43% матчей, Гранада выигрывает в 30% матчей.

Реал Мадрид выигрывает первую половину матча в 43% случаев, Гранада выигрывает в 30%.

Реал Мадрид's performance of the last 5 matches is better than Гранада's.

Недавнее выступление команды Реал Мадрид в "Ла Лига" лучше, чем у команды Гранада.

Команда Реал Мадрид проиграла лишь 0 из последних 5 встреч в "Ла Лига" против команды Гранада.

Команда Гранада выиграла лишь 0 из последних 5 встреч в "Ла Лига" против команды Реал Мадрид.

Команда Реал Мадрид проиграла лишь 0 из последних 5 встреч против команды Гранада (во всех соревнованиях).

Из последних 5 встреч команда Реал Мадрид выиграла 5, команда Гранада выиграла 0, 0 ничьи.

Победителем прошлой встречи была команда Реал Мадрид.

В их последнюю встречу команда Реал Мадрид победила в 1 гол(а).

Реал Мадрид забивает 3.4 гола за матч против команды Гранада, а Гранада забивает 0.8 гола против команды Реал Мадрид (в среднем).

Реал Мадрид забивает 2.09 гола, играя дома, а Гранада забивает 1.43 гола, играя на выезде (в среднем).

Среднее количество голов во встречах между командами Реал Мадрид и Гранада - 4.2.

Когда Реал Мадрид лидирует 1-0 дома, они побеждают в Реал Мадрид% своих матчей.

Когда Гранада лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Гранада% своих матчей.

Когда Реал Мадрид проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Реал Мадрид% своих матчей.

Когда Гранада проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Гранада% своих матчей.

Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Реал Мадрид и Гранада - 2.6.

Реал Мадрид выиграл последние 4 матчи в Ла Лига.

В прошлом сезоне Реал Мадрид выиграл обе игры против Гранада (4-2 дома и 2-1 на выезде)

Реал Мадрид забивал хотя бы раз в последних 5 матчах.

За последние 7 встреч когда команда Реал Мадрид играла дома, команда Реал Мадрид выиграла 7 раз, 0 сыграла в ничью и 0 победы команды Гранада. Разница голов 29-4 в пользу команды Реал Мадрид.

Реал Мадрид не забивает в 1 из их 6 домашних матчах в Ла Лига в этом сезоне

Гранада не забивает в 1 из их 6 выездных матчах в Ла Лига в этом сезоне

Во время последних 14 встреч, команда Реал Мадрид выиграла 13 раз, 0 раз сыграла вничью, в то время как команда Гранада выиграла 1 раз. Разница забитых и пропущенных голов 44-8 в пользу команды Реал Мадрид

Вы знали, что Реал Мадрид забил 28% голов между минутами 76-90?