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Реал - Гранада онлайн трансляция матча

Чемпионат Испании - 23 декабря 2020, 20:45 - Estadio Alfredo Di Stefano
Главный судья: Хуан Мартинес Мунуэра
Рейтинг матча:
Реал
Мадрид
0 - 0
Обновить
42'
Гранада
Гранада
Ход матча
Кто победит?
11 Пользователей сделало свой выбор
Реал
36%
Ничья
36%
Гранада
27%
П1: 1.3400 Х: 6.2900 П2: 10.5300
Интересные факты
  • Гранада без побед над Реал Мадрид в последних 10 играх.
  • В домашних матчах Реал Мадрид не проигрывает Гранада в последних 7 встречах.
  • Карим Бензема отдал больше всего передач в Реал Мадрид с 5 передачами. Дарвин Мачис лучший распасовщик Гранада (3 передач)
  • Гранада не проигрывает в последних 5 играх.
  • Реал Мадрид выиграл 3 домашних матчей подряд.
  • Реал Мадрид имеет выигрышную серию из 5 матчей.
  • Гранада имеет выигрышную серию из 3 матчей.
  • Гранада не пропускает в 4 матчах подряд.
  • Наиболее популярный счет между Реал Мадрид и Гранада 2-1. 3 игры закончились с этим результатом.
  • Реал Мадрид выигрывает первый тайм в 43% матчей, Гранада выигрывает в 30% матчей.
  • Реал Мадрид выигрывает первую половину матча в 43% случаев, Гранада выигрывает в 30%.
  • Реал Мадрид's performance of the last 5 matches is better than Гранада's.
  • Недавнее выступление команды Реал Мадрид в "Ла Лига" лучше, чем у команды Гранада.
  • Команда Реал Мадрид проиграла лишь 0 из последних 5 встреч в "Ла Лига" против команды Гранада.
  • Команда Гранада выиграла лишь 0 из последних 5 встреч в "Ла Лига" против команды Реал Мадрид.
  • Команда Реал Мадрид проиграла лишь 0 из последних 5 встреч против команды Гранада (во всех соревнованиях).
  • Из последних 5 встреч команда Реал Мадрид выиграла 5, команда Гранада выиграла 0, 0 ничьи.
  • Победителем прошлой встречи была команда Реал Мадрид.
  • В их последнюю встречу команда Реал Мадрид победила в 1 гол(а).
  • Реал Мадрид забивает 3.4 гола за матч против команды Гранада, а Гранада забивает 0.8 гола против команды Реал Мадрид (в среднем).
  • Реал Мадрид забивает 2.09 гола, играя дома, а Гранада забивает 1.43 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Среднее количество голов во встречах между командами Реал Мадрид и Гранада - 4.2.
  • Когда Реал Мадрид лидирует 1-0 дома, они побеждают в Реал Мадрид% своих матчей.
  • Когда Гранада лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Гранада% своих матчей.
  • Когда Реал Мадрид проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Реал Мадрид% своих матчей.
  • Когда Гранада проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Гранада% своих матчей.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Реал Мадрид и Гранада - 2.6.
  • Реал Мадрид выиграл последние 4 матчи в Ла Лига.
  • В прошлом сезоне Реал Мадрид выиграл обе игры против Гранада (4-2 дома и 2-1 на выезде)
  • Реал Мадрид забивал хотя бы раз в последних 5 матчах.
  • За последние 7 встреч когда команда Реал Мадрид играла дома, команда Реал Мадрид выиграла 7 раз, 0 сыграла в ничью и 0 победы команды Гранада. Разница голов 29-4 в пользу команды Реал Мадрид.
  • Реал Мадрид не забивает в 1 из их 6 домашних матчах в Ла Лига в этом сезоне
  • Гранада не забивает в 1 из их 6 выездных матчах в Ла Лига в этом сезоне
  • Во время последних 14 встреч, команда Реал Мадрид выиграла 13 раз, 0 раз сыграла вничью, в то время как команда Гранада выиграла 1 раз. Разница забитых и пропущенных голов 44-8 в пользу команды Реал Мадрид
  • Вы знали, что Реал Мадрид забил 28% голов между минутами 76-90?
  • Вы знали, что Гранада забил 29% голов между минутами 76-90?
Прогноз на матч
Личные встречи
Реал
14
Побед
15
Игр
1
Побед
Гранада
Чемпионат Испании 2019/2020
13.07.2020 - 22:45 Гранада 1 - 2 Завершен Реал
Чемпионат Испании 2019/2020
05.10.2019 - 18:00 Реал 4 - 2 Завершен Гранада
Чемпионат Испании 2019/2020
05.10.2019 - 17:00 Реал 4 - 2 Завершен Гранада
Чемпионат Испании 2016/2017
06.05.2017 - 21:45 Гранада 0 - 4 Завершен Реал
Последние матчи - Реал
Чемпионат Испании 2020/2021
20.12.2020 - 22:00 Эйбар 1 - 3 Завершен Реал В
Чемпионат Испании 2020/2021
15.12.2020 - 23:00 Реал 3 - 1 Завершен Атлетик В
Чемпионат Испании 2020/2021
12.12.2020 - 21:45 Реал 2 - 0 Завершен "Атлетико" В
Лига Чемпионов 2020/2021
09.12.2020 - 22:00 Реал 2 - 0 Завершен Боруссия В
Чемпионат Испании 2020/2021
05.12.2020 - 17:15 "Севилья" 0 - 1 Завершен Реал В
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Последние матчи - Гранада
Чемпионат Испании 2020/2021
20.12.2020 - 17:15 Гранада 2 - 0 Завершен Бетис В
Чемпионат Испании 2020/2021
13.12.2020 - 19:30 Эльче 0 - 1 Завершен Гранада В
Лига Европы 2020/2021
10.12.2020 - 19:55 ПАОК 0 - 0 Завершен Гранада Н
Чемпионат Испании 2020/2021
06.12.2020 - 14:45 Гранада 3 - 3 Завершен Уэска Н
Лига Европы 2020/2021
03.12.2020 - 22:00 Гранада 0 - 1 Завершен ПСВ П
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Кто победит?
11 Пользователей сделало свой выбор
Реал
36%
Ничья
36%
Гранада
27%
П1: 1.3400 Х: 6.2900 П2: 10.5300
Составы команд
1
Тибо Куртуа
23
Ферлан Менди
4
Серхио Рамос
5
Рафаэль Варан
2
Даниэль Карвахаль
8
Тони Кроос
14
Карлос Каземиро
15
Федерико Вальверде
25
Родриго
9
Карим Бензема
17
Лукас Васкес
1
Руи Силва
2
Димитри Фулкье
22
Домингуш Дуарте
21
Эррера Янгель
20
Хесус Вальехо
15
Карлос Нева
5
Milla, Luis
8
Этеки, Ян
24
Роберт Кенеди
9
Роберто Сольдадо
10
Антонио Пуэртас
Стартовый состав
  • 25
    Родриго
    Нападающий
  • 9
    Карим Бензема
    Нападающий
  • 17
    Лукас Васкес
    Полузащитник
  • 8
    Тони Кроос
    Полузащитник
  • 14
    Карлос Каземиро
    Полузащитник
  • 15
    Федерико Вальверде
    Полузащитник
  • 23
    Ферлан Менди
    Защитник
  • 4
    Серхио Рамос
    Защитник
  • 5
    Рафаэль Варан
    Защитник
  • 2
    Даниэль Карвахаль
    Защитник
  • 1
    Тибо Куртуа
    Вратарь
  • 9
    Роберто Сольдадо
  • 10
    Антонио Пуэртас
    Нападающий
  • 5
    Milla, Luis
    Полузащитник
  • 8
    Этеки, Ян
    Полузащитник
  • 24
    Роберт Кенеди
    Полузащитник
  • 2
    Димитри Фулкье
    Защитник
  • 22
    Домингуш Дуарте
    Защитник
  • 21
    Эррера Янгель
  • 20
    Хесус Вальехо
    Защитник
  • 15
    Карлос Нева
  • 1
    Руи Силва
    Вратарь
Запасные игроки
  • 11
    Марко Асенсио
    Полузащитник
  • 24
    Диаз, Мариано
    Нападающий
  • 18
    Лука Йович
    Нападающий
  • 7
    Эден Азар
    Нападающий
  • 22
    Иско
    Полузащитник
  • 21
    Мартин Эдегор
    Полузащитник
  • 6
    Начо
    Нападающий
  • 12
    Марсело
    Защитник
  • 3
    Милитан, Эдер
    Защитник
  • 19
    Альваро Одриосола
    Защитник
  • 13
    Андрей Лунин
    Вратарь
  • 20
    Винисиус Жуниор
  • 23
    Хорхе Молина
    Нападающий
  • 26
    Soro, Alberto
    Полузащитник
  • 12
    Рамон Азиз
    Полузащитник
  • 6
    Санчес, Херман
    Защитник
  • 3
    Патрисио Перес
    Полузащитник
  • 28
    Pepe Romero
  • 17
    Кини
    Защитник
  • 35
    Жоао Коста
    Вратарь
  • 13
    Эсканделл, Аарон
    Вратарь
  • 7
    Suarez, Luis
    Нападающий
Тренеры
  • Зинедин Зидан
  • Martinez, Diego
Статистика матча
55%
Владение мячем
45%
6
Удары мимо
3
2
Удары в створ
1
4
Угловые
1
1
Сейвы
2
4
Штрафные
5
5
Фолы
4
1
ЖК
1
2
Блокировано ударов
1
Трансляция
38'
Замена
Замена у "Реала". Асенсио сменил Родриго.
37'
На поле вынесли носилки. Серьезная травма у Родриго.
36'
Родриго упал в чужой штрафной. Пенальти не будет, но будет замена в составе "Реала".
33'
Немного упал темп поединка. "Гранада" с мячом.
29'
Карвахаль пробил после отскока мяча. Сфера попала в игрока хозяев.
27'
Желтая карточка
Фулкье получил желтую за фол против Менди.
26'
Инфо
Статистика ударов - 6:3 в пользу "Реала".
23'
Моментов нет. Хозяева с мячом.
20'
"Реал" атакует большими силами, но ударов в створ нет.
17'
Желтая карточка
Васкес сфолил против Мильи и получил за это желтую карточку.
16'
"Реал" владеет мячом, но оставляет слишком много пространства для соперника. Большие разрывы между линиями.
14'
Опасный момент
Кроос нанес удар из-за пределов штрафной! Мимо створа.
11'
Инфо
Владение мячом - 67%/33% в пользу "Реала".
8'
Куртуа ошибся на выходе, но Кенеди не смог переиграть кипера "бланкос". Тибо успел вернуться к воротам.
7'
Опасный момент
Родриго обыгрался с Бензема и пробил! Силва забрал мяч в руки.
5'
"Гранада" держит мяч на своей половине. "Реал" ждет ошибки соперника.
3'
Опасный момент
Родриго с левого фланга отдал на Бензема! Карим пробил в нижний угол! Силва на месте!
1'
Опасный момент
Пуэртас пробил после передачи Сольдадо! Выше створа!
Инфо
Стартовые составы доступны во вкладке "Обзор".
1'
Свисток
Матч начался!
Добрый вечер, дорогие друзья! UA-Футбол представляет вам текстовую онлайн-трансляцию матча 15-го тура Ла Лиги: "Реал" - "Гранада". Начало поединка - 20:45.
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Анонс матча Реал - Гранада 23.12.2020, Чемпионат Испании

Поединок между командой Реал (Мадрид) и командой Гранада (Гранада) будет проходить в рамках турнира по футболу: Чемпионат Испании 2020/2021, матч пройдет на стадионе Estadio Alfredo Di Stefano.

Дата проведения матча: 23.12.2020
Время начала матча: 20:45

История предыдущих матчей

История противостояний между командами Реал (Мадрид) и командой Гранада (Гранада):

Предыдущий матч между командами закончился победой в пользу команды Реал, тогда как команда Гранада осталась с поражением. Столкновение Гранада и Реал в предыдущем футбольном матче 13.07.2020 закончилось со счетом: 1:2 в пользу гостей.

Для одержания победы тренеры команд Зинедин Зидан и Martinez, Diego разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Реал - Гранада можно посмотреть 23.12.2020 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Чемпионат Испании. Текстовую трансляцию матча Реал - Гранада, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Реал (Мадрид)
Год основания Реал (Мадрид): 1902
Страна: Испания
Тренер: Зинедин Зидан

Предыдущий матч команды Реал был сыгран против Эйбар - 20.12.2020, в рамках турнира Чемпионат Испании 2020/2021 и закончился победой команды Реал.

Команда гостей

Название: Гранада (Гранада)
Год основания Гранада (Гранада): 1931
Страна: Испания
Тренер: Диего Мартинес

Прошедший матч команды Гранада был сыгран против Бетис - 20.12.2020, в рамках турнира Чемпионат Испании 2020/2021 и закончился победой команды Гранада.

Следите за результатами матча Реал - Гранада онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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