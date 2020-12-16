"Ювентус" - "Аталанта" онлайн трансляция матча

В домашних матчах Ювентус не проигрывает Аталанта в последних 23 встречах.

Ювентус получил 4 красных карточек вв этом сезоне. Это наибольшее количество в Серия А

Домашняя статистика Ювентус в сезоне 4-1-0

Ювентус не проигрывает в последних 10 играх.

Аталанта не проиграл ни в одном из последних 5 выездных матчей.

Ювентус выиграл 4 домашних матчей подряд.

Ювентус имеет выигрышную серию из 4 матчей.

Наиболее популярный счет между Ювентус и Аталанта 1-0. 7 игры закончились с этим результатом.

Ювентус выигрывает первый тайм в 41% матчей, Аталанта выигрывает в 40% матчей.

Ювентус выигрывает первую половину матча в 41% случаев, Аталанта выигрывает в 40%.

Ювентус's performance of the last 5 matches is better than Аталанта's.

Недавнее выступление команды Ювентус в "Серия А" лучше, чем у команды Аталанта.

Команда Ювентус проиграла лишь 0 из последних 5 встреч в "Серия А" против команды Аталанта.

Команда Аталанта выиграла лишь 0 из последних 5 встреч в "Серия А" против команды Ювентус.

Из последних 5 встреч команда Ювентус выиграла 1, команда Аталанта выиграла 1, 3 ничьи.

Последняя встреча завершилась в ничью. (2-2)

Ювентус забивает 1.6 гола за матч против команды Аталанта, а Аталанта забивает 1.8 гола против команды Ювентус (в среднем).

Ювентус забивает 2.36 гола, играя дома, а Аталанта забивает 2.5 гола, играя на выезде (в среднем).

Среднее количество голов во встречах между командами Ювентус и Аталанта - 3.4.

Когда Ювентус лидирует 1-0 дома, они побеждают в Ювентус% своих матчей.

Когда Аталанта лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Аталанта% своих матчей.

Когда Ювентус проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Ювентус% своих матчей.

Когда Аталанта проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Аталанта% своих матчей.

Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Ювентус и Аталанта - 1.2.

Вы знали, что Ювентус забил 40% голов между минутами 76-90? Это лучший процент в лиге.

Ювентус забивал хотя бы раз в последних 10 матчах.

За последние 23 встреч когда команда Ювентус играла дома, команда Ювентус выиграла 18 раз, 5 сыграла в ничью и 0 победы команды Аталанта. Разница голов 47-17 в пользу команды Ювентус.

Игры прошлого года: 2-2 (Ювентус дома) и 1-3 (Аталанта дома).

Ювентус не забивает в 0 из их 5 домашних матчах в Серия А в этом сезоне

Аталанта не забивает в 1 из их 5 выездных матчах в Серия А в этом сезоне

Во время последних 46 встреч, команда Ювентус выиграла 32 раз, 11 раз сыграла вничью, в то время как команда Аталанта выиграла 3 раз. Разница забитых и пропущенных голов 93-40 в пользу команды Ювентус