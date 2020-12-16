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"Ювентус" - "Аталанта" онлайн трансляция матча

Чемпионат Италии - 16 декабря 2020, 19:30 - Альянц Стадиум
Главный судья: Даниеле Довери
Рейтинг матча:
"Ювентус"
Турин
1 - 1
Матч завершен
"Аталанта"
Бергамо
Ход матча
27' Артур Вышел: Адриен Рабио 29' Федерико Кьеза 39' Ромеро,Кристиан
47' Адриен Рабио 53' Мартен де Рон 54' Матео Пессина Вышел: Алехандро Гомес 57' Ремо Фройлер 59' Альваро Мората 61' Криштиану Роналду 72' Руслан Малиновский Вышел: Луис Муриэль 75' Алекс Сандро 80' Уэстон Маккенни 85' Пауло Дибала
П1: 1.83 Х: 3.8 П2: 3.84
Интересные факты
  • В домашних матчах Ювентус не проигрывает Аталанта в последних 23 встречах.
  • Ювентус получил 4 красных карточек вв этом сезоне. Это наибольшее количество в Серия А
  • Домашняя статистика Ювентус в сезоне 4-1-0
  • Ювентус не проигрывает в последних 10 играх.
  • Аталанта не проиграл ни в одном из последних 5 выездных матчей.
  • Ювентус выиграл 4 домашних матчей подряд.
  • Ювентус имеет выигрышную серию из 4 матчей.
  • Наиболее популярный счет между Ювентус и Аталанта 1-0. 7 игры закончились с этим результатом.
  • Ювентус выигрывает первый тайм в 41% матчей, Аталанта выигрывает в 40% матчей.
  • Ювентус выигрывает первую половину матча в 41% случаев, Аталанта выигрывает в 40%.
  • Ювентус's performance of the last 5 matches is better than Аталанта's.
  • Недавнее выступление команды Ювентус в "Серия А" лучше, чем у команды Аталанта.
  • Команда Ювентус проиграла лишь 0 из последних 5 встреч в "Серия А" против команды Аталанта.
  • Команда Аталанта выиграла лишь 0 из последних 5 встреч в "Серия А" против команды Ювентус.
  • Из последних 5 встреч команда Ювентус выиграла 1, команда Аталанта выиграла 1, 3 ничьи.
  • Последняя встреча завершилась в ничью. (2-2)
  • Ювентус забивает 1.6 гола за матч против команды Аталанта, а Аталанта забивает 1.8 гола против команды Ювентус (в среднем).
  • Ювентус забивает 2.36 гола, играя дома, а Аталанта забивает 2.5 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Среднее количество голов во встречах между командами Ювентус и Аталанта - 3.4.
  • Когда Ювентус лидирует 1-0 дома, они побеждают в Ювентус% своих матчей.
  • Когда Аталанта лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Аталанта% своих матчей.
  • Когда Ювентус проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Ювентус% своих матчей.
  • Когда Аталанта проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Аталанта% своих матчей.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Ювентус и Аталанта - 1.2.
  • Вы знали, что Ювентус забил 40% голов между минутами 76-90? Это лучший процент в лиге.
  • Ювентус забивал хотя бы раз в последних 10 матчах.
  • За последние 23 встреч когда команда Ювентус играла дома, команда Ювентус выиграла 18 раз, 5 сыграла в ничью и 0 победы команды Аталанта. Разница голов 47-17 в пользу команды Ювентус.
  • Игры прошлого года: 2-2 (Ювентус дома) и 1-3 (Аталанта дома).
  • Ювентус не забивает в 0 из их 5 домашних матчах в Серия А в этом сезоне
  • Аталанта не забивает в 1 из их 5 выездных матчах в Серия А в этом сезоне
  • Во время последних 46 встреч, команда Ювентус выиграла 32 раз, 11 раз сыграла вничью, в то время как команда Аталанта выиграла 3 раз. Разница забитых и пропущенных голов 93-40 в пользу команды Ювентус
  • Вы знали, что Аталанта забил 33% голов между минутами 31-45?
Личные встречи
"Ювентус"
15
Побед
23
Игр
1
Побед
"Аталанта"
Чемпионат Италии 2020/2021
16.12.2020 - 19:30 "Ювентус" 1 - 1 Завершен "Аталанта"
Чемпионат Италии 2021
11.07.2020 - 22:45 "Ювентус" 2 - 2 Завершен "Аталанта"
Чемпионат Италии 2019/2020
23.11.2019 - 17:45 "Аталанта" 1 - 3 Завершен "Ювентус"
Чемпионат Италии 2019/2020
23.11.2019 - 16:00 "Аталанта" 0 - 0 Завершен "Ювентус"
Последние матчи - "Ювентус"
Чемпионат Италии 2020/2021
16.12.2020 - 19:30 "Ювентус" 1 - 1 Завершен "Аталанта" Н
Чемпионат Италии 2020/2021
13.12.2020 - 19:00 Дженоа 1 - 3 Завершен "Ювентус" В
Лига Чемпионов 2020/2021
08.12.2020 - 21:45 "Барселона" 0 - 3 Завершен "Ювентус" В
Чемпионат Италии 2019/2020
05.12.2020 - 19:00 "Ювентус" 0 - 0 Завершен Торино Н
Чемпионат Италии 2019/2020
05.12.2020 - 18:45 "Ювентус" 2 - 1 Завершен Торино В
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Последние матчи - "Аталанта"
Чемпионат Италии 2020/2021
16.12.2020 - 19:30 "Ювентус" 1 - 1 Завершен "Аталанта" Н
Чемпионат Италии 2020/2021
13.12.2020 - 16:00 "Аталанта" 3 - 0 Завершен Фиорентина В
Лига Чемпионов 2020/2021
09.12.2020 - 19:55 Аякс 0 - 1 Завершен "Аталанта" В
Чемпионат Италии 2020/2021
06.12.2020 - 16:00 Удинезе 0 - 0 Завершен "Аталанта" Н
Чемпионат Италии 2020/2021
06.12.2020 - 15:45 Удинезе 0 - 0 Завершен "Аталанта" Н
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П1: 1.83 Х: 3.8 П2: 3.84
Главные события
Уэстон Маккенни
80'
72'
Руслан Малиновский
Вышел: Луис Муриэль
Криштиану Роналду
61'
Альваро Мората
59'
57'
Ремо Фройлер ГООЛ!
54'
Матео Пессина
Вышел: Алехандро Гомес
53'
Мартен де Рон
Адриен Рабио
47'
39'
Ромеро,Кристиан
ГООЛ! Федерико Кьеза
29'
Артур
Вышел: Адриен Рабио
27'
Составы команд
Стартовый состав
  • 0
    Войцех Щенсны
    Вратарь
  • 0
    Альваро Мората
    Нападающий
    59
  • 0
    Криштиану Роналду
    Нападающий
    61
  • 0
    Артур
    Вратарь
    27
  • 0
    Хуан Куадрадо
    Полузащитник
  • 0
    Родриго Бентанкур
    Полузащитник
  • 0
    Федерико Кьеза
    Полузащитник
    29
  • 0
    Уэстон Маккенни
    80
  • 0
    Леонардо Бонуччи
    Защитник
  • 0
    Данило
    Вратарь
  • 0
    Маттейс де Лигт
  • 0
    Пьерлуиджи Голлини
    Вратарь
  • 0
    Дуван Сапата
    Нападающий
  • 0
    Матео Пессина
    54
  • 0
    Мартен де Рон
    Полузащитник
    53
  • 0
    Ремо Фройлер
    Полузащитник
    57
  • 0
    Руслан Малиновский
    Полузащитник
    72
  • 0
    Робин Гозенс
    Защитник
  • 0
    Берат Джимсити
    Полузащитник
  • 0
    Ромеро,Кристиан
    Защитник
    39
  • 0
    Хосе Луис Паломино
  • 0
    Ханс Хатебур
    Защитник
Запасные игроки
  • 0
    Алекс Сандро
    Защитник
    75
  • 0
    Адриен Рабио
    Полузащитник
    47
  • 0
    Пауло Дибала
    Нападающий
    85
  • 0
    Луис Муриэль
    Нападающий
  • 0
    Алехандро Гомес
    Полузащитник
  • 0
    Алексей Миранчук
    Полузащитник
Тренеры
Статистика матча
50%
Владение мячем
50%
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Анонс матча "Ювентус" - "Аталанта" 16.12.2020, Чемпионат Италии

Матч между командой "Ювентус" (Турин) и командой "Аталанта" (Бергамо) будет проходить в рамках турнира по футболу: Чемпионат Италии 2020/2021, матч состоится на стадионе Альянц Стадиум.

Дата проведения матча: 16.12.2020
Время начала матча: 19:30

История предыдущих матчей

История противостояний между "Ювентус" (Турин) и командой "Аталанта" (Бергамо):

Предыдущий поединок между командами закончился ничьей. Столкновение "Ювентус" и "Аталанта" в предыдущем футбольном матче 16.12.2020 закончилось с таким счетом: 1:1 ничьей.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча "Ювентус" - "Аталанта" можно посмотреть 16.12.2020 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Чемпионат Италии. Текстовую трансляцию матча "Ювентус" - "Аталанта", ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: "Ювентус" (Турин)
Год основания "Ювентус" (Турин): 1897
Страна: Италия
Тренер: Маурицио Сарри

Предыдущий матч команды "Ювентус" был сыгран против "Аталанта" - 16.12.2020, в рамках турнира Чемпионат Италии 2020/2021 и закончился ничьей.

Команда гостей

Название: "Аталанта" (Бергамо)
Год основания "Аталанта" (Бергамо): 1907
Страна: Италия
Тренер: Джан Пьеро Гасперини

Прошедший поединок команды "Аталанта" был сыгран против "Ювентус" - 16.12.2020, в рамках чемпионата Чемпионат Италии 2020/2021 и закончился ничьей.

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