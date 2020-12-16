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Интер - Наполи онлайн трансляция матча

Чемпионат Италии - 16 декабря 2020, 21:45 - Джузеппе Меацца
Главный судья: Давиде Масса
Рейтинг матча:
Интер
Милан
1 - 0
Матч завершен
Наполи
Неаполь
Ход матча
Интересные факты
  • Ромелу Лукаку лучший бомбардир Интер с 9 голами. Ирвинг Лосано забил 6 раз за Наполи
  • Николо Барелла отдал больше всего передач в Интер с 4 передачами. Дрис Мертенс лучший распасовщик Наполи (6 передач)
  • Год назад, Наполи была на 7 месте в таблице с 18 очками. Сейчас они на 3 месте с 23 очками.
  • Наполи не проигрывает в последних 6 играх.
  • Интер не проигрывает в последних 5 играх.
  • Наполи не проиграл ни в одном из последних 6 выездных матчей.
  • Интер выигрывает первый тайм в 48% матчей, Наполи выигрывает в 41% матчей.
  • Интер выигрывает первую половину матча в 48% случаев, Наполи выигрывает в 41%.
  • Интер's performance of the last 5 matches is better than Наполи's.
  • Недавнее выступление команды Интер в "Серия А" лучше, чем у команды Наполи.
  • Команда Интер проиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Серия А" против команды Наполи.
  • Команда Наполи выиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Серия А" против команды Интер.
  • Из последних 5 встреч команда Интер выиграла 2, команда Наполи выиграла 2, 1 ничьи.
  • Победителем прошлой встречи была команда Интер.
  • В их последнюю встречу команда Интер победила в 2 гол(а).
  • Интер забивает 1.4 гола за матч против команды Наполи, а Наполи забивает 1.4 гола против команды Интер (в среднем).
  • Интер забивает 2.52 гола, играя дома, а Наполи забивает 1.43 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Среднее количество голов во встречах между командами Интер и Наполи - 2.8.
  • Когда Интер лидирует 1-0 дома, они побеждают в Интер% своих матчей.
  • Когда Наполи лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Наполи% своих матчей.
  • Когда Интер проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Интер% своих матчей.
  • Когда Наполи проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Наполи% своих матчей.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Интер и Наполи - 1.4.
  • Наполи выиграл последние 3 матчи в Серия А.
  • Интер выиграл последние 4 матчи в Серия А.
  • В прошлом сезоне Интер выиграл обе игры против Наполи (2-0 дома и 3-1 на выезде)
  • Наполи забивал хотя бы раз в последних 9 матчах.
  • За последние 20 встреч когда команда Интер играла дома, команда Интер выиграла 12 раз, 4 сыграла в ничью и 4 победы команды Наполи. Разница голов 31-17 в пользу команды Интер.
  • Интер не забивает в 0 из их 5 домашних матчах в Серия А в этом сезоне
  • Наполи не забивает в 1 из их 5 выездных матчах в Серия А в этом сезоне
  • Во время последних 44 встреч, команда Интер выиграла 17 раз, 11 раз сыграла вничью, в то время как команда Наполи выиграла 16 раз. Разница забитых и пропущенных голов 53-49 в пользу команды Интер
  • Вы знали, что Наполи забил 31% голов между минутами 61-75?
  • Вы знали, что Интер забил 23% голов между минутами 61-75?
  • Вы знали, что Интер забил 31% голов между минутами 76-90?
Личные встречи
Интер
7
Побед
23
Игр
9
Побед
Наполи
Чемпионат Италии 2020/2021
16.12.2020 - 21:45 Интер 1 - 0 Завершен Наполи
Чемпионат Италии 2019/2020
28.07.2020 - 22:45 Интер 2 - 0 Завершен Наполи
Кубок Италии 2021
13.06.2020 - 22:00 Наполи 1 - 1 Завершен Интер
Кубок Италии 2021
12.02.2020 - 21:45 Интер 0 - 1 Завершен Наполи
Последние матчи - Интер
Чемпионат Италии 2020/2021
16.12.2020 - 21:45 Интер 1 - 0 Завершен Наполи В
Чемпионат Италии 2020/2021
13.12.2020 - 13:30 Кальяри 1 - 3 Завершен Интер В
Лига Чемпионов 2020/2021
09.12.2020 - 21:45 Интер 0 - 0 Завершен Шахтер Н
Чемпионат Италии 2019/2020
05.12.2020 - 21:45 Интер 0 - 0 Завершен Болонья Н
Чемпионат Италии 2019/2020
05.12.2020 - 21:30 Интер 3 - 1 Завершен Болонья В
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Последние матчи - Наполи
Чемпионат Италии 2020/2021
16.12.2020 - 21:45 Интер 1 - 0 Завершен Наполи П
Чемпионат Италии 2020/2021
13.12.2020 - 16:00 Наполи 2 - 1 Завершен Сампдория В
Лига Европы 2020/2021
10.12.2020 - 19:55 Наполи 1 - 1 Завершен Реал Сосьедад Н
Чемпионат Италии 2020/2021
06.12.2020 - 18:45 Кротоне 0 - 4 Завершен Наполи В
Лига Европы 2020/2021
03.12.2020 - 22:00 АЗ 1 - 1 Завершен Наполи Н
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Анонс матча Интер - Наполи 16.12.2020, Чемпионат Италии

Противостояние между командой Интер (Милан) и командой Наполи (Неаполь) будет проходить в рамках турнира по футболу: Чемпионат Италии 2020/2021, матч пройдет на стадионе Джузеппе Меацца.

Дата проведения матча: 16.12.2020
Время начала матча: 21:45

История предыдущих матчей

История противостояний между Интер (Милан) и командой Наполи (Неаполь):

Прошедший матч между командами закончился победой в пользу Интер, тогда как команда Наполи осталась с поражением. Столкновение Интер и Наполи в предыдущем футбольном матче 16.12.2020 закончилось с такими результатами: 1:0 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Интер - Наполи можно посмотреть 16.12.2020 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Чемпионат Италии. Текстовую трансляцию матча Интер - Наполи, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Интер (Милан)
Год основания Интер (Милан): 1908
Страна: Италия
Тренер: Антонио Конте

Прошедший матч команды Интер был сыгран против Наполи - 16.12.2020, в рамках чемпионата Чемпионат Италии 2020/2021 и закончился победой команды Интер.

Команда гостей

Название: Наполи (Неаполь)
Год основания Наполи (Неаполь): 1926
Страна: Италия
Тренер: Дженнаро Гаттузо

Прошедший поединок команды Наполи был сыгран против Интер - 16.12.2020, в рамках чемпионата Чемпионат Италии 2020/2021 и закончился победой команды Интер.

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