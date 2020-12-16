Интер - Наполи онлайн трансляция матча

Ромелу Лукаку лучший бомбардир Интер с 9 голами. Ирвинг Лосано забил 6 раз за Наполи

Николо Барелла отдал больше всего передач в Интер с 4 передачами. Дрис Мертенс лучший распасовщик Наполи (6 передач)

Год назад, Наполи была на 7 месте в таблице с 18 очками. Сейчас они на 3 месте с 23 очками.

Наполи не проигрывает в последних 6 играх.

Интер не проигрывает в последних 5 играх.

Наполи не проиграл ни в одном из последних 6 выездных матчей.

Интер выигрывает первый тайм в 48% матчей, Наполи выигрывает в 41% матчей.

Интер выигрывает первую половину матча в 48% случаев, Наполи выигрывает в 41%.

Интер's performance of the last 5 matches is better than Наполи's.

Недавнее выступление команды Интер в "Серия А" лучше, чем у команды Наполи.

Команда Интер проиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Серия А" против команды Наполи.

Команда Наполи выиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Серия А" против команды Интер.

Из последних 5 встреч команда Интер выиграла 2, команда Наполи выиграла 2, 1 ничьи.

Победителем прошлой встречи была команда Интер.

В их последнюю встречу команда Интер победила в 2 гол(а).

Интер забивает 1.4 гола за матч против команды Наполи, а Наполи забивает 1.4 гола против команды Интер (в среднем).

Интер забивает 2.52 гола, играя дома, а Наполи забивает 1.43 гола, играя на выезде (в среднем).

Среднее количество голов во встречах между командами Интер и Наполи - 2.8.

Когда Интер лидирует 1-0 дома, они побеждают в Интер% своих матчей.

Когда Наполи лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Наполи% своих матчей.

Когда Интер проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Интер% своих матчей.

Когда Наполи проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Наполи% своих матчей.

Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Интер и Наполи - 1.4.

Наполи выиграл последние 3 матчи в Серия А.

Интер выиграл последние 4 матчи в Серия А.

В прошлом сезоне Интер выиграл обе игры против Наполи (2-0 дома и 3-1 на выезде)

Наполи забивал хотя бы раз в последних 9 матчах.

За последние 20 встреч когда команда Интер играла дома, команда Интер выиграла 12 раз, 4 сыграла в ничью и 4 победы команды Наполи. Разница голов 31-17 в пользу команды Интер.

Интер не забивает в 0 из их 5 домашних матчах в Серия А в этом сезоне

Наполи не забивает в 1 из их 5 выездных матчах в Серия А в этом сезоне

Во время последних 44 встреч, команда Интер выиграла 17 раз, 11 раз сыграла вничью, в то время как команда Наполи выиграла 16 раз. Разница забитых и пропущенных голов 53-49 в пользу команды Интер

Вы знали, что Наполи забил 31% голов между минутами 61-75?

Вы знали, что Интер забил 23% голов между минутами 61-75?