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Милан - Лацио онлайн трансляция матча

Чемпионат Италии - 23 декабря 2020, 21:45 - Джузеппе Меацца
Главный судья: Марко Ди Белло
Рейтинг матча:
Милан
Милан
До начала
00 : 00 : 00
Лацио
Рим
Кто победит?
9 Пользователей сделало свой выбор
Милан
33%
Ничья
33%
Лацио
33%
П1: 2.2500 Х: 3.7600 П2: 3.4600
Интересные факты
  • Домашняя статистика Милан в сезоне 3-3-0
  • Златан Ибрагимович лучший бомбардир Милан с 10 голами. Чиро Иммобиле забил 8 раз за Лацио
  • Франк Кесси получил больше всего желтых карточек (5) в Милан. Жан Даниэль Акпа Акпро получил 5 в Лацио.
  • Год назад, Милан была на 14 месте в таблице с 14 очками. Сейчас они на 1 месте с 31 очками.
  • Год назад, Лацио была на 3 месте в таблице с 27 очками. Сейчас они на 8 месте с 21 очками.
  • Милан не проигрывает в последних 10 играх.
  • Лацио не проиграл ни в одном из последних 7 выездных матчей.
  • Наиболее популярный результат в играх между Милан иЛацио, когда Милан играет дома, 1- 1. 6 игры закончились с этим результатом
  • Наиболее популярный счет между Милан и Лацио 1-1. 13 игры закончились с этим результатом.
  • Милан выигрывает первый тайм в 49% матчей, Лацио выигрывает в 34% матчей.
  • Милан выигрывает первую половину матча в 49% случаев, Лацио выигрывает в 34%.
  • Милан's performance of the last 5 matches is better than Лацио's.
  • Недавнее выступление команды Милан в "Серия А" лучше, чем у команды Лацио.
  • Команда Милан проиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Серия А" против команды Лацио.
  • Команда Лацио выиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Серия А" против команды Милан.
  • Из последних 5 встреч команда Милан выиграла 2, команда Лацио выиграла 2, 1 ничьи.
  • Победителем прошлой встречи была команда Милан.
  • В их последнюю встречу команда Милан победила в 3 гол(а).
  • Милан забивает 1 гола за матч против команды Лацио, а Лацио забивает 0.6 гола против команды Милан (в среднем).
  • Милан забивает 2.57 гола, играя дома, а Лацио забивает 1.55 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Среднее количество голов во встречах между командами Милан и Лацио - 1.6.
  • Когда Милан лидирует 1-0 дома, они побеждают в Милан% своих матчей.
  • Когда Лацио лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Лацио% своих матчей.
  • Когда Милан проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Милан% своих матчей.
  • Когда Лацио проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Лацио% своих матчей.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Милан и Лацио - 0.8.
  • Милан забивал хотя бы раз в последних 10 матчах.
  • Лацио забивал хотя бы раз в последних 15 матчах.
  • За последние 34 встреч когда команда Милан играла дома, команда Милан выиграла 17 раз, 13 сыграла в ничью и 4 победы команды Лацио. Разница голов 50-26 в пользу команды Милан.
  • Игры прошлого года: 1-2 (Милан дома) и 0-3 (Лацио дома).
  • Милан не забивает в 0 из их 6 домашних матчах в Серия А в этом сезоне
  • Лацио не забивает в 1 из их 6 выездных матчах в Серия А в этом сезоне
  • Во время последних 64 встреч, команда Милан выиграла 26 раз, 26 раз сыграла вничью, в то время как команда Лацио выиграла 12 раз. Разница забитых и пропущенных голов 87-66 в пользу команды Милан
  • Вы знали, что Милан забил 31% голов между минутами 76-90?
  • Вы знали, что Лацио забил 35% голов между минутами 46-60?
Личные встречи
Милан
7
Побед
21
Игр
5
Побед
Лацио
Чемпионат Италии 2021
04.07.2020 - 22:45 Лацио 0 - 3 Завершен Милан
Чемпионат Италии 2018
13.04.2019 - 21:15 Милан 1 - 0 Завершен Лацио
Кубок Италии 2018
27.02.2019 - 14:00 Милан 0 - 0 Завершен Лацио
Кубок Италии 2018
26.02.2019 - 22:00 Лацио 0 - 0 Завершен Милан
Последние матчи - Милан
Чемпионат Италии 2020/2021
20.12.2020 - 16:00 Сассуоло 1 - 2 Завершен Милан В
Чемпионат Италии 2020/2021
16.12.2020 - 21:45 Дженоа 2 - 2 Завершен Милан Н
Чемпионат Италии 2020/2021
13.12.2020 - 21:45 Милан 2 - 2 Завершен Парма Н
Лига Европы 2020/2021
10.12.2020 - 22:00 Спарта 0 - 1 Завершен Милан В
Чемпионат Италии 2020/2021
06.12.2020 - 23:30 Сампдория 1 - 2 Завершен Милан В
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Последние матчи - Лацио
Чемпионат Италии 2020/2021
20.12.2020 - 21:45 Лацио 2 - 0 Завершен Наполи В
Чемпионат Италии 2020/2021
15.12.2020 - 21:45 Беневенто 1 - 1 Завершен Лацио Н
Чемпионат Италии 2020/2021
12.12.2020 - 21:45 Лацио 1 - 2 Завершен Эллас Верона П
Лига Чемпионов 2020/2021
08.12.2020 - 19:55 Лацио 2 - 2 Завершен Брюгге Н
Чемпионат Италии 2019/2020
05.12.2020 - 17:00 Специя 1 - 2 Завершен Лацио В
Показать больше
Новости команд
Кто победит?
9 Пользователей сделало свой выбор
Милан
33%
Ничья
33%
Лацио
33%
П1: 2.2500 Х: 3.7600 П2: 3.4600
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Анонс матча Милан - Лацио 23.12.2020, Чемпионат Италии

Матч между командой Милан (Милан) и командой Лацио (Рим) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Чемпионат Италии 2020/2021, матч начнется на стадионе Джузеппе Меацца.

Дата проведения матча: 23.12.2020
Время начала матча: 21:45

История предыдущих матчей

История противостояний между клубами Милан (Милан) и командой Лацио (Рим):

Прошедший матч между командами закончился победой в пользу команды Милан, тогда как команда Лацио осталась с поражением. Столкновение Лацио и Милан в предыдущем футбольном матче 04.07.2020 закончилось со следующими результатом: 0:3 в пользу гостей.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Милан - Лацио можно посмотреть 23.12.2020 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Чемпионат Италии. Текстовую трансляцию матча Милан - Лацио, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Милан (Милан)
Год основания Милан (Милан): 1899
Страна: Италия
Тренер: Стефано Пиоли

Прошедший матч команды Милан был сыгран против Сассуоло - 20.12.2020, в рамках чемпионата Чемпионат Италии 2020/2021 и закончился победой команды Милан.

Команда гостей

Название: Лацио (Рим)
Год основания Лацио (Рим): 1900
Страна: Италия
Тренер: Симоне Индзаги

Предыдущий поединок команды Лацио был сыгран против Наполи - 20.12.2020, в рамках чемпионата Чемпионат Италии 2020/2021 и закончился победой команды Лацио.

Следите за результатами матча Милан - Лацио онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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