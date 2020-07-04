Милан - Лацио онлайн трансляция матча

Домашняя статистика Милан в сезоне 3-3-0

Златан Ибрагимович лучший бомбардир Милан с 10 голами. Чиро Иммобиле забил 8 раз за Лацио

Франк Кесси получил больше всего желтых карточек (5) в Милан. Жан Даниэль Акпа Акпро получил 5 в Лацио.

Год назад, Милан была на 14 месте в таблице с 14 очками. Сейчас они на 1 месте с 31 очками.

Год назад, Лацио была на 3 месте в таблице с 27 очками. Сейчас они на 8 месте с 21 очками.

Милан не проигрывает в последних 10 играх.

Лацио не проиграл ни в одном из последних 7 выездных матчей.

Наиболее популярный результат в играх между Милан иЛацио, когда Милан играет дома, 1- 1. 6 игры закончились с этим результатом

Наиболее популярный счет между Милан и Лацио 1-1. 13 игры закончились с этим результатом.

Милан выигрывает первый тайм в 49% матчей, Лацио выигрывает в 34% матчей.

Милан выигрывает первую половину матча в 49% случаев, Лацио выигрывает в 34%.

Милан's performance of the last 5 matches is better than Лацио's.

Недавнее выступление команды Милан в "Серия А" лучше, чем у команды Лацио.

Команда Милан проиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Серия А" против команды Лацио.

Команда Лацио выиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Серия А" против команды Милан.

Из последних 5 встреч команда Милан выиграла 2, команда Лацио выиграла 2, 1 ничьи.

Победителем прошлой встречи была команда Милан.

В их последнюю встречу команда Милан победила в 3 гол(а).

Милан забивает 1 гола за матч против команды Лацио, а Лацио забивает 0.6 гола против команды Милан (в среднем).

Милан забивает 2.57 гола, играя дома, а Лацио забивает 1.55 гола, играя на выезде (в среднем).

Среднее количество голов во встречах между командами Милан и Лацио - 1.6.

Когда Милан лидирует 1-0 дома, они побеждают в Милан% своих матчей.

Когда Лацио лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Лацио% своих матчей.

Когда Милан проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Милан% своих матчей.

Когда Лацио проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Лацио% своих матчей.

Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Милан и Лацио - 0.8.

Милан забивал хотя бы раз в последних 10 матчах.

Лацио забивал хотя бы раз в последних 15 матчах.

За последние 34 встреч когда команда Милан играла дома, команда Милан выиграла 17 раз, 13 сыграла в ничью и 4 победы команды Лацио. Разница голов 50-26 в пользу команды Милан.

Игры прошлого года: 1-2 (Милан дома) и 0-3 (Лацио дома).

Милан не забивает в 0 из их 6 домашних матчах в Серия А в этом сезоне

Лацио не забивает в 1 из их 6 выездных матчах в Серия А в этом сезоне

Во время последних 64 встреч, команда Милан выиграла 26 раз, 26 раз сыграла вничью, в то время как команда Лацио выиграла 12 раз. Разница забитых и пропущенных голов 87-66 в пользу команды Милан

Вы знали, что Милан забил 31% голов между минутами 76-90?