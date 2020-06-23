Атлетик - "Барселона" онлайн трансляция матча

В домашних матчах Атлетик Бильбао не проигрывает Барселона в последних 3 встречах.

Домашняя статистика Атлетик Бильбао в сезоне 5-0-3

Юри Берчише отдал больше всего передач в Атлетик Бильбао с 3 передачами. Жорди Альба лучший распасовщик Барселона (3 передач)

Иньиго Мартинез получил больше всего желтых карточек (6) в Атлетик Бильбао. Жорди Альба получил 5 в Барселона.

Барселона не проигрывает в последних 6 играх.

Наиболее популярный счет между Атлетик Бильбао и Барселона 0-2. 10 игры закончились с этим результатом.

Атлетик Бильбао выигрывает первый тайм в 36% матчей, Барселона выигрывает в 47% матчей.

Атлетик Бильбао выигрывает первую половину матча в 36% случаев, Барселона выигрывает в 47%.

Барселона's performance of the last 5 matches is better than Атлетик Бильбао's.

Недавнее выступление команды Барселона в "Ла Лига" лучше, чем у команды Атлетик Бильбао.

Команда Барселона проиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Ла Лига" против команды Атлетик Бильбао.

Команда Атлетик Бильбао выиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Ла Лига" против команды Барселона.

Команда Атлетик Бильбао проиграла лишь 1 из последних 5 встреч против команды Барселона (во всех соревнованиях).

Из последних 5 встреч команда Атлетик Бильбао выиграла 2, команда Барселона выиграла 1, 2 ничьи.

Победителем прошлой встречи была команда Барселона.

В их последнюю встречу команда Барселона победила в 1 гол(а).

Атлетик Бильбао забивает 0.6 гола за матч против команды Барселона, а Барселона забивает 0.4 гола против команды Атлетик Бильбао (в среднем).

Атлетик Бильбао забивает 1.14 гола, играя дома, а Барселона забивает 1.82 гола, играя на выезде (в среднем).

Среднее количество голов во встречах между командами Атлетик Бильбао и Барселона - 1.

Когда Атлетик Бильбао лидирует 1-0 дома, они побеждают в Атлетик Бильбао% своих матчей.

Когда Барселона лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Барселона% своих матчей.

Когда Атлетик Бильбао проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Атлетик Бильбао% своих матчей.

Когда Барселона проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Барселона% своих матчей.

Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Атлетик Бильбао и Барселона - 0.2.

Обе команды не проиграли в своем последнем матче.

Барселона забивал хотя бы раз в последних 6 матчах.

За последние 33 встреч когда команда Атлетик Бильбао играла дома, команда Атлетик Бильбао выиграла 9 раз, 9 сыграла в ничью и 15 победы команды Барселона. Разница голов 46-35 в пользу команды Барселона.

Игры прошлого года: 1-0 (Атлетик Бильбао дома) и 1-0 (Барселона дома).

Атлетик Бильбао не забивает в 3 из их 8 домашних матчах в Ла Лига в этом сезоне

Барселона не забивает в 2 из их 7 выездных матчах в Ла Лига в этом сезоне

Во время последних 68 встреч, команда Атлетик Бильбао выиграла 11 раз, 14 раз сыграла вничью, в то время как команда Барселона выиграла 43 раз. Разница забитых и пропущенных голов 140-58 в пользу команды Барселона

Вы знали, что Атлетик Бильбао забил 42% голов между минутами 76-90?