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Атлетик - "Барселона" онлайн трансляция матча

Чемпионат Испании - 06 января 2021, 22:00 - Сан-Мамес
Главный судья: дель Серро Гранде, Карлос
Рейтинг матча:
Атлетик
Бильбао
1 - 0
Обновить
8'
"Барселона"
Барселона
Ход матча
Кто победит?
11 Пользователей сделало свой выбор
Атлетик
27%
Ничья
27%
"Барселона"
45%
П1: 5.5900 Х: 4.3500 П2: 1.6900
Интересные факты
  • В домашних матчах Атлетик Бильбао не проигрывает Барселона в последних 3 встречах.
  • Домашняя статистика Атлетик Бильбао в сезоне 5-0-3
  • Юри Берчише отдал больше всего передач в Атлетик Бильбао с 3 передачами. Жорди Альба лучший распасовщик Барселона (3 передач)
  • Иньиго Мартинез получил больше всего желтых карточек (6) в Атлетик Бильбао. Жорди Альба получил 5 в Барселона.
  • Барселона не проигрывает в последних 6 играх.
  • Наиболее популярный счет между Атлетик Бильбао и Барселона 0-2. 10 игры закончились с этим результатом.
  • Атлетик Бильбао выигрывает первый тайм в 36% матчей, Барселона выигрывает в 47% матчей.
  • Атлетик Бильбао выигрывает первую половину матча в 36% случаев, Барселона выигрывает в 47%.
  • Барселона's performance of the last 5 matches is better than Атлетик Бильбао's.
  • Недавнее выступление команды Барселона в "Ла Лига" лучше, чем у команды Атлетик Бильбао.
  • Команда Барселона проиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Ла Лига" против команды Атлетик Бильбао.
  • Команда Атлетик Бильбао выиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Ла Лига" против команды Барселона.
  • Команда Атлетик Бильбао проиграла лишь 1 из последних 5 встреч против команды Барселона (во всех соревнованиях).
  • Из последних 5 встреч команда Атлетик Бильбао выиграла 2, команда Барселона выиграла 1, 2 ничьи.
  • Победителем прошлой встречи была команда Барселона.
  • В их последнюю встречу команда Барселона победила в 1 гол(а).
  • Атлетик Бильбао забивает 0.6 гола за матч против команды Барселона, а Барселона забивает 0.4 гола против команды Атлетик Бильбао (в среднем).
  • Атлетик Бильбао забивает 1.14 гола, играя дома, а Барселона забивает 1.82 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Среднее количество голов во встречах между командами Атлетик Бильбао и Барселона - 1.
  • Когда Атлетик Бильбао лидирует 1-0 дома, они побеждают в Атлетик Бильбао% своих матчей.
  • Когда Барселона лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Барселона% своих матчей.
  • Когда Атлетик Бильбао проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Атлетик Бильбао% своих матчей.
  • Когда Барселона проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Барселона% своих матчей.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Атлетик Бильбао и Барселона - 0.2.
  • Обе команды не проиграли в своем последнем матче.
  • Барселона забивал хотя бы раз в последних 6 матчах.
  • За последние 33 встреч когда команда Атлетик Бильбао играла дома, команда Атлетик Бильбао выиграла 9 раз, 9 сыграла в ничью и 15 победы команды Барселона. Разница голов 46-35 в пользу команды Барселона.
  • Игры прошлого года: 1-0 (Атлетик Бильбао дома) и 1-0 (Барселона дома).
  • Атлетик Бильбао не забивает в 3 из их 8 домашних матчах в Ла Лига в этом сезоне
  • Барселона не забивает в 2 из их 7 выездных матчах в Ла Лига в этом сезоне
  • Во время последних 68 встреч, команда Атлетик Бильбао выиграла 11 раз, 14 раз сыграла вничью, в то время как команда Барселона выиграла 43 раз. Разница забитых и пропущенных голов 140-58 в пользу команды Барселона
  • Вы знали, что Атлетик Бильбао забил 42% голов между минутами 76-90?
  • Вы знали, что Барселона забил 23% голов между минутами 31-45?
Личные встречи
Атлетик
4
Побед
25
Игр
17
Побед
"Барселона"
Чемпионат Испании 2019/2020
23.06.2020 - 23:00 "Барселона" 1 - 0 Завершен Атлетик
Чемпионат Испании 2019/2020
16.08.2019 - 22:00 Атлетик 1 - 0 Завершен "Барселона"
Чемпионат Испании 2018
10.02.2019 - 21:45 Атлетик 0 - 0 Завершен "Барселона"
Чемпионат Испании 2018/2019
29.09.2018 - 17:15 "Барселона" 1 - 1 Завершен Атлетик
Последние матчи - Атлетик
Чемпионат Испании 2020/2021
03.01.2021 - 15:00 Атлетик 1 - 0 Завершен Эльче В
Чемпионат Испании 2020/2021
31.12.2020 - 15:00 Атлетик 0 - 1 Завершен Реал Сосьедад П
Чемпионат Испании 2020/2021
22.12.2020 - 23:00 Вильярреал 1 - 1 Завершен Атлетик Н
Чемпионат Испании 2020/2021
18.12.2020 - 22:00 Атлетик 2 - 0 Завершен Уэска В
Чемпионат Испании 2020/2021
15.12.2020 - 23:00 Реал 3 - 1 Завершен Атлетик П
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Последние матчи - "Барселона"
Чемпионат Испании 2020/2021
03.01.2021 - 22:00 Уэска 0 - 1 Завершен "Барселона" В
Чемпионат Испании 2020/2021
29.12.2020 - 20:15 "Барселона" 1 - 1 Завершен Эйбар Н
Чемпионат Испании 2020/2021
22.12.2020 - 23:00 Вальядолид 0 - 3 Завершен "Барселона" В
Чемпионат Испании 2020/2021
19.12.2020 - 17:15 "Барселона" 2 - 2 Завершен "Валенсия" Н
Чемпионат Испании 2020/2021
16.12.2020 - 21:45 "Барселона" 2 - 1 Завершен Реал Сосьедад В
Показать больше
Кто победит?
11 Пользователей сделало свой выбор
Атлетик
27%
Ничья
27%
"Барселона"
45%
П1: 5.5900 Х: 4.3500 П2: 1.6900
Составы команд
1
Унай Симон
17
Берчише, Юри
4
Мартинез, Иньиго
3
Нуньес, Унаи
21
Андер Капа
10
Икер Муньяин
27
Vencedor, Unai
6
Микель Весга
18
Оскар де Маркос
22
Рауль Гарсия
9
Иньяки Уильямс
1
тер Стеген, Марк-Андре
2
Дест, Серджиньо
4
Араухо, Рональд
15
Клеман Лангле
18
Альба, Жорди
21
Френки де Йонг
5
Серхио Бускетс
16
Gonzalez, Pedro
7
Антуан Гризманн
10
Лионель Месси
11
Усман Дембеле
Стартовый состав
  • 22
    Рауль Гарсия
    Полузащитник
  • 9
    Иньяки Уильямс
    Нападающий
  • 10
    Икер Муньяин
    Нападающий
  • 27
    Vencedor, Unai
    Полузащитник
  • 6
    Микель Весга
    Полузащитник
  • 18
    Оскар де Маркос
    Нападающий
  • 17
    Берчише, Юри
    Защитник
  • 4
    Мартинез, Иньиго
    Защитник
  • 3
    Нуньес, Унаи
    Защитник
  • 21
    Андер Капа
    Полузащитник
  • 1
    Унай Симон
    Вратарь
  • 7
    Антуан Гризманн
    Полузащитник
  • 10
    Лионель Месси
    Нападающий
  • 11
    Усман Дембеле
    Нападающий
  • 21
    Френки де Йонг
    Полузащитник
  • 5
    Серхио Бускетс
    Полузащитник
  • 16
    Gonzalez, Pedro
    Нападающий
  • 2
    Дест, Серджиньо
    Защитник
  • 4
    Араухо, Рональд
    Защитник
  • 15
    Клеман Лангле
    Защитник
  • 18
    Альба, Жорди
    Защитник
  • 1
    тер Стеген, Марк-Андре
    Вратарь
Запасные игроки
  • 19
    Кенан Кодро
    Нападающий
  • 26
    Висенте, Иньиго
    Полузащитник
  • 16
    Сансет Тирапу, Ойян
    Полузащитник
  • 2
    Morcillo, Jon
    Полузащитник
  • 12
    Алехандро Беренгер
    Полузащитник
  • 7
    Ибай Гомес
    Нападающий
  • 14
    Дани Гарсия
    Полузащитник
  • 11
    Иньиго Кордоба
    Полузащитник
  • 24
    Микель Баленсьяга
  • 15
    Иньиго Лекуэ
    Полузащитник
  • 13
    Эскьета, Хокин
    Вратарь
  • 20
    Асьер Вильялибре
    Нападающий
  • 29
    Де ла Фуенте, Конрад
    Нападающий
  • 9
    Брайтвайте, Мартин
    Нападающий
  • 12
    Puig, Riqui
    Полузащитник
  • 8
    Миралем Пьянич
    Полузащитник
  • 23
    Умтити, Самюэль
    Защитник
  • 28
    Óscar Mingueza
  • 24
    Джуниор Фирпо
  • 26
    Иньяки Пенья
    Вратарь
  • 13
    Нето
    Вратарь
  • 17
    Тринкао
    Нападающий
Тренеры
  • Марселино
  • Рональд Куман
Статистика матча
37%
Владение мячем
63%
Трансляция
4'
Гоооол!!!
Шикарная контратака от хозяев поля, пас в разрез на Уильямса, тот на скорости убежал от защитников, вышел на рандеву с Тер Штегеном и открыл счет в матче.
2'
Бускетс фолит против Уильямса в центре поля, штрафной.
1'
Свисток
Матч начался!
Инфо
Стартовый состав (Барселона): Тер Штеген, Месси (кап), Альба, Лангле, Араухо, Дест, Де Йонг, Бускетс, Педри, Дембеле, Гризман.
Инфо
Стартовый состав (Атлетик): Симон, Муньяин (кап), Берчиче, Мартинес, Нуньес, Капа, Де Маркос, Венседор, Весга, Уильямс, Гарсия.
Инфо
Добрый вечер, друзья! Вашему вниманию текстовая трансляция матча очередного тура испанской Ла-Лиги 2020/2021 между командами Атлетик и Барселона.
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Анонс матча Атлетик - "Барселона" 06.01.2021, Чемпионат Испании

Поединок между командой Атлетик (Бильбао) и командой "Барселона" (Барселона) будет проходить в рамках турнира по футболу: Чемпионат Испании 2020/2021, матч состоится на стадионе Сан-Мамес.

Дата проведения матча: 06.01.2021
Время начала матча: 22:00

История предыдущих матчей

История противостояний между клубами Атлетик (Бильбао) и командой "Барселона" (Барселона):

Прошедший матч между командами закончился победой в пользу "Барселона", тогда как команда Атлетик осталась с поражением. Столкновение "Барселона" и Атлетик в предыдущем футбольном матче 23.06.2020 закончилось с такими результатами: 1:0 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Атлетик - "Барселона" можно посмотреть 06.01.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Чемпионат Испании. Текстовую трансляцию матча Атлетик - "Барселона", ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Атлетик (Бильбао)
Год основания Атлетик (Бильбао): 1898
Страна: Испания
Тренер: Гаиска Гаритано

Прошедший матч команды Атлетик был сыгран против Эльче - 03.01.2021, в рамках чемпионата Чемпионат Испании 2020/2021 и закончился победой команды Атлетик.

Команда гостей

Название: "Барселона" (Барселона)
Год основания "Барселона" (Барселона): 1899
Страна: Испания
Тренер: Эрнесто Вальверде

Прошедший поединок команды "Барселона" был сыгран против Уэска - 03.01.2021, в рамках чемпионата Чемпионат Испании 2020/2021 и закончился победой команды "Барселона".

Следите за результатами матча Атлетик - "Барселона" онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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