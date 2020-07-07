Милан - "Ювентус" онлайн трансляция матча

Противостояние между командой Милан (Милан) и командой "Ювентус" (Турин) будет проходить в рамках турнира по футболу: Чемпионат Италии 2020/2021, матч начнется на стадионе Джузеппе Меацца.
Дата проведения матча: 06.01.2021
Время начала матча: 21:45
История противостояний между Милан (Милан) и командой "Ювентус" (Турин):
Предыдущий поединок между командами закончился победой в пользу Милан, тогда как команда "Ювентус" осталась с поражением. Столкновение Милан и "Ювентус" в предыдущем футбольном матче 07.07.2020 закончилось со следующими результатом: 4:2 в пользу хозяев.
Для одержания победы тренеры команд Стефано Пиоли и Андреа Пирло разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: Милан (Милан)
Год основания Милан (Милан): 1899
Страна: Италия
Тренер: Стефано Пиоли
Предыдущий матч команды Милан был сыгран против Беневенто - 03.01.2021, в рамках турнира Чемпионат Италии 2020/2021 и закончился победой команды Милан.
Название: "Ювентус" (Турин)
Год основания "Ювентус" (Турин): 1897
Страна: Италия
Тренер: Маурицио Сарри
Предыдущий матч команды "Ювентус" был сыгран против Удинезе - 03.01.2021, в рамках турнира Чемпионат Италии 2020/2021 и закончился победой команды "Ювентус".
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