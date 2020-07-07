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Милан - "Ювентус" онлайн трансляция матча

Чемпионат Италии - 06 января 2021, 21:45 - Джузеппе Меацца
Главный судья: Массимилиано Иррати
Рейтинг матча:
Милан
Милан
0 - 1
Обновить
23'
"Ювентус"
Турин
Ход матча
Кто победит?
16 Пользователей сделало свой выбор
Милан
19%
Ничья
25%
"Ювентус"
56%
П1: 8.3500 Х: 4.5200 П2: 1.4500
Интересные факты
  • Ювентус получил 5 красных карточек вв этом сезоне. Это наибольшее количество в Серия А
  • Домашняя статистика Милан в сезоне 4-3-0
  • Выездная статистика Ювентус в сезоне 3-4-0
  • Златан Ибрагимович лучший бомбардир Милан с 10 голами. Криштиану Роналду забил 14 раз за Ювентус
  • Хакан Чалханоглу отдал больше всего передач в Милан с 6 передачами. Альваро Мората лучший распасовщик Ювентус (5 передач)
  • Год назад, Милан была на 10 месте в таблице с 20 очками. Сейчас они на 1 месте с 37 очками.
  • Милан не проигрывает в последних 12 играх.
  • Милан не проигрывает в последних 5 домашних матчах.
  • Ювентус не проиграл ни в одном из последних 10 выездных матчей.
  • Ювентус имеет выигрышную серию из 3 матчей на выезде
  • Милан имеет выигрышную серию из 3 матчей.
  • Наиболее популярный результат в играх между Милан иЮвентус, когда Милан играет дома, 1- 1. 9 игры закончились с этим результатом
  • Наиболее популярный счет между Милан и Ювентус 1-1. 12 игры закончились с этим результатом.
  • Милан выигрывает первый тайм в 51% матчей, Ювентус выигрывает в 44% матчей.
  • Милан выигрывает первую половину матча в 51% случаев, Ювентус выигрывает в 44%.
  • Милан's performance of the last 5 matches is better than Ювентус's.
  • Недавнее выступление команды Милан в "Серия А" лучше, чем у команды Ювентус.
  • Команда Ювентус проиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Серия А" против команды Милан.
  • Команда Милан выиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Серия А" против команды Ювентус.
  • Команда Ювентус проиграла лишь 1 из последних 5 встреч против команды Милан (во всех соревнованиях).
  • Из последних 5 встреч команда Милан выиграла 1, команда Ювентус выиграла 2, 2 ничьи.
  • Победителем прошлой встречи была команда Милан.
  • В их последнюю встречу команда Милан победила в 2 гол(а).
  • Милан забивает 1.2 гола за матч против команды Ювентус, а Ювентус забивает 1.2 гола против команды Милан (в среднем).
  • Милан забивает 2.68 гола, играя дома, а Ювентус забивает 1.87 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Среднее количество голов во встречах между командами Милан и Ювентус - 2.4.
  • Когда Милан лидирует 1-0 дома, они побеждают в Милан% своих матчей.
  • Когда Ювентус лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Ювентус% своих матчей.
  • Когда Милан проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Милан% своих матчей.
  • Когда Ювентус проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Ювентус% своих матчей.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Милан и Ювентус - 0.2.
  • Милан выиграл последние 3 матчи в Серия А.
  • Милан забивал хотя бы раз в последних 12 матчах.
  • За последние 35 встреч когда команда Милан играла дома, команда Милан выиграла 12 раз, 12 сыграла в ничью и 11 победы команды Ювентус. Разница голов 46-45 в пользу команды Милан.
  • Игры прошлого года: 4-2 (Милан дома) и 1-0 (Ювентус дома).
  • Милан не забивает в 0 из их 7 домашних матчах в Серия А в этом сезоне
  • Ювентус не забивает в 0 из их 7 выездных матчах в Серия А в этом сезоне
  • Во время последних 71 встреч, команда Милан выиграла 18 раз, 22 раз сыграла вничью, в то время как команда Ювентус выиграла 31 раз. Разница забитых и пропущенных голов 96-75 в пользу команды Ювентус
  • Вы знали, что Ювентус забил 34% голов между минутами 76-90?
  • Вы знали, что Милан забил 29% голов между минутами 76-90?
Личные встречи
Милан
3
Побед
24
Игр
17
Побед
"Ювентус"
Чемпионат Италии 2021
07.07.2020 - 22:45 Милан 4 - 2 Завершен "Ювентус"
Кубок Италии 2021
12.06.2020 - 22:00 "Ювентус" 0 - 0 Завершен Милан
Кубок Италии 2021
13.02.2020 - 21:45 Милан 1 - 1 Завершен "Ювентус"
Чемпионат Италии 2019/2020
10.11.2019 - 22:30 "Ювентус" 1 - 0 Завершен Милан
Последние матчи - Милан
Чемпионат Италии 2020/2021
03.01.2021 - 19:00 Беневенто 0 - 2 Завершен Милан В
Чемпионат Италии 2020/2021
23.12.2020 - 21:45 Милан 3 - 2 Завершен Лацио В
Чемпионат Италии 2020/2021
20.12.2020 - 16:00 Сассуоло 1 - 2 Завершен Милан В
Чемпионат Италии 2020/2021
16.12.2020 - 21:45 Дженоа 2 - 2 Завершен Милан Н
Чемпионат Италии 2020/2021
13.12.2020 - 21:45 Милан 2 - 2 Завершен Парма Н
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Последние матчи - "Ювентус"
Чемпионат Италии 2020/2021
03.01.2021 - 21:45 "Ювентус" 4 - 1 Завершен Удинезе В
Чемпионат Италии 2020/2021
22.12.2020 - 21:45 "Ювентус" 0 - 3 Завершен Фиорентина П
Чемпионат Италии 2020/2021
19.12.2020 - 21:45 Парма 0 - 4 Завершен "Ювентус" В
Чемпионат Италии 2020/2021
16.12.2020 - 19:30 "Ювентус" 1 - 1 Завершен "Аталанта" Н
Чемпионат Италии 2020/2021
13.12.2020 - 19:00 Дженоа 1 - 3 Завершен "Ювентус" В
Показать больше
Кто победит?
16 Пользователей сделало свой выбор
Милан
19%
Ничья
25%
"Ювентус"
56%
П1: 8.3500 Х: 4.5200 П2: 1.4500
Составы команд
99
Джанлуиджи Доннарумма
19
Тео
13
Алессио Романьоли
24
Симон Кьер
5
Диогу Далот
79
Франк Кесси
2
Давиде Калабрия
15
Хог, Дженс
10
Хакан Чалханоглу
7
Самуэль Кастильехо
17
Рафаэл Леау
1
Войцех Щенсны
13
Данило
19
Леонардо Бонуччи
4
Маттейс де Лигт
38
Джанлука Фработта
22
Федерико Кьеза
30
Родриго Бентанкур
25
Адриен Рабио
8
Арон Рэмзи
10
Пауло Дибала
7
Криштиану Роналду
Стартовый состав
  • 17
    Рафаэл Леау
    Нападающий
  • 15
    Хог, Дженс
    Полузащитник
  • 10
    Хакан Чалханоглу
    Полузащитник
  • 7
    Самуэль Кастильехо
    Нападающий
  • 79
    Франк Кесси
    Защитник
  • 2
    Давиде Калабрия
    Защитник
  • 19
    Тео
  • 13
    Алессио Романьоли
    Защитник
  • 24
    Симон Кьер
    Защитник
  • 5
    Диогу Далот
    Защитник
  • 99
    Джанлуиджи Доннарумма
    Вратарь
  • 10
    Пауло Дибала
    Нападающий
  • 7
    Криштиану Роналду
    Нападающий
  • 22
    Федерико Кьеза
    Полузащитник
  • 30
    Родриго Бентанкур
    Полузащитник
  • 25
    Адриен Рабио
    Полузащитник
  • 8
    Арон Рэмзи
    Полузащитник
  • 13
    Данило
    Защитник
  • 19
    Леонардо Бонуччи
    Защитник
  • 4
    Маттейс де Лигт
  • 38
    Джанлука Фработта
    Защитник
  • 1
    Войцех Щенсны
    Вратарь
Запасные игроки
  • 27
    Maldini, Daniel
    Нападающий
  • 21
    Браим Диас
    Полузащитник
  • 97
    Frigerio, Marco Romano
    Полузащитник
  • 43
    Duarte, Leo
    Защитник
  • 22
    Матео Мусаккио
    Защитник
  • 20
    Kalulu, Pierre
    Защитник
  • 14
    Андреа Конти
    Защитник
  • 90
    Антонио Доннарумма
    Вратарь
  • 12
    Чиприан Тэтэрушану
    Вратарь
  • 29
    Colombo Lorenzo
  • 14
    Уэстон Маккенни
  • 28
    Демираль, Мерих
    Защитник
  • 34
    Da Graca, Cosimo Marco
    Нападающий
  • 33
    Федерико Бернардески
    Нападающий
  • 44
    Деян Кулусевски
  • 39
    Понтанова, Маноло
    Полузащитник
  • 36
    Di Pardo, Alessandro
    Полузащитник
  • 5
    Артур
    Вратарь
  • 3
    Джорджио Кьеллини
    Защитник
  • 77
    Джанлуиджи Буффон
    Вратарь
  • 31
    Карло Пинсольо
    Вратарь
  • 41
    Фаджоли, Николо
    Нападающий
Тренеры
  • Стефано Пиоли
  • Андреа Пирло
Статистика матча
43%
Владение мячем
57%
3
Удары мимо
6
1
Удары в створ
1
1
Штрафные
2
1
Сейвы
1
2
Фолы
1
2
Угловые
2
1
Блокировано ударов
1
Трансляция
16'
Опасный момент
Удар от Кьезы! Мяч попал в штангу!
14'
Опасный момент
Хорошая подкрутка от Чалханоглу со штрафного! Щесны в порядке!
12'
Инфо
Владение мячом - 60%/40% в пользу "Юве".
9'
Опасный момент
Фработта пробил со средней дистанции! Над перекладиной!
7'
Опасный момент
Удар Кастильехо низом в ближний угол! Щесны на месте!
6'
Хауге пробил после подачи Чалханоглу со штрафного! Мяч попал в соперника.
4'
Эрнандес сфолил против Кьезы. Свободный для "Юве".
2'
Опасный момент
Дибала пробил после прострела с левого фланга! Мяч попал в Кьера и отскочил к Доннарумме!
1'
Свисток
Матч начался!
Главный арбитр встречи - Массимилиано Иррати.
"Милан", стартовый состав: Дж. Доннарумма — Далот, Кьер, Романьоли, Эрнандес — Калабрия, Кессье — Кастильехо, Чалханоглу, Хауге — Леау. Запасные: Тэтэрушану, А. Доннарумма, Калулу, Диас, Дуарте, Коломбо, Конти, Мальдини, Мусаккьо, Фриджерио.
"Ювентус", стартовый состав: Щесны — Данило, Бонуччи, де Лигт, Фработта — Кьеза, Бентанкур, Рабио, Рэмси — Дибала, Роналду. Запасные: Буффон, Пинсольо, Демирал, Кьеллини, Артур, Маккенни, Ди Пардо, Портанова, Фаджиоли, Кулусевски, Да Граса.
Добрый вечер, дорогие друзья! UA-Футбол представляет вам текстовую онлайн-трансляцию центрального матча 16-го тура Серии А: "Милан" - "Ювентус". Начало поединка - 21:45.
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Анонс матча Милан - "Ювентус" 06.01.2021, Чемпионат Италии

Противостояние между командой Милан (Милан) и командой "Ювентус" (Турин) будет проходить в рамках турнира по футболу: Чемпионат Италии 2020/2021, матч начнется на стадионе Джузеппе Меацца.

Дата проведения матча: 06.01.2021
Время начала матча: 21:45

История предыдущих матчей

История противостояний между Милан (Милан) и командой "Ювентус" (Турин):

Предыдущий поединок между командами закончился победой в пользу Милан, тогда как команда "Ювентус" осталась с поражением. Столкновение Милан и "Ювентус" в предыдущем футбольном матче 07.07.2020 закончилось со следующими результатом: 4:2 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд Стефано Пиоли и Андреа Пирло разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Милан - "Ювентус" можно посмотреть 06.01.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Чемпионат Италии. Текстовую трансляцию матча Милан - "Ювентус", ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Милан (Милан)
Год основания Милан (Милан): 1899
Страна: Италия
Тренер: Стефано Пиоли

Предыдущий матч команды Милан был сыгран против Беневенто - 03.01.2021, в рамках турнира Чемпионат Италии 2020/2021 и закончился победой команды Милан.

Команда гостей

Название: "Ювентус" (Турин)
Год основания "Ювентус" (Турин): 1897
Страна: Италия
Тренер: Маурицио Сарри

Предыдущий матч команды "Ювентус" был сыгран против Удинезе - 03.01.2021, в рамках турнира Чемпионат Италии 2020/2021 и закончился победой команды "Ювентус".

Следите за результатами матча Милан - "Ювентус" онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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