Милан - "Ювентус" онлайн трансляция матча

Ювентус получил 5 красных карточек вв этом сезоне. Это наибольшее количество в Серия А

Домашняя статистика Милан в сезоне 4-3-0

Выездная статистика Ювентус в сезоне 3-4-0

Златан Ибрагимович лучший бомбардир Милан с 10 голами. Криштиану Роналду забил 14 раз за Ювентус

Хакан Чалханоглу отдал больше всего передач в Милан с 6 передачами. Альваро Мората лучший распасовщик Ювентус (5 передач)

Год назад, Милан была на 10 месте в таблице с 20 очками. Сейчас они на 1 месте с 37 очками.

Милан не проигрывает в последних 12 играх.

Милан не проигрывает в последних 5 домашних матчах.

Ювентус не проиграл ни в одном из последних 10 выездных матчей.

Ювентус имеет выигрышную серию из 3 матчей на выезде

Милан имеет выигрышную серию из 3 матчей.

Наиболее популярный результат в играх между Милан иЮвентус, когда Милан играет дома, 1- 1. 9 игры закончились с этим результатом

Наиболее популярный счет между Милан и Ювентус 1-1. 12 игры закончились с этим результатом.

Милан выигрывает первый тайм в 51% матчей, Ювентус выигрывает в 44% матчей.

Милан выигрывает первую половину матча в 51% случаев, Ювентус выигрывает в 44%.

Милан's performance of the last 5 matches is better than Ювентус's.

Недавнее выступление команды Милан в "Серия А" лучше, чем у команды Ювентус.

Команда Ювентус проиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Серия А" против команды Милан.

Команда Милан выиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Серия А" против команды Ювентус.

Команда Ювентус проиграла лишь 1 из последних 5 встреч против команды Милан (во всех соревнованиях).

Из последних 5 встреч команда Милан выиграла 1, команда Ювентус выиграла 2, 2 ничьи.

Победителем прошлой встречи была команда Милан.

В их последнюю встречу команда Милан победила в 2 гол(а).

Милан забивает 1.2 гола за матч против команды Ювентус, а Ювентус забивает 1.2 гола против команды Милан (в среднем).

Милан забивает 2.68 гола, играя дома, а Ювентус забивает 1.87 гола, играя на выезде (в среднем).

Среднее количество голов во встречах между командами Милан и Ювентус - 2.4.

Когда Милан лидирует 1-0 дома, они побеждают в Милан% своих матчей.

Когда Ювентус лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Ювентус% своих матчей.

Когда Милан проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Милан% своих матчей.

Когда Ювентус проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Ювентус% своих матчей.

Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Милан и Ювентус - 0.2.

Милан выиграл последние 3 матчи в Серия А.

Милан забивал хотя бы раз в последних 12 матчах.

За последние 35 встреч когда команда Милан играла дома, команда Милан выиграла 12 раз, 12 сыграла в ничью и 11 победы команды Ювентус. Разница голов 46-45 в пользу команды Милан.

Игры прошлого года: 4-2 (Милан дома) и 1-0 (Ювентус дома).

Милан не забивает в 0 из их 7 домашних матчах в Серия А в этом сезоне

Ювентус не забивает в 0 из их 7 выездных матчах в Серия А в этом сезоне

Во время последних 71 встреч, команда Милан выиграла 18 раз, 22 раз сыграла вничью, в то время как команда Ювентус выиграла 31 раз. Разница забитых и пропущенных голов 96-75 в пользу команды Ювентус

Вы знали, что Ювентус забил 34% голов между минутами 76-90?