Гранада - "Барселона" онлайн трансляция матча

Домашняя статистика Гранада в сезоне 5-2-1

Барселона не проигрывает в последних 7 играх.

Барселона имеет выигрышную серию из 3 матчей на выезде

Наиболее популярный счет между Гранада и Барселона 0-1. 3 игры закончились с этим результатом.

Гранада выигрывает первый тайм в 27% матчей, Барселона выигрывает в 49% матчей.

Гранада выигрывает первую половину матча в 27% случаев, Барселона выигрывает в 49%.

Барселона's performance of the last 5 matches is better than Гранада's.

Недавнее выступление команды Барселона в "Ла Лига" лучше, чем у команды Гранада.

Команда Барселона проиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Ла Лига" против команды Гранада.

Команда Гранада выиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Ла Лига" против команды Барселона.

Команда Барселона проиграла лишь 1 из последних 5 встреч против команды Гранада (во всех соревнованиях).

Из последних 5 встреч команда Гранада выиграла 1, команда Барселона выиграла 4, 0 ничьи.

Победителем прошлой встречи была команда Барселона.

В их последнюю встречу команда Барселона победила в 1 гол(а).

Гранада забивает 0.6 гола за матч против команды Барселона, а Барселона забивает 1.8 гола против команды Гранада (в среднем).

Гранада забивает 1.5 гола, играя дома, а Барселона забивает 1.87 гола, играя на выезде (в среднем).

Среднее количество голов во встречах между командами Гранада и Барселона - 2.4.

Когда Гранада лидирует 1-0 дома, они побеждают в Гранада% своих матчей.

Когда Барселона лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Барселона% своих матчей.

Когда Гранада проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Гранада% своих матчей.

Когда Барселона проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Барселона% своих матчей.

Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Гранада и Барселона - 0.8.

Барселона забивал хотя бы раз в последних 7 матчах.

За последние 7 встреч когда команда Гранада играла дома, команда Гранада выиграла 2 раз, 0 сыграла в ничью и 5 победы команды Барселона. Разница голов 13-6 в пользу команды Барселона.

Игры прошлого года: 2-0 (Гранада дома) и 1-0 (Барселона дома).

Гранада не забивает в 0 из их 8 домашних матчах в Ла Лига в этом сезоне

Барселона не забивает в 2 из их 8 выездных матчах в Ла Лига в этом сезоне

Во время последних 14 встреч, команда Гранада выиграла 2 раз, 0 раз сыграла вничью, в то время как команда Барселона выиграла 12 раз. Разница забитых и пропущенных голов 36-9 в пользу команды Барселона

Вы знали, что Барселона забил 24% голов между минутами 31-45?