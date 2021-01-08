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Гранада - "Барселона" онлайн трансляция матча

Чемпионат Испании - 09 января 2021, 19:30 - Лос-Карменес
Главный судья: Рикардо Де Бургос Бенгоэчеа
Рейтинг матча:
Гранада
Гранада
0 - 1
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23'
"Барселона"
Барселона
Ход матча
12' Антуан Гризманн
Кто победит?
11 Пользователей сделало свой выбор
Гранада
27%
Ничья
27%
"Барселона"
45%
П1: 7.3500 Х: 5.5600 П2: 1.4600
Интересные факты
  • Домашняя статистика Гранада в сезоне 5-2-1
  • Барселона не проигрывает в последних 7 играх.
  • Барселона имеет выигрышную серию из 3 матчей на выезде
  • Наиболее популярный счет между Гранада и Барселона 0-1. 3 игры закончились с этим результатом.
  • Гранада выигрывает первый тайм в 27% матчей, Барселона выигрывает в 49% матчей.
  • Гранада выигрывает первую половину матча в 27% случаев, Барселона выигрывает в 49%.
  • Барселона's performance of the last 5 matches is better than Гранада's.
  • Недавнее выступление команды Барселона в "Ла Лига" лучше, чем у команды Гранада.
  • Команда Барселона проиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Ла Лига" против команды Гранада.
  • Команда Гранада выиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Ла Лига" против команды Барселона.
  • Команда Барселона проиграла лишь 1 из последних 5 встреч против команды Гранада (во всех соревнованиях).
  • Из последних 5 встреч команда Гранада выиграла 1, команда Барселона выиграла 4, 0 ничьи.
  • Победителем прошлой встречи была команда Барселона.
  • В их последнюю встречу команда Барселона победила в 1 гол(а).
  • Гранада забивает 0.6 гола за матч против команды Барселона, а Барселона забивает 1.8 гола против команды Гранада (в среднем).
  • Гранада забивает 1.5 гола, играя дома, а Барселона забивает 1.87 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Среднее количество голов во встречах между командами Гранада и Барселона - 2.4.
  • Когда Гранада лидирует 1-0 дома, они побеждают в Гранада% своих матчей.
  • Когда Барселона лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Барселона% своих матчей.
  • Когда Гранада проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Гранада% своих матчей.
  • Когда Барселона проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Барселона% своих матчей.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Гранада и Барселона - 0.8.
  • Барселона забивал хотя бы раз в последних 7 матчах.
  • За последние 7 встреч когда команда Гранада играла дома, команда Гранада выиграла 2 раз, 0 сыграла в ничью и 5 победы команды Барселона. Разница голов 13-6 в пользу команды Барселона.
  • Игры прошлого года: 2-0 (Гранада дома) и 1-0 (Барселона дома).
  • Гранада не забивает в 0 из их 8 домашних матчах в Ла Лига в этом сезоне
  • Барселона не забивает в 2 из их 8 выездных матчах в Ла Лига в этом сезоне
  • Во время последних 14 встреч, команда Гранада выиграла 2 раз, 0 раз сыграла вничью, в то время как команда Барселона выиграла 12 раз. Разница забитых и пропущенных голов 36-9 в пользу команды Барселона
  • Вы знали, что Барселона забил 24% голов между минутами 31-45?
  • Вы знали, что Гранада забил 32% голов между минутами 76-90?
Прогноз на матч
Личные встречи
Гранада
2
Побед
14
Игр
11
Побед
"Барселона"
Чемпионат Испании 2019/2020
19.01.2020 - 21:45 "Барселона" 1 - 0 Завершен Гранада
Чемпионат Испании 2019/2020
21.09.2019 - 22:00 Гранада 0 - 0 Завершен "Барселона"
Чемпионат Испании 2019/2020
21.09.2019 - 21:45 Гранада 2 - 0 Завершен "Барселона"
Чемпионат Испании 2016/2017
02.04.2017 - 21:45 Гранада 1 - 4 Завершен "Барселона"
Последние матчи - Гранада
Чемпионат Испании 2020/2021
03.01.2021 - 19:30 Эйбар 2 - 0 Завершен Гранада П
Чемпионат Испании 2020/2021
30.12.2020 - 18:00 Гранада 2 - 1 Завершен "Валенсия" В
Чемпионат Испании 2020/2021
23.12.2020 - 20:45 Реал 2 - 0 Завершен Гранада П
Чемпионат Испании 2020/2021
20.12.2020 - 17:15 Гранада 2 - 0 Завершен Бетис В
Чемпионат Испании 2020/2021
13.12.2020 - 19:30 Эльче 0 - 1 Завершен Гранада В
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Последние матчи - "Барселона"
Чемпионат Испании 2020/2021
06.01.2021 - 22:00 Атлетик 2 - 3 Завершен "Барселона" В
Чемпионат Испании 2020/2021
03.01.2021 - 22:00 Уэска 0 - 1 Завершен "Барселона" В
Чемпионат Испании 2020/2021
29.12.2020 - 20:15 "Барселона" 1 - 1 Завершен Эйбар Н
Чемпионат Испании 2020/2021
22.12.2020 - 23:00 Вальядолид 0 - 3 Завершен "Барселона" В
Чемпионат Испании 2020/2021
19.12.2020 - 17:15 "Барселона" 2 - 2 Завершен "Валенсия" Н
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Кто победит?
11 Пользователей сделало свой выбор
Гранада
27%
Ничья
27%
"Барселона"
45%
П1: 7.3500 Х: 5.5600 П2: 1.4600
Главные события
12'
Антуан Гризманн ГООЛ!
Составы команд
Стартовый состав
  • 9
    Роберто Сольдадо
  • 11
    Дарвин Мачис
    Нападающий
  • 21
    Эррера Янгель
  • 10
    Антонио Пуэртас
    Нападающий
  • 8
    Этеки, Ян
    Полузащитник
  • 19
    Анхель Монторо
    Полузащитник
  • 15
    Карлос Нева
  • 22
    Домингуш Дуарте
    Защитник
  • 6
    Санчес, Херман
    Защитник
  • 2
    Димитри Фулкье
    Защитник
  • 1
    Руи Силва
    Вратарь
  • 18
    Альба, Жорди
    Защитник
  • 5
    Серхио Бускетс
    Полузащитник
  • 21
    Френки де Йонг
    Полузащитник
  • 11
    Усман Дембеле
    Нападающий
  • 2
    Дест, Серджиньо
    Защитник
  • 16
    Gonzalez, Pedro
    Нападающий
  • 10
    Лионель Месси
    Нападающий
  • 28
    Óscar Mingueza
  • 1
    тер Стеген, Марк-Андре
    Вратарь
  • 4
    Араухо, Рональд
    Защитник
  • 7
    Антуан Гризманн
    Полузащитник
    12
Запасные игроки
  • 7
    Suarez, Luis
    Нападающий
  • 23
    Хорхе Молина
    Нападающий
  • 24
    Роберт Кенеди
    Полузащитник
  • 5
    Milla, Luis
    Полузащитник
  • 12
    Рамон Азиз
    Полузащитник
  • 26
    Soro, Alberto
    Полузащитник
  • 20
    Хесус Вальехо
    Защитник
  • 28
    Pepe Romero
  • 3
    Патрисио Перес
    Полузащитник
  • 31
    Fabrega, Arnau
    Вратарь
  • 13
    Эсканделл, Аарон
    Вратарь
  • 14
    Феде Вико
  • 27
    Ilaix, Moriba
    Полузащитник
  • 19
    Fernandes, Matheus
    Полузащитник
  • 17
    Тринкао
    Нападающий
  • 29
    Де ла Фуенте, Конрад
    Нападающий
  • 8
    Миралем Пьянич
    Полузащитник
  • 12
    Puig, Riqui
    Полузащитник
  • 24
    Джуниор Фирпо
  • 23
    Умтити, Самюэль
    Защитник
  • 13
    Нето
    Вратарь
  • 26
    Иньяки Пенья
    Вратарь
  • 9
    Брайтвайте, Мартин
    Нападающий
Тренеры
  • Martinez, Diego
  • Рональд Куман
Статистика матча
49%
Владение мячем
51%
1
Удары в створ
1
2
Угловые
1
Сейвы
1
Штрафные
3
2
Оффсайды
1
Удары мимо
2
1
Блокировано ударов
1
1
Фолы
Трансляция
21'
Этеки сумел остановить продвижение Месси правым флангом.
19'
Фол со стороны Монторо против Бускетса, который успел отдать передачу на партнера за мгновение для этого.
17'
Красная карточка
Кто-то из помощников Кумана был удален из технической зоны!
16'
Опасный момент
Дембеле ударом из правого фланга штрафной не смог попасть в дальний нижний угол.
15'
Гранада вновь начала постепенно отвоевывать пространство на чужой половине.
13'
Спорили хозяева о возможном офсайде, но арбитры его не увидели в данной ситуации.
12'
Гоооол!!!
ГОЛ! Бускетс явно хотел сыграть в стенку с Месси перед чужой штрафной, но попал в ногу Сольдадо. Получилось еще лучше! Рикошет в центре штрафной поймал Гризманн, после чего пробил в правый нижний угол!
11'
Педри на дриблинге прошел в левом фланге чужой штрафной, после чего Монторо блокировал его попытку удара. Угловой.
10'
Заброс от Месси в левый фланг штрафной для Альбы завершился перехватом.
9'
Барселона в свей первой атаке находится в данные минуты.
7'
Мачис нашел в левом фланге чужой штрафной Неву, но прострел защитника заблокировал Бускетс. Да еще так, что мяч ушел за лицевую от соперника.
5'
Фулькье прорывался с правого фланга в штрафную, но Умтити удачно его встретил.
3'
Прессинг дал первые плоды хозяевам.
2'
Опасный момент
Тер Штеген! На угловой переведен мяч после удара из-за пределов штрафной с правого фланга от Пуэртаса!
Свисток
Арбитр дал стартовый свисток. Матч начался!
Запасные: Нето, Пенья, Пьянич, Брайтвейт, Пуч, Тринкан, Матеус, Умтити, Фирпо, Мориба, де ла Фуэнте.
Барселона: тер Штеген — Дест, Араухо, Мингеса, Альба — де Йонг, Бускетс, Педри — Месси, Гризманн, Дембеле.
Запасные: Эскандель, Фабрега, Перес, Милья, Чаррис, Азиз, Феде, Вальехо, Молина, Кенеди, Соро, П. Санчес.
Гранада: Руи Силва — Фулькье, Х. Санчес, Дуарте, Нева — Монторо, Этеки — Пуэртас, Эррера, Мачис — Сольдадо.
Инфо
Стали известны стартовые составы:
Рикардо Де Бургос (Бильбао, Испания) — главный арбитр сегодняшнего матча.
Здравствуйте, уважаемые любители футбола. UA-Футбол приглашает Вас на текстовую онлайн-трансляцию поединка 18-го тура испанской Примеры. На поле стадиона "Лос-Карменес" (Гранада, Испания) сыграют Гранада и каталонская Барселона.
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Анонс матча Гранада - "Барселона" 09.01.2021, Чемпионат Испании

Матч между командой Гранада (Гранада) и командой "Барселона" (Барселона) будет проходить в рамках турнира по футболу: Чемпионат Испании 2020/2021, матч пройдет на стадионе Лос-Карменес.

Дата проведения матча: 09.01.2021
Время начала матча: 19:30

История предыдущих матчей

История противостояний между Гранада (Гранада) и командой "Барселона" (Барселона):

Предыдущий матч между командами закончился победой в пользу "Барселона", тогда как команда Гранада осталась с поражением. Столкновение "Барселона" и Гранада в предыдущем футбольном матче 19.01.2020 закончилось со счетом: 1:0 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд Martinez, Diego и Рональд Куман разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Гранада - "Барселона" можно посмотреть 09.01.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Чемпионат Испании. Текстовую трансляцию матча Гранада - "Барселона", ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Гранада (Гранада)
Год основания Гранада (Гранада): 1931
Страна: Испания
Тренер: Диего Мартинес

Прошедший матч команды Гранада был сыгран против Эйбар - 03.01.2021, в рамках чемпионата Чемпионат Испании 2020/2021 и закончился победой команды Эйбар.

Команда гостей

Название: "Барселона" (Барселона)
Год основания "Барселона" (Барселона): 1899
Страна: Испания
Тренер: Эрнесто Вальверде

Предыдущий матч команды "Барселона" был сыгран против Атлетик - 06.01.2021, в рамках чемпионата Чемпионат Испании 2020/2021 и закончился победой команды "Барселона".

Следите за результатами матча Гранада - "Барселона" онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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