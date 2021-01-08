Осасуна - Реал онлайн трансляция матча

Осасуна без побед над Реал Мадрид в последних 7 играх.

Выездная статистика Реал Мадрид в сезоне 5-3-1

Роберто Торрес лучший бомбардир Осасуна с 4 голами. Карим Бензема забил 8 раз за Реал Мадрид

Рубен Гарсиа отдал больше всего передач в Осасуна с 3 передачами. Карим Бензема лучший распасовщик Реал Мадрид (5 передач)

Ойер получил больше всего желтых карточек (5) в Осасуна. Каземиро получил 7 в Реал Мадрид.

Осасуна не проигрывает в последних 4 играх.

Реал Мадрид не проигрывает в последних 8 играх.

Осасуна сыграл 5 домашних игр подряд и ни разу не выиграл.

Наиболее популярный результат в играх между Осасуна иРеал Мадрид, когда Осасуна играет дома, 1- 4. 3 игры закончились с этим результатом

Наиболее популярный счет между Осасуна и Реал Мадрид 0-2. 5 игры закончились с этим результатом.

Осасуна выигрывает первый тайм в 27% матчей, Реал Мадрид выигрывает в 42% матчей.

Осасуна выигрывает первую половину матча в 27% случаев, Реал Мадрид выигрывает в 42%.

Реал Мадрид's performance of the last 5 matches is better than Осасуна's.

Недавнее выступление команды Реал Мадрид в "Ла Лига" лучше, чем у команды Осасуна.

Команда Реал Мадрид проиграла лишь 0 из последних 5 встреч в "Ла Лига" против команды Осасуна.

Команда Осасуна выиграла лишь 0 из последних 5 встреч в "Ла Лига" против команды Реал Мадрид.

Команда Реал Мадрид проиграла лишь 0 из последних 5 встреч против команды Осасуна (во всех соревнованиях).

Из последних 5 встреч команда Осасуна выиграла 0, команда Реал Мадрид выиграла 5, 0 ничьи.

Победителем прошлой встречи была команда Реал Мадрид.

В их последнюю встречу команда Реал Мадрид победила в 3 гол(а).

Осасуна забивает 0.8 гола за матч против команды Реал Мадрид, а Реал Мадрид забивает 3.6 гола против команды Осасуна (в среднем).

Осасуна забивает 1 гола, играя дома, а Реал Мадрид забивает 1.71 гола, играя на выезде (в среднем).

Среднее количество голов во встречах между командами Осасуна и Реал Мадрид - 4.4.

Когда Осасуна лидирует 1-0 дома, они побеждают в Осасуна% своих матчей.

Когда Реал Мадрид лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Реал Мадрид% своих матчей.

Когда Осасуна проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Осасуна% своих матчей.

Когда Реал Мадрид проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Реал Мадрид% своих матчей.

Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Осасуна и Реал Мадрид - 2.

Обе команды не проиграли в своем последнем матче.

Последняя домашняя победа Осасуна над Реал Мадрид была в 2011

В прошлом сезоне Реал Мадрид выиграл обе игры против Осасуна (2-0 дома и 4-1 на выезде)

Осасуна забивал хотя бы раз в последних 7 матчах.

Реал Мадрид забивал хотя бы раз в последних 8 матчах.

За последние 18 встреч когда команда Осасуна играла дома, команда Осасуна выиграла 4 раз, 4 сыграла в ничью и 10 победы команды Реал Мадрид. Разница голов 35-19 в пользу команды Реал Мадрид.

Осасуна не забивает в 1 из их 8 домашних матчах в Ла Лига в этом сезоне

Реал Мадрид не забивает в 1 из их 9 выездных матчах в Ла Лига в этом сезоне

Во время последних 36 встреч, команда Осасуна выиграла 5 раз, 7 раз сыграла вничью, в то время как команда Реал Мадрид выиграла 24 раз. Разница забитых и пропущенных голов 79-34 в пользу команды Реал Мадрид

Вы знали, что Осасуна забил 27% голов между минутами 61-75?