Осасуна - Реал онлайн трансляция матча

Матч между командой Осасуна (Памплона) и командой Реал (Мадрид) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Чемпионат Испании 2020/2021, матч состоится на стадионе Рейно де Наварра.
Дата проведения матча: 09.01.2021
Время начала матча: 22:00
История противостояний между Осасуна (Памплона) и командой Реал (Мадрид):
Прошедший поединок между командами закончился победой в пользу команды Реал, тогда как команда Осасуна осталась с поражением. Столкновение Осасуна и Реал в предыдущем футбольном матче 09.02.2020 закончилось с такими результатами: 1:4 в пользу гостей.
Для одержания победы тренеры команд Ягоба Аррасате и Зинедин Зидан разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: Осасуна (Памплона)
Год основания Осасуна (Памплона): 1920
Страна: Испания
Тренер: Хагоба Аррасате
Предыдущий матч команды Осасуна был сыгран против Реал Сосьедад - 03.01.2021, в рамках турнира Чемпионат Испании 2020/2021 и закончился ничьей.
Название: Реал (Мадрид)
Год основания Реал (Мадрид): 1902
Страна: Испания
Тренер: Зинедин Зидан
Предыдущий поединок команды Реал был сыгран против Сельта - 02.01.2021, в рамках чемпионата Чемпионат Испании 2020/2021 и закончился победой команды Реал.
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