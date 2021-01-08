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Осасуна - Реал онлайн трансляция матча

Чемпионат Испании - 09 января 2021, 22:00 - Рейно де Наварра
Главный судья: Цесар Сото Градо
Рейтинг матча:
Осасуна
Памплона
0 - 0
Обновить
8'
Реал
Мадрид
Ход матча
Кто победит?
11 Пользователей сделало свой выбор
Осасуна
27%
Ничья
27%
Реал
45%
П1: 8.2800 Х: 4.8800 П2: 1.4200
Интересные факты
  • Осасуна без побед над Реал Мадрид в последних 7 играх.
  • Выездная статистика Реал Мадрид в сезоне 5-3-1
  • Роберто Торрес лучший бомбардир Осасуна с 4 голами. Карим Бензема забил 8 раз за Реал Мадрид
  • Рубен Гарсиа отдал больше всего передач в Осасуна с 3 передачами. Карим Бензема лучший распасовщик Реал Мадрид (5 передач)
  • Ойер получил больше всего желтых карточек (5) в Осасуна. Каземиро получил 7 в Реал Мадрид.
  • Осасуна не проигрывает в последних 4 играх.
  • Реал Мадрид не проигрывает в последних 8 играх.
  • Осасуна сыграл 5 домашних игр подряд и ни разу не выиграл.
  • Наиболее популярный результат в играх между Осасуна иРеал Мадрид, когда Осасуна играет дома, 1- 4. 3 игры закончились с этим результатом
  • Наиболее популярный счет между Осасуна и Реал Мадрид 0-2. 5 игры закончились с этим результатом.
  • Осасуна выигрывает первый тайм в 27% матчей, Реал Мадрид выигрывает в 42% матчей.
  • Осасуна выигрывает первую половину матча в 27% случаев, Реал Мадрид выигрывает в 42%.
  • Реал Мадрид's performance of the last 5 matches is better than Осасуна's.
  • Недавнее выступление команды Реал Мадрид в "Ла Лига" лучше, чем у команды Осасуна.
  • Команда Реал Мадрид проиграла лишь 0 из последних 5 встреч в "Ла Лига" против команды Осасуна.
  • Команда Осасуна выиграла лишь 0 из последних 5 встреч в "Ла Лига" против команды Реал Мадрид.
  • Команда Реал Мадрид проиграла лишь 0 из последних 5 встреч против команды Осасуна (во всех соревнованиях).
  • Из последних 5 встреч команда Осасуна выиграла 0, команда Реал Мадрид выиграла 5, 0 ничьи.
  • Победителем прошлой встречи была команда Реал Мадрид.
  • В их последнюю встречу команда Реал Мадрид победила в 3 гол(а).
  • Осасуна забивает 0.8 гола за матч против команды Реал Мадрид, а Реал Мадрид забивает 3.6 гола против команды Осасуна (в среднем).
  • Осасуна забивает 1 гола, играя дома, а Реал Мадрид забивает 1.71 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Среднее количество голов во встречах между командами Осасуна и Реал Мадрид - 4.4.
  • Когда Осасуна лидирует 1-0 дома, они побеждают в Осасуна% своих матчей.
  • Когда Реал Мадрид лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Реал Мадрид% своих матчей.
  • Когда Осасуна проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Осасуна% своих матчей.
  • Когда Реал Мадрид проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Реал Мадрид% своих матчей.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Осасуна и Реал Мадрид - 2.
  • Обе команды не проиграли в своем последнем матче.
  • Последняя домашняя победа Осасуна над Реал Мадрид была в 2011
  • В прошлом сезоне Реал Мадрид выиграл обе игры против Осасуна (2-0 дома и 4-1 на выезде)
  • Осасуна забивал хотя бы раз в последних 7 матчах.
  • Реал Мадрид забивал хотя бы раз в последних 8 матчах.
  • За последние 18 встреч когда команда Осасуна играла дома, команда Осасуна выиграла 4 раз, 4 сыграла в ничью и 10 победы команды Реал Мадрид. Разница голов 35-19 в пользу команды Реал Мадрид.
  • Осасуна не забивает в 1 из их 8 домашних матчах в Ла Лига в этом сезоне
  • Реал Мадрид не забивает в 1 из их 9 выездных матчах в Ла Лига в этом сезоне
  • Во время последних 36 встреч, команда Осасуна выиграла 5 раз, 7 раз сыграла вничью, в то время как команда Реал Мадрид выиграла 24 раз. Разница забитых и пропущенных голов 79-34 в пользу команды Реал Мадрид
  • Вы знали, что Осасуна забил 27% голов между минутами 61-75?
  • Вы знали, что Реал Мадрид забил 27% голов между минутами 76-90?
Прогноз на матч
Личные встречи
Осасуна
0
Побед
12
Игр
9
Побед
Реал
Чемпионат Испании 2019/2020
09.02.2020 - 18:15 Осасуна 1 - 4 Завершен Реал
Чемпионат Испании 2019/2020
25.09.2019 - 22:00 Реал 0 - 0 Завершен Осасуна
Чемпионат Испании 2019/2020
25.09.2019 - 21:45 Реал 2 - 0 Завершен Осасуна
Чемпионат Испании 2016/2017
11.02.2017 - 21:45 Осасуна 1 - 3 Завершен Реал
Последние матчи - Осасуна
Чемпионат Испании 2020/2021
03.01.2021 - 19:30 Реал Сосьедад 1 - 1 Завершен Осасуна Н
Чемпионат Испании 2020/2021
31.12.2020 - 17:15 Осасуна 1 - 1 Завершен "Алавес" Н
Чемпионат Испании 2020/2021
22.12.2020 - 18:30 Эльче 2 - 2 Завершен Осасуна Н
Чемпионат Испании 2020/2021
19.12.2020 - 19:30 Осасуна 1 - 3 Завершен Вильярреал П
Чемпионат Испании 2020/2021
11.12.2020 - 22:00 Вальядолид 3 - 2 Завершен Осасуна П
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Последние матчи - Реал
Чемпионат Испании 2020/2021
02.01.2021 - 22:00 Реал 2 - 0 Завершен Сельта В
Чемпионат Испании 2020/2021
30.12.2020 - 22:30 Эльче 1 - 1 Завершен Реал Н
Чемпионат Испании 2020/2021
23.12.2020 - 20:45 Реал 2 - 0 Завершен Гранада В
Чемпионат Испании 2020/2021
20.12.2020 - 22:00 Эйбар 1 - 3 Завершен Реал В
Чемпионат Испании 2020/2021
15.12.2020 - 23:00 Реал 3 - 1 Завершен Атлетик В
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Новости команд
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Кто победит?
11 Пользователей сделало свой выбор
Осасуна
27%
Ничья
27%
Реал
45%
П1: 8.2800 Х: 4.8800 П2: 1.4200
Составы команд
1
Серхио Эррера
3
Хуан Круз Альваро Армада
5
Давид Гарсия
23
Аридане Эрнандес
2
Начо Видаль
21
Перез, Иньиго
27
Монкайола, Йон
6
Ойер Оласабаль
10
Роберто Торрес
14
Гарсиа, Рубен
16
Jonathan Calleri
1
Тибо Куртуа
17
Лукас Васкес
4
Серхио Рамос
5
Рафаэль Варан
23
Ферлан Менди
8
Тони Кроос
14
Карлос Каземиро
10
Лука Модрич
11
Марко Асенсио
9
Карим Бензема
7
Эден Азар
Стартовый состав
  • 14
    Гарсиа, Рубен
    Полузащитник
  • 16
    Jonathan Calleri
    Полузащитник
  • 21
    Перез, Иньиго
    Полузащитник
  • 27
    Монкайола, Йон
    Полузащитник
  • 6
    Ойер Оласабаль
    Вратарь
  • 10
    Роберто Торрес
    Полузащитник
  • 3
    Хуан Круз Альваро Армада
    Защитник
  • 5
    Давид Гарсия
    Защитник
  • 23
    Аридане Эрнандес
    Защитник
  • 2
    Начо Видаль
  • 1
    Серхио Эррера
    Нападающий
  • 11
    Марко Асенсио
    Полузащитник
  • 9
    Карим Бензема
    Нападающий
  • 7
    Эден Азар
    Нападающий
  • 8
    Тони Кроос
    Полузащитник
  • 14
    Карлос Каземиро
    Полузащитник
  • 10
    Лука Модрич
    Полузащитник
  • 17
    Лукас Васкес
    Полузащитник
  • 4
    Серхио Рамос
    Защитник
  • 5
    Рафаэль Варан
    Защитник
  • 23
    Ферлан Менди
    Защитник
  • 1
    Тибо Куртуа
    Вратарь
Запасные игроки
  • 18
    Томас, Брандон
    Нападающий
  • 13
    Будимир, Антэ
    Нападающий
  • 29
    Oroz, Aimar
    Полузащитник
  • 28
    Кальво, Хавьер Мартинес
    Полузащитник
  • 7
    Джонатан Родригез, Мелендез
    Полузащитник
  • 11
    Энрике Барха
    Нападающий
  • 12
    Факундо Ронкалья
    Защитник
  • 4
    Гарсиа, Унаи
    Защитник
  • 22
    Рауль Навас
    Защитник
  • 25
    Хуан Мануэль Перес
    Вратарь
  • 26
    Alvarez, Inaki
    Вратарь
  • 19
    Гальего, Энрик
    Нападающий
  • 20
    Винисиус Жуниор
  • 22
    Иско
    Полузащитник
  • 21
    Мартин Эдегор
    Полузащитник
  • 15
    Федерико Вальверде
    Полузащитник
  • 3
    Милитан, Эдер
    Защитник
  • 19
    Альваро Одриосола
    Защитник
  • 6
    Начо
    Нападающий
  • 12
    Марсело
    Защитник
  • 26
    Альтубе, Диего
    Вратарь
  • 13
    Андрей Лунин
    Вратарь
  • 24
    Диаз, Мариано
    Нападающий
Тренеры
  • Ягоба Аррасате
  • Зинедин Зидан
Статистика матча
26%
Владение мячем
74%
Штрафные
1
Угловые
1
1
Фолы
Трансляция
5'
Опасный момент
Асенсио прострелил с правого фланга! Мяч попал в соперника и ушел за лицевую. Угловой
3'
"Реал" владеет мячом и пытается развить атаку.
1'
Свисток
Матч начался!
"Осасуна", стартовый состав: Эррера — Видаль, Адриан, Д. Гарсия, Крус — Торрес, Ойер, Монкайола, Перес — Кальери, Р. Гарсия. Запасные: Маркес, Альварес, У. Гарсия, Хони, Барха, Ронкалья, Будимир, Брэндон, Гальего, Навас, Кальво, Аймар.
"Реал", стартовый состав: Куртуа — Васкес, Варан, Рамос, Менди — Кроос, Каземиро, Модрич — Асенсио, Бензема, Азар. Запасные: Лунин, Альтубе, Милитан, Начо, Марсело, Вальверде, Одриосола, Винисиус, Эдегор, Иско, Диас.
Добрый вечер, дорогие друзья! UA-Футбол представляет вам текстовую онлайн трансляцию матча 18-го тура Ла Лиги: "Осасуна" - "Реал". Начало поединка - 22:00.
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Анонс матча Осасуна - Реал 09.01.2021, Чемпионат Испании

Матч между командой Осасуна (Памплона) и командой Реал (Мадрид) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Чемпионат Испании 2020/2021, матч состоится на стадионе Рейно де Наварра.

Дата проведения матча: 09.01.2021
Время начала матча: 22:00

История предыдущих матчей

История противостояний между Осасуна (Памплона) и командой Реал (Мадрид):

Прошедший поединок между командами закончился победой в пользу команды Реал, тогда как команда Осасуна осталась с поражением. Столкновение Осасуна и Реал в предыдущем футбольном матче 09.02.2020 закончилось с такими результатами: 1:4 в пользу гостей.

Для одержания победы тренеры команд Ягоба Аррасате и Зинедин Зидан разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Осасуна - Реал можно посмотреть 09.01.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Чемпионат Испании. Текстовую трансляцию матча Осасуна - Реал, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Осасуна (Памплона)
Год основания Осасуна (Памплона): 1920
Страна: Испания
Тренер: Хагоба Аррасате

Предыдущий матч команды Осасуна был сыгран против Реал Сосьедад - 03.01.2021, в рамках турнира Чемпионат Испании 2020/2021 и закончился ничьей.

Команда гостей

Название: Реал (Мадрид)
Год основания Реал (Мадрид): 1902
Страна: Испания
Тренер: Зинедин Зидан

Предыдущий поединок команды Реал был сыгран против Сельта - 02.01.2021, в рамках чемпионата Чемпионат Испании 2020/2021 и закончился победой команды Реал.

Следите за результатами матча Осасуна - Реал онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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