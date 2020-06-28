Лестер Сити - Челси онлайн трансляция матча

Анонс матча Лестер Сити - Челси 19.01.2021, Чемпионат Англии

Матч между командой Лестер Сити (Лестер) и командой Челси (Лондон) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Чемпионат Англии 2020/2021, матч состоится на стадионе Кинг Пауэр Стэдиум.

Дата проведения матча: 19.01.2021

Время начала матча: 22:15

История предыдущих матчей

История противостояний между Лестер Сити (Лестер) и командой Челси (Лондон):

Предыдущий поединок между командами закончился победой в пользу команды Челси, тогда как команда Лестер Сити осталась с поражением. Столкновение Лестер Сити и Челси в предыдущем футбольном матче 28.06.2020 закончилось с таким счетом: 0:1 в пользу гостей.

Для одержания победы тренеры команд Брендан Роджерс и Лэмпард, Фрэнк разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

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Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Лестер Сити (Лестер)

Год основания Лестер Сити (Лестер): 1884

Страна: Англия

Тренер: Брендан Роджерс



Предыдущий матч команды Лестер Сити был сыгран против "Саутгемптон" - 16.01.2021, в рамках турнира Чемпионат Англии 2020/2021 и закончился победой команды Лестер Сити.

Команда гостей

Название: Челси (Лондон)

Год основания Челси (Лондон): 1905

Страна: Англия

Тренер: Фрэнк Лэмпард



Прошедший матч команды Челси был сыгран против Фулхэм - 16.01.2021, в рамках турнира Чемпионат Англии 2020/2021 и закончился победой команды Челси.

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