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Лестер Сити - Челси онлайн трансляция матча

Чемпионат Англии - 19 января 2021, 22:15 - Кинг Пауэр Стэдиум
Главный судья: Поусон, Крейг
Рейтинг матча:
Лестер Сити
Лестер
2 - 0
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82'
Челси
Лондон
Ход матча
6' Ндиди, Вилфред 29' Хавертц, Кай 41' Джонни Меддисон
51' Матео Ковачич 67' Хавертц, Кай Вышел: Хаким Зийех 67' Хаким Зийех 68' Тимо Вернер 68' Каллум Хадсон-Одой Вышел: Тимо Вернер 76' Джонни Меддисон Вышел: Перез, Айозе 76' Перез, Айозе
Кто победит?
14 Пользователей сделало свой выбор
Лестер Сити
21%
Ничья
29%
Челси
50%
П1: 2.9200 Х: 3.5600 П2: 2.6600
Интересные факты
  • Джейми Варди лучший бомбардир Лестер Сити ФК с 11 голами. Тэмми Абрахам забил 6 раз за Челси
  • Джонни Эванс получил больше всего желтых карточек (5) в Лестер Сити ФК. Н`Голо Канте получил 5 в Челси.
  • Лестер Сити ФК не проигрывает в последних 6 играх.
  • Лестер Сити ФК имеет выигрышную серию из 3 матчей.
  • Наиболее популярный результат в играх между Лестер Сити ФК иЧелси, когда Лестер Сити ФК играет дома, 2- 2. 3 игры закончились с этим результатом
  • Наиболее популярный счет между Лестер Сити ФК и Челси 1-1. 5 игры закончились с этим результатом.
  • Лестер Сити ФК выигрывает первый тайм в 31% матчей, Челси выигрывает в 54% матчей.
  • Лестер Сити ФК выигрывает первую половину матча в 31% случаев, Челси выигрывает в 54%.
  • Лестер Сити ФК's performance of the last 5 matches is better than Челси's.
  • Недавнее выступление команды Лестер Сити ФК в "Премьер-лига" лучше, чем у команды Челси.
  • Команда Лестер Сити ФК проиграла лишь 0 из последних 5 встреч в "Премьер-лига" против команды Челси.
  • Команда Челси выиграла лишь 0 из последних 5 встреч в "Премьер-лига" против команды Лестер Сити ФК.
  • Из последних 5 встреч команда Лестер Сити ФК выиграла 1, команда Челси выиграла 1, 3 ничьи.
  • Победителем прошлой встречи была команда Челси.
  • В их последнюю встречу команда Челси победила в 1 гол(а).
  • Лестер Сити ФК забивает 0.8 гола за матч против команды Челси, а Челси забивает 0.8 гола против команды Лестер Сити ФК (в среднем).
  • Лестер Сити ФК забивает 1.65 гола, играя дома, а Челси забивает 1.85 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Среднее количество голов во встречах между командами Лестер Сити ФК и Челси - 1.6.
  • Когда Лестер Сити ФК лидирует 1-0 дома, они побеждают в Лестер Сити ФК% своих матчей.
  • Когда Челси лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Челси% своих матчей.
  • Когда Лестер Сити ФК проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Лестер Сити ФК% своих матчей.
  • Когда Челси проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Челси% своих матчей.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Лестер Сити ФК и Челси - 0.2.
  • Обе команды не проиграли в своем последнем матче.
  • Последняя домашняя победа Лестер Сити ФК над Челси была в 2015
  • Челси забивал хотя бы раз в последних 7 матчах.
  • Лестер Сити ФК забивал хотя бы раз в последних 6 матчах.
  • За последние 17 встреч когда команда Лестер Сити ФК играла дома, команда Лестер Сити ФК выиграла 3 раз, 6 сыграла в ничью и 8 победы команды Челси. Разница голов 33-21 в пользу команды Челси.
  • Игры прошлого года: 2-2 (Лестер Сити ФК дома) и 1-1 (Челси дома).
  • Лестер Сити ФК не забивает в 3 из их 9 домашних матчах в Премьер-лига в этом сезоне
  • Челси не забивает в 2 из их 9 выездных матчах в Премьер-лига в этом сезоне
  • Во время последних 33 встреч, команда Лестер Сити ФК выиграла 5 раз, 11 раз сыграла вничью, в то время как команда Челси выиграла 17 раз. Разница забитых и пропущенных голов 63-36 в пользу команды Челси
  • Вы знали, что Челси забил 33% голов между минутами 76-90?
  • Вы знали, что Лестер Сити ФК забил 36% голов между минутами 76-90?
Личные встречи
Лестер Сити
2
Побед
14
Игр
7
Побед
Челси
Кубок Англии 2021
28.06.2020 - 18:30 Лестер Сити 0 - 1 Завершен Челси
Чемпионат Англии 2019/2020
01.02.2020 - 16:00 Лестер Сити 2 - 2 Завершен Челси
Чемпионат Англии 2019/2020
18.08.2019 - 18:15 Челси 1 - 1 Завершен Лестер Сити
Чемпионат Англии 2018
12.05.2019 - 18:30 Лестер Сити 0 - 0 Завершен Челси
Последние матчи - Лестер Сити
Чемпионат Англии 2020/2021
16.01.2021 - 22:00 Лестер Сити 2 - 0 Завершен "Саутгемптон" В
Кубок Англии 2020/2021
09.01.2021 - 17:00 Сток Сити 0 - 4 Завершен Лестер Сити В
Чемпионат Англии 2020/2021
03.01.2021 - 16:15 Ньюкасл 1 - 2 Завершен Лестер Сити В
Чемпионат Англии 2020/2021
28.12.2020 - 17:00 Кристал Пэлас 1 - 1 Завершен Лестер Сити Н
Чемпионат Англии 2020/2021
26.12.2020 - 14:30 Лестер Сити 2 - 2 Завершен "Манчестер Юнайтед" Н
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Последние матчи - Челси
Чемпионат Англии 2020/2021
16.01.2021 - 19:30 Фулхэм 0 - 1 Завершен Челси В
Кубок Англии 2020/2021
10.01.2021 - 15:30 Челси 4 - 0 Завершен Морекамбе В
Чемпионат Англии 2020/2021
03.01.2021 - 18:30 Челси 1 - 3 Завершен "Манчестер Сити" П
Чемпионат Англии 2020/2021
28.12.2020 - 19:30 Челси 1 - 1 Завершен Астон Вилла Н
Чемпионат Англии 2020/2021
26.12.2020 - 19:30 Арсенал 3 - 1 Завершен Челси П
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Кто победит?
14 Пользователей сделало свой выбор
Лестер Сити
21%
Ничья
29%
Челси
50%
П1: 2.9200 Х: 3.5600 П2: 2.6600
Главные события
Джонни Меддисон
Вышел: Перез, Айозе
76'
68'
Каллум Хадсон-Одой
Вышел: Тимо Вернер
67'
Хавертц, Кай
Вышел: Хаким Зийех
51'
Матео Ковачич
ГООЛ! Джонни Меддисон
41'
29'
Хавертц, Кай
ГООЛ! Ндиди, Вилфред
6'
Составы команд
Стартовый состав
  • 9
    Джейми Варди
    Нападающий
  • 15
    Харви Барнс
    Полузащитник
  • 10
    Мэдисон, Джеймс
    Полузащитник
  • 11
    Марк Олбрайтон
    Полузащитник
  • 8
    Юри Тилеманс
    Полузащитник
  • 25
    Ндиди, Вилфред
    Полузащитник
    6
  • 2
    Джеймс, Джастин
    Защитник
  • 6
    Джонни Эванс
    Защитник
  • 3
    Уэсли Фофана
  • 27
    Тимоти Кастань
    Защитник
  • 1
    Каспер Шмейхель
    Вратарь
  • 10
    Джонни Меддисон
    76 41
  • 20
    Каллум Хадсон-Одои
  • 9
    Тэмми Абрахам
    Нападающий
  • 10
    Кристиан Пулишич
    Полузащитник
  • 29
    Хавертц, Кай
    Полузащитник
    67 29
  • 17
    Матео Ковачич
    Полузащитник
    51
  • 19
    Маунт, Мейсон
    Полузащитник
  • 24
    Джеймс Моррисон
    Полузащитник
  • 6
    Тьяго Силва
    Защитник
  • 2
    Антонио Рюдигер
    Защитник
  • 21
    Бен Чилуэлл Дэнни Симпсон
  • 16
    Менди, Эдуардо
    Вратарь
  • 6
    Силва Тьяго
  • 21
    Бенджамин Чилвел
    Защитник
  • 20
    Каллум Хадсон-Одой
    Полузащитник
    68
  • 24
    James Reece
Запасные игроки
  • 20
    Чоудхури, Хамза
    Полузащитник
  • 12
    Дэнни Уорд
    Вратарь
  • 4
    Чаглар Сёюнджю
    Защитник
  • 33
    Thomas, Luke
    Защитник
  • 18
    Амарти, Даниел
    Полузащитник
  • 19
    Дженгиз Ундер
    Полузащитник
  • 17
    Перез, Айозе
    Нападающий
    76
  • 14
    Келечи Ихеаначо
    Нападающий
  • 21
    Рикардо
    Вратарь
  • 11
    Тимо Вернер
    Нападающий
    68
  • 1
    Кепа Аррисабалага
    Вратарь
  • 4
    Андреас Кристенсен
  • 15
    Курт Зума
    Защитник
  • 28
    Сесар Аспиликуэта
  • 8
    Жоржиньо
    Полузащитник
  • 22
    Хаким Зийех
    67
  • 23
    Gilmour, Billy
    Полузащитник
  • 33
    Эмерсон
    Защитник
Тренеры
  • Брендан Роджерс
  • Лэмпард, Фрэнк
Статистика матча
43%
Владение мячом
57%
16
Штрафные
7
6
Фолы
14
5
Угловые
3
6
Удары в створ
4
2
Удары мимо
4
4
Сейвы
4
ЖК
2
1
Офсайды
2
Блокировано ударов
1
Трансляция
76'
Замена
Також подвійну заміну проводить і тренер Лестера Брендан Роджерс. Замість автора голу Джеймса Меддісона вийшов Айосе Перес. А замість Марка Олбрайтона на полі з'явився Рікарду Перейра.
75'
Тьяго Сілва (Челсі) виконав неточну довгу передачу.
70'
Офсайд
Крістіан Пулішич (Челсі) потрапив у офсайд.
68'
Замена
Одразу подвійну заміну виконує наставник Челсі Френк Лемпард. Замість Кая Гаверца на полі з'явився Хакім Зієш. Тімо Вернер вийшов замість Каллума Хадсона-Одої.
67'
Каспер Шмайхель (Лестер) забрав до рук подачу Каллума Хадсона-Одої.
63'
Веслі Фофана (Лестер) черговий раз зупиняє атаку суперника.
57'
Опасный момент
Джеймі Варді знайшов передачею на підступах до штрафного майданчика Юрія Тілеманса, а той, протягнувши м'яч, пробив по воротах. Едуард Менді (Челсі) парирував удар ногою.
55'
Офсайд
Марк Олбрайтон (Лестер) забив гол, проте не витримав лінію останніх захисників суперника приблизно на один метр.
51'
Желтая карточка
Матео Ковачіч (Челсі) отримує попередження за небезпечний підкат ззаду в ноги Джеймсу Меддісону.
51'
Після подачі з кутового від Мейсона Маунта (Челсі) Таммі Абрахам пробив у руки Касперу Шмайхелю.
50'
Ріс Джеймс (Челсі) вивів довгою нижньою вертикальною передачею Таммі Абрахама на ударну позицію, проте постріл заблокував Веслі Фофана.
50'
Опасный момент
Джастін (Лестер) пробив трішки лівіше стійки з семи метрів після подачі від Олбрайтона.
48'
Передача Ріса Джеймса (Челсі) до штрафного майданчика була заблокована.
Свисток
Другий тайм розпочався!
Свисток
Перерва у матчі!
45'
Инфо
Дві хвилини компенсовано.
45+2'
Фофана (Лестер) виніс передачу Чілвелла зі штрафного майданчика.
45'
Таммі Абрахам постраждав у єдиноборстві у атаці, але зможе продовжити гру.
41'
Гоооол!!!
ГОООООООООЛ! Не забиваєш ти - забиваєш тобі. Олбрайтон віддав довгу передачу на Варді вперед, ні форвард, ні його партнер по єдиноборству Рюдігер не торкнулися м'яча. Позаду них одразу круглий снаряд підібрав Меддісон і вколотив його у сітку воріт. 2:0 у матчі.
41'
Мейсон Маунт (Челсі) з дуже небезпечної позиції пробив надто невдало.
39'
Після перегляду VAR арбітр вирішив змінити рішення і призначити стандарт на лінії штрафного майданчику. Справедливо.
38'
Опасный момент
Арбітр призначає пенальті у ворота Лестера за фол Джонні Еванса на Крістіані Пулішичу.
34'
Опасный момент
Марк Олбрайтон довгою передачею вивів Джеймі Варді на побачення з Едуардом Менді. Англійський нападник вирішив перекидати високого голкіпера, а страж воріт дістав м'яч і ліквідував небезпеку.
32'
Опасный момент
Пулішич (Челсі) після пасу Гаверца пройшов по центру з м'ячем і віддав пас праворуч на Хадсона-Одої, котрий уривався до штрафного майданчика. Англієць прийняв м'яч і пробив у зовнішню сторону сітки воріт.
31'
Едуард Менді впіймав м'яч до рук після подачі Джастіна і одразу почав атаку довгим пасом, який перервав голкіпер суперників Каспер Шмайхель.
30'
Антоніо Рюдігер (Челсі) виніс головою м'яч після подачі зі стандарту.
29'
Желтая карточка
Кай Гаверц (Челсі) отримав жовту картку за зрив атаки суперника. Німець потягнув за футболку Хаві Барнса у центрі поля.
27'
Бен Чілвелл обрізався у власному штрафному майдачнику, проте згодом у підкаті виправив свою помилку.
26'
Марк Олбрайтон (Лестер) наважився на удар з 20-22-х метрів. Постріл був потужним, але прямо по центру. Менді первів м'яч на кутовий.
25'
Офсайд
Таммі Абрахам потрапляє до офсайду.
24'
Передача Джастіна (Лестер) з лівого флангу не дійшла до голови Варді. ЇЇ вибив Сілва.
21'
Уголовой
Мейсон Маунт подав від кутового прапорця до штрафного майданчика, куди увірвався Тьягу Сілва і пробив головою у голкіпера Лестера.
20'
Ріс Джеймс та Каллум Хадсон-Одой (Челсі) зіграли у "стінку" і це допомогло правому захиснку вийти на ударну позицію, проте Шмайхель перевів м'яч на кутовий.
19'
Ріс Джеймс (Челсі) невдало навісив до штрафного майданчика.
15'
Опасный момент
Тімоті Кастань (Лестер) опинився з м'ячем поблизу штрафного майданчика гостей і віддав на Джеймса Меддісона, котрий з неробочої лівої влучив у поперечку з лінії володінь Менді.
12'
Бен Чілвелл і Едуард Менді (Челсі) ледь не "наварили" поблизу свого штрафного майданчику, проте гравці Лестера не скористалися помилкою.
12'
Ріс Джеймс віддав передачу з правого флангу на Таммі Абрахама, який намагався оборобити м'яч поблизу воротарського майданчика Лестера, проте захисники лисів вибили снаряд.
11'
Уголовой
Тілеманс (Лестер) перекинув усіх гравців у штрафному майданчику після подачі від кутового прапорця.
7'
Гоооол!!!
ГОООООООЛ! Господарі розіграли кутовий, і Олбрайтон прострілив на межу штрафного майданчика, де після того, як Барнс не влучив по м'ячу, Ндіді в дотик з неробочої лівої поцілив прямо в ліву стійку, від якої м'яч відлетів у ворота.
6'
Лестер розіграв стандарт і заробив право на кутовий удар.
4'
Довгий пас Рюдігера зі своєї частини поля на чужу не знайшов адресата.
3'
Пулішич (Челсі) проривався по центру поля, але віддав неточну передачу на Абрахама.
Свисток
Матч розпочався!
Челсі: 16.Менді - 24. Джеймс, 6.Сілва, 2.Рюдігер, 21.Чілвелл - 29.Гаверц, 17.Ковачич, 19.Маунт - 20.Хадсон-Одой, 9.Абрахам, 10.Пулішич.
Лестер: 1.Шмайхель - 27.Кастань, 3.Фофана, 6.Еванс, 2.Джастін - 25.Ндіді, 8.Тілеманс - 11.Олбрайтон, 10. Меддісон, 15.Барнс - 9.Варді.
Вітаємо всіх любителів Англійської Прем'єр Ліги! UA-Футбол проведе для Вас трансляцію матчу 18-го туру між Челсі та Лестером.
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Анонс матча Лестер Сити - Челси 19.01.2021, Чемпионат Англии

Матч между командой Лестер Сити (Лестер) и командой Челси (Лондон) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Чемпионат Англии 2020/2021, матч состоится на стадионе Кинг Пауэр Стэдиум.

Дата проведения матча: 19.01.2021
Время начала матча: 22:15

История предыдущих матчей

История противостояний между Лестер Сити (Лестер) и командой Челси (Лондон):

Предыдущий поединок между командами закончился победой в пользу команды Челси, тогда как команда Лестер Сити осталась с поражением. Столкновение Лестер Сити и Челси в предыдущем футбольном матче 28.06.2020 закончилось с таким счетом: 0:1 в пользу гостей.

Для одержания победы тренеры команд Брендан Роджерс и Лэмпард, Фрэнк разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Лестер Сити - Челси можно посмотреть 19.01.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Чемпионат Англии. Текстовую трансляцию матча Лестер Сити - Челси, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Лестер Сити (Лестер)
Год основания Лестер Сити (Лестер): 1884
Страна: Англия
Тренер: Брендан Роджерс

Предыдущий матч команды Лестер Сити был сыгран против "Саутгемптон" - 16.01.2021, в рамках турнира Чемпионат Англии 2020/2021 и закончился победой команды Лестер Сити.

Команда гостей

Название: Челси (Лондон)
Год основания Челси (Лондон): 1905
Страна: Англия
Тренер: Фрэнк Лэмпард

Прошедший матч команды Челси был сыгран против Фулхэм - 16.01.2021, в рамках турнира Чемпионат Англии 2020/2021 и закончился победой команды Челси.

Следите за результатами матча Лестер Сити - Челси онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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