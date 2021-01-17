"Ливерпуль" - "Манчестер Юнайтед" онлайн трансляция матча

Поединок между командой "Ливерпуль" (Ливерпуль) и командой "Манчестер Юнайтед" (Манчестер) будет проходить в рамках турнира по футболу: Чемпионат Англии 2020/2021, матч состоится на стадионе Энфилд.
Дата проведения матча: 17.01.2021
Время начала матча: 18:30
История противостояний между командами "Ливерпуль" (Ливерпуль) и командой "Манчестер Юнайтед" (Манчестер):
Предыдущий матч между командами закончился победой в пользу "Ливерпуль", тогда как команда "Манчестер Юнайтед" осталась с поражением. Столкновение "Ливерпуль" и "Манчестер Юнайтед" в предыдущем футбольном матче 19.01.2020 закончилось с такими результатами: 2:0 в пользу хозяев.
Для одержания победы тренеры команд Юрген Клопп и Оле Гуннар Сульшер разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: "Ливерпуль" (Ливерпуль)
Год основания "Ливерпуль" (Ливерпуль): 1892
Страна: Англия
Тренер: Юрген Клопп
Прошедший поединок команды "Ливерпуль" был сыгран против Астон Вилла - 08.01.2021, в рамках чемпионата Кубок Англии 2020/2021 и закончился победой команды "Ливерпуль".
Название: "Манчестер Юнайтед" (Манчестер)
Год основания "Манчестер Юнайтед" (Манчестер): 1878
Страна: Англия
Тренер: Уле-Гуннар Сульшер
Прошедший поединок команды "Манчестер Юнайтед" был сыгран против "Бернли" - 12.01.2021, в рамках турнира Чемпионат Англии 2020/2021 и закончился победой команды "Манчестер Юнайтед".
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