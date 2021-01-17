"Ливерпуль" - "Манчестер Юнайтед" онлайн трансляция матча

Анонс матча "Ливерпуль" - "Манчестер Юнайтед" 17.01.2021, Чемпионат Англии

Поединок между командой "Ливерпуль" (Ливерпуль) и командой "Манчестер Юнайтед" (Манчестер) будет проходить в рамках турнира по футболу: Чемпионат Англии 2020/2021, матч состоится на стадионе Энфилд.

Дата проведения матча: 17.01.2021

Время начала матча: 18:30

История предыдущих матчей

История противостояний между командами "Ливерпуль" (Ливерпуль) и командой "Манчестер Юнайтед" (Манчестер):

Предыдущий матч между командами закончился победой в пользу "Ливерпуль", тогда как команда "Манчестер Юнайтед" осталась с поражением. Столкновение "Ливерпуль" и "Манчестер Юнайтед" в предыдущем футбольном матче 19.01.2020 закончилось с такими результатами: 2:0 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд Юрген Клопп и Оле Гуннар Сульшер разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

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Информация о командах:

Команда хозяев

Название: "Ливерпуль" (Ливерпуль)

Год основания "Ливерпуль" (Ливерпуль): 1892

Страна: Англия

Тренер: Юрген Клопп



Прошедший поединок команды "Ливерпуль" был сыгран против Астон Вилла - 08.01.2021, в рамках чемпионата Кубок Англии 2020/2021 и закончился победой команды "Ливерпуль".

Команда гостей

Название: "Манчестер Юнайтед" (Манчестер)

Год основания "Манчестер Юнайтед" (Манчестер): 1878

Страна: Англия

Тренер: Уле-Гуннар Сульшер



Прошедший поединок команды "Манчестер Юнайтед" был сыгран против "Бернли" - 12.01.2021, в рамках турнира Чемпионат Англии 2020/2021 и закончился победой команды "Манчестер Юнайтед".

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