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"Ливерпуль" - "Манчестер Юнайтед" онлайн трансляция матча

Чемпионат Англии - 17 января 2021, 18:30 - Энфилд
Главный судья: Пол Тирни
Рейтинг матча:
"Ливерпуль"
Ливерпуль
0 - 0
Обновить
90'+5
"Манчестер Юнайтед"
Манчестер
Ход матча
Кто победит?
21 Пользователей сделало свой выбор
"Ливерпуль"
48%
Ничья
29%
"Манчестер Юнайтед"
24%
П1: 2.0500 Х: 4.0700 П2: 3.7600
Интересные факты
  • В домашних матчах Ливерпуль не проигрывает Манчестер Юнайтед в последних 5 встречах.
  • Домашняя статистика Ливерпуль в сезоне 7-1-0
  • Выездная статистика Манчестер Юнайтед в сезоне 7-1-0
  • Мохамед Салах лучший бомбардир Ливерпуль с 13 голами. Бруно Фернандес забил 11 раз за Манчестер Юнайтед
  • Эндрю Робертсон отдал больше всего передач в Ливерпуль с 5 передачами. Бруно Фернандес лучший распасовщик Манчестер Юнайтед (7 передач)
  • Манчестер Юнайтед не проиграл ни в одном из последних 4 выездных матчей.
  • Наиболее популярный результат в играх между Ливерпуль иМанчестер Юнайтед, когда Ливерпуль играет дома, 2- 0. 6 игры закончились с этим результатом
  • Ливерпуль выигрывает первый тайм в 40% матчей, Манчестер Юнайтед выигрывает в 42% матчей.
  • Ливерпуль выигрывает первую половину матча в 40% случаев, Манчестер Юнайтед выигрывает в 42%.
  • Манчестер Юнайтед's performance of the last 5 matches is better than Ливерпуль's.
  • Недавнее выступление команды Манчестер Юнайтед в "Премьер-лига" лучше, чем у команды Ливерпуль.
  • Команда Ливерпуль проиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Премьер-лига" против команды Манчестер Юнайтед.
  • Команда Манчестер Юнайтед выиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Премьер-лига" против команды Ливерпуль.
  • Команда Ливерпуль проиграла лишь 0 из последних 5 встреч против команды Манчестер Юнайтед (во всех соревнованиях).
  • Из последних 5 встреч команда Ливерпуль выиграла 3, команда Манчестер Юнайтед выиграла 0, 2 ничьи.
  • Победителем прошлой встречи была команда Ливерпуль.
  • В их последнюю встречу команда Ливерпуль победила в 2 гол(а).
  • Ливерпуль забивает 2 гола за матч против команды Манчестер Юнайтед, а Манчестер Юнайтед забивает 0.6 гола против команды Ливерпуль (в среднем).
  • Ливерпуль забивает 2.5 гола, играя дома, а Манчестер Юнайтед забивает 2.27 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Среднее количество голов во встречах между командами Ливерпуль и Манчестер Юнайтед - 2.6.
  • Когда Ливерпуль лидирует 1-0 дома, они побеждают в Ливерпуль% своих матчей.
  • Когда Манчестер Юнайтед лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Манчестер Юнайтед% своих матчей.
  • Когда Ливерпуль проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Ливерпуль% своих матчей.
  • Когда Манчестер Юнайтед проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Манчестер Юнайтед% своих матчей.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Ливерпуль и Манчестер Юнайтед - 1.2.
  • Манчестер Юнайтед выиграл последние 3 матчи в Премьер-лига.
  • За последние 30 встреч когда команда Ливерпуль играла дома, команда Ливерпуль выиграла 13 раз, 6 сыграла в ничью и 11 победы команды Манчестер Юнайтед. Разница голов 41-32 в пользу команды Ливерпуль.
  • Последняя гостевая победа Манчестер Юнайтед над Ливерпуль была в 2016
  • Игры прошлого года: 2-0 (Ливерпуль дома) и 1-1 (Манчестер Юнайтед дома).
  • Ливерпуль не забивает в 0 из их 8 домашних матчах в Премьер-лига в этом сезоне
  • Манчестер Юнайтед не забивает в 0 из их 8 выездных матчах в Премьер-лига в этом сезоне
  • Во время последних 63 встреч, команда Ливерпуль выиграла 20 раз, 13 раз сыграла вничью, в то время как команда Манчестер Юнайтед выиграла 30 раз. Разница забитых и пропущенных голов 81-73 в пользу команды Манчестер Юнайтед
  • Вы знали, что Манчестер Юнайтед забил 29% голов между минутами 76-90?
  • Вы знали, что Ливерпуль забил 24% голов между минутами 76-90?
Прогноз на матч
Личные встречи
"Ливерпуль"
5
Побед
19
Игр
8
Побед
"Манчестер Юнайтед"
Чемпионат Англии 2019/2020
19.01.2020 - 18:30 "Ливерпуль" 2 - 0 Завершен "Манчестер Юнайтед"
Чемпионат Англии 2019/2020
20.10.2019 - 18:15 "Манчестер Юнайтед" 1 - 1 Завершен "Ливерпуль"
Чемпионат Англии 2018
24.02.2019 - 16:05 "Манчестер Юнайтед" 0 - 0 Завершен "Ливерпуль"
Чемпионат Англии 2018
16.12.2018 - 18:00 "Ливерпуль" 3 - 1 Завершен "Манчестер Юнайтед"
Последние матчи - "Ливерпуль"
Кубок Англии 2020/2021
08.01.2021 - 21:45 Астон Вилла 1 - 4 Завершен "Ливерпуль" В
Чемпионат Англии 2020/2021
04.01.2021 - 22:00 "Саутгемптон" 1 - 0 Завершен "Ливерпуль" П
Чемпионат Англии 2020/2021
30.12.2020 - 21:45 Ньюкасл 0 - 0 Завершен "Ливерпуль" Н
Чемпионат Англии 2020/2021
27.12.2020 - 18:30 "Ливерпуль" 1 - 1 Завершен Вест Бромвич Альбион Н
Чемпионат Англии 2020/2021
19.12.2020 - 14:30 Кристал Пэлас 0 - 7 Завершен "Ливерпуль" В
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Последние матчи - "Манчестер Юнайтед"
Чемпионат Англии 2020/2021
12.01.2021 - 22:15 "Бернли" 0 - 1 Завершен "Манчестер Юнайтед" В
Кубок Англии 2020/2021
09.01.2021 - 22:00 "Манчестер Юнайтед" 1 - 0 Завершен Уотфорд В
Кубок Лиги Англия 2020/2021
06.01.2021 - 21:30 "Манчестер Юнайтед" 0 - 2 Завершен "Манчестер Сити" П
Чемпионат Англии 2020/2021
01.01.2021 - 22:00 "Манчестер Юнайтед" 2 - 1 Завершен Астон Вилла В
Чемпионат Англии 2020/2021
29.12.2020 - 22:00 "Манчестер Юнайтед" 1 - 0 Завершен Вулверхэмптон В
Показать больше
Кто победит?
21 Пользователей сделало свой выбор
"Ливерпуль"
48%
Ничья
29%
"Манчестер Юнайтед"
24%
П1: 2.0500 Х: 4.0700 П2: 3.7600
Составы команд
1
Алиссон
26
Эндрю Робертсон
3
Фабиньо
14
Джордан Хендерсон
66
Александер-Арнолд, Трент
23
Шакири Джердан
5
Вейналдум, Джорджиньо
6
Тьяго Алькантара
10
Садио Мане
9
Роберто Фирмино
11
Мохамед Салах
1
Де Хеа, Дэвид
29
Уан-Биссака, Аарон
2
Виктор Нильссон-Линделёф
5
Харри Магуайр
23
Люк Шоу
17
Фред
39
Мактоминей, Скотт
10
Рэшфорд, Маркус
18
Бруно Фернандес
6
Поль Погба
9
Антони Марсьяль
Стартовый состав
  • 10
    Садио Мане
    Полузащитник
  • 9
    Роберто Фирмино
    Нападающий
  • 11
    Мохамед Салах
    Полузащитник
  • 23
    Шакири Джердан
  • 5
    Вейналдум, Джорджиньо
    Полузащитник
  • 6
    Тьяго Алькантара
    Полузащитник
  • 26
    Эндрю Робертсон
    Защитник
  • 3
    Фабиньо
    Защитник
  • 14
    Джордан Хендерсон
    Полузащитник
  • 66
    Александер-Арнолд, Трент
    Защитник
  • 1
    Алиссон
    Полузащитник
  • 9
    Антони Марсьяль
    Нападающий
  • 10
    Рэшфорд, Маркус
    Нападающий
  • 18
    Бруно Фернандес
  • 6
    Поль Погба
    Полузащитник
  • 17
    Фред
    Нападающий
  • 39
    Мактоминей, Скотт
    Полузащитник
  • 29
    Уан-Биссака, Аарон
    Защитник
  • 2
    Виктор Нильссон-Линделёф
    Защитник
  • 5
    Харри Магуайр
    Защитник
  • 23
    Люк Шоу
    Защитник
  • 1
    Де Хеа, Дэвид
    Вратарь
Запасные игроки
  • 18
    Такуми Минамино
    Нападающий
  • 76
    Williams, Neco
    Полузащитник
  • 15
    Алекс Окслейд-Чемберлен
    Полузащитник
  • 7
    Джеймс Милнер
    Полузащитник
  • 17
    Кертис Джонс
  • 46
    Williams, Rhys
    Защитник
  • 47
    Натаниэль Филлипс
  • 62
    Келлехер, Каоимхин
    Вратарь
  • 27
    Дивок Ориги
    Нападающий
  • 7
    Эдинсон Кавани
    Нападающий
  • 34
    Донни ван де Бек
    Полузащитник
  • 31
    Неманья Матич
    Полузащитник
  • 8
    Хуан Мата
    Полузащитник
  • 38
    Аксел Туанзебе
  • 27
    Теллеш, Алекс
    Защитник
  • 3
    Бэйли, Эрик
    Защитник
  • 26
    Дин Хендерсон
    Вратарь
  • 11
    Гринвуд, Мейсон
    Нападающий
Тренеры
  • Юрген Клопп
  • Оле Гуннар Сульшер
Статистика матча
50%
Владение мячем
50%
15
Удары мимо
3
13
Штрафные
15
14
Фолы
5
6
Блокировано ударов
1
1
Оффсайды
8
6
Угловые
3
2
ЖК
3
Удары в створ
4
5
Сейвы
3
Трансляция
90+2'
Уголовой
Угловой для хозяев, подача, защита гостей вынесла мяч.
90'
Инфо
Рефери компенсирует 3 минуты к основному времени матча.
90'
Замена
Замена у Манчестера: вместо Фернандеша на поле вышел Гринвуд.
89'
Замена
Замена у Ливерпуля: вместо Вейналдума на поле вышел Милнер.
87'
Нарушение в центре поля против Мактоминея, лежит он на газоне, штрафной.
85'
Замена
Замена у Ливерпуля: вместо Фирмино на поле вышел Ориги.
83'
Опасный момент
Погба принял мяч в штрафной соперника, мощно пробил, но Алиссон снова выручил команду.
82'
Опасный момент
Александер-Арнольд прострелил с правого угла вратарской соперника, но партнеры по команде на пас не откликнулись.
80'
Алькантара еще раз пробивает с линии шрафной соперника, мяч летит выше ворот.
78'
Опасный момент
Алькантара пробивает из далека, Де Хеа выручает команду.
77'
Замена
Замена у Манчестера: вместо Шакири на поле вышел Джонс.
76'
Опасный момент
Шоу прострелил с правого фланга, Бруно пробил впритык, но Аллисон потащил.
75'
Длинный пас на ход Фирмино, защита гостей забрала мяч под контроль.
73'
Перехватили инициативу игроки Манчестера, немного поконтролировали мяч и снова отдали сопернику.
71'
Уголовой
Угловой для гостей, подача от Фернандеша, Погба пробивает головой в руки Алиссона.
69'
Мане прострелил с левого фланга, мяч в руках у Де Хеа.
67'
Рашфорд пробивает со стандарта, но попадает в стенку.
66'
Желтая карточка
Фабинье получает горчичник за фол против Кавани.
65'
Фернандеш пробивает из-за пределов вратарской соперника, прямо в руки Алиссона.
63'
Уголовой
Салах получил мяч прямо в центре штрафной соперника, низом пробил, после рикошета мяч вылетел на угловой, который опасностью не завершился.
62'
Замена
Замена у Манчестера: вместо Марсиаля на поле вышел Кавани.
60'
Опасный момент
Роберстон прострелил с левого фланга, Фирмино не дотянулся до мяча, чтобы качественно выполнить удар.
58'
Вырисовалась картина игры на второй тайм: Ливерпуль атакует больше, Манчестер ждет шанс на контратаку.
56'
Александер-Арнольд пробивает низом с левого угла вратарской соперника, прямо в руки Де Хеа.
54'
Уголовой
Угловой для Манчестера, подача от Фернандеша, защитники Ливерпуля вынесли мяч.
52'
Фернандеш вошел в штрафную соперника с правого фланга, но защитник отобрал мяч.
51'
Уголовой
Угловой для Ливерпуля, розыгрыш и позиционная атака от хозяев, которая завершилась еще одним корнером и опять позиционной атакой.
49'
Салах фолит против Магвайра в атаке, стандарт.
46'
Свисток
Второй тайм начался!
48'
Салах набросил на голову Мане во вратарской соперника, тот пробил, но не сильно, защитники перехватили мяч.
45'
Свисток
Первый тайм завершен!
45+1'
Офсайд
Мане забегает в оффсайд, стандарт.
45'
Инфо
Рефери компенсировал 1 минуту ко времени первого тайма.
42'
Фол против Погба в центре поля со стороны Алькантары, стандарт.
41'
Офсайд
И снова Рашфорд, ворвался с правого фланга в штрафную соперника, и вновь оффсайд.
39'
Офсайд
Рашфорд находился в положении вне игры в тот момент, когда получил мяч, лайнсмен поднимает флажок вверх.
38'
Ливерпуль держит мяч в центре поля, Манчестер в обороне.
36'
Заброс на ход Рашфорду, но слишком сильно, мяч в руках Алиссона.
35'
Опасный момент
Фирмино пробивает низом после быстрой контратаки Ливерпуля, но прямо в руки Де Хеа.
34'
Опасный момент
Фернандеш проивает со стандарта, мяч летит рядом с девяткой.
34'
Желтая карточка
Желтая для Шакири за фол против Шоу возле собственной вратарской, перспективный штрафной для гостей.
32'
Магвайр играет рукой в штрафной соперника, стандарт.
30'
Поубавили активность игроки Ливерпуля, удалось гостям немного выровнять ситуацию.
28'
Вейналдум фолит в центре против Погба, штрафной.
26'
Шакири пробивает из дальней дистанции, мяч летит выше ворот.
25'
Шакири фолит в атаке против Рашфорда, стандарт.
24'
Робертсон навешивает с правого фланга во вратарскую соперника, Линделёф выбивает мяч.
22'
Салах пробивает из-за пределов штрафной, мяч летит выше рамки Де Хеа.
21'
Уголовой
Угловой для хозяев, подача во вратарскую Манчестера, защита головой вынесла мяч.
20'
Вейналдум отдал тонкую передачу на Салаха в сторону ворот Де Хеа, но защитник вынес мяч в аут.
18'
Рашфорд фолит в атаке против Фабинье, штрафной.
17'
Фирмино пробивает с линии штрафной Манчестера, мяч летит выше.
16'
Салах вошел с левого фланга во вратарскую оппонентов, но был встречен защитниками.
14'
Опасный момент
Робертсон пробивает с центра штрафной соперника, но выше рамки.
12'
Альканара во вратарской соперника отдал слишком сильный пас на Салаха, от ворот.
10'
Длинный пас на ход Фирмино, но слишком сильно, аут для гостей.
8'
Мактоминей фолит против Алькантары в центре поля, штрафной.
6'
Рашфорд простреливает с левого фланга, мяч выбит в аут.
5'
Хозяева полностью перехватили инициативу, пытаются они подойти к воротам оппонетов.
3'
Опасный момент
Робертсон пробивает низом с левого угла штрафной соперника, но слабо и мимо, от ворот.
2'
Гости из первых минут взяли мяч под контроль, подача с правого фланга во вратарскую Ливерпуля, защитники перехватили передачу.
1'
Свисток
Матч начался!
Инфо
Добрый вечер, друзья! Вашему вниманию текстовая трансляция матча 19 тура английской Премьер-Лиги 2020/2021 между командами Ливерпуль и Манчестер Юнайтед.
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Анонс матча "Ливерпуль" - "Манчестер Юнайтед" 17.01.2021, Чемпионат Англии

Поединок между командой "Ливерпуль" (Ливерпуль) и командой "Манчестер Юнайтед" (Манчестер) будет проходить в рамках турнира по футболу: Чемпионат Англии 2020/2021, матч состоится на стадионе Энфилд.

Дата проведения матча: 17.01.2021
Время начала матча: 18:30

История предыдущих матчей

История противостояний между командами "Ливерпуль" (Ливерпуль) и командой "Манчестер Юнайтед" (Манчестер):

Предыдущий матч между командами закончился победой в пользу "Ливерпуль", тогда как команда "Манчестер Юнайтед" осталась с поражением. Столкновение "Ливерпуль" и "Манчестер Юнайтед" в предыдущем футбольном матче 19.01.2020 закончилось с такими результатами: 2:0 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд Юрген Клопп и Оле Гуннар Сульшер разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча "Ливерпуль" - "Манчестер Юнайтед" можно посмотреть 17.01.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Чемпионат Англии. Текстовую трансляцию матча "Ливерпуль" - "Манчестер Юнайтед", ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: "Ливерпуль" (Ливерпуль)
Год основания "Ливерпуль" (Ливерпуль): 1892
Страна: Англия
Тренер: Юрген Клопп

Прошедший поединок команды "Ливерпуль" был сыгран против Астон Вилла - 08.01.2021, в рамках чемпионата Кубок Англии 2020/2021 и закончился победой команды "Ливерпуль".

Команда гостей

Название: "Манчестер Юнайтед" (Манчестер)
Год основания "Манчестер Юнайтед" (Манчестер): 1878
Страна: Англия
Тренер: Уле-Гуннар Сульшер

Прошедший поединок команды "Манчестер Юнайтед" был сыгран против "Бернли" - 12.01.2021, в рамках турнира Чемпионат Англии 2020/2021 и закончился победой команды "Манчестер Юнайтед".

Следите за результатами матча "Ливерпуль" - "Манчестер Юнайтед" онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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