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Интер - "Ювентус" онлайн трансляция матча

Чемпионат Италии - 17 января 2021, 21:45 - Джузеппе Меацца
Главный судья: Даниеле Довери
Рейтинг матча:
Интер
Милан
2 - 0
Матч завершен
"Ювентус"
Турин
Ход матча
12' Артуро Видаль 36' Леонардо Бонуччи
52' Николо Барелла
Кто победит?
13 Пользователей сделало свой выбор
Интер
8%
Ничья
54%
"Ювентус"
38%
П1: 1.0010 Х: 51.0000 П2: 188.0000
Интересные факты
  • Интер без побед над Ювентус в последних 3 играх.
  • Ювентус получил 5 красных карточек вв этом сезоне. Это наибольшее количество в Серия А
  • Домашняя статистика Интер в сезоне 6-1-1
  • Выездная статистика Ювентус в сезоне 4-4-0
  • Ромелу Лукаку лучший бомбардир Интер с 12 голами. Криштиану Роналду забил 15 раз за Ювентус
  • Марцело Брозович отдал больше всего передач в Интер с 6 передачами. Альваро Мората лучший распасовщик Ювентус (5 передач)
  • Интер не проигрывает в последних 5 домашних матчах.
  • Ювентус не проиграл ни в одном из последних 11 выездных матчей.
  • Интер выиграл 3 домашних матчей подряд.
  • Ювентус имеет выигрышную серию из 4 матчей на выезде
  • Ювентус имеет выигрышную серию из 4 матчей.
  • Наиболее популярный результат в играх между Интер иЮвентус, когда Интер играет дома, 1- 2. 8 игры закончились с этим результатом
  • Интер выигрывает первый тайм в 40% матчей, Ювентус выигрывает в 42% матчей.
  • Интер выигрывает первую половину матча в 40% случаев, Ювентус выигрывает в 42%.
  • Ювентус's performance of the last 5 matches is better than Интер's.
  • Недавнее выступление команды Ювентус в "Серия А" лучше, чем у команды Интер.
  • Команда Ювентус проиграла лишь 0 из последних 5 встреч в "Серия А" против команды Интер.
  • Команда Интер выиграла лишь 0 из последних 5 встреч в "Серия А" против команды Ювентус.
  • Команда Ювентус проиграла лишь 0 из последних 5 встреч против команды Интер (во всех соревнованиях).
  • Из последних 5 встреч команда Интер выиграла 0, команда Ювентус выиграла 4, 1 ничьи.
  • Победителем прошлой встречи была команда Ювентус.
  • В их последнюю встречу команда Ювентус победила в 2 гол(а).
  • Интер забивает 0.6 гола за матч против команды Ювентус, а Ювентус забивает 1.4 гола против команды Интер (в среднем).
  • Интер забивает 2.52 гола, играя дома, а Ювентус забивает 1.91 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Среднее количество голов во встречах между командами Интер и Ювентус - 2.
  • Когда Интер лидирует 1-0 дома, они побеждают в Интер% своих матчей.
  • Когда Ювентус лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Ювентус% своих матчей.
  • Когда Интер проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Интер% своих матчей.
  • Когда Ювентус проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Ювентус% своих матчей.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Интер и Ювентус - 0.8.
  • Ювентус выиграл последние 3 матчи в Серия А.
  • Последняя домашняя победа Интер над Ювентус была в 2016
  • В прошлом сезоне Ювентус выиграл обе игры против Интер (2-0 дома и 2-1 на выезде)
  • Ювентус пропускает в каждом из последних 5 матчах.
  • Интер пропускает в каждом из последних 6 матчах.
  • Интер забивал хотя бы раз в последних 8 матчах.
  • За последние 30 встреч когда команда Интер играла дома, команда Интер выиграла 7 раз, 14 сыграла в ничью и 9 победы команды Ювентус. Разница голов 39-38 в пользу команды Интер.
  • Интер не забивает в 0 из их 8 домашних матчах в Серия А в этом сезоне
  • Ювентус не забивает в 0 из их 8 выездных матчах в Серия А в этом сезоне
  • Во время последних 62 встреч, команда Интер выиграла 11 раз, 24 раз сыграла вничью, в то время как команда Ювентус выиграла 27 раз. Разница забитых и пропущенных голов 81-59 в пользу команды Ювентус
  • Вы знали, что Ювентус забил 37% голов между минутами 76-90?
  • Вы знали, что Интер забил 28% голов между минутами 61-75?
  • В Серия А, Интер одержала 5 домашних побед подряд.
Личные встречи
Интер
4
Побед
21
Игр
11
Побед
"Ювентус"
Чемпионат Италии 2020/2021
17.01.2021 - 21:45 Интер 2 - 0 Завершен "Ювентус"
Чемпионат Италии 2021
08.03.2020 - 21:45 "Ювентус" 2 - 0 Завершен Интер
Чемпионат Италии 2019/2020
06.10.2019 - 21:45 Интер 1 - 2 Завершен "Ювентус"
Чемпионат Италии 2018
27.04.2019 - 22:00 Интер 1 - 1 Завершен "Ювентус"
Последние матчи - Интер
Чемпионат Италии 2020/2021
17.01.2021 - 21:45 Интер 2 - 0 Завершен "Ювентус" В
Кубок Италии 2020/2021
13.01.2021 - 16:00 Фиорентина 1 - 2 Завершен Интер В
Чемпионат Италии 2020/2021
10.01.2021 - 13:30 "Рома" 2 - 2 Завершен Интер Н
Чемпионат Италии 2020/2021
06.01.2021 - 16:00 Сампдория 2 - 1 Завершен Интер П
Чемпионат Италии 2020/2021
03.01.2021 - 13:30 Интер 6 - 2 Завершен Кротоне В
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Последние матчи - "Ювентус"
Чемпионат Италии 2020/2021
17.01.2021 - 21:45 Интер 2 - 0 Завершен "Ювентус" П
Кубок Италии 2020/2021
13.01.2021 - 21:45 "Ювентус" 3 - 2 Завершен Дженоа В
Чемпионат Италии 2020/2021
10.01.2021 - 21:45 "Ювентус" 3 - 1 Завершен Сассуоло В
Чемпионат Италии 2020/2021
06.01.2021 - 21:45 Милан 1 - 3 Завершен "Ювентус" В
Чемпионат Италии 2020/2021
03.01.2021 - 21:45 "Ювентус" 4 - 1 Завершен Удинезе В
Показать больше
Кто победит?
13 Пользователей сделало свой выбор
Интер
8%
Ничья
54%
"Ювентус"
38%
П1: 1.0010 Х: 51.0000 П2: 188.0000
Главные события
ГООЛ! Николо Барелла
52'
36'
Леонардо Бонуччи
ГООЛ! Артуро Видаль
12'
Составы команд
1
Самир Ханданович
95
Алессандро Бастони
6
Де Ври, Стефан
37
Милан Шкриниар
15
Эшли Янг
22
Артуро Видаль
77
Марцело Брозович
23
Николо Барелла
2
Ашраф Хакими
10
Лаутаро Мартинес
9
Ромелу Лукаку
1
Войцех Щенсны
13
Данило
19
Леонардо Бонуччи
3
Джорджио Кьеллини
38
Джанлука Фработта
22
Федерико Кьеза
30
Родриго Бентанкур
25
Адриен Рабио
8
Арон Рэмзи
9
Альваро Мората
7
Криштиану Роналду
Стартовый состав
  • 10
    Лаутаро Мартинес
    Нападающий
  • 9
    Ромелу Лукаку
    Нападающий
  • 15
    Эшли Янг
    Полузащитник
  • 22
    Артуро Видаль
    Полузащитник
    12
  • 77
    Марцело Брозович
  • 23
    Николо Барелла
    Полузащитник
    52
  • 2
    Ашраф Хакими
    Защитник
  • 95
    Алессандро Бастони
    Защитник
  • 6
    Де Ври, Стефан
    Защитник
  • 37
    Милан Шкриниар
    Защитник
  • 1
    Самир Ханданович
    Вратарь
  • 9
    Альваро Мората
    Нападающий
  • 7
    Криштиану Роналду
    Нападающий
  • 38
    Джанлука Фработта
    Защитник
  • 22
    Федерико Кьеза
    Полузащитник
  • 30
    Родриго Бентанкур
    Полузащитник
  • 25
    Адриен Рабио
    Полузащитник
  • 8
    Арон Рэмзи
    Полузащитник
  • 13
    Данило
    Защитник
  • 19
    Леонардо Бонуччи
    Защитник
    36
  • 3
    Джорджио Кьеллини
    Защитник
  • 1
    Войцех Щенсны
    Вратарь
Запасные игроки
  • 7
    Алексис Санчес
    Нападающий
  • 12
    Стефано Сенси
    Полузащитник
  • 14
    Иван Перишич
    Полузащитник
  • 24
    Кристиан Эриксен
    Полузащитник
  • 5
    Гаглиардини, Роберто
    Полузащитник
  • 13
    Андреа Раноккия
    Защитник
  • 36
    Маттео Дармиан
    Защитник
  • 11
    Александар Коларов
    Защитник
  • 97
    Раду, Андрей
    Вратарь
  • 27
    Паделли, Даниэль
    Вратарь
  • 99
    Андреа Пинамонти
    Нападающий
  • 33
    Федерико Бернардески
    Нападающий
  • 5
    Артур
    Вратарь
  • 14
    Уэстон Маккенни
  • 56
    Ranocchia Filippo
  • 44
    Деян Кулусевски
  • 36
    Di Pardo, Alessandro
    Полузащитник
  • 37
    Dragusin, Radu Matei
    Защитник
  • 28
    Демираль, Мерих
    Защитник
  • 42
    Garofani, Giovanni Gabriele
    Вратарь
  • 77
    Джанлуиджи Буффон
    Вратарь
  • 31
    Карло Пинсольо
    Вратарь
  • 41
    Фаджоли, Николо
    Нападающий
Тренеры
  • Конте, Антонио
  • Андреа Пирло
Статистика матча
57%
Владение мячем
43%
5
Удары мимо
1
13
Штрафные
9
9
Фолы
10
5
Удары в створ
2
Оффсайды
3
4
Сейвы
4
3
Угловые
4
2
ЖК
2
2
Блокировано ударов
Трансляция
86'
Замена
Замена у Интера. Санчес сменил Мартинеса.
83'
Маккенни нарушил правила в центре поля.
80'
Роналду ошибся при передаче на Бернардески.
76'
Замена
Замена у "Интера". Гальярдини сменил Видаля.
74'
Много борьбы на поле. "Юве" не может найти свою игру.
72'
Замена
Замена у "Интера". Дармиан сменил Янга.
71'
Опасный момент
Неплохой удар от Лаутаро с левого фланга! Мимо штанги летит сфера!
67'
Желтая карточка
Желтую получил Барелла за фол против Бонуччи.
65'
Инфо
Статистика ударов в створ - 5:3 в пользу "Интера".
62'
Желтая карточка
Мората получил желтую за фол против Бастони.
60'
Желтая карточка
Янг получил желтую за неспортивное поведение.
58'
Замена
Замена у "Юве". Бернардески сменил Фработту. Рабьо сменил Маккенни. Кулусевски сменил Рэмси.
55'
Инфо
Владение мячом - 55%/45% в пользу "Юве".
52'
Гоооол!!!
Вот это передача! Вот это да! Бастони отдал феноменальный пас на Бареллу! Одна передача разрезала всю оборону "Юве"! Барелла переиграл Щесны! 2:0!
49'
Видаль сфолил против Кьезы. Свободный для "Юве".
46'
Свисток
Второй тайм начался!
45+3'
Свисток
Перерыв.
45'
Инфо
2 мин. добавлено.
44'
Опасный момент
Удар Видаля со средней дистанции! Выше ворот!
40'
Барелла пробил после отскока мяча. Щесны внимателен в эпизоде.
36'
Желтая карточка
Бонуччи сфолил против Лаутаро. Желтая для игрока "Юве".
34'
Немного упал темп встречи. "Интер" с мячом.
31'
Лаутаро пробил рядом со штангой.
29'
Навес Рабьо с фланга не принес обострения. Мяч вынес защитник.
26'
Инфо
Статистика ударов - 7:1 в пользу "Интера".
23'
Опасный момент
Лукаку пробил в дальний угол! Щесны спас! Удар Лаутаро! Мимо мяч летит!
21'
Брозович сфолил против Мораты. Свободный для гостей.
18'
Инфо
Владение мячом - 53%/47% в пользу "Юве".
15'
Опасный момент
Хакими прострелил с правого фланга! Удар Видаля! Выше створа!
12'
Гоооол!!!
Барелла навесил с правого фланга! Видаль в прыжке пробил головой с линии вратарской! 1:0!
11'
Офсайд
Рабьо пробил! Ханданович спас! Кьеза отправил мяч в сетку! Арбитр отменил взятие ворот. Офсайд.
7'
Опасный момент
Брозович нанес прямой удар со штрафного! Мимо цели!
6'
Бонуччи сфолил против Хакими. Штрафной для "Интера".
5'
Передача Мораты на Роналду. Мяч не дошел до адресата. Защитник хозяев перехватил пас.
3'
Мяч держится в районе центрального круга. Моментов нет.
1'
Роналду сместился в центр, но ошибся с передачей в обострение. Первая атака "Юве" провалилась.
1'
Свисток
Матч начался!
Главный арбитр встречи - Даниэле Довери.
Стартовые составы команд доступны во вкладке "Обзор".
Добрый вечер, дорогие друзья! UA-Футбол представляет вам текстовую онлайн-трансляцию центрального матча 18-го Серии А: "Интер" - "Ювентус". Начало поединка - 21:45.
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Комментарии(1)
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Innervision
17.01.2021 в 23:32
і текстова трансляція вілд відео відстає десь на 6 хвилин
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Анонс матча Интер - "Ювентус" 17.01.2021, Чемпионат Италии

Поединок между командой Интер (Милан) и командой "Ювентус" (Турин) будет проходить в рамках турнира по футболу: Чемпионат Италии 2020/2021, матч начнется на стадионе Джузеппе Меацца.

Дата проведения матча: 17.01.2021
Время начала матча: 21:45

История предыдущих матчей

История противостояний между командами Интер (Милан) и командой "Ювентус" (Турин):

Предыдущий матч между командами закончился победой в пользу "Ювентус", тогда как команда Интер осталась с поражением. Столкновение "Ювентус" и Интер в предыдущем футбольном матче 08.03.2020 закончилось со счетом: 2:0 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд Конте, Антонио и Андреа Пирло разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Интер - "Ювентус" можно посмотреть 17.01.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Чемпионат Италии. Текстовую трансляцию матча Интер - "Ювентус", ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Интер (Милан)
Год основания Интер (Милан): 1908
Страна: Италия
Тренер: Антонио Конте

Прошедший матч команды Интер был сыгран против Фиорентина - 13.01.2021, в рамках турнира Кубок Италии 2020/2021 и закончился победой команды Интер.

Команда гостей

Название: "Ювентус" (Турин)
Год основания "Ювентус" (Турин): 1897
Страна: Италия
Тренер: Маурицио Сарри

Прошедший поединок команды "Ювентус" был сыгран против Дженоа - 13.01.2021, в рамках турнира Кубок Италии 2020/2021 и закончился победой команды "Ювентус".

Следите за результатами матча Интер - "Ювентус" онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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