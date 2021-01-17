Интер - "Ювентус" онлайн трансляция матча

Интер без побед над Ювентус в последних 3 играх.

Ювентус получил 5 красных карточек вв этом сезоне. Это наибольшее количество в Серия А

Домашняя статистика Интер в сезоне 6-1-1

Выездная статистика Ювентус в сезоне 4-4-0

Ромелу Лукаку лучший бомбардир Интер с 12 голами. Криштиану Роналду забил 15 раз за Ювентус

Марцело Брозович отдал больше всего передач в Интер с 6 передачами. Альваро Мората лучший распасовщик Ювентус (5 передач)

Интер не проигрывает в последних 5 домашних матчах.

Ювентус не проиграл ни в одном из последних 11 выездных матчей.

Интер выиграл 3 домашних матчей подряд.

Ювентус имеет выигрышную серию из 4 матчей на выезде

Ювентус имеет выигрышную серию из 4 матчей.

Наиболее популярный результат в играх между Интер иЮвентус, когда Интер играет дома, 1- 2. 8 игры закончились с этим результатом

Интер выигрывает первый тайм в 40% матчей, Ювентус выигрывает в 42% матчей.

Интер выигрывает первую половину матча в 40% случаев, Ювентус выигрывает в 42%.

Ювентус's performance of the last 5 matches is better than Интер's.

Недавнее выступление команды Ювентус в "Серия А" лучше, чем у команды Интер.

Команда Ювентус проиграла лишь 0 из последних 5 встреч в "Серия А" против команды Интер.

Команда Интер выиграла лишь 0 из последних 5 встреч в "Серия А" против команды Ювентус.

Команда Ювентус проиграла лишь 0 из последних 5 встреч против команды Интер (во всех соревнованиях).

Из последних 5 встреч команда Интер выиграла 0, команда Ювентус выиграла 4, 1 ничьи.

Победителем прошлой встречи была команда Ювентус.

В их последнюю встречу команда Ювентус победила в 2 гол(а).

Интер забивает 0.6 гола за матч против команды Ювентус, а Ювентус забивает 1.4 гола против команды Интер (в среднем).

Интер забивает 2.52 гола, играя дома, а Ювентус забивает 1.91 гола, играя на выезде (в среднем).

Среднее количество голов во встречах между командами Интер и Ювентус - 2.

Когда Интер лидирует 1-0 дома, они побеждают в Интер% своих матчей.

Когда Ювентус лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Ювентус% своих матчей.

Когда Интер проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Интер% своих матчей.

Когда Ювентус проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Ювентус% своих матчей.

Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Интер и Ювентус - 0.8.

Ювентус выиграл последние 3 матчи в Серия А.

Последняя домашняя победа Интер над Ювентус была в 2016

В прошлом сезоне Ювентус выиграл обе игры против Интер (2-0 дома и 2-1 на выезде)

Ювентус пропускает в каждом из последних 5 матчах.

Интер пропускает в каждом из последних 6 матчах.

Интер забивал хотя бы раз в последних 8 матчах.

За последние 30 встреч когда команда Интер играла дома, команда Интер выиграла 7 раз, 14 сыграла в ничью и 9 победы команды Ювентус. Разница голов 39-38 в пользу команды Интер.

Интер не забивает в 0 из их 8 домашних матчах в Серия А в этом сезоне

Ювентус не забивает в 0 из их 8 выездных матчах в Серия А в этом сезоне

Во время последних 62 встреч, команда Интер выиграла 11 раз, 24 раз сыграла вничью, в то время как команда Ювентус выиграла 27 раз. Разница забитых и пропущенных голов 81-59 в пользу команды Ювентус

Вы знали, что Ювентус забил 37% голов между минутами 76-90?

Вы знали, что Интер забил 28% голов между минутами 61-75?