Реал - Атлетик онлайн трансляция матча

Противостояние между командой Реал (Мадрид) и командой Атлетик (Бильбао) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Суперкубок Испании 2020/2021, матч начнется на стадионе Ла-Росаледа.
Дата проведения матча: 14.01.2021
Время начала матча: 22:00
История противостояний между клубами Реал (Мадрид) и командой Атлетик (Бильбао):
Прошедший матч между командами закончился победой в пользу Реал, тогда как команда Атлетик осталась с поражением. Столкновение Реал и Атлетик в предыдущем футбольном матче 15.12.2020 закончилось со следующими результатом: 3:1 в пользу хозяев.
Для одержания победы тренеры команд Зинедин Зидан и Марселино разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: Реал (Мадрид)
Год основания Реал (Мадрид): 1902
Страна: Испания
Тренер: Зинедин Зидан
Прошедший поединок команды Реал был сыгран против Осасуна - 09.01.2021, в рамках чемпионата Чемпионат Испании 2020/2021 и закончился ничьей.
Название: Атлетик (Бильбао)
Год основания Атлетик (Бильбао): 1898
Страна: Испания
Тренер: Гаиска Гаритано
Прошедший матч команды Атлетик был сыгран против "Барселона" - 06.01.2021, в рамках турнира Чемпионат Испании 2020/2021 и закончился победой команды "Барселона".
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