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Реал - Атлетик онлайн трансляция матча

Суперкубок Испании - 14 января 2021, 22:00 - Ла-Росаледа
Главный судья: Хуан Мартинес Мунуэра
Рейтинг матча:
Реал
Мадрид
0 - 0
Обновить
16'
Атлетик
Бильбао
Ход матча
Кто победит?
14 Пользователей сделало свой выбор
Реал
43%
Ничья
36%
Атлетик
21%
П1: 1.6500 Х: 4.2000 П2: 6.4100
Интересные факты
  • Реал Мадрид не проигрывает в последних 9 играх.
  • Наиболее популярный результат в играх между Реал Мадрид иАтлетик Бильбао, когда Реал Мадрид играет дома, 3- 1. 5 игры закончились с этим результатом
  • Реал Мадрид выигрывает первый тайм в 42% матчей, Атлетик Бильбао выигрывает в 34% матчей.
  • Реал Мадрид выигрывает первую половину матча в 42% случаев, Атлетик Бильбао выигрывает в 34%.
  • Реал Мадрид's performance of the last 5 matches is better than Атлетик Бильбао's.
  • Недавнее выступление команды Атлетик Бильбао в "Суперкубок" лучше, чем у команды Реал Мадрид.
  • Команда Реал Мадрид проиграла лишь 0 из последних 5 встреч против команды Атлетик Бильбао (во всех соревнованиях).
  • Из последних 5 встреч команда Реал Мадрид выиграла 3, команда Атлетик Бильбао выиграла 0, 2 ничьи.
  • Победителем прошлой встречи была команда Реал Мадрид.
  • В их последнюю встречу команда Реал Мадрид победила в 2 гол(а).
  • Реал Мадрид забивает 1.6 гола за матч против команды Атлетик Бильбао, а Атлетик Бильбао забивает 0.4 гола против команды Реал Мадрид (в среднем).
  • Реал Мадрид забивает 2.17 гола, играя дома, а Атлетик Бильбао забивает 1.29 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Среднее количество голов во встречах между командами Реал Мадрид и Атлетик Бильбао - 2.
  • Когда Реал Мадрид лидирует 1-0 дома, они побеждают в Реал Мадрид% своих матчей.
  • Когда Атлетик Бильбао лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Атлетик Бильбао% своих матчей.
  • Когда Реал Мадрид проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Реал Мадрид% своих матчей.
  • Когда Атлетик Бильбао проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Атлетик Бильбао% своих матчей.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Реал Мадрид и Атлетик Бильбао - 0.4.
  • За последние 29 встреч когда команда Реал Мадрид играла дома, команда Реал Мадрид выиграла 23 раз, 3 сыграла в ничью и 3 победы команды Атлетик Бильбао. Разница голов 78-23 в пользу команды Реал Мадрид.
  • Последняя гостевая победа Атлетик Бильбао над Реал Мадрид была в 2005
  • Во время последних 57 встреч, команда Реал Мадрид выиграла 36 раз, 10 раз сыграла вничью, в то время как команда Атлетик Бильбао выиграла 11 раз. Разница забитых и пропущенных голов 125-51 в пользу команды Реал Мадрид
Прогноз на матч
Личные встречи
Реал
13
Побед
19
Игр
1
Побед
Атлетик
Чемпионат Испании 2020/2021
15.12.2020 - 23:00 Реал 3 - 1 Завершен Атлетик
Чемпионат Испании 2019/2020
05.07.2020 - 15:00 Атлетик 0 - 1 Завершен Реал
Чемпионат Испании 2019/2020
22.12.2019 - 22:00 Реал 0 - 0 Завершен Атлетик
Чемпионат Испании 2018
21.04.2019 - 17:00 Реал 3 - 0 Завершен Атлетик
Последние матчи - Реал
Чемпионат Испании 2020/2021
09.01.2021 - 22:00 Осасуна 0 - 0 Завершен Реал Н
Чемпионат Испании 2020/2021
02.01.2021 - 22:00 Реал 2 - 0 Завершен Сельта В
Чемпионат Испании 2020/2021
30.12.2020 - 22:30 Эльче 1 - 1 Завершен Реал Н
Чемпионат Испании 2020/2021
23.12.2020 - 20:45 Реал 2 - 0 Завершен Гранада В
Чемпионат Испании 2020/2021
20.12.2020 - 22:00 Эйбар 1 - 3 Завершен Реал В
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Последние матчи - Атлетик
Чемпионат Испании 2020/2021
06.01.2021 - 22:00 Атлетик 2 - 3 Завершен "Барселона" П
Чемпионат Испании 2020/2021
03.01.2021 - 15:00 Атлетик 1 - 0 Завершен Эльче В
Чемпионат Испании 2020/2021
31.12.2020 - 15:00 Атлетик 0 - 1 Завершен Реал Сосьедад П
Чемпионат Испании 2020/2021
22.12.2020 - 23:00 Вильярреал 1 - 1 Завершен Атлетик Н
Чемпионат Испании 2020/2021
18.12.2020 - 22:00 Атлетик 2 - 0 Завершен Уэска В
Показать больше
Новости команд
Кто победит?
14 Пользователей сделало свой выбор
Реал
43%
Ничья
36%
Атлетик
21%
П1: 1.6500 Х: 4.2000 П2: 6.4100
Составы команд
1
Тибо Куртуа
23
Ферлан Менди
4
Серхио Рамос
5
Рафаэль Варан
17
Лукас Васкес
10
Лука Модрич
14
Карлос Каземиро
8
Тони Кроос
7
Эден Азар
9
Карим Бензема
11
Марко Асенсио
1
Унай Симон
21
Андер Капа
3
Нуньес, Унаи
4
Мартинез, Иньиго
24
Микель Баленсьяга
18
Оскар де Маркос
14
Дани Гарсия
27
Vencedor, Unai
10
Икер Муньяин
22
Рауль Гарсия
9
Иньяки Уильямс
Стартовый состав
  • 7
    Эден Азар
    Нападающий
  • 9
    Карим Бензема
    Нападающий
  • 11
    Марко Асенсио
    Полузащитник
  • 10
    Лука Модрич
    Полузащитник
  • 14
    Карлос Каземиро
    Полузащитник
  • 8
    Тони Кроос
    Полузащитник
  • 23
    Ферлан Менди
    Защитник
  • 4
    Серхио Рамос
    Защитник
  • 5
    Рафаэль Варан
    Защитник
  • 17
    Лукас Васкес
    Полузащитник
  • 1
    Тибо Куртуа
    Вратарь
  • 22
    Рауль Гарсия
    Полузащитник
  • 9
    Иньяки Уильямс
    Нападающий
  • 18
    Оскар де Маркос
    Нападающий
  • 14
    Дани Гарсия
    Полузащитник
  • 27
    Vencedor, Unai
    Полузащитник
  • 10
    Икер Муньяин
    Нападающий
  • 21
    Андер Капа
    Полузащитник
  • 3
    Нуньес, Унаи
    Защитник
  • 4
    Мартинез, Иньиго
    Защитник
  • 24
    Микель Баленсьяга
  • 1
    Унай Симон
    Вратарь
Запасные игроки
  • 24
    Диаз, Мариано
    Нападающий
  • 15
    Федерико Вальверде
    Полузащитник
  • 21
    Мартин Эдегор
    Полузащитник
  • 22
    Иско
    Полузащитник
  • 12
    Марсело
    Защитник
  • 3
    Милитан, Эдер
    Защитник
  • 6
    Начо
    Нападающий
  • 13
    Андрей Лунин
    Вратарь
  • 20
    Винисиус Жуниор
  • 6
    Микель Весга
    Полузащитник
  • 16
    Сансет Тирапу, Ойян
    Полузащитник
  • 2
    Morcillo, Jon
    Полузащитник
  • 7
    Ибай Гомес
    Нападающий
  • 12
    Алехандро Беренгер
    Полузащитник
  • 15
    Иньиго Лекуэ
    Полузащитник
  • 5
    Йерай Альварес
  • 13
    Эскьета, Хокин
    Вратарь
  • 20
    Асьер Вильялибре
    Нападающий
Тренеры
  • Зинедин Зидан
  • Марселино
Статистика матча
56%
Владение мячем
44%
4
Угловые
2
Удары в створ
1
Штрафные
2
Сейвы
2
2
Фолы
1
1
Удары мимо
Трансляция
15'
Перехватили мяч игроки Атлетика, пытаясь организовать свою атаку, но пока это не очень удается.
13'
Уголовой
Каземиро отлично забросил в штрафную соперника на Азара, тот пробивал носком, намекая на нарушение правил, но всего лишь угловой для королевского клуба, который опасностью не завершился.
11'
Уголовой
Подача с корнера от хозяев, защита головой выносит круглого.
10'
Удар из-за пределов штрафной от Азара, Симон переводит мяч на угловой.
9'
Уильямс по правому флангу прорывался к воротам оппонентов, но был остановлен защитниками.
7'
Нарушение в центре поля против Гарсии Р. со стороны Рамоса, штрафной.
5'
Модрич пробивает шведой с линии вратарской соперника, но выстрел получился не сильным, мяч в руках у голкипера.
4'
Уголовой
Первый уголовой в матче для Реала, розыгрыш, подача от Модрича, но прямо в руки Симона.
2'
С самого начала поединка мячем завладели хозяева, гости пытаются перехватить инициативу, но пока не получается.
1'
Свисток
Матч начался!
Инфо
Стартовый состав (Атлетик): Симон, Муньяин (кап), Баленсиага, Венседор, Уильямс, Гарсия Д., Гарсия Р., Де Маркос, Капа, Мартинес, Нуньес.
Инфо
Стартовый состав (Реал): Куртуа, Рамос (кап), Азар, Асенсио, Бензема, Варан, Каземиро, Кроос, Лукас, Менди, Модрич.
Инфо
Добрый вечер, друзья! Вашему вниманию текстовая трансляция полуфинального матча за Суперкубок Испании между командами Реал Мадрид и Атлетик Бильбао.
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Анонс матча Реал - Атлетик 14.01.2021, Суперкубок Испании

Противостояние между командой Реал (Мадрид) и командой Атлетик (Бильбао) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Суперкубок Испании 2020/2021, матч начнется на стадионе Ла-Росаледа.

Дата проведения матча: 14.01.2021
Время начала матча: 22:00

История предыдущих матчей

История противостояний между клубами Реал (Мадрид) и командой Атлетик (Бильбао):

Прошедший матч между командами закончился победой в пользу Реал, тогда как команда Атлетик осталась с поражением. Столкновение Реал и Атлетик в предыдущем футбольном матче 15.12.2020 закончилось со следующими результатом: 3:1 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд Зинедин Зидан и Марселино разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Реал - Атлетик можно посмотреть 14.01.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Суперкубок Испании. Текстовую трансляцию матча Реал - Атлетик, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Реал (Мадрид)
Год основания Реал (Мадрид): 1902
Страна: Испания
Тренер: Зинедин Зидан

Прошедший поединок команды Реал был сыгран против Осасуна - 09.01.2021, в рамках чемпионата Чемпионат Испании 2020/2021 и закончился ничьей.

Команда гостей

Название: Атлетик (Бильбао)
Год основания Атлетик (Бильбао): 1898
Страна: Испания
Тренер: Гаиска Гаритано

Прошедший матч команды Атлетик был сыгран против "Барселона" - 06.01.2021, в рамках турнира Чемпионат Испании 2020/2021 и закончился победой команды "Барселона".

Следите за результатами матча Реал - Атлетик онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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