Реал - Атлетик онлайн трансляция матча

Реал Мадрид не проигрывает в последних 9 играх.

Наиболее популярный результат в играх между Реал Мадрид иАтлетик Бильбао, когда Реал Мадрид играет дома, 3- 1. 5 игры закончились с этим результатом

Реал Мадрид выигрывает первый тайм в 42% матчей, Атлетик Бильбао выигрывает в 34% матчей.

Реал Мадрид выигрывает первую половину матча в 42% случаев, Атлетик Бильбао выигрывает в 34%.

Реал Мадрид's performance of the last 5 matches is better than Атлетик Бильбао's.

Недавнее выступление команды Атлетик Бильбао в "Суперкубок" лучше, чем у команды Реал Мадрид.

Команда Реал Мадрид проиграла лишь 0 из последних 5 встреч против команды Атлетик Бильбао (во всех соревнованиях).

Из последних 5 встреч команда Реал Мадрид выиграла 3, команда Атлетик Бильбао выиграла 0, 2 ничьи.

Победителем прошлой встречи была команда Реал Мадрид.

В их последнюю встречу команда Реал Мадрид победила в 2 гол(а).

Реал Мадрид забивает 1.6 гола за матч против команды Атлетик Бильбао, а Атлетик Бильбао забивает 0.4 гола против команды Реал Мадрид (в среднем).

Реал Мадрид забивает 2.17 гола, играя дома, а Атлетик Бильбао забивает 1.29 гола, играя на выезде (в среднем).

Среднее количество голов во встречах между командами Реал Мадрид и Атлетик Бильбао - 2.

Когда Реал Мадрид лидирует 1-0 дома, они побеждают в Реал Мадрид% своих матчей.

Когда Атлетик Бильбао лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Атлетик Бильбао% своих матчей.

Когда Реал Мадрид проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Реал Мадрид% своих матчей.

Когда Атлетик Бильбао проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Атлетик Бильбао% своих матчей.

Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Реал Мадрид и Атлетик Бильбао - 0.4.

За последние 29 встреч когда команда Реал Мадрид играла дома, команда Реал Мадрид выиграла 23 раз, 3 сыграла в ничью и 3 победы команды Атлетик Бильбао. Разница голов 78-23 в пользу команды Реал Мадрид.

Последняя гостевая победа Атлетик Бильбао над Реал Мадрид была в 2005