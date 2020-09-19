Боруссия - "Боруссия" онлайн трансляция матча

Поединок между командой Боруссия (Мёнхенгладбах) и командой "Боруссия" (Дортмунд) будет проходить в рамках турнира по футболу: Чемпионат Германии 2020/2021, матч состоится на стадионе Боруссия Парк.
Дата проведения матча: 22.01.2021
Время начала матча: 21:30
История противостояний между командами Боруссия (Мёнхенгладбах) и командой "Боруссия" (Дортмунд):
Предыдущий матч между командами закончился победой в пользу "Боруссия", тогда как команда Боруссия осталась с поражением. Столкновение "Боруссия" и Боруссия в предыдущем футбольном матче 19.09.2020 закончилось с таким счетом: 3:0 в пользу хозяев.
Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
Онлайн трансляцию матча Боруссия - "Боруссия" можно посмотреть 22.01.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Чемпионат Германии. Текстовую трансляцию матча Боруссия - "Боруссия", ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.
Название: Боруссия (Мёнхенгладбах)
Год основания Боруссия (Мёнхенгладбах): 1900
Страна: Германия
Тренер: Марко Розе
Прошедший матч команды Боруссия был сыгран против Вердер - 19.01.2021, в рамках турнира Чемпионат Германии 2020/2021 и закончился победой команды Боруссия.
Название: "Боруссия" (Дортмунд)
Год основания "Боруссия" (Дортмунд): 1909
Страна: Германия
Тренер: Люсьен Фавр
Предыдущий поединок команды "Боруссия" был сыгран против Байер - 19.01.2021, в рамках турнира Чемпионат Германии 2020/2021 и закончился победой команды Байер.
Следите за результатами матча Боруссия - "Боруссия" онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.
Другие анонсы матчей, расписание, турнирная таблица и результаты игр Чемпионат Германии и других чемпионатов также доступны онлайн на сайте в режиме 24/7.