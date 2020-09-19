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Боруссия - "Боруссия" онлайн трансляция матча

Чемпионат Германии - 22 января 2021, 21:30 - Боруссия Парк
Главный судья: Графе, Мануэль
Рейтинг матча:
Боруссия
Мёнхенгладбах
0 - 0
Обновить
6'
"Боруссия"
Дортмунд
Ход матча
Кто победит?
13 Пользователей сделало свой выбор
Боруссия
38%
Ничья
31%
"Боруссия"
31%
П1: 3.1400 Х: 3.8200 П2: 2.0450
П1: 3.2500 Х: 3.9000 П2: 2.0500
П1: 3.1400 Х: 3.8200 П2: 2.0450
П1: 3.2800 Х: 3.8000 П2: 2.1250
П1: 3.4000 Х: 3.8000 П2: 2.0800
П1: 3.4200 Х: 3.9400 П2: 2.2000
Интересные факты
  • Боруссия Мёнхенгладбах без побед над Боруссия Дортмунд в последних 12 играх.
  • Домашняя статистика Боруссия Мёнхенгладбах в сезоне 4-4-1
  • Ларс Штиндль лучший бомбардир Боруссия Мёнхенгладбах с 9 голами. Эрлинг Халанд забил 12 раз за Боруссия Дортмунд
  • Йонас Хофманн отдал больше всего передач в Боруссия Мёнхенгладбах с 6 передачами. Джейдон Санчо лучший распасовщик Боруссия Дортмунд (7 передач)
  • Год назад, Боруссия Мёнхенгладбах была на 2 месте в таблице с 35 очками. Сейчас они на 7 месте с 28 очками.
  • Боруссия Мёнхенгладбах не проигрывает в последних 5 играх.
  • Боруссия Мёнхенгладбах выигрывает первый тайм в 46% матчей, Боруссия Дортмунд выигрывает в 36% матчей.
  • Боруссия Мёнхенгладбах выигрывает первую половину матча в 46% случаев, Боруссия Дортмунд выигрывает в 36%.
  • Боруссия Мёнхенгладбах's performance of the last 5 matches is better than Боруссия Дортмунд's.
  • Недавнее выступление команды Боруссия Мёнхенгладбах в "Бундеслига" лучше, чем у команды Боруссия Дортмунд.
  • Команда Боруссия Дортмунд проиграла лишь 0 из последних 5 встреч в "Бундеслига" против команды Боруссия Мёнхенгладбах.
  • Команда Боруссия Мёнхенгладбах выиграла лишь 0 из последних 5 встреч в "Бундеслига" против команды Боруссия Дортмунд.
  • Команда Боруссия Дортмунд проиграла лишь 0 из последних 5 встреч против команды Боруссия Мёнхенгладбах (во всех соревнованиях).
  • Из последних 5 встреч команда Боруссия Мёнхенгладбах выиграла 0, команда Боруссия Дортмунд выиграла 5, 0 ничьи.
  • Победителем прошлой встречи была команда Боруссия Дортмунд.
  • В их последнюю встречу команда Боруссия Дортмунд победила в 3 гол(а).
  • Боруссия Мёнхенгладбах забивает 0.4 гола за матч против команды Боруссия Дортмунд, а Боруссия Дортмунд забивает 2 гола против команды Боруссия Мёнхенгладбах (в среднем).
  • Боруссия Мёнхенгладбах забивает 2.04 гола, играя дома, а Боруссия Дортмунд забивает 2.73 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Среднее количество голов во встречах между командами Боруссия Мёнхенгладбах и Боруссия Дортмунд - 2.4.
  • Когда Боруссия Мёнхенгладбах лидирует 1-0 дома, они побеждают в Боруссия Мёнхенгладбах% своих матчей.
  • Когда Боруссия Дортмунд лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Боруссия Дортмунд% своих матчей.
  • Когда Боруссия Мёнхенгладбах проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Боруссия Мёнхенгладбах% своих матчей.
  • Когда Боруссия Дортмунд проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Боруссия Дортмунд% своих матчей.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Боруссия Мёнхенгладбах и Боруссия Дортмунд - 0.6.
  • Последняя домашняя победа Боруссия Мёнхенгладбах над Боруссия Дортмунд была в 2015
  • В прошлом сезоне Боруссия Дортмунд выиграл обе игры против Боруссия Мёнхенгладбах (1-0 дома и 2-1 на выезде)
  • Боруссия Дортмунд забивал хотя бы раз в последних 23 матчах.
  • Боруссия Мёнхенгладбах забивал хотя бы раз в последних 8 матчах.
  • За последние 28 встреч когда команда Боруссия Мёнхенгладбах играла дома, команда Боруссия Мёнхенгладбах выиграла 10 раз, 7 сыграла в ничью и 11 победы команды Боруссия Дортмунд. Разница голов 40-38 в пользу команды Боруссия Дортмунд.
  • Боруссия Мёнхенгладбах не забивает в 0 из их 9 домашних матчах в Бундеслига в этом сезоне
  • Боруссия Дортмунд не забивает в 1 из их 9 выездных матчах в Бундеслига в этом сезоне
  • Во время последних 56 встреч, команда Боруссия Мёнхенгладбах выиграла 14 раз, 10 раз сыграла вничью, в то время как команда Боруссия Дортмунд выиграла 32 раз. Разница забитых и пропущенных голов 104-61 в пользу команды Боруссия Дортмунд
  • Вы знали, что Боруссия Дортмунд забил 28% голов между минутами 46-60?
  • Вы знали, что Боруссия Дортмунд забил 30% голов между минутами 61-75?
  • Вы знали, что Боруссия Мёнхенгладбах забил 23% голов между минутами 46-60?
Личные встречи
Боруссия
3
Побед
18
Игр
12
Побед
"Боруссия"
Чемпионат Германии 2019/2020
19.09.2020 - 19:15 "Боруссия" 3 - 0 Завершен Боруссия
Чемпионат Германии 2019/2020
07.03.2020 - 19:15 Боруссия 1 - 2 Завершен "Боруссия"
Чемпионат Германии 2018
18.05.2019 - 16:30 Боруссия 0 - 0 Завершен "Боруссия"
Чемпионат Германии 2018
21.12.2018 - 21:30 "Боруссия" 2 - 1 Завершен Боруссия
Последние матчи - Боруссия
Чемпионат Германии 2020/2021
19.01.2021 - 19:30 Боруссия 1 - 0 Завершен Вердер В
Чемпионат Германии 2020/2021
16.01.2021 - 19:30 Штутгарт 2 - 2 Завершен Боруссия Н
Чемпионат Германии 2020/2021
08.01.2021 - 21:30 Боруссия 3 - 2 Завершен "Бавария" В
Чемпионат Германии 2020/2021
02.01.2021 - 16:30 Арминия 0 - 1 Завершен Боруссия В
Чемпионат Германии 2020/2021
19.12.2020 - 16:30 Боруссия 1 - 2 Завершен Хоффенхайм П
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Последние матчи - "Боруссия"
Чемпионат Германии 2020/2021
19.01.2021 - 21:30 Байер 2 - 1 Завершен "Боруссия" П
Чемпионат Германии 2020/2021
16.01.2021 - 16:30 "Боруссия" 1 - 1 Завершен Майнц Н
Чемпионат Германии 2020/2021
09.01.2021 - 19:30 "РБ Лейпциг" 1 - 3 Завершен "Боруссия" В
Чемпионат Германии 2020/2021
03.01.2021 - 16:30 "Боруссия" 2 - 0 Завершен Вольфсбург В
Кубок Германии 2020/2021
22.12.2020 - 21:00 Айнтрахт 0 - 2 Завершен "Боруссия" В
Показать больше
Кто победит?
13 Пользователей сделало свой выбор
Боруссия
38%
Ничья
31%
"Боруссия"
31%
П1: 3.1400 Х: 3.8200 П2: 2.0450
П1: 3.2500 Х: 3.9000 П2: 2.0500
П1: 3.1400 Х: 3.8200 П2: 2.0450
П1: 3.2800 Х: 3.8000 П2: 2.1250
П1: 3.4000 Х: 3.8000 П2: 2.0800
П1: 3.4200 Х: 3.9400 П2: 2.2000
Составы команд
Стартовый состав
  • 14
    Алассан Плеа
    Нападающий
  • 13
    Ларс Штиндль
    Полузащитник
  • 23
    Йонас Хофманн
    Полузащитник
  • 32
    Флориан Нойхаус
  • 6
    Кристоф Крамер
    Полузащитник
  • 8
    Денис Закария
    Полузащитник
  • 25
    Рами Бенсебайни
  • 30
    Нико Эльведи
    Защитник
  • 28
    Маттиас Гинтер
    Полузащитник
  • 18
    Лайнер, Стефан
    Защитник
  • 1
    Ян Соммер
    Вратарь
  • 1
    Ян Зоммер
    Вратарь
  • 14
    Алaссан Плеа
  • 23
    Йонас Хофман
    Полузащитник
  • 6
    Кристоф Крамер
    Полузащитник
  • 25
    Бенсебаини Рами
  • 18
    Штефан Лайнер
  • 9
    Халанд, Эрлинг
    Нападающий
  • 7
    Джейдон Санчо
    Полузащитник
  • 11
    Марко Ройс
    Полузащитник
  • 19
    Юлиан Брандт
    Нападающий
  • 22
    Bellingham, Jude
    Полузащитник
  • 23
    Эмре Джан
    Полузащитник
  • 2
    Морей, Матьё
    Защитник
  • 16
    Мануэль Аканджи
    Защитник
  • 15
    Матс Хуммельс
    Защитник
  • 13
    Рафаэл Геррейру
  • 1
    Роман Бюрки
    Вратарь
  • 9
    Haland Erling
  • 22
    Джуд Беллингхем
  • 23
    Джан Эмре
  • 13
    Рафаэль Геррейро
    Защитник
  • 2
    Матеу Морей
Запасные игроки
  • 7
    Херманн, Патрик
    Нападающий
  • 36
    Брель Эмболо
  • 11
    Ханнес Вольф
    Полузащитник
  • 22
    Ласло Бенеш
    Полузащитник
  • 17
    Оскар Вендт
    Защитник
  • 24
    Тони Янчке
    Полузащитник
  • 15
    Джордан Байер, Луи
    Защитник
  • 21
    Сиппел, Тобиас
    Вратарь
  • 10
    Маркус Тюрам
  • 18
    Moukoko, Youssoufa
    Нападающий
  • 32
    Джованни Рейна
  • 8
    Махмуд Дауд
  • 20
    Reinier
  • 14
    Нико Шульц
    Защитник
  • 26
    Лукаш Пищек
    Защитник
  • 24
    Томас Менье
    Защитник
  • 35
    Марвин Хитц
    Вратарь
  • 27
    Тиггес, Штеффен
    Нападающий
Тренеры
  • Марко Росе
  • Эдин Терцис
Трансляция
3'
Опасный момент
Після перегляду VAR арбітр скасував взяття воріт. Йонас Гофманн руками підщтовхнув Джуда Беллінгема.
1'
Опасный момент
Боруссія М відкриває рахунок у матчі уже на першій хвилині. Йонас Гофманн відбирає м'яч у Джуда Беллінгема і віддає м'яч Флоріану Нойгаусу, а той лівою з рикошетом влучив у дальню дев'ятку з меж штрафного майданчика.
Свисток
Матч розпочався!
Боруссія Д: Бюркі - Морей, Аканджі, Хуммельс, Геррейро - Беллінгем, Джан - Санчо, Ройс, Брандт - Голанд.
Боруссія М: Зоммер - Лайнер, Гінтер, Ельведі, Бенсебаїні - Закарія, Крамер, Нойгаус, Гофманн - Штіндль, Плеа.
Добрий вечір усім любителям Бундесліги! UA-Футбол проведе для Вас трансляцію матчу двох "Боруссій": Менхенгладбахської та Дортмундської.
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Анонс матча Боруссия - "Боруссия" 22.01.2021, Чемпионат Германии

Поединок между командой Боруссия (Мёнхенгладбах) и командой "Боруссия" (Дортмунд) будет проходить в рамках турнира по футболу: Чемпионат Германии 2020/2021, матч состоится на стадионе Боруссия Парк.

Дата проведения матча: 22.01.2021
Время начала матча: 21:30

История предыдущих матчей

История противостояний между командами Боруссия (Мёнхенгладбах) и командой "Боруссия" (Дортмунд):

Предыдущий матч между командами закончился победой в пользу "Боруссия", тогда как команда Боруссия осталась с поражением. Столкновение "Боруссия" и Боруссия в предыдущем футбольном матче 19.09.2020 закончилось с таким счетом: 3:0 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Боруссия - "Боруссия" можно посмотреть 22.01.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Чемпионат Германии. Текстовую трансляцию матча Боруссия - "Боруссия", ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Боруссия (Мёнхенгладбах)
Год основания Боруссия (Мёнхенгладбах): 1900
Страна: Германия
Тренер: Марко Розе

Прошедший матч команды Боруссия был сыгран против Вердер - 19.01.2021, в рамках турнира Чемпионат Германии 2020/2021 и закончился победой команды Боруссия.

Команда гостей

Название: "Боруссия" (Дортмунд)
Год основания "Боруссия" (Дортмунд): 1909
Страна: Германия
Тренер: Люсьен Фавр

Предыдущий поединок команды "Боруссия" был сыгран против Байер - 19.01.2021, в рамках турнира Чемпионат Германии 2020/2021 и закончился победой команды Байер.

Следите за результатами матча Боруссия - "Боруссия" онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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