Боруссия - "Боруссия" онлайн трансляция матча

Боруссия Мёнхенгладбах без побед над Боруссия Дортмунд в последних 12 играх.

Домашняя статистика Боруссия Мёнхенгладбах в сезоне 4-4-1

Ларс Штиндль лучший бомбардир Боруссия Мёнхенгладбах с 9 голами. Эрлинг Халанд забил 12 раз за Боруссия Дортмунд

Йонас Хофманн отдал больше всего передач в Боруссия Мёнхенгладбах с 6 передачами. Джейдон Санчо лучший распасовщик Боруссия Дортмунд (7 передач)

Год назад, Боруссия Мёнхенгладбах была на 2 месте в таблице с 35 очками. Сейчас они на 7 месте с 28 очками.

Боруссия Мёнхенгладбах не проигрывает в последних 5 играх.

Боруссия Мёнхенгладбах выигрывает первый тайм в 46% матчей, Боруссия Дортмунд выигрывает в 36% матчей.

Боруссия Мёнхенгладбах выигрывает первую половину матча в 46% случаев, Боруссия Дортмунд выигрывает в 36%.

Боруссия Мёнхенгладбах's performance of the last 5 matches is better than Боруссия Дортмунд's.

Недавнее выступление команды Боруссия Мёнхенгладбах в "Бундеслига" лучше, чем у команды Боруссия Дортмунд.

Команда Боруссия Дортмунд проиграла лишь 0 из последних 5 встреч в "Бундеслига" против команды Боруссия Мёнхенгладбах.

Команда Боруссия Мёнхенгладбах выиграла лишь 0 из последних 5 встреч в "Бундеслига" против команды Боруссия Дортмунд.

Команда Боруссия Дортмунд проиграла лишь 0 из последних 5 встреч против команды Боруссия Мёнхенгладбах (во всех соревнованиях).

Из последних 5 встреч команда Боруссия Мёнхенгладбах выиграла 0, команда Боруссия Дортмунд выиграла 5, 0 ничьи.

Победителем прошлой встречи была команда Боруссия Дортмунд.

В их последнюю встречу команда Боруссия Дортмунд победила в 3 гол(а).

Боруссия Мёнхенгладбах забивает 0.4 гола за матч против команды Боруссия Дортмунд, а Боруссия Дортмунд забивает 2 гола против команды Боруссия Мёнхенгладбах (в среднем).

Боруссия Мёнхенгладбах забивает 2.04 гола, играя дома, а Боруссия Дортмунд забивает 2.73 гола, играя на выезде (в среднем).

Среднее количество голов во встречах между командами Боруссия Мёнхенгладбах и Боруссия Дортмунд - 2.4.

Когда Боруссия Мёнхенгладбах лидирует 1-0 дома, они побеждают в Боруссия Мёнхенгладбах% своих матчей.

Когда Боруссия Дортмунд лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Боруссия Дортмунд% своих матчей.

Когда Боруссия Мёнхенгладбах проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Боруссия Мёнхенгладбах% своих матчей.

Когда Боруссия Дортмунд проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Боруссия Дортмунд% своих матчей.

Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Боруссия Мёнхенгладбах и Боруссия Дортмунд - 0.6.

Последняя домашняя победа Боруссия Мёнхенгладбах над Боруссия Дортмунд была в 2015

В прошлом сезоне Боруссия Дортмунд выиграл обе игры против Боруссия Мёнхенгладбах (1-0 дома и 2-1 на выезде)

Боруссия Дортмунд забивал хотя бы раз в последних 23 матчах.

Боруссия Мёнхенгладбах забивал хотя бы раз в последних 8 матчах.

За последние 28 встреч когда команда Боруссия Мёнхенгладбах играла дома, команда Боруссия Мёнхенгладбах выиграла 10 раз, 7 сыграла в ничью и 11 победы команды Боруссия Дортмунд. Разница голов 40-38 в пользу команды Боруссия Дортмунд.

Боруссия Мёнхенгладбах не забивает в 0 из их 9 домашних матчах в Бундеслига в этом сезоне

Боруссия Дортмунд не забивает в 1 из их 9 выездных матчах в Бундеслига в этом сезоне

Во время последних 56 встреч, команда Боруссия Мёнхенгладбах выиграла 14 раз, 10 раз сыграла вничью, в то время как команда Боруссия Дортмунд выиграла 32 раз. Разница забитых и пропущенных голов 104-61 в пользу команды Боруссия Дортмунд

Вы знали, что Боруссия Дортмунд забил 28% голов между минутами 46-60?

Вы знали, что Боруссия Дортмунд забил 30% голов между минутами 61-75?