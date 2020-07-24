  1. UA-Футбол ⚽
  2. Футбол онлайн
  3. Милан - "Аталанта" Смотреть онлайн
В тренде

Милан - "Аталанта" онлайн трансляция матча

Чемпионат Италии - 23 января 2021, 19:00 - Джузеппе Меацца
Главный судья: Маурицио Мариани
Рейтинг матча:
Милан
Милан
0 - 2
Обновить
59'
"Аталанта"
Бергамо
Ход матча
Кто победит?
18 Пользователей сделало свой выбор
Милан
33%
Ничья
39%
"Аталанта"
28%
П1: 3.0900 Х: 3.6900 П2: 2.2900
П1: 3.2000 Х: 3.6000 П2: 2.1500
П1: 3.0900 Х: 3.6900 П2: 2.2900
П1: 3.0900 Х: 3.6900 П2: 2.2900
П1: 3.0000 Х: 3.5500 П2: 2.3700
П1: 3.3500 Х: 3.7200 П2: 2.3000
Интересные факты
  • Домашняя статистика Милан в сезоне 5-3-1
  • Выездная статистика Аталанта в сезоне 4-4-1
  • Златан Ибрагимович лучший бомбардир Милан с 12 голами. Луис Муриэль забил 11 раз за Аталанта
  • Хакан Чалханоглу отдал больше всего передач в Милан с 6 передачами. Йосип Иличич лучший распасовщик Аталанта (6 передач)
  • Год назад, Милан была на 12 месте в таблице с 22 очками. Сейчас они на 1 месте с 43 очками.
  • Аталанта не проигрывает в последних 12 играх.
  • Аталанта не проиграл ни в одном из последних 9 выездных матчей.
  • Милан имеет выигрышную серию из 3 матчей.
  • Милан не пропускает в 3 матчах подряд.
  • Наиболее популярный результат в играх между Милан иАталанта, когда Милан играет дома, 3- 0. 5 игры закончились с этим результатом
  • Наиболее популярный счет между Милан и Аталанта 1-1. 7 игры закончились с этим результатом.
  • Милан выигрывает первый тайм в 52% матчей, Аталанта выигрывает в 41% матчей.
  • Милан выигрывает первую половину матча в 52% случаев, Аталанта выигрывает в 41%.
  • Милан's performance of the last 5 matches is better than Аталанта's.
  • Недавнее выступление команды Милан в "Серия А" лучше, чем у команды Аталанта.
  • Из последних 5 встреч команда Милан выиграла 1, команда Аталанта выиграла 1, 3 ничьи.
  • Последняя встреча завершилась в ничью. (1-1)
  • Милан забивает 1.4 гола за матч против команды Аталанта, а Аталанта забивает 2 гола против команды Милан (в среднем).
  • Милан забивает 2.48 гола, играя дома, а Аталанта забивает 2.55 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Среднее количество голов во встречах между командами Милан и Аталанта - 3.4.
  • Когда Милан лидирует 1-0 дома, они побеждают в Милан% своих матчей.
  • Когда Аталанта лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Аталанта% своих матчей.
  • Когда Милан проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Милан% своих матчей.
  • Когда Аталанта проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Аталанта% своих матчей.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Милан и Аталанта - 1.2.
  • Последняя домашняя победа Милан над Аталанта была в 2014
  • За последние 21 встреч когда команда Милан играла дома, команда Милан выиграла 9 раз, 8 сыграла в ничью и 4 победы команды Аталанта. Разница голов 34-17 в пользу команды Милан.
  • Игры прошлого года: 1-1 (Милан дома) и 5-0 (Аталанта дома).
  • Милан не забивает в 0 из их 9 домашних матчах в Серия А в этом сезоне
  • Аталанта не забивает в 1 из их 9 выездных матчах в Серия А в этом сезоне
  • Во время последних 42 встреч, команда Милан выиграла 20 раз, 13 раз сыграла вничью, в то время как команда Аталанта выиграла 9 раз. Разница забитых и пропущенных голов 64-40 в пользу команды Милан
  • Вы знали, что Милан забил 26% голов между минутами 76-90?
  • Вы знали, что Аталанта забил 22% голов между минутами 31-45?
  • Вы знали, что Аталанта забил 23% голов между минутами 61-75?
Личные встречи
Милан
6
Побед
18
Игр
6
Побед
"Аталанта"
Чемпионат Италии 2021
24.07.2020 - 22:45 Милан 1 - 1 Завершен "Аталанта"
Чемпионат Италии 2019/2020
22.12.2019 - 13:15 "Аталанта" 5 - 0 Завершен Милан
Чемпионат Италии 2018
16.02.2019 - 21:30 "Аталанта" 1 - 3 Завершен Милан
Чемпионат Италии 2018/2019
23.09.2018 - 19:00 Милан 2 - 2 Завершен "Аталанта"
Последние матчи - Милан
Чемпионат Италии 2020/2021
18.01.2021 - 21:45 Кальяри 0 - 2 Завершен Милан В
Кубок Италии 2020/2021
12.01.2021 - 21:45 Милан 0 - 0 Завершен Торино Н
Чемпионат Италии 2020/2021
09.01.2021 - 21:45 Милан 2 - 0 Завершен Торино В
Чемпионат Италии 2020/2021
06.01.2021 - 21:45 Милан 1 - 3 Завершен "Ювентус" П
Чемпионат Италии 2020/2021
03.01.2021 - 19:00 Беневенто 0 - 2 Завершен Милан В
Показать больше
Последние матчи - "Аталанта"
Чемпионат Италии 2020/2021
20.01.2021 - 16:00 Удинезе 1 - 1 Завершен "Аталанта" Н
Чемпионат Италии 2020/2021
17.01.2021 - 19:00 "Аталанта" 0 - 0 Завершен Дженоа Н
Кубок Италии 2020/2021
14.01.2021 - 22:15 "Аталанта" 3 - 1 Завершен Кальяри В
Чемпионат Италии 2020/2021
09.01.2021 - 16:00 Беневенто 1 - 4 Завершен "Аталанта" В
Чемпионат Италии 2020/2021
06.01.2021 - 16:00 "Аталанта" 3 - 0 Завершен Парма В
Показать больше
Кто победит?
18 Пользователей сделало свой выбор
Милан
33%
Ничья
39%
"Аталанта"
28%
П1: 3.0900 Х: 3.6900 П2: 2.2900
П1: 3.2000 Х: 3.6000 П2: 2.1500
П1: 3.0900 Х: 3.6900 П2: 2.2900
П1: 3.0900 Х: 3.6900 П2: 2.2900
П1: 3.0000 Х: 3.5500 П2: 2.3700
П1: 3.3500 Х: 3.7200 П2: 2.3000
Составы команд
Стартовый состав
  • 17
    Рафаэл Леау
    Нападающий
  • 11
    Златан Ибрагимович
    Нападающий
  • 7
    Самуэль Кастильехо
    Нападающий
  • 79
    Франк Кесси
    Защитник
  • 8
    Сандро Тонали
  • 18
    Суалихо Мейте
    Полузащитник
  • 19
    Тео
  • 24
    Симон Кьер
    Защитник
  • 20
    Kalulu, Pierre
    Защитник
  • 2
    Давиде Калабрия
    Защитник
  • 99
    Джанлуиджи Доннарумма
    Вратарь
  • 2
    Толои, Рафаэль
    Защитник
  • 8
    Робин Госенс
    Полузащитник
  • 95
    Пьерлуиджи Голлини
    Вратарь
  • 91
    Запата, Дуван
    Нападающий
  • 72
    Йосип Иличич
    Полузащитник
  • 33
    Ханс Хатебур
    Защитник
  • 32
    Маттео Пессина
    Полузащитник
  • 19
    Джимшити, Берат
    Защитник
  • 17
    Ромеро,Кристиан
    Защитник
  • 15
    Мартен де Роон
  • 11
    Фреулер, Ремо
    Полузащитник
Запасные игроки
  • 27
    Maldini, Daniel
    Нападающий
  • 21
    Браим Диас
    Полузащитник
  • 12
    Анте Ребич
    Нападающий
  • 9
    Марио Манджукич
    Нападающий
  • 33
    Раде Крунич
    Полузащитник
  • 15
    Хог, Дженс
    Полузащитник
  • 23
    Фикайо Томори
    Защитник
  • 22
    Матео Мусаккио
    Защитник
  • 5
    Диогу Далот
    Защитник
  • 1
    Чиприан Тэтэрушану
    Вратарь
  • 90
    Антонио Доннарумма
    Вратарь
  • 29
    Colombo Lorenzo
  • 4
    Sutalo, Bosko
    Защитник
  • 18
    Руслан Малиновский
    Полузащитник
  • 59
    Алексей Миранчук
    Полузащитник
  • 9
    Луис Муриэль
    Нападающий
  • 6
    Хосе Луис Паломино
  • 13
    Маттиа Кальдара
    Защитник
  • 3
    Мехле, Йоаким
    Защитник
  • 40
    Ruggeri, Matteo
    Защитник
  • 27
    Фабио Депаоли
    Полузащитник
  • 31
    Франческо Росси
    Вратарь
  • 57
    Спортиелло, Марко
    Вратарь
  • 7
    Сэм Ламмерс
    Нападающий
Тренеры
  • Стефано Пиоли
  • Джан Пьеро Гасперини
Статистика матча
46%
Владение мячом
54%
4
Удары мимо
4
7
Штрафные
11
3
Угловые
6
2
Офсайды
1
9
Фолы
6
1
Блокировано ударов
3
Удары в створ
6
5
Сейвы
2
ЖК
Трансляция
53'
Гоооол!!!
Иличич пробивает в левый от голкипера угол, Доннарума угадал, но не парировал.
52'
Желтая карточка
Кесье фолит против Иличича в собственной штрафной, пенальти и желтая карточка.
51'
Иличич пробиват из-за пределов штрафной, Калулу блокирует выстрел.
50'
Калулу лежит на газоне, но кажется все обошлось.
48'
Активнее со старта второго тайма играют гости, хозяева на удивления пока в обороне.
46'
Замена
Замена у Милана: вместо Мейте на поле вышел Диас.
46'
Свисток
Второй тайм начался!
45'
Свисток
Первый тайм завершен!
43'
Пессина перевел мяч по левому флангу на ход Сапате, но тот споткнулся и упал, аут для хозяев.
42'
Опасный момент
Штрафной для Милана, подача во вратарскую соперника, Ибрагимович пробивает бедром, но чуть мимо.
40'
Кастильехо навесил с левого фланга, Ромеру вынес мяч из штрафной.
38'
Опасный момент
Иличич пробивает, Доннарума кулаками парирует, добавание, и снова голкипер на месте.
37'
Желтая карточка
Эрнандес перед собственной штрафной фолит против Иличича, опаснейший стандарт для Аталанты, первый горчичник в матче.
35'
Офсайд
Ибрагимович в оффсайде, стандарт для гостей.
34'
Пессина и Тонали лежат на газоне, фол со стороны игрока Аталанты.
32'
Опасный момент
Навес в штрафную от Иличича, Сапата пробивает с отскока, но не сильно и прямо в руки Доннарумы.
31'
Кастильеху фолит против Иличича, перспективный стандарт для гостей.
29'
Уголовой
Угловой для хозяев, подача, защитник головой вынес мяч.
28'
Взяли в облогу миланцы ворота соперника, Аталанте нужно сдержать навалу.
26'
Гоооол!!!
Очередной корнер для Аталанты, розыгрыш, подача от Госенса, Ромеру головой пробивает по воротам Милана в притык, счет открыт.
24'
Иличич подает с правого фланга, мяч в руках у голкипера миланцев.
23'
Ибрагимович фолит в атаке против Дьемсити, стандарт.
22'
Ромеру фолит в центре против Ибрагимовича, штрафной.
21'
Сапата отдавал передачу на ход Госенсу, но слишком сильно, мяч в руках у Доннарумы.
19'
Уголовой
Угловой для команды из Бергамо, подача в штрафную хозяев, мяч выбит.
18'
Иличич пробивает из дальней дистанции низом, мяч летит далековато от ворот Доннарумы.
16'
Уголовой
Еще один корнер для гостей, розыгрыш, прострел, Эрнандес выносит мяч.
15'
Уголовой
Угловой для Аталанты, подача в штрафную Милана, мяч выбит за пределы опасной зоны.
14'
Эрнандес получил мяч на правом фланге, пытался прострелить во вратарскую соперника, но Ромеро вынес круглого полальше.
12'
Уголовой
Угловой для миланцев, навес от Тонали, защитник головой вынес мяч.
11'
Подача от Иличича со штрафного, Доннарума выносит мяч кулаком, Де Рон на добивании, но мимо.
10'
Уголовой
Корнер для гостей, розыгрыш, подача, Ибрагимович вынес мяч на еще один корнер. Он завершился фолом против Иличича и потенциально опасным стандартом.
8'
Тонали фолит в центре против Сапаты, штрафной.
7'
Кесси прорывался по центру к вратарской соперника, но был остановлен Де Роном.
5'
Иличич отдавал пас на партнера в штрафную оппонентов, но защита перехватила. Активная игра от обеих команд.
3'
Уголовой
Первый угловой для хозяев, подача во вратарскую Аталанты, Мейте пробивает головой, мяч летит выше рамки.
2'
Офсайд
Леау вывел Ибрагимовича на рандеву с голкипером соперника, швед пытался обвести, но пробил мимо ворот, позже рефери зафиксировал оффсайд.
1'
Свисток
Матч начался!
Инфо
Стартовый состав (Аталанта): Голлини, Толой (кап), Ромеро, Дьемсити, Гатебур, Де Рон, Фройлер, Госенс, Пессина, Сапата, Иличич.
Инфо
Стартовый состав (Милан): Доннарума (кап), Эрнандес, Кьяер, Калулу, Калабрия, Кесси, Тонали, Мейте, Леау, Ибрагимович, Кастильеху.
Инфо
Добрый вечер, друзья! Вашему вниманию текстовая трансляция матча 19 тура итальянской Серии А 2020/2021 между командами Милан и Аталанта.
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии(0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Последние матчи
Завершен 18:00 - Сегодня Ланс Ланс 0 Ницца Ницца 1 Завершен 18:00 - Сегодня Истанбул ББ Истанбул ББ 1 Ризеспор Ризеспор 1 Завершен 17:15 - Сегодня "Севилья" 3 Кадис Кадис 0 Завершен 17:15 - Сегодня Мехелен Мехелен 3 Эйпен Эйпен 0 Завершен 17:00 - Сегодня Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 4 Донкастер Роверс Донкастер Роверс 0

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Новости футбола

Все новости
В тренде

загрузка...

Анонс матча Милан - "Аталанта" 23.01.2021, Чемпионат Италии

Противостояние между командой Милан (Милан) и командой "Аталанта" (Бергамо) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Чемпионат Италии 2020/2021, матч состоится на стадионе Джузеппе Меацца.

Дата проведения матча: 23.01.2021
Время начала матча: 19:00

История предыдущих матчей

История противостояний между клубами Милан (Милан) и командой "Аталанта" (Бергамо):

Предыдущий поединок между командами закончился ничьей. Столкновение Милан и "Аталанта" в предыдущем футбольном матче 24.07.2020 закончилось с таким счетом: 1:1 ничьей.

Для одержания победы тренеры команд Стефано Пиоли и Джан Пьеро Гасперини разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Милан - "Аталанта" можно посмотреть 23.01.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Чемпионат Италии. Текстовую трансляцию матча Милан - "Аталанта", ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Милан (Милан)
Год основания Милан (Милан): 1899
Страна: Италия
Тренер: Стефано Пиоли

Прошедший поединок команды Милан был сыгран против Кальяри - 18.01.2021, в рамках чемпионата Чемпионат Италии 2020/2021 и закончился победой команды Милан.

Команда гостей

Название: "Аталанта" (Бергамо)
Год основания "Аталанта" (Бергамо): 1907
Страна: Италия
Тренер: Джан Пьеро Гасперини

Предыдущий поединок команды "Аталанта" был сыгран против Удинезе - 20.01.2021, в рамках турнира Чемпионат Италии 2020/2021 и закончился ничьей.

Следите за результатами матча Милан - "Аталанта" онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

Другие анонсы матчей, расписание, турнирная таблица и результаты игр Чемпионат Италии и других чемпионатов также доступны онлайн на сайте в режиме 24/7.

Продолжая просматривать www.ua-football.com, вы подтверждаете, что соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Согласен