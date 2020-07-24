Милан - "Аталанта" онлайн трансляция матча

Противостояние между командой Милан (Милан) и командой "Аталанта" (Бергамо) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Чемпионат Италии 2020/2021, матч состоится на стадионе Джузеппе Меацца.
Дата проведения матча: 23.01.2021
Время начала матча: 19:00
История противостояний между клубами Милан (Милан) и командой "Аталанта" (Бергамо):
Предыдущий поединок между командами закончился ничьей. Столкновение Милан и "Аталанта" в предыдущем футбольном матче 24.07.2020 закончилось с таким счетом: 1:1 ничьей.
Для одержания победы тренеры команд Стефано Пиоли и Джан Пьеро Гасперини разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: Милан (Милан)
Год основания Милан (Милан): 1899
Страна: Италия
Тренер: Стефано Пиоли
Прошедший поединок команды Милан был сыгран против Кальяри - 18.01.2021, в рамках чемпионата Чемпионат Италии 2020/2021 и закончился победой команды Милан.
Название: "Аталанта" (Бергамо)
Год основания "Аталанта" (Бергамо): 1907
Страна: Италия
Тренер: Джан Пьеро Гасперини
Предыдущий поединок команды "Аталанта" был сыгран против Удинезе - 20.01.2021, в рамках турнира Чемпионат Италии 2020/2021 и закончился ничьей.
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