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"Атлетико" - "Валенсия" онлайн трансляция матча

Чемпионат Испании - 24 января 2021, 22:00 - Ванда Метрополитано
Главный судья: Рикардо Де Бургос Бенгоэчеа
Рейтинг матча:
"Атлетико"
Мадрид
1 - 2
Обновить
51'
"Валенсия"
Валенсия
Ход матча
Кто победит?
11 Пользователей сделало свой выбор
"Атлетико"
45%
Ничья
27%
"Валенсия"
27%
П1: 1.9200 Х: 2.6900 П2: 7.2500
П1: 1.8330 Х: 3.5000 П2: 6.0000
П1: 1.9200 Х: 2.6900 П2: 7.2500
П1: 1.9400 Х: 2.7300 П2: 6.7800
П1: 1.9200 Х: 2.6500 П2: 6.5000
П1: 1.9600 Х: 2.6700 П2: 6.0500
Интересные факты
  • В домашних матчах Атлетико Мадрид не проигрывает Валенсия в последних 11 встречах.
  • Домашняя статистика Атлетико Мадрид в сезоне 8-1-0
  • Луис Суарес лучший бомбардир Атлетико Мадрид с 11 голами. Карлос Солер забил 6 раз за Валенсия
  • Стефан Савич получил больше всего желтых карточек (7) в Атлетико Мадрид. Хуго Гильямон получил 6 в Валенсия.
  • Валенсия не проигрывает в последних 5 играх.
  • Атлетико Мадрид не проигрывает в последних 25 домашних матчах.
  • Атлетико Мадрид выиграл 4 домашних матчей подряд.
  • Атлетико Мадрид выигрывает первый тайм в 43% матчей, Валенсия выигрывает в 21% матчей.
  • Атлетико Мадрид выигрывает первую половину матча в 43% случаев, Валенсия выигрывает в 21%.
  • Атлетико Мадрид's performance of the last 5 matches is better than Валенсия's.
  • Недавнее выступление команды Атлетико Мадрид в "Ла Лига" лучше, чем у команды Валенсия.
  • Команда Атлетико Мадрид проиграла лишь 0 из последних 5 встреч в "Ла Лига" против команды Валенсия.
  • Команда Валенсия выиграла лишь 0 из последних 5 встреч в "Ла Лига" против команды Атлетико Мадрид.
  • Команда Атлетико Мадрид проиграла лишь 0 из последних 5 встреч против команды Валенсия (во всех соревнованиях).
  • Из последних 5 встреч команда Атлетико Мадрид выиграла 2, команда Валенсия выиграла 0, 3 ничьи.
  • Победителем прошлой встречи была команда Атлетико Мадрид.
  • В их последнюю встречу команда Атлетико Мадрид победила в 1 гол(а).
  • Атлетико Мадрид забивает 1.6 гола за матч против команды Валенсия, а Валенсия забивает 1.2 гола против команды Атлетико Мадрид (в среднем).
  • Атлетико Мадрид забивает 1.82 гола, играя дома, а Валенсия забивает 1.04 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Среднее количество голов во встречах между командами Атлетико Мадрид и Валенсия - 2.8.
  • Когда Атлетико Мадрид лидирует 1-0 дома, они побеждают в Атлетико Мадрид% своих матчей.
  • Когда Валенсия лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Валенсия% своих матчей.
  • Когда Атлетико Мадрид проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Атлетико Мадрид% своих матчей.
  • Когда Валенсия проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Валенсия% своих матчей.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Атлетико Мадрид и Валенсия - 1.4.
  • Атлетико Мадрид выиграл последние 6 матчи в Ла Лига.
  • Валенсия забивал хотя бы раз в последних 6 матчах.
  • За последние 29 встреч когда команда Атлетико Мадрид играла дома, команда Атлетико Мадрид выиграла 14 раз, 7 сыграла в ничью и 8 победы команды Валенсия. Разница голов 45-34 в пользу команды Атлетико Мадрид.
  • Последняя гостевая победа Валенсия над Атлетико Мадрид была в 2011
  • Игры прошлого года: 1-1 (Атлетико Мадрид дома) и 2-2 (Валенсия дома).
  • Атлетико Мадрид не забивает в 1 из их 9 домашних матчах в Ла Лига в этом сезоне
  • Валенсия не забивает в 1 из их 9 выездных матчах в Ла Лига в этом сезоне
  • Во время последних 59 встреч, команда Атлетико Мадрид выиграла 21 раз, 18 раз сыграла вничью, в то время как команда Валенсия выиграла 20 раз. Разница забитых и пропущенных голов 77-74 в пользу команды Валенсия
  • Вы знали, что Валенсия забил 25% голов между минутами 31-45?
  • Вы знали, что Валенсия забил 28% голов между минутами 61-75?
  • Вы знали, что Атлетико Мадрид забил 33% голов между минутами 76-90?
  • В Ла Лига, Атлетико Мадрид одержала 7 домашних побед подряд.
Личные встречи
"Атлетико"
12
Побед
22
Игр
2
Побед
"Валенсия"
Чемпионат Испании 2019/2020
28.11.2020 - 17:00 "Валенсия" 0 - 1 Завершен "Атлетико"
Чемпионат Испании 2019/2020
14.02.2020 - 22:00 "Валенсия" 2 - 2 Завершен "Атлетико"
Чемпионат Испании 2019/2020
19.10.2019 - 16:45 "Атлетико" 1 - 1 Завершен "Валенсия"
Чемпионат Испании 2018
24.04.2019 - 20:15 "Атлетико" 3 - 2 Завершен "Валенсия"
Последние матчи - "Атлетико"
Чемпионат Испании 2020/2021
21.01.2021 - 22:30 Эйбар 1 - 2 Завершен "Атлетико" В
Чемпионат Испании 2020/2021
12.01.2021 - 22:30 "Атлетико" 2 - 0 Завершен "Севилья" В
Чемпионат Испании 2020/2021
03.01.2021 - 17:15 "Алавес" 1 - 2 Завершен "Атлетико" В
Чемпионат Испании 2020/2021
30.12.2020 - 20:15 "Атлетико" 1 - 0 Завершен Хетафе В
Чемпионат Испании 2020/2021
22.12.2020 - 20:45 Реал Сосьедад 0 - 2 Завершен "Атлетико" В
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Последние матчи - "Валенсия"
Чемпионат Испании 2020/2021
21.01.2021 - 20:00 "Валенсия" 1 - 1 Завершен Осасуна Н
Чемпионат Испании 2020/2021
10.01.2021 - 22:00 Вальядолид 0 - 1 Завершен "Валенсия" В
Чемпионат Испании 2020/2021
04.01.2021 - 22:00 "Валенсия" 1 - 1 Завершен Кадис Н
Чемпионат Испании 2020/2021
30.12.2020 - 18:00 Гранада 2 - 1 Завершен "Валенсия" П
Чемпионат Испании 2020/2021
22.12.2020 - 18:30 "Валенсия" 0 - 1 Завершен "Севилья" П
Показать больше
Кто победит?
11 Пользователей сделало свой выбор
"Атлетико"
45%
Ничья
27%
"Валенсия"
27%
П1: 1.9200 Х: 2.6900 П2: 7.2500
П1: 1.8330 Х: 3.5000 П2: 6.0000
П1: 1.9200 Х: 2.6900 П2: 7.2500
П1: 1.9400 Х: 2.7300 П2: 6.7800
П1: 1.9200 Х: 2.6500 П2: 6.5000
П1: 1.9600 Х: 2.6700 П2: 6.0500
Составы команд
Стартовый состав
  • 2
    Хосе Мария Хименес
    Защитник
  • 24
    Шиме Врсалько
    Защитник
  • 22
    Марио Хермосо
  • 21
    Янник Феррейра Карраско
    Полузащитник
  • 15
    Стефан Савич
    Защитник
  • 14
    Маркос Льоренте
    Полузащитник
  • 13
    Ян Облак
    Вратарь
  • 11
    Лемар Томас
  • 9
    Луис Суарес
    Нападающий
  • 7
    Феликс, Жоао
    Нападающий
  • 6
    Коке
    Защитник
  • 22
    Макси Гомес
    Полузащитник
  • 21
    Ману Вальехо
  • 30
    Musah, Yunus
    Полузащитник
  • 8
    Карлос Солер Барраган
  • 19
    Урош Рачич
    Полузащитник
  • 17
    Денис Черышев
    Полузащитник
  • 2
    Коррейя, Тьерри
    Защитник
  • 5
    Габриэль Паулиста
  • 12
    Муктар Диакаби
  • 14
    Гайа, Хосе Луис
    Защитник
  • 1
    Хауме Доменек
    Вратарь
Запасные игроки
  • 8
    Сауль Ньигес
    Полузащитник
  • 16
    Эктор Эррера
    Полузащитник
  • 20
    Витоло
    Полузащитник
  • 10
    Анхель Корреа
    Нападающий
  • 5
    Лукас Торрейра
    Полузащитник
  • 4
    Кондобиа, Джеффри
    Полузащитник
  • 12
    Ренан Лоди дос Сантос
  • 18
    Фелипе
    Защитник
  • 31
    Мигель Сан Роман
    Вратарь
  • 1
    Иво Грбич
    Вратарь
  • 19
    Мусса Дембеле
    Полузащитник
  • 9
    Кевин Гамейро
    Нападающий
  • 27
    Koindredi, Koba
    Полузащитник
  • 26
    Esquerdo, Vicente
    Полузащитник
  • 7
    Гонсало Гуэдес
    Нападающий
  • 20
    Кангин, Ли
    Полузащитник
  • 37
    Бланко, Алекс
    Полузащитник
  • 23
    Давид Хасон
    Нападающий
  • 15
    Гильямон, Хуго
    Защитник
  • 31
    Molina, Guillem
    Защитник
  • 3
    Антонио Латорре
    Защитник
  • 25
    Кристиан Риверо
    Вратарь
  • 11
    Рубен Собрино
    Нападающий
Тренеры
  • Диего Симеоне
  • Грасия, Хавьер
Статистика матча
45%
Владение мячом
55%
4
Удары мимо
1
6
Штрафные
7
7
Фолы
6
2
Удары в створ
2
4
Угловые
1
2
Сейвы
1
1
ЖК
2
Блокировано ударов
Трансляция
45+2'
Свисток
Перерыв.
45'
Солер сфолил против Льоренте. Штрафной для "Атлетико".
41'
Опасный момент
Диакаби пробил после подачи Солера! Облак внимателен в эпизоде.
38'
Гомес прострелил! Защитники хозяев заблокировали передачу.
35'
Опасный момент
Льоренте пробил после смещения в центр! Доменек на месте!
33'
Много ошибаются гости при построении атак. Мяч перехвачен игроком хозяев.
30'
Желтая карточка
Врсалько получил желтую за свой фол.
23'
Гоооол!!!
Лемар навесил с углового! Фелиш оказался в правильном месте и пробил Доменека! 1:1!
27'
Инфо
Статистика ударов в створ - 2:1 в пользу "Валенсии"
21'
Солер грамотно отработал в обороне против Суареса.
18'
Рачич получил повреждение. Пауза в игре.
16'
Немного упал темп встречи. Моментов нет.
14'
Инфо
Владение мячом - 56%/44% в пользу "Атлетико".
11'
Гоооол!!!
Рачич здорово пробил с 25-ти метров левой ногой в дальнюю "девятку"! Потрясающий гол! 0:1!
8'
Опасный момент
Вальехо пробил с острого угла! Облак в полном порядке!
5'
Опасный момент
Хименес приложился к мячу головой! Хороший удар! Доменек спасает!
3'
"Атлетико" владеет мячом и продолжает атаковать. Гости обороняются на своей половине.
1'
Опасный момент
Фелиш нанес удар со средней дистанции! Мимо штанги мяч летит!
1'
Свисток
Матч начался!
Главный арбитр встречи: Рикардо Де Бургос Бенгоэчеа.
Стартовые составы команд доступны во вкладке "Обзор".
Добрый вечер, дорогие друзья! UA-Футбол представляет вам текстовую онлайн-трансляцию матча 20 тура Ла Лиги: "Атлетико" - "Валенсия". Начало поединка - 22:00.
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Анонс матча "Атлетико" - "Валенсия" 24.01.2021, Чемпионат Испании

Матч между командой "Атлетико" (Мадрид) и командой "Валенсия" (Валенсия) будет проходить в рамках турнира по футболу: Чемпионат Испании 2020/2021, матч состоится на стадионе Ванда Метрополитано.

Дата проведения матча: 24.01.2021
Время начала матча: 22:00

История предыдущих матчей

История противостояний между "Атлетико" (Мадрид) и командой "Валенсия" (Валенсия):

Прошедший поединок между командами закончился победой в пользу команды "Атлетико", тогда как команда "Валенсия" осталась с поражением. Столкновение "Валенсия" и "Атлетико" в предыдущем футбольном матче 28.11.2020 закончилось с такими результатами: 0:1 в пользу гостей.

Для одержания победы тренеры команд Диего Симеоне и Грасия, Хавьер разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча "Атлетико" - "Валенсия" можно посмотреть 24.01.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Чемпионат Испании. Текстовую трансляцию матча "Атлетико" - "Валенсия", ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: "Атлетико" (Мадрид)
Год основания "Атлетико" (Мадрид): 1903
Страна: Испания
Тренер: Диего Симеоне

Прошедший матч команды "Атлетико" был сыгран против Эйбар - 21.01.2021, в рамках турнира Чемпионат Испании 2020/2021 и закончился победой команды "Атлетико".

Команда гостей

Название: "Валенсия" (Валенсия)
Год основания "Валенсия" (Валенсия): 1919
Страна: Испания
Тренер: Альберт Селадес

Предыдущий поединок команды "Валенсия" был сыгран против Осасуна - 21.01.2021, в рамках турнира Чемпионат Испании 2020/2021 и закончился ничьей.

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