"Атлетико" - "Валенсия" онлайн трансляция матча

В домашних матчах Атлетико Мадрид не проигрывает Валенсия в последних 11 встречах.

Домашняя статистика Атлетико Мадрид в сезоне 8-1-0

Луис Суарес лучший бомбардир Атлетико Мадрид с 11 голами. Карлос Солер забил 6 раз за Валенсия

Стефан Савич получил больше всего желтых карточек (7) в Атлетико Мадрид. Хуго Гильямон получил 6 в Валенсия.

Валенсия не проигрывает в последних 5 играх.

Атлетико Мадрид не проигрывает в последних 25 домашних матчах.

Атлетико Мадрид выиграл 4 домашних матчей подряд.

Атлетико Мадрид выигрывает первый тайм в 43% матчей, Валенсия выигрывает в 21% матчей.

Атлетико Мадрид выигрывает первую половину матча в 43% случаев, Валенсия выигрывает в 21%.

Атлетико Мадрид's performance of the last 5 matches is better than Валенсия's.

Недавнее выступление команды Атлетико Мадрид в "Ла Лига" лучше, чем у команды Валенсия.

Команда Атлетико Мадрид проиграла лишь 0 из последних 5 встреч в "Ла Лига" против команды Валенсия.

Команда Валенсия выиграла лишь 0 из последних 5 встреч в "Ла Лига" против команды Атлетико Мадрид.

Команда Атлетико Мадрид проиграла лишь 0 из последних 5 встреч против команды Валенсия (во всех соревнованиях).

Из последних 5 встреч команда Атлетико Мадрид выиграла 2, команда Валенсия выиграла 0, 3 ничьи.

Победителем прошлой встречи была команда Атлетико Мадрид.

В их последнюю встречу команда Атлетико Мадрид победила в 1 гол(а).

Атлетико Мадрид забивает 1.6 гола за матч против команды Валенсия, а Валенсия забивает 1.2 гола против команды Атлетико Мадрид (в среднем).

Атлетико Мадрид забивает 1.82 гола, играя дома, а Валенсия забивает 1.04 гола, играя на выезде (в среднем).

Среднее количество голов во встречах между командами Атлетико Мадрид и Валенсия - 2.8.

Когда Атлетико Мадрид лидирует 1-0 дома, они побеждают в Атлетико Мадрид% своих матчей.

Когда Валенсия лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Валенсия% своих матчей.

Когда Атлетико Мадрид проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Атлетико Мадрид% своих матчей.

Когда Валенсия проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Валенсия% своих матчей.

Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Атлетико Мадрид и Валенсия - 1.4.

Атлетико Мадрид выиграл последние 6 матчи в Ла Лига.

Валенсия забивал хотя бы раз в последних 6 матчах.

За последние 29 встреч когда команда Атлетико Мадрид играла дома, команда Атлетико Мадрид выиграла 14 раз, 7 сыграла в ничью и 8 победы команды Валенсия. Разница голов 45-34 в пользу команды Атлетико Мадрид.

Последняя гостевая победа Валенсия над Атлетико Мадрид была в 2011

Игры прошлого года: 1-1 (Атлетико Мадрид дома) и 2-2 (Валенсия дома).

Атлетико Мадрид не забивает в 1 из их 9 домашних матчах в Ла Лига в этом сезоне

Валенсия не забивает в 1 из их 9 выездных матчах в Ла Лига в этом сезоне

Во время последних 59 встреч, команда Атлетико Мадрид выиграла 21 раз, 18 раз сыграла вничью, в то время как команда Валенсия выиграла 20 раз. Разница забитых и пропущенных голов 77-74 в пользу команды Валенсия

Вы знали, что Валенсия забил 25% голов между минутами 31-45?

Вы знали, что Валенсия забил 28% голов между минутами 61-75?

Вы знали, что Атлетико Мадрид забил 33% голов между минутами 76-90?