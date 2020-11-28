"Атлетико" - "Валенсия" онлайн трансляция матча

Матч между командой "Атлетико" (Мадрид) и командой "Валенсия" (Валенсия) будет проходить в рамках турнира по футболу: Чемпионат Испании 2020/2021, матч состоится на стадионе Ванда Метрополитано.
Дата проведения матча: 24.01.2021
Время начала матча: 22:00
История противостояний между "Атлетико" (Мадрид) и командой "Валенсия" (Валенсия):
Прошедший поединок между командами закончился победой в пользу команды "Атлетико", тогда как команда "Валенсия" осталась с поражением. Столкновение "Валенсия" и "Атлетико" в предыдущем футбольном матче 28.11.2020 закончилось с такими результатами: 0:1 в пользу гостей.
Для одержания победы тренеры команд Диего Симеоне и Грасия, Хавьер разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: "Атлетико" (Мадрид)
Год основания "Атлетико" (Мадрид): 1903
Страна: Испания
Тренер: Диего Симеоне
Прошедший матч команды "Атлетико" был сыгран против Эйбар - 21.01.2021, в рамках турнира Чемпионат Испании 2020/2021 и закончился победой команды "Атлетико".
Название: "Валенсия" (Валенсия)
Год основания "Валенсия" (Валенсия): 1919
Страна: Испания
Тренер: Альберт Селадес
Предыдущий поединок команды "Валенсия" был сыгран против Осасуна - 21.01.2021, в рамках турнира Чемпионат Испании 2020/2021 и закончился ничьей.
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