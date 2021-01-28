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"Тоттенхэм" - "Ливерпуль" онлайн трансляция матча

Чемпионат Англии - 28 января 2021, 22:00 - Tottenham Hotspur Stadium
Главный судья: Аткинсон, Мартин
Рейтинг матча:
"Тоттенхэм"
Лондон
0 - 0
Обновить
34'
"Ливерпуль"
Ливерпуль
Ход матча
Кто победит?
15 Пользователей сделало свой выбор
"Тоттенхэм"
40%
Ничья
27%
"Ливерпуль"
33%
П1: 3.8500 Х: 3.8500 П2: 1.9600
П1: 4.0000 Х: 3.5000 П2: 1.9520
П1: 3.8500 Х: 3.8500 П2: 1.9600
П1: 3.8700 Х: 3.3400 П2: 2.1100
П1: 3.7000 Х: 3.6000 П2: 1.9700
П1: 3.8200 Х: 3.2800 П2: 2.0700
Интересные факты
  • Тоттенхэм Хотспур без побед над Ливерпуль в последних 6 играх.
  • Выездная статистика Ливерпуль в сезоне 2-5-2
  • Гарри Кейн отдал больше всего передач в Тоттенхэм Хотспур с 11 передачами. Эндрю Робертсон лучший распасовщик Ливерпуль (5 передач)
  • Тоттенхэм Хотспур не проигрывает в последних 8 играх.
  • Наиболее популярный результат в играх между Тоттенхэм Хотспур иЛиверпуль, когда Тоттенхэм Хотспур играет дома, 2- 1. 7 игры закончились с этим результатом
  • Тоттенхэм Хотспур выигрывает первый тайм в 53% матчей, Ливерпуль выигрывает в 33% матчей.
  • Тоттенхэм Хотспур выигрывает первую половину матча в 53% случаев, Ливерпуль выигрывает в 33%.
  • Тоттенхэм Хотспур's performance of the last 5 matches is better than Ливерпуль's.
  • Недавнее выступление команды Тоттенхэм Хотспур в "Премьер-лига" лучше, чем у команды Ливерпуль.
  • Команда Ливерпуль проиграла лишь 0 из последних 5 встреч в "Премьер-лига" против команды Тоттенхэм Хотспур.
  • Команда Тоттенхэм Хотспур выиграла лишь 0 из последних 5 встреч в "Премьер-лига" против команды Ливерпуль.
  • Команда Ливерпуль проиграла лишь 0 из последних 5 встреч против команды Тоттенхэм Хотспур (во всех соревнованиях).
  • Из последних 5 встреч команда Тоттенхэм Хотспур выиграла 0, команда Ливерпуль выиграла 5, 0 ничьи.
  • Победителем прошлой встречи была команда Ливерпуль.
  • В их последнюю встречу команда Ливерпуль победила в 1 гол(а).
  • Тоттенхэм Хотспур забивает 0.6 гола за матч против команды Ливерпуль, а Ливерпуль забивает 1.8 гола против команды Тоттенхэм Хотспур (в среднем).
  • Тоттенхэм Хотспур забивает 2.07 гола, играя дома, а Ливерпуль забивает 1.81 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Среднее количество голов во встречах между командами Тоттенхэм Хотспур и Ливерпуль - 2.4.
  • Когда Тоттенхэм Хотспур лидирует 1-0 дома, они побеждают в Тоттенхэм Хотспур% своих матчей.
  • Когда Ливерпуль лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Ливерпуль% своих матчей.
  • Когда Тоттенхэм Хотспур проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Тоттенхэм Хотспур% своих матчей.
  • Когда Ливерпуль проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Ливерпуль% своих матчей.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Тоттенхэм Хотспур и Ливерпуль - 1.2.
  • В прошлом сезоне Ливерпуль выиграл обе игры против Тоттенхэм Хотспур (2-1 дома и 1-0 на выезде)
  • Тоттенхэм Хотспур забивал хотя бы раз в последних 8 матчах.
  • Тоттенхэм Хотспур не забивает в 2 из их 9 домашних матчах в Премьер-лига в этом сезоне
  • Ливерпуль не забивает в 2 из их 9 выездных матчах в Премьер-лига в этом сезоне
  • Вы знали, что Ливерпуль забил 24% голов между минутами 76-90?
  • Вы знали, что Тоттенхэм Хотспур забил 27% голов между минутами 0-15?
  • За последние 29 встреч когда Тоттенхэм Хотспур команда играла дома, команда Тоттенхэм Хотспур выиграла 12 раз, 8 сыграли вничью и 9 победы команды Ливерпуль.
  • Во время последних 60 встреч, Тоттенхэм Хотспур выиграла 14 раз. также было 17 ничей, и Ливерпуль выиграла 29 раза.
Прогноз на матч
Личные встречи
"Тоттенхэм"
2
Побед
21
Игр
13
Побед
"Ливерпуль"
Чемпионат Англии 2020/2021
16.12.2020 - 22:00 "Ливерпуль" 2 - 1 Завершен "Тоттенхэм"
Чемпионат Англии 2019/2020
11.01.2020 - 19:30 "Тоттенхэм" 0 - 0 Завершен "Ливерпуль"
Чемпионат Англии 2019/2020
11.01.2020 - 19:15 "Тоттенхэм" 0 - 1 Завершен "Ливерпуль"
Чемпионат Англии 2019/2020
27.10.2019 - 18:30 "Ливерпуль" 2 - 1 Завершен "Тоттенхэм"
Последние матчи - "Тоттенхэм"
Кубок Англии 2020/2021
25.01.2021 - 21:45 Уиком Уондерерс 1 - 4 Завершен "Тоттенхэм" В
Чемпионат Англии 2020/2021
17.01.2021 - 16:00 "Шеффилд Юнайтед" 1 - 3 Завершен "Тоттенхэм" В
Чемпионат Англии 2020/2021
13.01.2021 - 22:15 Астон Вилла 1 - 1 Завершен "Тоттенхэм" Н
Кубок Англии 2020/2021
10.01.2021 - 19:00 Марине 0 - 5 Завершен "Тоттенхэм" В
Кубок Лиги Англия 2020/2021
05.01.2021 - 21:45 "Тоттенхэм" 2 - 0 Завершен Брентфорд В
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Последние матчи - "Ливерпуль"
Кубок Англии 2020/2021
24.01.2021 - 19:00 "Манчестер Юнайтед" 3 - 2 Завершен "Ливерпуль" П
Чемпионат Англии 2020/2021
21.01.2021 - 22:00 "Ливерпуль" 0 - 1 Завершен "Бернли" П
Чемпионат Англии 2020/2021
17.01.2021 - 18:30 "Ливерпуль" 0 - 0 Завершен "Манчестер Юнайтед" Н
Кубок Англии 2020/2021
08.01.2021 - 21:45 Астон Вилла 1 - 4 Завершен "Ливерпуль" В
Чемпионат Англии 2020/2021
04.01.2021 - 22:00 "Саутгемптон" 1 - 0 Завершен "Ливерпуль" П
Показать больше
Кто победит?
15 Пользователей сделало свой выбор
"Тоттенхэм"
40%
Ничья
27%
"Ливерпуль"
33%
П1: 3.8500 Х: 3.8500 П2: 1.9600
П1: 4.0000 Х: 3.5000 П2: 1.9520
П1: 3.8500 Х: 3.8500 П2: 1.9600
П1: 3.8700 Х: 3.3400 П2: 2.1100
П1: 3.7000 Х: 3.6000 П2: 1.9700
П1: 3.8200 Х: 3.2800 П2: 2.0700
Составы команд
1
Уго Льорис
33
Бен Дэвис
15
Эрик Дайер
14
Джо Родон
2
Доэрти, Матт
5
Пьер-Эмиль Хёйбьерг
28
Ндомбеле Альваро, Танги
24
Серж Орье
7
Сон Хын-Мин
10
0Гарри Кейн
23
Стевен Бергвейн
1
Алиссон
66
Александер-Арнолд, Трент
32
Жоэль Матип
14
Джордан Хендерсон
26
Эндрю Робертсон
5
Вейналдум, Джорджиньо
6
Тьяго Алькантара
7
Джеймс Милнер
11
Мохамед Салах
9
Роберто Фирмино
10
Садио Мане
Стартовый состав
  • 7
    Сон Хын-Мин
  • 10
    0Гарри Кейн
  • 23
    Стевен Бергвейн
    Нападающий
  • 2
    Доэрти, Матт
    Защитник
  • 5
    Пьер-Эмиль Хёйбьерг
    Полузащитник
  • 28
    Ндомбеле Альваро, Танги
    Полузащитник
  • 24
    Серж Орье
    Защитник
  • 33
    Бен Дэвис
    Защитник
  • 15
    Эрик Дайер
    Защитник
  • 14
    Джо Родон
    Защитник
  • 1
    Уго Льорис
    Вратарь
  • 11
    Мохамед Салах
    Полузащитник
  • 9
    Роберто Фирмино
    Нападающий
  • 10
    Садио Мане
    Полузащитник
  • 5
    Вейналдум, Джорджиньо
    Полузащитник
  • 6
    Тьяго Алькантара
    Полузащитник
  • 7
    Джеймс Милнер
    Полузащитник
  • 66
    Александер-Арнолд, Трент
    Защитник
  • 32
    Жоэль Матип
    Полузащитник
  • 14
    Джордан Хендерсон
    Полузащитник
  • 26
    Эндрю Робертсон
    Защитник
  • 1
    Алиссон
    Полузащитник
Запасные игроки
  • 9
    Бейл, Гарет
    Нападающий
  • 45
    Винисиус Карлос
  • 8
    Винкс, Гарри
    Полузащитник
  • 17
    Мусса Сиссоко
    Полузащитник
  • 27
    Лукас Моура
    Защитник
  • 6
    Давинсон Санчес
    Защитник
  • 4
    Тоби Алдервейрелд
    Вратарь
  • 12
    Джо Харт
    Вратарь
  • 11
    Эрик Ламела
    Нападающий
  • 18
    Такуми Минамино
    Нападающий
  • 23
    Шакири Джердан
  • 15
    Алекс Окслейд-Чемберлен
    Полузащитник
  • 17
    Кертис Джонс
  • 46
    Williams, Rhys
    Защитник
  • 21
    Константинос Цимикас
    Защитник
  • 47
    Натаниэль Филлипс
  • 62
    Келлехер, Каоимхин
    Вратарь
  • 27
    Дивок Ориги
    Нападающий
Тренеры
  • Жозе Моуриньо
  • Юрген Клопп
Статистика матча
52%
Владение мячом
48%
1
Удары мимо
2
4
Штрафные
4
2
Фолы
4
Блокировано ударов
1
2
Офсайды
1
Удары в створ
2
1
ЖК
1
1
Угловые
Трансляция
24'
Желтая карточка
Желтая для Тиаго за фол против Хойберга.
23'
Опасный момент
Мане пробил в падении с 5-ти метров! Льроис спасает!
20'
Матип хорошо отработал в обороне против Сона. Атака хозяев провалилась.
17'
"Шпоры" владеют мячом на своей половине. Моментов нет.
13'
Инфо
Владение мячом - 59%/41% в пользу "Тоттенхэма".
10'
Фирмино не смог обострить после передачи Тиаго. "Тоттенхэм" грамотно обороняется.
8'
Милнер отдал на ход Мане. Родон перехватил эту передачу.
6'
Офсайд
Кейн в офсайде.
4'
Офсайд
Офсайд зафиксирован. 0:0.
3'
Отличный удар под штангу от Сона! Гол! Есть сомнения у арбитра. Смотрим повтор!
2'
Опасный момент
Атака Ливерпуля 2 в 3! Мане не забивает с убойной позиции!
1'
Свисток
Матч начался!
"Тоттенхэм", стартовый состав: Льорис — Родон, Дайер, Дэвис — Орье, Ндомбеле, Хойбьерг, Доэрти — Бергвейн, Кейн, Сон Хын Мин. Запасные: Харт, Альдервейрельд, Санчес, Уинкс, Ламела, Сиссоко, Бэйл, Моура, Винисиус.
"Ливерпуль", стартовый состав: Алиссон — Александер-Арнольд, Матип, Хендерсон, Робертсон — Вейналдум, Тиаго, Милнер — Салах, Фирмино, Мане. Запасные: Келлехер, Цимикас, Р. Уильямс, Филлипс, Окслейд-Чемберлен, Джонс, Шакири, Минамино, Ориги.
Добрый вечер, дорогие друзья! UA-Футбол представляет вам текстовую онлайн-трансляцию центрального матча 20-го тура АПЛ: "Тоттенхэм" - "Ливерпуль". Начало поединка - 22:00.
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Анонс матча "Тоттенхэм" - "Ливерпуль" 28.01.2021, Чемпионат Англии

Матч между командой "Тоттенхэм" (Лондон) и командой "Ливерпуль" (Ливерпуль) будет проходить в рамках турнира по футболу: Чемпионат Англии 2020/2021, матч пройдет на стадионе Tottenham Hotspur Stadium.

Дата проведения матча: 28.01.2021
Время начала матча: 22:00

История предыдущих матчей

История противостояний между "Тоттенхэм" (Лондон) и командой "Ливерпуль" (Ливерпуль):

Прошедший матч между командами закончился победой в пользу "Ливерпуль", тогда как команда "Тоттенхэм" осталась с поражением. Столкновение "Ливерпуль" и "Тоттенхэм" в предыдущем футбольном матче 16.12.2020 закончилось с таким счетом: 2:1 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд Жозе Моуриньо и Юрген Клопп разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча "Тоттенхэм" - "Ливерпуль" можно посмотреть 28.01.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Чемпионат Англии. Текстовую трансляцию матча "Тоттенхэм" - "Ливерпуль", ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: "Тоттенхэм" (Лондон)
Год основания "Тоттенхэм" (Лондон): 1882
Страна: Англия
Тренер: Жозе Моуриньо

Предыдущий поединок команды "Тоттенхэм" был сыгран против Уиком Уондерерс - 25.01.2021, в рамках чемпионата Кубок Англии 2020/2021 и закончился победой команды "Тоттенхэм".

Команда гостей

Название: "Ливерпуль" (Ливерпуль)
Год основания "Ливерпуль" (Ливерпуль): 1892
Страна: Англия
Тренер: Юрген Клопп

Прошедший поединок команды "Ливерпуль" был сыгран против "Манчестер Юнайтед" - 24.01.2021, в рамках турнира Кубок Англии 2020/2021 и закончился победой команды "Манчестер Юнайтед".

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