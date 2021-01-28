"Тоттенхэм" - "Ливерпуль" онлайн трансляция матча

Тоттенхэм Хотспур без побед над Ливерпуль в последних 6 играх.

Выездная статистика Ливерпуль в сезоне 2-5-2

Гарри Кейн отдал больше всего передач в Тоттенхэм Хотспур с 11 передачами. Эндрю Робертсон лучший распасовщик Ливерпуль (5 передач)

Тоттенхэм Хотспур не проигрывает в последних 8 играх.

Наиболее популярный результат в играх между Тоттенхэм Хотспур иЛиверпуль, когда Тоттенхэм Хотспур играет дома, 2- 1. 7 игры закончились с этим результатом

Тоттенхэм Хотспур выигрывает первый тайм в 53% матчей, Ливерпуль выигрывает в 33% матчей.

Тоттенхэм Хотспур выигрывает первую половину матча в 53% случаев, Ливерпуль выигрывает в 33%.

Тоттенхэм Хотспур's performance of the last 5 matches is better than Ливерпуль's.

Недавнее выступление команды Тоттенхэм Хотспур в "Премьер-лига" лучше, чем у команды Ливерпуль.

Команда Ливерпуль проиграла лишь 0 из последних 5 встреч в "Премьер-лига" против команды Тоттенхэм Хотспур.

Команда Тоттенхэм Хотспур выиграла лишь 0 из последних 5 встреч в "Премьер-лига" против команды Ливерпуль.

Команда Ливерпуль проиграла лишь 0 из последних 5 встреч против команды Тоттенхэм Хотспур (во всех соревнованиях).

Из последних 5 встреч команда Тоттенхэм Хотспур выиграла 0, команда Ливерпуль выиграла 5, 0 ничьи.

Победителем прошлой встречи была команда Ливерпуль.

В их последнюю встречу команда Ливерпуль победила в 1 гол(а).

Тоттенхэм Хотспур забивает 0.6 гола за матч против команды Ливерпуль, а Ливерпуль забивает 1.8 гола против команды Тоттенхэм Хотспур (в среднем).

Тоттенхэм Хотспур забивает 2.07 гола, играя дома, а Ливерпуль забивает 1.81 гола, играя на выезде (в среднем).

Среднее количество голов во встречах между командами Тоттенхэм Хотспур и Ливерпуль - 2.4.

Когда Тоттенхэм Хотспур лидирует 1-0 дома, они побеждают в Тоттенхэм Хотспур% своих матчей.

Когда Ливерпуль лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Ливерпуль% своих матчей.

Когда Тоттенхэм Хотспур проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Тоттенхэм Хотспур% своих матчей.

Когда Ливерпуль проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Ливерпуль% своих матчей.

Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Тоттенхэм Хотспур и Ливерпуль - 1.2.

В прошлом сезоне Ливерпуль выиграл обе игры против Тоттенхэм Хотспур (2-1 дома и 1-0 на выезде)

Тоттенхэм Хотспур забивал хотя бы раз в последних 8 матчах.

Тоттенхэм Хотспур не забивает в 2 из их 9 домашних матчах в Премьер-лига в этом сезоне

Ливерпуль не забивает в 2 из их 9 выездных матчах в Премьер-лига в этом сезоне

Вы знали, что Ливерпуль забил 24% голов между минутами 76-90?

Вы знали, что Тоттенхэм Хотспур забил 27% голов между минутами 0-15?

За последние 29 встреч когда Тоттенхэм Хотспур команда играла дома, команда Тоттенхэм Хотспур выиграла 12 раз, 8 сыграли вничью и 9 победы команды Ливерпуль.