Арсенал - "Манчестер Юнайтед" онлайн трансляция матча

Анонс матча Арсенал - "Манчестер Юнайтед" 30.01.2021, Чемпионат Англии

Матч между командой Арсенал (Лондон) и командой "Манчестер Юнайтед" (Манчестер) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Чемпионат Англии 2020/2021, матч пройдет на стадионе Эмирейтс.

Дата проведения матча: 30.01.2021

Время начала матча: 19:30

История предыдущих матчей

История противостояний между Арсенал (Лондон) и командой "Манчестер Юнайтед" (Манчестер):

Прошедший матч между командами закончился победой в пользу команды Арсенал, тогда как команда "Манчестер Юнайтед" осталась с поражением. Столкновение "Манчестер Юнайтед" и Арсенал в предыдущем футбольном матче 01.11.2020 закончилось с такими результатами: 0:1 в пользу гостей.

Для одержания победы тренеры команд Arteta, Mikel и Оле Гуннар Сульшер разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

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Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Арсенал (Лондон)

Год основания Арсенал (Лондон): 1886

Страна: Англия

Тренер: Микель Артета



Прошедший матч команды Арсенал был сыгран против "Саутгемптон" - 26.01.2021, в рамках турнира Чемпионат Англии 2020/2021 и закончился победой команды Арсенал.

Команда гостей

Название: "Манчестер Юнайтед" (Манчестер)

Год основания "Манчестер Юнайтед" (Манчестер): 1878

Страна: Англия

Тренер: Уле-Гуннар Сульшер



Предыдущий поединок команды "Манчестер Юнайтед" был сыгран против "Шеффилд Юнайтед" - 27.01.2021, в рамках турнира Чемпионат Англии 2020/2021 и закончился победой команды "Шеффилд Юнайтед".

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