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Арсенал - "Манчестер Юнайтед" онлайн трансляция матча

Чемпионат Англии - 30 января 2021, 19:30 - Эмирейтс
Главный судья: Оливер, Майкл
Рейтинг матча:
Арсенал
Лондон
0 - 0
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перерыв
"Манчестер Юнайтед"
Манчестер
Ход матча
13' Соарес, Седрик 36' Антони Марсьяль
Кто победит?
13 Пользователей сделало свой выбор
Арсенал
38%
Ничья
23%
"Манчестер Юнайтед"
38%
П1: 2.9150 Х: 3.5400 П2: 2.2450
П1: 3.0000 Х: 3.5000 П2: 2.3000
П1: 2.9150 Х: 3.5400 П2: 2.2450
П1: 3.0450 Х: 3.4000 П2: 2.4050
П1: 3.0500 Х: 3.4500 П2: 2.3900
П1: 3.1500 Х: 3.5400 П2: 2.4900
Интересные факты
  • Арсенал получил 3 красных карточек вв этом сезоне. Это наибольшее количество в Премьер-лига
  • Выездная статистика Манчестер Юнайтед в сезоне 8-2-0
  • Александр Лаказетт лучший бомбардир Арсенал с 8 голами. Бруно Фернандес забил 11 раз за Манчестер Юнайтед
  • Манчестер Юнайтед не проиграл ни в одном из последних 6 выездных матчей.
  • Арсенал выигрывает первый тайм в 32% матчей, Манчестер Юнайтед выигрывает в 39% матчей.
  • Арсенал выигрывает первую половину матча в 32% случаев, Манчестер Юнайтед выигрывает в 39%.
  • Недавнее выступление команды Арсенал в "Премьер-лига" лучше, чем у команды Манчестер Юнайтед.
  • Команда Арсенал проиграла лишь 0 из последних 5 встреч в "Премьер-лига" против команды Манчестер Юнайтед.
  • Команда Манчестер Юнайтед выиграла лишь 0 из последних 5 встреч в "Премьер-лига" против команды Арсенал.
  • Команда Арсенал проиграла лишь 1 из последних 5 встреч против команды Манчестер Юнайтед (во всех соревнованиях).
  • Из последних 5 встреч команда Арсенал выиграла 3, команда Манчестер Юнайтед выиграла 1, 1 ничьи.
  • Победителем прошлой встречи была команда Арсенал.
  • В их последнюю встречу команда Арсенал победила в 1 гол(а).
  • Арсенал забивает 1.4 гола за матч против команды Манчестер Юнайтед, а Манчестер Юнайтед забивает 0.8 гола против команды Арсенал (в среднем).
  • Арсенал забивает 1.92 гола, играя дома, а Манчестер Юнайтед забивает 2.17 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Среднее количество голов во встречах между командами Арсенал и Манчестер Юнайтед - 2.2.
  • Когда Арсенал лидирует 1-0 дома, они побеждают в Арсенал% своих матчей.
  • Когда Манчестер Юнайтед лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Манчестер Юнайтед% своих матчей.
  • Когда Арсенал проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Арсенал% своих матчей.
  • Когда Манчестер Юнайтед проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Манчестер Юнайтед% своих матчей.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Арсенал и Манчестер Юнайтед - 1.4.
  • Вы знали, что Арсенал забил 27% голов между минутами 61-75? Это лучший процент в лиге.
  • Вы знали, что Арсенал забил 8% голов между минутами 0-15? Это худший процент в лиге.
  • За последние 29 встреч когда команда Арсенал играла дома, команда Арсенал выиграла 12 раз, 8 сыграла в ничью и 9 победы команды Манчестер Юнайтед. Разница голов 43-37 в пользу команды Арсенал.
  • Игры прошлого года: 2-0 (Арсенал дома) и 1-1 (Манчестер Юнайтед дома).
  • Арсенал не забивает в 4 из их 10 домашних матчах в Премьер-лига в этом сезоне
  • Манчестер Юнайтед не забивает в 1 из их 10 выездных матчах в Премьер-лига в этом сезоне
  • Во время последних 67 встреч, команда Арсенал выиграла 19 раз, 18 раз сыграла вничью, в то время как команда Манчестер Юнайтед выиграла 30 раз. Разница забитых и пропущенных голов 95-71 в пользу команды Манчестер Юнайтед
  • Вы знали, что Манчестер Юнайтед забил 27% голов между минутами 76-90?
Прогноз на матч
Личные встречи
Арсенал
6
Побед
21
Игр
8
Побед
"Манчестер Юнайтед"
Чемпионат Англии 2019/2020
01.11.2020 - 18:30 "Манчестер Юнайтед" 0 - 1 Завершен Арсенал
Чемпионат Англии 2019/2020
01.01.2020 - 22:45 Арсенал 2 - 0 Завершен "Манчестер Юнайтед"
Чемпионат Англии 2019/2020
30.09.2019 - 22:00 "Манчестер Юнайтед" 0 - 0 Завершен Арсенал
Чемпионат Англии 2019/2020
30.09.2019 - 21:45 "Манчестер Юнайтед" 1 - 1 Завершен Арсенал
Последние матчи - Арсенал
Чемпионат Англии 2020/2021
26.01.2021 - 22:15 "Саутгемптон" 1 - 3 Завершен Арсенал В
Кубок Англии 2020/2021
23.01.2021 - 14:15 "Саутгемптон" 1 - 0 Завершен Арсенал П
Чемпионат Англии 2020/2021
18.01.2021 - 22:00 Арсенал 3 - 0 Завершен Ньюкасл В
Чемпионат Англии 2020/2021
14.01.2021 - 22:00 Арсенал 0 - 0 Завершен Кристал Пэлас Н
Кубок Англии 2020/2021
09.01.2021 - 19:30 Арсенал 2 - 0 Завершен Ньюкасл В
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Последние матчи - "Манчестер Юнайтед"
Чемпионат Англии 2020/2021
27.01.2021 - 22:15 "Манчестер Юнайтед" 1 - 2 Завершен "Шеффилд Юнайтед" П
Кубок Англии 2020/2021
24.01.2021 - 19:00 "Манчестер Юнайтед" 3 - 2 Завершен "Ливерпуль" В
Чемпионат Англии 2020/2021
20.01.2021 - 22:15 Фулхэм 1 - 2 Завершен "Манчестер Юнайтед" В
Чемпионат Англии 2020/2021
17.01.2021 - 18:30 "Ливерпуль" 0 - 0 Завершен "Манчестер Юнайтед" Н
Чемпионат Англии 2020/2021
12.01.2021 - 22:15 "Бернли" 0 - 1 Завершен "Манчестер Юнайтед" В
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Кто победит?
13 Пользователей сделало свой выбор
Арсенал
38%
Ничья
23%
"Манчестер Юнайтед"
38%
П1: 2.9150 Х: 3.5400 П2: 2.2450
П1: 3.0000 Х: 3.5000 П2: 2.3000
П1: 2.9150 Х: 3.5400 П2: 2.2450
П1: 3.0450 Х: 3.4000 П2: 2.4050
П1: 3.0500 Х: 3.4500 П2: 2.3900
П1: 3.1500 Х: 3.5400 П2: 2.4900
Главные события
Соарес, Седрик
13'
Составы команд
1
Бернд Лено
17
Соарес, Седрик
23
Луиз, Дэвид
16
Роб Холдинг
2
Эктор Бельерин
34
Гранит Джака
18
Томас Парти
19
Николя Пепе
32
Смит-Роу, Эмил
35
Мартинелли, Габриэль
9
Александр Лаказетт
1
Де Хеа, Дэвид
29
Уан-Биссака, Аарон
2
Виктор Нильссон-Линделёф
5
Харри Магуайр
23
Люк Шоу
39
Мактоминей, Скотт
17
Фред
10
Рэшфорд, Маркус
18
Бруно Фернандес
6
Поль Погба
7
Эдинсон Кавани
Стартовый состав
  • 9
    Александр Лаказетт
    Нападающий
  • 19
    Николя Пепе
    Нападающий
  • 32
    Смит-Роу, Эмил
    Нападающий
  • 35
    Мартинелли, Габриэль
    Нападающий
  • 34
    Гранит Джака
    Полузащитник
  • 18
    Томас Парти
    Полузащитник
  • 17
    Соарес, Седрик
    Защитник
    13
  • 23
    Луиз, Дэвид
    Защитник
  • 16
    Роб Холдинг
    Защитник
  • 2
    Эктор Бельерин
    Защитник
  • 1
    Бернд Лено
    Вратарь
  • 7
    Эдинсон Кавани
    Нападающий
  • 10
    Рэшфорд, Маркус
    Нападающий
  • 18
    Бруно Фернандес
  • 6
    Поль Погба
    Полузащитник
  • 39
    Мактоминей, Скотт
    Полузащитник
  • 17
    Фред
    Нападающий
  • 29
    Уан-Биссака, Аарон
    Защитник
  • 2
    Виктор Нильссон-Линделёф
    Защитник
  • 5
    Харри Магуайр
    Защитник
  • 23
    Люк Шоу
    Защитник
  • 1
    Де Хеа, Дэвид
    Вратарь
Запасные игроки
  • 12
    Виллиан
    Полузащитник
  • 28
    Джозеф Уиллок
    Полузащитник
  • 11
    Мартин Эдегор
    Полузащитник
  • 15
    Мэйтленд-Найлз, Энсли
    Полузащитник
  • 25
    Эльнели, Мохаммед
    Полузащитник
  • 6
    Магальяйнс, Габриэль дос Сантос
    Защитник
  • 21
    Калум Чэмберс
  • 13
    Торри Рунарссон
    Полузащитник
  • 30
    Эдвард Нкетиа
    Нападающий
  • 26
    Дин Хендерсон
    Вратарь
  • 3
    Бэйли, Эрик
    Защитник
  • 27
    Теллеш, Алекс
    Защитник
  • 38
    Аксел Туанзебе
  • 21
    Даниэль Джеймс
    Полузащитник
  • 31
    Неманья Матич
    Полузащитник
  • 34
    Донни ван де Бек
    Полузащитник
  • 11
    Гринвуд, Мейсон
    Нападающий
  • 9
    Антони Марсьяль
    Нападающий
    36
Тренеры
  • Arteta, Mikel
  • Оле Гуннар Сульшер
Статистика матча
41%
Владение мячом
59%
4
Штрафные
2
2
Фолы
3
5
Удары мимо
4
1
ЖК
Офсайды
1
2
Удары в створ
2
1
Угловые
5
1
Блокировано ударов
1
Сейвы
2
Трансляция
Свисток
Перерыв. 0:0 в нашем матче по итогам первой половины.
45'
Инфо
Минимальный объем компенсированного арбитром времени составит 1 мин.
45'
Опасный момент
Бруну пробил со штрафного, но Луизу удалось перевести мяч головой над перекладиной.
44'
Опасный момент
Рашфорд должен был замыкать прострел с левого фланга на дальнюю штангу, но не стал этого делать! В итоге, все завершилось фолом против Бруну за пределами штрафной.
42'
Юнайтед плотно закрепился на чужой половине.
39'
И куда давал Погба в развитии атаки в левый фланг? Шоу явно не успевал.
36'
Замена
Мактоминея пришлось менять на Мартиаля. Травма.
34'
Опасный момент
В сторону от правого верхнего угла прошел удар от Фернандеша из левого фланга штрафной, из-под Луиза.
33'
Опасный момент
Шоу подал с левого фланга, Ван-Биссака замыкал на дальней, но не попал ударом головой в створ ворот.
31'
Опасный момент
Удар от Пепе со входа в правый фланг чужой штрафной на контратаке последовал в сторону от дальней штанги!
29'
Опасный момент
Погба набрасывал на Рашфорда с левого фланга, но Мартинелли снял мяч с ноги у соперника!
27'
Мартинелли подавал с левого фланга, но лишь направил мяч за лицевую.
25'
Опасный момент
В руки опустился мяч, после удара головой от Джаки под ближнюю штангу в завершении подачи с углового на правом фланге.
22'
Удар от Смитр-Роу из правого фланга штрафной в ближний угол прошел в сторону от цели.
20'
Опасный момент
Фред исполнял мягкий навесной удар в правую девятку из полукруга у штрафной, но Лено сумел дотянуться!
19'
Ван-Биссака подавал с правого фланга, но Луиз успешно вынес мяч на угловой.
16'
Опасный момент
Дальний удар от Ляказетта пришелся точно в руки де Хеа.
15'
Джака съел Мактоминея в центре поля в момент получения мяча.
13'
Желтая карточка
Суареш получил желтую за отмашку от Бруно в борьбе за верховой мяч у центральной линии.
11'
Подача Мартинелли с левого фланга была перехвачена, после чего Давид Луиз попытался нанести дальний удар с отскока. И в статистику такое нет смысла заносить.
9'
Бруну подключался к подаче Шоу с левого фланга на дальнюю штангу, но Седрик помешал ему добраться к мячу. Без фола.
7'
Джака отмашкой задел лицо Рашфорда в левом фланге обороны, но арбитр фол не дал.
5'
Линделеф блокировал попытку Ляказетта прострелить с правого фланга штрафной.
3'
Партей перехватил прострел Ван-Биссаки с правого фланга.
1'
Джака не смог зацепиться за резкую передачу верхом в левый фланг атаки.
Свисток
Арбитр дал стартовый свисток. Матч начался!
Запасные: Хендерсон, Байи, Алекс Теллес, Туанзебе, Джеймс, Матич, ван де Беек, Мартиаль, Гринвуд.
Манчестер Юнайтед: Де Хеа — Ван-Биссака, Линделеф, Магуайр, Шоу — Мактоминей, Фред — Рашфорд, Фернандеш, Погба — Кавани.
Запасные: Рунарссон, Магальяйнс, Чеймберс, Эдегор, Мэйтленд-Найлз, Эльненни, Уиллок, Виллиан, Нкетиа.
Арсенал: Лено — Бельерин, Холдинг, Давид Луиз, Суареш — Партей, Джака — Мартинелли, Смит-Роу, Пепе — Ляказетт.
Инфо
Стали известны стартовые составы:
Майкл Оливер (Ашингтон, Англия) — главный арбитр сегодняшнего матча.
Здравствуйте, уважаемые любители футбола. UA-Футбол приглашает Вас на текстовую онлайн-трансляцию поединка 21-го тура Английской Премьер-лиги. На поле стадиона "Эмирейтс" (Лондон, Англия) сыграют лондонский Арсенал и Манчестер Юнайтед.
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Анонс матча Арсенал - "Манчестер Юнайтед" 30.01.2021, Чемпионат Англии

Матч между командой Арсенал (Лондон) и командой "Манчестер Юнайтед" (Манчестер) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Чемпионат Англии 2020/2021, матч пройдет на стадионе Эмирейтс.

Дата проведения матча: 30.01.2021
Время начала матча: 19:30

История предыдущих матчей

История противостояний между Арсенал (Лондон) и командой "Манчестер Юнайтед" (Манчестер):

Прошедший матч между командами закончился победой в пользу команды Арсенал, тогда как команда "Манчестер Юнайтед" осталась с поражением. Столкновение "Манчестер Юнайтед" и Арсенал в предыдущем футбольном матче 01.11.2020 закончилось с такими результатами: 0:1 в пользу гостей.

Для одержания победы тренеры команд Arteta, Mikel и Оле Гуннар Сульшер разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Арсенал - "Манчестер Юнайтед" можно посмотреть 30.01.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Чемпионат Англии. Текстовую трансляцию матча Арсенал - "Манчестер Юнайтед", ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Арсенал (Лондон)
Год основания Арсенал (Лондон): 1886
Страна: Англия
Тренер: Микель Артета

Прошедший матч команды Арсенал был сыгран против "Саутгемптон" - 26.01.2021, в рамках турнира Чемпионат Англии 2020/2021 и закончился победой команды Арсенал.

Команда гостей

Название: "Манчестер Юнайтед" (Манчестер)
Год основания "Манчестер Юнайтед" (Манчестер): 1878
Страна: Англия
Тренер: Уле-Гуннар Сульшер

Предыдущий поединок команды "Манчестер Юнайтед" был сыгран против "Шеффилд Юнайтед" - 27.01.2021, в рамках турнира Чемпионат Англии 2020/2021 и закончился победой команды "Шеффилд Юнайтед".

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