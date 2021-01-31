Вест Хэм Юнайтед - "Ливерпуль" онлайн трансляция матча

Вест Хэм Юнайтед без побед над Ливерпуль в последних 3 играх.

Выездная статистика Ливерпуль в сезоне 3-5-2

Томаш Соуцек лучший бомбардир Вест Хэм Юнайтед с 7 голами. Мохамед Салах забил 13 раз за Ливерпуль

Аарон Крессуэлл отдал больше всего передач в Вест Хэм Юнайтед с 5 передачами. Эндрю Робертсон лучший распасовщик Ливерпуль (5 передач)

Анджело Огбонна получил больше всего желтых карточек (3) в Вест Хэм Юнайтед. Фабиньо получил 4 в Ливерпуль.

Год назад, Вест Хэм Юнайтед была на 17 месте в таблице с 19 очками. Сейчас они на 5 месте с 35 очками.

Вест Хэм Юнайтед не проигрывает в последних 8 играх.

Вест Хэм Юнайтед не проигрывает в последних 5 домашних матчах.

Вест Хэм Юнайтед выиграл 3 домашних матчей подряд.

Вест Хэм Юнайтед имеет выигрышную серию из 6 матчей.

Наиболее популярный результат в играх между Вест Хэм Юнайтед иЛиверпуль, когда Вест Хэм Юнайтед играет дома, 1- 2. 5 игры закончились с этим результатом

Наиболее популярный счет между Вест Хэм Юнайтед и Ливерпуль 1-2. 8 игры закончились с этим результатом.

Вест Хэм Юнайтед выигрывает первый тайм в 38% матчей, Ливерпуль выигрывает в 35% матчей.

Вест Хэм Юнайтед выигрывает первую половину матча в 38% случаев, Ливерпуль выигрывает в 35%.

Вест Хэм Юнайтед's performance of the last 5 matches is better than Ливерпуль's.

Недавнее выступление команды Вест Хэм Юнайтед в "Премьер-лига" лучше, чем у команды Ливерпуль.

Команда Ливерпуль проиграла лишь 0 из последних 5 встреч в "Премьер-лига" против команды Вест Хэм Юнайтед.

Команда Вест Хэм Юнайтед выиграла лишь 0 из последних 5 встреч в "Премьер-лига" против команды Ливерпуль.

Команда Ливерпуль проиграла лишь 0 из последних 5 встреч против команды Вест Хэм Юнайтед (во всех соревнованиях).

Из последних 5 встреч команда Вест Хэм Юнайтед выиграла 0, команда Ливерпуль выиграла 4, 1 ничьи.

Победителем прошлой встречи была команда Ливерпуль.

В их последнюю встречу команда Ливерпуль победила в 1 гол(а).

Вест Хэм Юнайтед забивает 0.8 гола за матч против команды Ливерпуль, а Ливерпуль забивает 2.4 гола против команды Вест Хэм Юнайтед (в среднем).

Вест Хэм Юнайтед забивает 2 гола, играя дома, а Ливерпуль забивает 1.85 гола, играя на выезде (в среднем).

Среднее количество голов во встречах между командами Вест Хэм Юнайтед и Ливерпуль - 3.2.

Когда Вест Хэм Юнайтед лидирует 1-0 дома, они побеждают в Вест Хэм Юнайтед% своих матчей.

Когда Ливерпуль лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Ливерпуль% своих матчей.

Когда Вест Хэм Юнайтед проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Вест Хэм Юнайтед% своих матчей.

Когда Ливерпуль проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Ливерпуль% своих матчей.

Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Вест Хэм Юнайтед и Ливерпуль - 1.8.

Вест Хэм Юнайтед выиграл последние 4 матчи в Премьер-лига.

Последняя домашняя победа Вест Хэм Юнайтед над Ливерпуль была в 2016

В прошлом сезоне Ливерпуль выиграл обе игры против Вест Хэм Юнайтед (3-2 дома и 2-0 на выезде)

Вест Хэм Юнайтед забивал хотя бы раз в последних 6 матчах.

За последние 25 встреч когда команда Вест Хэм Юнайтед играла дома, команда Вест Хэм Юнайтед выиграла 8 раз, 5 сыграла в ничью и 12 победы команды Ливерпуль. Разница голов 40-31 в пользу команды Ливерпуль.

Вест Хэм Юнайтед не забивает в 1 из их 10 домашних матчах в Премьер-лига в этом сезоне

Ливерпуль не забивает в 2 из их 10 выездных матчах в Премьер-лига в этом сезоне

Во время последних 52 встреч, команда Вест Хэм Юнайтед выиграла 9 раз, 13 раз сыграла вничью, в то время как команда Ливерпуль выиграла 30 раз. Разница забитых и пропущенных голов 97-48 в пользу команды Ливерпуль

Вы знали, что Вест Хэм Юнайтед забил 30% голов между минутами 76-90?

Вы знали, что Ливерпуль забил 23% голов между минутами 31-45?