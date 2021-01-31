Вест Хэм Юнайтед - "Ливерпуль" онлайн трансляция матча

Матч между командой Вест Хэм Юнайтед (Лондон) и командой "Ливерпуль" (Ливерпуль) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Чемпионат Англии 2020/2021, матч начнется на стадионе Стадион Лондон.
Дата проведения матча: 31.01.2021
Время начала матча: 18:30
История противостояний между Вест Хэм Юнайтед (Лондон) и командой "Ливерпуль" (Ливерпуль):
Прошедший поединок между командами закончился победой в пользу "Ливерпуль", тогда как команда Вест Хэм Юнайтед осталась с поражением. Столкновение "Ливерпуль" и Вест Хэм Юнайтед в предыдущем футбольном матче 31.10.2020 закончилось со следующими результатом: 2:1 в пользу хозяев.
Для одержания победы тренеры команд Дэвид Мойес и Юрген Клопп разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: Вест Хэм Юнайтед (Лондон)
Год основания Вест Хэм Юнайтед (Лондон): 1895
Страна: Англия
Тренер: Мануэль Пеллегрини
Прошедший матч команды Вест Хэм Юнайтед был сыгран против Кристал Пэлас - 26.01.2021, в рамках турнира Чемпионат Англии 2020/2021 и закончился победой команды Вест Хэм Юнайтед.
Название: "Ливерпуль" (Ливерпуль)
Год основания "Ливерпуль" (Ливерпуль): 1892
Страна: Англия
Тренер: Юрген Клопп
Предыдущий поединок команды "Ливерпуль" был сыгран против "Тоттенхэм" - 28.01.2021, в рамках чемпионата Чемпионат Англии 2020/2021 и закончился победой команды "Ливерпуль".
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