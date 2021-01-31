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Вест Хэм Юнайтед - "Ливерпуль" онлайн трансляция матча

Чемпионат Англии - 31 января 2021, 18:30 - Стадион Лондон
Главный судья: Джон Мосс
Рейтинг матча:
Вест Хэм Юнайтед
Лондон
0 - 0
До начала
00 : 00 : 00
"Ливерпуль"
Ливерпуль
Кто победит?
11 Пользователей сделало свой выбор
Вест Хэм Юнайтед
36%
Ничья
27%
"Ливерпуль"
36%
П1: 4.7400 Х: 4.0600 П2: 1.6300
П1: 4.3330 Х: 4.0000 П2: 1.7500
П1: 4.7400 Х: 4.0600 П2: 1.6300
П1: 4.2600 Х: 4.1200 П2: 1.7800
П1: 4.5000 Х: 4.0000 П2: 1.7700
П1: 4.3330 Х: 4.2000 П2: 1.8000
Интересные факты
  • Вест Хэм Юнайтед без побед над Ливерпуль в последних 3 играх.
  • Выездная статистика Ливерпуль в сезоне 3-5-2
  • Томаш Соуцек лучший бомбардир Вест Хэм Юнайтед с 7 голами. Мохамед Салах забил 13 раз за Ливерпуль
  • Аарон Крессуэлл отдал больше всего передач в Вест Хэм Юнайтед с 5 передачами. Эндрю Робертсон лучший распасовщик Ливерпуль (5 передач)
  • Анджело Огбонна получил больше всего желтых карточек (3) в Вест Хэм Юнайтед. Фабиньо получил 4 в Ливерпуль.
  • Год назад, Вест Хэм Юнайтед была на 17 месте в таблице с 19 очками. Сейчас они на 5 месте с 35 очками.
  • Вест Хэм Юнайтед не проигрывает в последних 8 играх.
  • Вест Хэм Юнайтед не проигрывает в последних 5 домашних матчах.
  • Вест Хэм Юнайтед выиграл 3 домашних матчей подряд.
  • Вест Хэм Юнайтед имеет выигрышную серию из 6 матчей.
  • Наиболее популярный результат в играх между Вест Хэм Юнайтед иЛиверпуль, когда Вест Хэм Юнайтед играет дома, 1- 2. 5 игры закончились с этим результатом
  • Наиболее популярный счет между Вест Хэм Юнайтед и Ливерпуль 1-2. 8 игры закончились с этим результатом.
  • Вест Хэм Юнайтед выигрывает первый тайм в 38% матчей, Ливерпуль выигрывает в 35% матчей.
  • Вест Хэм Юнайтед выигрывает первую половину матча в 38% случаев, Ливерпуль выигрывает в 35%.
  • Вест Хэм Юнайтед's performance of the last 5 matches is better than Ливерпуль's.
  • Недавнее выступление команды Вест Хэм Юнайтед в "Премьер-лига" лучше, чем у команды Ливерпуль.
  • Команда Ливерпуль проиграла лишь 0 из последних 5 встреч в "Премьер-лига" против команды Вест Хэм Юнайтед.
  • Команда Вест Хэм Юнайтед выиграла лишь 0 из последних 5 встреч в "Премьер-лига" против команды Ливерпуль.
  • Команда Ливерпуль проиграла лишь 0 из последних 5 встреч против команды Вест Хэм Юнайтед (во всех соревнованиях).
  • Из последних 5 встреч команда Вест Хэм Юнайтед выиграла 0, команда Ливерпуль выиграла 4, 1 ничьи.
  • Победителем прошлой встречи была команда Ливерпуль.
  • В их последнюю встречу команда Ливерпуль победила в 1 гол(а).
  • Вест Хэм Юнайтед забивает 0.8 гола за матч против команды Ливерпуль, а Ливерпуль забивает 2.4 гола против команды Вест Хэм Юнайтед (в среднем).
  • Вест Хэм Юнайтед забивает 2 гола, играя дома, а Ливерпуль забивает 1.85 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Среднее количество голов во встречах между командами Вест Хэм Юнайтед и Ливерпуль - 3.2.
  • Когда Вест Хэм Юнайтед лидирует 1-0 дома, они побеждают в Вест Хэм Юнайтед% своих матчей.
  • Когда Ливерпуль лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Ливерпуль% своих матчей.
  • Когда Вест Хэм Юнайтед проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Вест Хэм Юнайтед% своих матчей.
  • Когда Ливерпуль проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Ливерпуль% своих матчей.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Вест Хэм Юнайтед и Ливерпуль - 1.8.
  • Вест Хэм Юнайтед выиграл последние 4 матчи в Премьер-лига.
  • Последняя домашняя победа Вест Хэм Юнайтед над Ливерпуль была в 2016
  • В прошлом сезоне Ливерпуль выиграл обе игры против Вест Хэм Юнайтед (3-2 дома и 2-0 на выезде)
  • Вест Хэм Юнайтед забивал хотя бы раз в последних 6 матчах.
  • За последние 25 встреч когда команда Вест Хэм Юнайтед играла дома, команда Вест Хэм Юнайтед выиграла 8 раз, 5 сыграла в ничью и 12 победы команды Ливерпуль. Разница голов 40-31 в пользу команды Ливерпуль.
  • Вест Хэм Юнайтед не забивает в 1 из их 10 домашних матчах в Премьер-лига в этом сезоне
  • Ливерпуль не забивает в 2 из их 10 выездных матчах в Премьер-лига в этом сезоне
  • Во время последних 52 встреч, команда Вест Хэм Юнайтед выиграла 9 раз, 13 раз сыграла вничью, в то время как команда Ливерпуль выиграла 30 раз. Разница забитых и пропущенных голов 97-48 в пользу команды Ливерпуль
  • Вы знали, что Вест Хэм Юнайтед забил 30% голов между минутами 76-90?
  • Вы знали, что Ливерпуль забил 23% голов между минутами 31-45?
  • Вы знали, что Ливерпуль забил 24% голов между минутами 76-90?
Прогноз на матч
Личные встречи
Вест Хэм Юнайтед
4
Побед
18
Игр
11
Побед
"Ливерпуль"
Чемпионат Англии 2019/2020
31.10.2020 - 19:30 "Ливерпуль" 2 - 1 Завершен Вест Хэм Юнайтед
Чемпионат Англии 2019/2020
24.02.2020 - 22:30 "Ливерпуль" 3 - 2 Завершен Вест Хэм Юнайтед
Чемпионат Англии 2019/2020
29.01.2020 - 21:30 Вест Хэм Юнайтед 0 - 2 Завершен "Ливерпуль"
Чемпионат Англии 2018
04.02.2019 - 22:00 Вест Хэм Юнайтед 1 - 1 Завершен "Ливерпуль"
Последние матчи - Вест Хэм Юнайтед
Чемпионат Англии 2020/2021
26.01.2021 - 20:00 Кристал Пэлас 2 - 3 Завершен Вест Хэм Юнайтед В
Кубок Англии 2020/2021
23.01.2021 - 17:00 Вест Хэм Юнайтед 4 - 0 Завершен Донкастер Роверс В
Чемпионат Англии 2020/2021
19.01.2021 - 20:00 Вест Хэм Юнайтед 2 - 1 Завершен Вест Бромвич Альбион В
Чемпионат Англии 2020/2021
16.01.2021 - 17:00 Вест Хэм Юнайтед 1 - 0 Завершен "Бернли" В
Кубок Англии 2020/2021
11.01.2021 - 22:00 Стокпорт Каунти 0 - 1 Завершен Вест Хэм Юнайтед В
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Последние матчи - "Ливерпуль"
Чемпионат Англии 2020/2021
28.01.2021 - 22:00 "Тоттенхэм" 1 - 3 Завершен "Ливерпуль" В
Кубок Англии 2020/2021
24.01.2021 - 19:00 "Манчестер Юнайтед" 3 - 2 Завершен "Ливерпуль" П
Чемпионат Англии 2020/2021
21.01.2021 - 22:00 "Ливерпуль" 0 - 1 Завершен "Бернли" П
Чемпионат Англии 2020/2021
17.01.2021 - 18:30 "Ливерпуль" 0 - 0 Завершен "Манчестер Юнайтед" Н
Кубок Англии 2020/2021
08.01.2021 - 21:45 Астон Вилла 1 - 4 Завершен "Ливерпуль" В
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Кто победит?
11 Пользователей сделало свой выбор
Вест Хэм Юнайтед
36%
Ничья
27%
"Ливерпуль"
36%
П1: 4.7400 Х: 4.0600 П2: 1.6300
П1: 4.3330 Х: 4.0000 П2: 1.7500
П1: 4.7400 Х: 4.0600 П2: 1.6300
П1: 4.2600 Х: 4.1200 П2: 1.7800
П1: 4.5000 Х: 4.0000 П2: 1.7700
П1: 4.3330 Х: 4.2000 П2: 1.8000
Составы команд
Стартовый состав
  • 9
    Мохамед Саид Бенрахма
    Полузащитник
  • 20
    Джаррод Боуэн
    Нападающий
  • 41
    Деклан Райс
    Полузащитник
  • 28
    Соуцек, Томаш
    Полузащитник
  • 3
    Крессуэлл, Аарон
    Защитник
  • 21
    Анджело Огбонна
    Защитник
  • 15
    Крейг Доусон
  • 5
    Куфал, Владимир
    Защитник
  • 1
    Лукаш Фабяньски
  • 30
    Майкл Антонио
    Полузащитник
  • 18
    Пабло Форнальс
    Полузащитник
  • 6
    Тьяго Алькантара
    Полузащитник
  • 1
    Алиссон
    Полузащитник
  • 14
    Джордан Хендерсон
    Полузащитник
  • 11
    Мохамед Салах
    Полузащитник
  • 7
    Джеймс Милнер
    Полузащитник
  • 27
    Дивок Ориги
    Нападающий
  • 5
    Вейналдум, Джорджиньо
    Полузащитник
  • 26
    Эндрю Робертсон
    Защитник
  • 23
    Шакири Джердан
  • 66
    Александер-Арнолд, Трент
    Защитник
  • 47
    Натаниэль Филлипс
Запасные игроки
  • 45
    Odubeko, Ademipo
    Нападающий
  • 16
    Нобл, Марк
    Полузащитник
  • 10
    Ланзини, Мануэль
    Полузащитник
  • 31
    Бен Джонсон
    Полузащитник
  • 24
    Райан Фредерикс
    Полузащитник
  • 23
    Исса Диоп
    Защитник
  • 4
    Фабиан Бальбуэна
    Защитник
  • 25
    Дэвид Мартин
    Вратарь
  • 7
    Андрей Ярмоленко
    Полузащитник
  • 9
    Роберто Фирмино
    Нападающий
  • 76
    Williams, Neco
    Полузащитник
  • 15
    Алекс Окслейд-Чемберлен
    Полузащитник
  • 17
    Кертис Джонс
  • 46
    Williams, Rhys
    Защитник
  • 21
    Константинос Цимикас
    Защитник
  • 13
    Адриан
    Полузащитник
  • 62
    Келлехер, Каоимхин
    Вратарь
  • 18
    Такуми Минамино
    Нападающий
Тренеры
  • Дэвид Мойес
  • Юрген Клопп
Трансляция
Запасные: Адриан, Келлехер, Цимикас, Р. Уильямс, Н. Уильямс, Окслейд-Чемберлен, Джонс, Фирмино, Минамино.
Ливерпуль: Алиссон — Александер-Арнольд, Филлипс, Хендерсон, Робертсон — Тиаго, Вейналдум, Милнер — Шакири, Ориги, Салах.
Запасные: Мартин, Бальбуэна, Диоп, Фредерикс, Джонсон, Ланцини, Нобл, Ярмоленко, Одубеко.
Вест Хэм: Фабиански — Крессевлл, Цоуфал, Доусон, Огбонна — Бенрахма, Форнальс, Боуэн, Соучек, Райс — Антонио.
Инфо
Стали известны стартовые составы:
Джонатан Мосс (Сандерленд, Англия) — главный арбитр сегодняшнего матча.
Здравствуйте, уважаемые любители футбола. UA-Футбол приглашает Вас на текстовую онлайн-трансляцию поединка 21-го тура Английской Премьер-лиги. На поле стадиона "Олимпийский стадион" (Лондон, Англия) сыграют лондонский Вест Хэм и Ливерпуль.
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Анонс матча Вест Хэм Юнайтед - "Ливерпуль" 31.01.2021, Чемпионат Англии

Матч между командой Вест Хэм Юнайтед (Лондон) и командой "Ливерпуль" (Ливерпуль) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Чемпионат Англии 2020/2021, матч начнется на стадионе Стадион Лондон.

Дата проведения матча: 31.01.2021
Время начала матча: 18:30

История предыдущих матчей

История противостояний между Вест Хэм Юнайтед (Лондон) и командой "Ливерпуль" (Ливерпуль):

Прошедший поединок между командами закончился победой в пользу "Ливерпуль", тогда как команда Вест Хэм Юнайтед осталась с поражением. Столкновение "Ливерпуль" и Вест Хэм Юнайтед в предыдущем футбольном матче 31.10.2020 закончилось со следующими результатом: 2:1 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд Дэвид Мойес и Юрген Клопп разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Вест Хэм Юнайтед - "Ливерпуль" можно посмотреть 31.01.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Чемпионат Англии. Текстовую трансляцию матча Вест Хэм Юнайтед - "Ливерпуль", ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Вест Хэм Юнайтед (Лондон)
Год основания Вест Хэм Юнайтед (Лондон): 1895
Страна: Англия
Тренер: Мануэль Пеллегрини

Прошедший матч команды Вест Хэм Юнайтед был сыгран против Кристал Пэлас - 26.01.2021, в рамках турнира Чемпионат Англии 2020/2021 и закончился победой команды Вест Хэм Юнайтед.

Команда гостей

Название: "Ливерпуль" (Ливерпуль)
Год основания "Ливерпуль" (Ливерпуль): 1892
Страна: Англия
Тренер: Юрген Клопп

Предыдущий поединок команды "Ливерпуль" был сыгран против "Тоттенхэм" - 28.01.2021, в рамках чемпионата Чемпионат Англии 2020/2021 и закончился победой команды "Ливерпуль".

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